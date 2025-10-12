Poliţia Română: Peste 400 de persoane şi peste 30 de autovehicule semnalate în Sistemul Informatic Schengen, găsite în săptămâna 3-9 octombrie
12 octombrie 2025
Poliţiştii români şi partenerii din statele membre Schengen au găsit, în perioada 3-9 octombrie, 426 de persoane, 31 de autovehicule şi 80 de documente care făceau obiectul unor semnalări introduse în Sistemul Informatic Schengen.
Gata cu ştampila pe paşaport. Începând de duminică, UE introduce un nou sistem automatizat de control la frontiere # News.ro
Pentru călătorii din afara Europei, un nou sistem de control automatizat va fi introdus începând de duminică, 12 octombrie. Acesta va înlocui în cele din urmă ştampila manuală pe paşapoarte. Potrivit executivului european, sistemul va contribui la prevenirea migraţiei ilegale şi la îmbunătăţirea securităţii rezidenţilor UE.
Ruben Neves a înscris golul vieţii, la meciul Portugaliei cu Irlanda, în care a evoluat cu numărul 21 al prietenului său dispărut, Diogo Jota # News.ro
Mijlocaşul Ruben Neves a marcat pentru prima dată în echipa naţională şi a adus victoria Portugaliei în prelungiri împotriva Irlandei, sâmbătă (1-0), ca un nou omagiu adus prietenului său Diogo Jota.
Camerunezii sunt aşteptaţi la urne pentru a-şi alege preşedintele. Paul Biya, cel mai în vârstă preşedinte din lume la 92 de ani, candidează pentru un al optulea mandat # News.ro
Paul Biya, cel mai în vârstă şef de stat în funcţie din lume, este marele favorit al alegerilor prezidenţiale de duminică din Camerun, unde domneşte fără împărţire de 43 de ani. Împotriva lui se află 11 candidaţi, printre care şi fostul său ministru Issa Tchiroma Bakary, care suscită un entuziasm neaşteptat, relatează AFP.
Fumatul contribuie semnificativ la creşterea riscului de hipertensiune arterială, potrivit unui nou studiu realizat de cercetători de la Universitatea din Manitoba, Canada. Analiza sugerează că testarea urinei pacienţilor pentru depistarea expunerii la nicotină ar putea ajuta medicii să evalueze mai precis acest risc.
Sortiment de lasagna vegan, retras de la vânzare din magazinele Carrefour întrucât pe etichetă nu este menţionat alergenul ţelină/ Persoanele fără alergie la ţelină pot consuma produsul # News.ro
Un sortiment de lasagna vegan a fost retras de la comercializare din magazinele Carrefour întrucât pe etichetă nu este menţionat alergenul ţelină. Totuşi, persoanele care nu sunt alergice la ţelină pot consuma produsul fără niciun risc.
Învinsă de Albania în preliminariile CM-2026, Serbia rămâne fără selecţioner. Dragan Stojkovic şi-a dat demisia # News.ro
Selecţionerul Serbiei, Dragan Stojkovic, şi-a anunţat demisia, sâmbătă seară, după înfrângerea cu 0-1 pe teren propriu împotriva Albaniei, în calificările pentru Cupa Mondială din 2026.
Cel puţin 41 de persoane au murit într-o serie de inundaţii şi alunecări de teren provocate de joi de ploile torenţiale din estul şi centrul Mexicului, potrivit ultimului bilanţ anunţat sâmbătă de guvernul federal, relatează AFP.
China a acuzat Statele Unite de „dublă măsură, dublu standard”, după ce Donald Trump a anunţat aplicarea unor taxe vamale suplimentare de 100% asupra mărfurilor sale, care se vor adăuga în curând celor deja în vigoare.
Salvamontiştii au primit, în ultimele 24 de ore, şapte apeluri prin care li se solicitate intervenţia, fiind astfel salvate şase persoane. Trei dintre acestea au fost transportate la spital cu ambulanţele.
Maersk anulează un contract de 475 milioane de dolari pentru o navă de instalare a turbinelor eoliene în SUA # News.ro
Grupul danez Maersk a anulat un contract în valoare de 475 de milioane de dolari pentru construirea unei nave destinate instalării de turbine eoliene offshore, care urma să opereze în cadrul proiectului Empire Wind, situat în largul coastelor statului New York, relatează Reuters.
Barajele de calificare la Cupa Mondială din 2026 din zona Africii se vor disputa la mijlocul lunii noiembrie în Maroc # News.ro
Confederaţia Africană de Fotbal (CAF) a stabilit data barajelor de calificare pentru Cupa Mondială din 2026.
Ciocniri intense au izbucnit, sâmbătă seara, de-a lungul graniţei dintre Pakistan şi Afganistan, după un atac la talibanilor asupra unor posturi militare pakistaneze, relatează The Guardian.
