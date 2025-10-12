Nadia Comăneci şi David Popovici, schimb de aprecieri la un eveniment dedicat tinerilor sportivi: „Este un exemplu, ca Simona Halep” / „E o inspiraţie pentru toţi”
Primasport.ro, 12 octombrie 2025 10:50
Nadia Comăneci şi David Popovici, schimb de aprecieri la un eveniment dedicat tinerilor sportivi: „Este un exemplu, ca Simona Halep” / „E o inspiraţie pentru toţi”
• • •
Acum 10 minute
11:00
Învinsă de Albania în preliminariile CM-2026, Serbia rămâne fără selecţioner. Dragan Stojkovic şi-a dat demisia
Acum 30 minute
10:50
Nadia Comăneci şi David Popovici, schimb de aprecieri la un eveniment dedicat tinerilor sportivi: „Este un exemplu, ca Simona Halep” / „E o inspiraţie pentru toţi”
Acum o oră
10:20
Dawa se apropie de revenirea pe gazon după o absenţă de peste şapte luni! Mihai Stoica a dezvăluit condiţia ce trebuie îndeplinită pentru ca fundaşul camerunez să poată juca din nou până la finalul anului
Acum 2 ore
10:00
Ionuţ Lupescu, pretenţii ridicate de la elevii lui Zeljko Kopic: „Nu mă impresionează parcursul lui Dinamo din SuperLigă”
09:40
Barajele de calificare la Cupa Mondială din 2026 din zona Africii se vor disputa la mijlocul lunii noiembrie în Maroc
Acum 4 ore
09:00
LIVE TEXT | România - Austria, de la 21:45, pe PrimaSport.ro! „Tricolorii”, în faţa unui meci crucial pentru calificarea la Campionatul Mondial
Acum 12 ore
00:10
00:10
Baschet masculin: U BT Cluj, victorie după prelungiri la debutul în Liga Adriatică, în deplasare, cu KK Krka
11 octombrie 2025
23:50
LIVE VIDEO | Spectacolul din calificările pentru Campionatul Mondial continuă la Prima Sport! Turcia face scorul serii cu Bulgaria. Spania o învinge pe Georgia
23:30
LIVE VIDEO | Spectacolul din calificările pentru Campionatul Mondial continuă la Prima Sport! Turcia o surclasează pe Bulgaria. Spania o conduce pe Georgia
23:10
Ianis Hagi, lăudat de unul dintre cei prolifici atacanţi din fotbalul românesc: „Îmi place vibe-ul cu care vine la fiecare convocare”
22:50
Victor Piţurcă, aliatul lui Mircea Lucescu! Fostul selecţioner acuză tratamentul la care este supus „Il Luce”: „Noi încercăm să stricăm atmosfera înainte de un meci atât de important”
22:30
Volei feminin: Sezonul 2025-2026 a fost deschis cu SuperCupa României; vicecampioana CSO Voluntari păstrează trofeul
Acum 24 ore
22:00
Ralf Rangnick, apel motivator înainte de meciul cu România: „Noi ştim de ce am venit aici. Vrem să ne calificăm prima oară după 28 de ani la un turneu final de Campionat Mondial”
22:00
LIVE VIDEO | Spectacolul din calificările pentru Campionatul Mondial continuă la Prima Sport! Spania, Portugalia şi Italia intră în joc
21:10
LIVE VIDEO | Spectacolul din calificările pentru Campionatul Mondial continuă la Prima Sport! Haaland reuşeşte un nou hat-trick şi Norvegia învinge la scor Israel
20:50
LIVE VIDEO | Spectacolul din calificările pentru Campionatul Mondial continuă la Prima Sport! Haaland reuşeşte un nou hat-trick
20:40
EXCLUSIV | Mircea Lucescu, schimbări masive pentru meciul cu Austria! Selecţionerul pregăteşte o formulă complet schimbată pentru partida de duminică
