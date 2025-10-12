Preliminarii CM 2026: România vs Austria – Ultima şansă pentru „tricolori”
Impact.ro, 12 octombrie 2025 10:50
România – Austria, meci contând pentru Grupa H a preliminariilor europene pentru CM 2026, este programat, duminică, 12 ocrtombrie 2025, de la ora 21:45, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis în direct […]
• • •
Acum 30 minute
10:50
10:40
San Marino – Cipru, meci contând pentru Grupa H a preliminariilor europene pentru CM 2026, este programat, duminică, 12 iunie 2025, de la ora 16:00, pe Stadio Olimpico din Serravalle, şi va fi transmis în direct […]
Acum 12 ore
02:40
Cerul Franței a făcut spectacol: o gaură riașă a apărut în mijlocul norilor, lăsând francezii cu gura căscată și telefoanele ridicate spre cer. Fenomenul, de aproape 50 de kilometri în diametru, a fost descris de […]
00:50
La Vârful Omu, vântul suflă cu putere și viscolește zăpada. Oare nu ar trebui închise tunelurile dacice? # Impact.ro
Aerul polar și atmosfera de glaciațiune au pus stăpânire pe crestele munților noștri – așa cum reiese din știrea PRO TV de aici. Practic, pentru unii s-a dus și ultima speranță că ar putea urma […]
11 octombrie 2025
23:00
Rusia va începe să cultive banane și alte fructe exotice. Ce-i drept, are și cea mai exotică climă, mai ales prin Siberia # Impact.ro
Ministrul rus al agriculturii, Oxana Lut, a anunțat că Rusia se apucă serios de cultivat banane, mango și alte fructe tropicale. Nu, nu e o glumă, ci o strategie agricolă bazată pe inovație, patriotism și, […]
Acum 24 ore
22:10
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență. Și nu, nu e vorba de sticla de țuică pentru situații de urgență # Impact.ro
Generalul Vlad Gheorghiță, Șeful Statului Major, le-a recomandat românilor într-un interviu acordat Antenei 3 să-și facă o rezervă de urgență. Nu, nu cu țuică, murături și mici pentru grătarul de la apocalipsă, ci una adevărată, […]
21:40
PSD București vrea ca pe banda de autobuz să circule și autoturismele cu cel puțin 3 pasageri. Sau 2 pasageri și un cal/o vacă/un purcel/un leu # Impact.ro
PSD București a venit cu o idee inspirată din traficul marilor metropole din vest: pe banda rezervată transportului în comun să poată circula și mașinile mici private dacă acestea au cel puțin 3 pasageri. O […]
20:30
Kim Jong Un și-a prezentat cea mai puternică rachetă balistică. Atât de puternică încât pică imediat după lansare # Impact.ro
Coreea de Nord a organizat o nouă paradă grandioasă, în care Kim Jong Un și-a prezentat cea mai puternică rachetă balistică de până acum. Una atât de avansată încât reușește performanța unică de a se […]
20:10
E sfântul care aduce ploaia. De taxe. Dar promite că de la anul vine și Soarele. Să sperăm că nu se va pune o taxă și pe Soare.
20:00
Un site de știri, stiripesurse.ro, pretinde că are informații din „surse convergente" potrivit cărora Luis Lazarus, partenerul politic al Dianei Șoșoacă, ajuns europarlamentar pe listele SOS și pe notorietatea Dianei Șoșoacă, ar vrea să bage […]
13:30
Municipiul fruntaș Craiova a îmbrăcat încă de pe acum straiele de sărbătoare ale Crăciunului, grație grijii și preocupării exemplare de care dă din nou dovadă primăria, care deja a instalat ornamentele tematice pe străzi. Instalația […]
Ieri
09:30
Serbia – Albania, meci contând pentru Grupa K a preliminariilor europene pentru CM 2026, este programat, sâmbăta, 11 octombrie 2025, de la ora 21:45, pe Stadion Dubocica din Leskovac, şi va fi transmis în direct […]
09:10
Norvegia – Israel, meci contând pentru Grupa I a preliminariilor europene pentru CM 2026, este programat, sâmbătă, 11 octombrie 2025, de la ora 19:00, pe Ullevaal Stadion din Oslo, şi va fi transmis în direct […]
01:10
Fenomen atmosferic rar în Carpați ce pare a înfățișa un călăreț suveranist ieșind din tunelul dacic # Impact.ro
Pe rețeaua X au apărut fotografii spectaculoase din munții Carpați care surprind așa-numitul „Brokensky ghost" – sau „Brocken spectre", un fenomen atmosferic rar, vizibil ca un halo multicolor ce înconjoară o siluetă proiectată pe ceață. […]
00:20
Simion explică PRO TV de ce nu a făcut casele de 35.000 de euro: pentru că nu e la guvernare. Dar mai e o problemă # Impact.ro