Germania: ”Suveranitatea digitală” a Uniunii Europene nu înseamnă protecţionism, afirmă ministrul digitalizării # News.ro
Europa trebuie să îşi dezvolte propria infrastructură digitală pentru a reduce dependenţa de furnizorii americani, însă acest demers nu presupune ruperea legăturilor cu Statele Unite, a declarat ministrul german al Digitalizării, Karsten Wildberger, într-un interviu pentru Reuters.
Supremaţia OpenAI, fără precedent în istoria Silicon Valley: ”Este o goană după aur în inteligenţa artificială” # News.ro
Silicon Valley nu a mai văzut niciodată o dominaţie ca cea a OpenAI. În timp ce startupurile tehnologice din trecut trăiau cu teama constantă de a fi cumpărate sau depăşite de giganţi consacraţi, compania care se află acum în centrul boomului inteligenţei artificiale joacă într-o ligă complet diferită, relatează CNBC.
Tricolorii înfruntă astăzi Austria în preliminariile CM. Naţionala vrea un parcurs perfect în ultimele trei meciuri din grupă pentru a continua visul calificării la Mondial # News.ro
Reprezentativa României înfruntă în această seară selecţionata Austriei, pe Arena Naţională, de la ora 21.45, în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026.
Opt persoane, ucise în urma unor incidente armate diferite, la serbări şcolare din Mississippi, SUA # News.ro
Serbări şcolare din statul american Mississippi s-au terminat cu focuri de armă, cel puţin opt persoane fiind ucise şi mai multe rănite în două incidente armate desfăşurate în părţi opuse ale statului, afirmă autorităţile, potrivit AP.
Orientul Mijlociu a câştigat teren în rândul turiştilor chinezi, în timpul aşa numitei ”Săptămâni de aur” din jurul Zilei Naţionale a Chinei # News.ro
Regiunea Orientului Mijlociu, care până recent nu se afla printre destinaţiile preferate ale turiştilor chinezi, începe să atragă tot mai mult interes din partea acestora. În timpul vacanţei prelungite ”Săptămâna de aur” din acest an (1–8 octombrie), din jurul Zilei Naţionale a Chinei, rezervările de zboruri şi hoteluri către statele din Golf şi nordul Africii au crescut spectaculos, potrivit datelor publicate de platformele de turism chineze, citate de CNBC.
Oficiali din Qatar, morţi într-un accident de maşină în apropiere de staţiunea Sharm el-Sheikh din Egipt, afirmă ambasada # News.ro
Trei angajaţi ai Amiri Diwan, principala organizaţie guvernamentală din Qatar, au murit într-un accident de maşină în apropiere de staţiunea egipteană de la Marea Roşie Sharm el-Sheikh, a anunţat, duminică, într-o postare pe X, ambasada Qatarului în Egipt, citată de Reuters.
Piaţa bursieră americană a pierdut 2.000 de miliarde de dolari într-o singură zi, după o postare a lui Donald Trump despre taxarea suplimentară a Chinei # News.ro
O singură postare pe reţelele sociale a fost suficientă pentru a şterge 2.000 de miliarde de dolari din capitalizarea pieţei americane, vineri, după ce preşedintele Donald Trump a ameninţat China cu noi tarife uriaşe la importuri, relatează CNBC.
Baschet masculin: U BT Cluj, victorie după prelungiri la debutul în Liga Adriatică, în deplasare, cu KK Krka # News.ro
Campioana U BT Cluj a obţinut victoria sâmbătă, în deplasare, cu formaţia slovenă KK Krka Novo mesto, scor 85-83 (40-36, 77-77), după prelungiri, în primul meci din Liga Adriatică pentru o echipă din România. U BT Cluj joacă şi în BKT EuroCup, a doua competiţie valorică a Europei.
Israel - Un supravieţuitor al evenimentelor din 7 octombrie, care şi-a văzut iubita şi cel mai bun prieten ucişi sub ochii lui, s-a sinucis după doi ani # News.ro
Cadavrul lui Roei Shalev, ai cărui iubită şi cel mai bun prieten au fost ucişi pe 7 octombrie 2023, la festivalul Nova, a fost descoperit vineri seara în maşina sa incendiată, la nord de Tel Aviv, la câteva ore după intrarea în vigoare a armistiţiului din războiul dintre Israel şi mişcarea islamistă palestiniană Hamas, relatează AFP.
Donald Trump a ordonat sâmbătă ca militarii americani să-şi primească soldele miercurea viitoare, în ciuda paraliziei bugetare actuale, care impune în mod normal ca niciun salariu să nu fie plătit milioanelor de angajaţi federali pe durata blocajului, relatează AFP.
Un bărbat a fost reţinut vineri după ce a urinat pe altarul din Bazilica Sfântul Petru de la Vatican, relatează Le Figaro.