20:10
Ioan Ovidiu Sabău, trăiri intense după înfrângerea cu Csikszereda. Antrenorul a povestit ce sentimente l-au încercat în momentul în care a vrut să-şi dea demisia: „Nu faci puncte şi intri în acea presiune firească”
19:50
LIVE VIDEO | Spectacolul din calificările pentru Campionatul Mondial continuă la Prima Sport! Norvegia se distrează cu Israel
19:30
Kevin Ciubotaru a fost la un pas de a ajunge la o formaţie din capitală! Dani Coman: „Exact aşa s-a întâmplat”
18:20
Rapid a învins CS Tunari, scor 6-3, într-un meci amical / CFR Cluj a dispus de Gloria Bistriţa, scor 3-0
18:20
România U18, egal cu Portugalia în cel de-al doilea meci din cadrul Turneului celor 4 Naţiuni
18:10
18:10
LIVE VIDEO | Spectacolul din calificările pentru Campionatul Mondial continuă la Prima Sport! Andorra scoate un egal în Letonia
17:50
LIVE VIDEO | Spectacolul din calificările pentru Campionatul Mondial continuă la Prima Sport! Andorra egalează pe final de meci
17:40
LIVE VIDEO | Spectacolul din calificările pentru Campionatul Mondial continuă la Prima Sport! Letonia întoarce scorul cu Andorra
17:20
15:40
15:20
Costel Gâlcă a vorbit despre relaţia pe care o are cu Dan Şucu: "Bineînţeles că ne trimitem mesaje"
14:50
14:30
A marcat un hattrick la ultimul meci, dar "U" Cluj nu-l poate folosi în campionat! Care este motivul | EXCLUSIV
14:20
A marcat un hattrick la ultimul meci, dar "U" Cluj nu-l poate folosi în campionat! Care este motivul
13:40
Mbappe s-a accidentat, a plecat din cantonamentul Franţei şi ratează următorul meci!
13:20
Lucescu s-a enervat şi a plecat de la conferinţă: "Lăsaţi-mă! Sunteţi toţi selecţioneri!"
13:00
Mircea Lucescu a pierdut un titular înainte de România – Austria: "Nu s-a antrenat toată săptămâna"
12:50
12:00
Vrea să devină antrenor şi trage un semnal de alarmă în privinţa licenţei PRO: "Mi se pare incredibil ce se întâmplă"
11:20
Unul dintre cei mai mari antrenori l-a lăudat pe Chivu: "Un băiat inteligent, mă convinge"
Ieri
11:00
Fostul campion cu FCSB e sceptic: "Nu cred că vor depăşi în Europa ce au reuşit anul trecut"
10:00
Au pus "tunurile" pe Istvan Kovacs: "Arbitru originar din România, ţara care urăşte Kosovo"
09:40
A câştigat titlul cu Dinamo şi Rapid, dar o vede pe FCSB campioană: "Fac pariu pe o masă"
09:20
00:20
Chivu şi Inter Milano au pierdut la penaltiuri amicalul cu Atletico Madrid, scor 2-4
00:20
Medalie de argint pentru România la Mondialele de haltere: Luis Lauret, vicecampion la 110 kg
00:10
00:00
Conducerea lui Legia Varşovia i-a decis viitorul lui Edi Iordănescu! Se întoarce fostul selecţioner pe banca naţionalei?
10 octombrie 2025
23:50
VIDEO | O nouă serie de rezultate în preliminariile Cupei Mondiale! Germania şi Franţa, victorii fără emoţii. Macedonia de Nord reuşeşte să scoată un egal cu Belgia
23:40
LIVE VIDEO | Preliminariile Cupei Mondiale, la Prima Sport! Germania se distrează cu Luxemburg. Franţa face scor cu Azerbaijan
23:30
Mihai Stoica a fost lăsat mască de Kyros Vassaras! Oficialul FCSB a povestit cum s-a derulat întâlnirea cu preşedintele LPF: „El a considerat că nu suntem suficient de bine pregătiţi pentru regulile care au apărut în fotbal”