Explicația dată de George Simion pentru PRO TV, din păcate tot ca „marketing", se găsește aici. Iar problema este următoarea: dacă domnul Simion era la guvernare și făcea case de 35.000 de euro, susținătorii lui […]
10 octombrie 2025
22:30
Bianca Drăgușanu, mândră de noua ei bărbie ascuțită la cel mai bun salon de ascuțit bărbii # Impact.ro
Doamna Bianca Drăgușanu a obținut o bărbie ascuțită în urma a unor intervenții estetice asociate cu o cură de slăbire mai severă, ceea ce pare să fi atras critici chiar și din partea celor mai […]
21:40
Nu e suficient să încheie toate războaiele – actuale și din istorie. Nu e suficient nici să încheie războiul dintre daci și samurai, consemnat pentru prima dată de Dan Diaconescu în urma cu vreo 20 […]
21:00
Taxă de 3,5 euro/zi pentru mașinile care merg prin București dar nu sunt înmatriculate în București. Valea Prahovei se va răzbuna # Impact.ro
Un consilier PSD a venit cu ideea care va schimba tot traficul din Capitală și probabil va aduce un val de înjurături istorice: o taxă de 3,5 euro pe zi pentru toate mașinile care îndrăznesc […]
19:20
Viktor Orban a venit la Cluj, unde a cântat, a dansat și a ridicat paharul – probabil în cinstea ultimului sondaj din Ungaria, care îi dă motive serioase să-și caute fericirea peste graniță. Într-un clip […]
19:00
De multe ori am auzit expresia „Nu judeca o carte după copertă", totuși, de cele mai multe ori avem păreri preconcepute. Acesta a fost sentimentul care m-a încercat atunci când am auzit-o vorbind, pentru prima […]
18:30
Juriul norvegian nu i-a dat lui Trump Nobelul pentru Pace. Norvegia se pregătește de atac # Impact.ro
Drama planetară a anului: juriul norvegian a dat Premiul Nobel pentru Pace, dar nu lui Donald Trump. În locul lui, distincția a mers către cineva din Venezuela, o doamnă care luptă pentru democrație punându-și viața […]
Mai mult de 2 zile în urmă
06:10
Belgia – Macedonia de Nord, meci contând pentru Grupa J a preliminariilor europene pentru CM 2026, este programat, vineri, 10 octombrie 2025, de la ora 21:45, pe Arteveldestadion din Gent, şi va fi transmis în […]
06:10
Suedia – Elveţia, meci contând pentru Grupa B a preliminariilor europene pentru CM 2026, este programat, vineri, 10 octombrie 2025, de la ora 21:45, pe Nationalarenan din Solna (Stockholm), şi va fi transmis în direct […]
02:20
O veste din domeniul numerelor: Cătălin Botezatu, 58 de ani, s-a despărțit de iubita de 18 ani # Impact.ro
Motivele despărțirii nu nsunt pe deplin cunoscute. Ce se știe cu siguranță este că ea a decis să plece la Milano, unde își va consolida cariera de model, în timp ce dânsul a rămas aici, […]
00:30
La Bruxelles a plouat cu moțiuni de cenzură, dar Ursula von der Leyen le-a înfruntat pe toate ca o adevărată eroină a Uniunii Europene. Mai întâi extrema dreaptă, apoi stânga radicală – toți au încercat […]
00:20
Sacii de nisip puși de primăria Constanța împotriva inundațiilor au fost furați. Să fie tot mâna francezilor? # Impact.ro
Primăria Constanța anunță că sacii cu nisip, amplasați pentru protecție împotriva inundațiilor, au dispărut misterios. Unii spun că au fost luați de localnici, alții cred că sunt tot francezii, care după ce au cărat prea […]
00:20
Șeful Statului Major susține că România s-ar putea apăra la fel de bine ca Ucraina de un atac rusesc. Poate chiar mai bine, la câți generali avem… # Impact.ro
Generalul Gheorghiță Vlad spune că România e pregătită să facă față unui atac rusesc la fel de bine cum face față Ucraina. Poate chiar mai bine decât Ucraina, am completa: avem mai mulți generali decât […]
00:10
Cutremur slab în România, joi dimineață. Dacă era ieri, am fi avut și cod roșu de tsunami # Impact.ro
Un cutremur de 3,3 grade pe scara Richter a zguduit ușor zona Făgăraș-Câmpulung. Adică suficient cât să se clatine perdeaua și să se trezească pisica. Autoritățile au transmis că nu există motive de panică, dar […]
00:10
Un general rus pretinde că dronele din România au fost trimise de Ucraina. Plus că să nu uităm că Ucraina a atacat Rusia în Ucraina # Impact.ro
Generalul rus Vladimir Popov a descoperit marele complot mondial: toate dronele care zboară deasupra Europei sunt ucrainene, lansate în colaborare cu Occidentul și probabil cu extratereștrii. El susține că România, Polonia și Danemarca ar fi […]