Germania - Trei persoane au fost rănite după ce s-au tras focuri de armă la o casă de pariuri din oraşul Giessen # News.ro
Trei persoane au fost rănite sâmbătă după-amiază după ce un individ a tras focuri de armă într-o casă de pariuri din oraşul Giessen, din centrul Germaniei, a anunţat poliţia, adăugând că suspectul a fost ulterior prins şi reţinut, informează Reuters.
Cele 18 persoane dispărute în urma exploziei de la o fabrică de muniţii din Tennessee sunt presupuse moarte. Ipoteza unui act criminal nu este exclusă # News.ro
Toate cele 18 persoane dispărute în urma exploziei unei fabrici de muniţie din sudul Statelor Unite sunt presupuse decedate, a anunţat sâmbătă şeriful local. Explozia a avut loc vineri, în jurul orei locale 07:45, şi a distrus o clădire întreagă de la complexul companiei Accurate Energetic Systems, relatează AFP şi Reuters.
Egiptul confirmă organizarea, luni, a unui summit pentru pace prezidat de Trump şi Sissi. Eliberarea ostaticilor va începe luni dimineaţă, confirmă un responsabil Hamas. Steve Witkoff şi Jared Kushner s-au dus sâmbătă în Gaza # News.ro
Preşedinţii egiptean Abdel Fattah al-Sissi şi american Donald Trump vor prezida luni la Sharm el-Sheikh un „summit pentru pace”, în prezenţa „liderilor a peste 20 de ţări”, a anunţat sâmbătă Preşedinţia egipteană într-un comunicat.
Cea care va deveni probabil prima femeie premier al Japoniei este o împătimită a rockului heavy metal şi cântă la tobe pentru a se relaxa. S-a căsătorit spunând „Da” la telefon, fără a ieşi la vreo întâlnire cu viitorul soţ # News.ro
Sanae Takaichi a fost aleasă recent să conducă Partidul Liberal Democrat (PLD), aflat la putere în Japonia. Politiciana în vârstă de 64 de ani a iubit heavy metalul aproape toată viaţa. Spre deosebire de majoritatea fanilor de heavy metal care se potolesc odată cu vârsta, femeia care va fi probabil următorul prim-ministru al Japoniei este în continuare o entuziastă, relatează CNN.
Cupa Mondială 2026 – calificări: Cu Istvan Kovacs la centru, Serbia a cedat acasă cu Albania, 0-1 # News.ro
Echipa naţională a Serbiei a pierdut sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 0-1, meciul din grupa K disputat împotriva Albaniei, o înfruntare arbitrată de românul Istvan Kovacs.
O cercetare care a reunit specialişti din Germania, Canada şi Marea Britanie a identificat un mecanism necunoscut din creier care reglează senzaţia de foame. Descoperirea deschide noi direcţii în tratamentul obezităţii.
Atenţionare de călătorie emisă de MAE: Cursele aeriene, suspendate în Madagascar, în contextul protestelor violente/ Românii aflaţi acolo să evite zonele în care se desfăşoară acţiuni de protest şi zonele aglomerate # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Madagascar, unde cursele aeriene au fost suspendate, în contextul evoluţiilor recente ale situaţiei de securitate. Cetăţeneii români aflaţi în această ţară sunt sfătuiţi să evite zonele în care se desfăşoară acţiuni de protest şi zonele aglomerate.
Actriţa americană Diane Keaton, renumită pentru rolurile din „Tatăl miresei” şi „Clubul mireselor părăsite”, a murit la vârsta de 79 de ani, a anunţat sâmbătă revista People, citând un purtător de cuvânt al familiei.
Selecţionata Romanian Wolves a debutat sâmbătă în noul sezon al Rugby Europe Super Cup, pierzând în faţa francizei Delta din Ţările de Jos, cu 17-40 (12-18).
Antrenorul belgian Sebastien Pocognoli a semnat sâmbătă un contract cu gruparea franceză AS Monaco, a anunţat echipa din Principat pe site-ul oficial.
Tânăr ucrainean rătăcit în Munţii Maramureşului, căutat de salvamontişti şi poliţişti de frontieră/ El a afirmat că este de câteva zile în munţi, fără provizii şi în hipotermie uşoară # News.ro
Un tânăr ucrainean care s-a rătăcit în Munţii Maramureşului este căutat, sâmbătă seară, de salvamontişti şi poliţişti de frontieră, în condiţii meteo dificile, cu temperaturi scăzute şi precipitaţii mixte. Tânărul a afirmat că este în munţi de mai multe zile, fără provizii şi în hipotermie uşoară.
Baschet masculin: Vicecampioana CSM Oradea, victorie cu CS Vâlcea, în derby-ul etapei a IV-a a Ligii Naţionale # News.ro
Vicecampioana CSM Raiffeisen Oradea a învins sâmbătă, pe teren propriu, medaliata cu bronz CS Vâlcea, scor 85-83 (44-38), în derby-ul etapei a IV-a. Ambele formaţii joacă şi în grupele FIBA Europe Cup.