9 octombrie 2025
22:50
Petiție pentru demiterea primarului Negoiță fiindcă vrea să taxeze câte două mașini în același timp pentru același loc de parcare # Impact.ro
S-a pornit o petiție pe net pentru demiterea primarului Sectorului 3, domnul Negoiță. Acuzațiile se învârt în jurul ideii că acesta ar conduce primăria în avantajul său personal și al apropiaților lui. Însă ceea ce […]
20:30
Procurorul Bogdan Pîrlog: " Majorarea vârstei minime de pensionare la magistrați este o gravă eroare" # Impact.ro
Domnul Bogdan Pîrlog este prim-procuror al Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar București. Nu o dată a atras atenția asupra problemelor din Justiția din România. O face și acum, poate cineva ține cont de […]
19:50
Se cere arestarea lui Călin Georgescu. Oare îl vor elibera porumbeii albi, așa cum i-a eliberat și el pe ei? # Impact.ro
Un deputat de la PNL a cerut Parchetului General să îl rețină pe Călin Georgescu în vederea unei arestări preventivă. Motivul: domnul Georgescu ar fi executat iar salutul nazist – iar asta în condițiile în […]
16:12
Bucureștenii au golit supermarketurile ca să nu primească vizita Ciclonului Barbara cu mâna goală # Impact.ro
Vizita Ciclonului Barbara i-a pus pe bucureșteni la cheltuieli. De frică să nu se facă de râs la oaspetele venit din Occident, o
16:12
A început pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva. Reprezentanța Mercedes urmărește cu atenție și nerăbdare # Impact.ro
Mii de credincioși stau deja la coadă în ploaie să se închine la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi. Ceea ce e un lucru bun, deoarece, vorba aia, într-o lume […] The post A început pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva. Reprezentanța Mercedes urmărește cu atenție și nerăbdare appeared first on IMPACT.ro.
16:12
La Constanța s-a intervenit la inundații cu plugul pentru deszăpezit – și foarte bine s-a făcut # Impact.ro
Se râde pe internet, inclusiv pe paginile redacțiilor de știri, la un filmuleț (aici) ce prezintă un utilaj de deszăpezire intervenind la inundațiile din județul Constanța. Dar nu e nimic de râs. Se obișnuiește să […] The post La Constanța s-a intervenit la inundații cu plugul pentru deszăpezit – și foarte bine s-a făcut appeared first on IMPACT.ro.
16:12
Abia ce a trecut perioada bacului și Ciolacu a prins din nou glas: susține că România nu a fost niciodată în pericol de a intra în incapacitate de plată # Impact.ro
Premierul Marcel Ciolacu a declarat într-un interviu pentru Gândul că nici vorbă ca România să se fi aflat vreun moment în pericol de a intra în incapacitate de plată și că actualul guvern urmărește să […] The post Abia ce a trecut perioada bacului și Ciolacu a prins din nou glas: susține că România nu a fost niciodată în pericol de a intra în incapacitate de plată appeared first on IMPACT.ro.
16:12
Ca toate celelalte tatuaje cu Călin Georgescu puse pe piață, și acesta – care aparține unui salon din Trivale – are același defect: domnitorul din tatuaj nu are pe cap coroana lui Ștefan cel Mare. […] The post La Pitești a apărut un nou tatuaj cu Călin Georgescu. Dar și acesta e cu defect appeared first on IMPACT.ro.
16:12
Un episcop catolic peruvian a fost prins că are 17 amante. A fost ridicat la rang de Preacurvit # Impact.ro
Un episcop peruvian a reușit să se dea singur de gol că are 17 amante – totul începând în momentul în care a trimis unei menajere, din greșeală, poze și filmulețe ce le dorea adresate […] The post Un episcop catolic peruvian a fost prins că are 17 amante. A fost ridicat la rang de Preacurvit appeared first on IMPACT.ro.
16:12
Diana Șoșoacă i-a urat „La mulți ani!” lui Putin din plenul Parlamentului European. Nu mai are telefon ca să îi dea mesaj # Impact.ro
Doamna Diana Șoșoacă, europarlamentar cu imunitatea încă neridicată, a găsit prilej să îi ureze lui Vladimir Putin „La mulți ani!” direct din plenul Parlamentului European. (Video – aici) Există însă o posibilă explicație: doamna Șoșoacă […] The post Diana Șoșoacă i-a urat „La mulți ani!” lui Putin din plenul Parlamentului European. Nu mai are telefon ca să îi dea mesaj appeared first on IMPACT.ro.
16:12
România – Moldova, meci de pregătire, este programat, joi, 9 octombrie 2025, de la ora 21:00, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis în direct de Prima TV. România şi Moldova se întâlnesc […] The post Amical: România vs Moldova – Premieră la Bucureşti appeared first on IMPACT.ro.
16:12
Cipru – Bosnia-Herţegovina, meci contând pentru Grupa H a preliminariilor europene pentru CM 2026, este programat, miercuri, 9 octombrie 2025, de la ora 21:45, pe AEK Arena – George Karapatakis din Larnaca, şi va fi […] The post Preliminarii CM 2026: Cipru vs Bosnia-Herţegovina – Miza pe balcanici appeared first on IMPACT.ro.
16:12
Râd și vecinii de Mircea Cărtărescu. Un scriitor maghiar a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură # Impact.ro
N-a fost nici de aceată dată cu noroc pentru Mircea Cărtărescu. Scriitorul maghiar László Krasznahorkai a câștigat joi Premiul Nobel pentru Literatură pe anul 2025, potrivit unui anunț făcut de Academia Suedeză din Stockholm în […] The post Râd și vecinii de Mircea Cărtărescu. Un scriitor maghiar a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură appeared first on IMPACT.ro.
8 octombrie 2025
14:20
S-au dat cod roșu în București pentru o banală ploaie mocănească. Niște izolete cu vâsle mai lipseau # Impact.ro
Autoritățile au anunțat cod roșu, avertizări grave și mesaje RO-ALERT care păreau trailerul unui film cu apocalipsă. Totul pentru o ploaie mocănească ce abia uda asfaltul. În loc de vijelii și potop, bucureștenii s-au trezit […] The post S-au dat cod roșu în București pentru o banală ploaie mocănească. Niște izolete cu vâsle mai lipseau appeared first on IMPACT.ro.
08:00
Wuhan Open 2025: Jaqueline Cristian – Elena Rybakina, meci contând pentru turul al doilea (16-imi de finală) al turneului de categorie WTA 1000 de la Wuhan, este programat, miercuri, 8 octombrie 2025, nu înainte de […] The post Wuhan Open 2025: Jaqueline Cristian vs Elena Rybakina – Misiune imposibilă appeared first on IMPACT.ro.
07:50
Wuhan Open 2025: Shuai Zhang – Sorana Cîrstea, meci contând pentru turul al doilea (16-imi de finală) al turneului de categorie WTA 1000 de la Wuhan, este programat, miercuri, 8 octombrie 2025, nu înainte de […] The post Wuhan Open 2025: Shuai Zhang vs Sorana Cîrstea – Românca, uşor favorită appeared first on IMPACT.ro.
01:50
AUR a început să strângă semnături pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan. Până acum, procesul merge greu – poate și pentru că nu toată lumea știe să se semneze. Operațiunea e promovată intens de Realitatea Plus […] The post AUR a început să strângă semnături pentru suspendarea lui Nicușor Dan. Dar merge greu appeared first on IMPACT.ro.
01:30
România a intrat din nou sub incidența unui cod roșu de ploi torențiale. Deja s-a anunțat că va ploua cât să spele toate păcatele campaniei electorale – și tot n-ar fi de ajuns. Meteorologii avertizează […] The post Cod roșu de ploi torențiale. Nu pot francezii lua cu cisternele cât plouă la noi appeared first on IMPACT.ro.
00:50
Se vede cine e cel mai iubit suveranist: Călin Georgescu a scăpat cu telefonul nefurat de la întâlnirea cu admiratorii # Impact.ro
Imagini emoționante cu domnul Calin Georgescu trecând printre admiratori fără să i se fure telefonul – aici. Să vadă și Diana Șoșoacă ce înseamnă să fii iubit și respectat. The post Se vede cine e cel mai iubit suveranist: Călin Georgescu a scăpat cu telefonul nefurat de la întâlnirea cu admiratorii appeared first on IMPACT.ro.
7 octombrie 2025
23:30
Codul roșu este deja în vigoare și durează până mâine pe la prânz. Autoritățile ne recomandă să rămânem în casă, chiar dacă la un moment dat va ploua cu Evian! The post Alertă de cod roșu: ne trimit francezii apa înapoi, pe sus! appeared first on IMPACT.ro.
21:50
Întrebările zilei pe rețeaua intelectuală TikTok: „De ce plouă doar în România? Ce ascunde guvernul? România primește ploaie pentru a..?” # Impact.ro
Pentru cine vrea să facă exces de spirit critic și nu crede că aceste întrebări chiar se pun pe TikTok, avem video-ul de aici. Răspunsul la toate aceste întrebări e evident: plouă ca să se […] The post Întrebările zilei pe rețeaua intelectuală TikTok: „De ce plouă doar în România? Ce ascunde guvernul? România primește ploaie pentru a..?” appeared first on IMPACT.ro.