Fostul solist al trupei Lostprophets, Ian Watkins, a fost ucis într-un atac într-o închisoare din Marea Britanie, potrivit presei # News.ro
Ian Watkins, fostul solist al trupei rock Lostprophets, care ispăşea o pedeapsă de 35 de ani pentru infracţiuni sexuale împotriva copiilor, a fost ucis în închisoare de un alt deţinut, relatează sâmbătă presa britanică.
Cupa Mondială 2026 – calificări: Norvegia – Israel 5-0 cu hat-trick Haaland, care a şi ratat de la 11 metri # News.ro
Echipa naţională a Norvegiei a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 5-0, echipa naţională a Israelului, în grupa I a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026.
Caraş-Severin: Bărbat care se urcase pe un pod dezafectat din Caransebeş, convins de poliţişti să coboare # News.ro
Un bărbat de 53 de ani care s-a urcat, sâmbătă seară, pe un pod dezafectat din municipiul Caransebeş, judeţul Caraş-Severin, a fost convins de poliţişti să coboare, după ce o femeie a alertat autorităţile.
Volei feminin: Sezonul 2025-2026 a fost deschis cu SuperCupa României; vicecampioana CSO Voluntari păstrează trofeul # News.ro
Vicecampioana CSO Voluntari a câştigat sâmbătă, în deplasare, trofeul SuperCupa României, după ce a învins campioana Volei Alba Blaj, scor 3-1. CSO Voluntari a câştigat SuperCupa şi în 2024.
Alexandru Nazare: România îşi menţine încrederea investitorilor. A patra confirmare în trei luni, un semnal clar al seriozităţii şi responsabilităţii actualului Guvern în gestionarea finanţelor publice # News.ro
Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, afirmă că reconfirmarea ratingului de ţară de către S&P arată că România îşi menţine încrederea investitorilor. Această a patra confirmare în trei luni reprezintă ”un semnal clar al seriozităţii şi responsabilităţii actualului Guvern în gestionarea finanţelor publice”, adaugă el.
Localnicii au luat cu asalt un mare complex chimic din Tunisia din cauza temerilor legate de sănătate: „ E un oraş al morţii, oamenii se chinuie să respire, mulţi suferă de cancere” # News.ro
Localnici nemulţumiţi din oraşul Gabes, din sudul Tunisiei, au pătruns sâmbătă în complexul de fosfaţi al companiei Tunisian Chemical Group (CGT), deţinută de stat, cerând închiderea acestuia pentru a opri poluarea mediului şi bolile respiratorii, relatează Reuters.
Câteva sute de persoane au manifestat sâmbătă la Oslo, scandând „Free Palestine” şi protestând faţă de ”acoperirea crimelor de război” prin fotbal, înainte de începerea meciului Norvegia-Israel, din preliminariile Cupei Mondiale, relatează AFP.
Botoşani: Bărbat pe numele căruia exista un mandat de arestare preventivă după ce i-ar fi bătut pe copiii concubinei sale, iar pe fată ar fi violat-o, prins de poliţişti # News.ro
Un bărbat din judeţul Botoşani pe numele căruia era emis un mandat de arestare preventivă după ce i-ar fi bătut pe cei doi copii ai concubinei sale, un băiat de 12 ani şi o fată de 14 ani, iar pe copilă ar fi violat-o, a fost prins de poliţişti la Câmpulung Moldovenesc.
Statele Unite ar putea impune controale la export pentru piesele de avioane Boeing, ca parte a răspunsului Washingtonului la noile restricţii impuse de China asupra exporturilor de minerale rare, a declarat vineri preşedintele Donald Trump, citat de Reuters.
Ce poate spune genomul despre sănătatea noastră - şi de ce e bine să aflăm din timp? / Dr. Dragoş Creţoiu: Testele ţintite caută modificări deja suspectate # News.ro
Dr. Dragoş Creţoiu, medic genetician şi conferenţiar universitar la disciplina de genetică medicală, explică într-un mod accesibil ce este secvenţierea întregului genom, care sunt limitele acesteia şi cum arată parcursul de la informare la rezultat util.
Oamenii de ştiinţă au descoperit ceva alarmant care se scurge în adâncurile oceanului din jurul Antarcticii # News.ro
Gazul metan - cu efect de încălzire asupra planetei - iese prin fisurile de pe fundul mării în zona Antarcticii pe măsură ce regiunea se încălzeşte, iar noi scurgeri sunt descoperite într-un „ritm uimitor”, au anunţat oamenii de ştiinţă, ceea ce ridică temeri că previziunile în legătură cu încălzirea globală viitoare ar putea fi subestimate, scrie CNN.
