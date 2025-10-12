Invitația adresată de Electrica lui Charlie Ottley, după ce a stat trei zile fără curent, iar ministrul Energiei a cerut să cadă capete
,
12 octombrie 2025 10:50
Întreruperile în alimentarea cu energie electrică din zona Bran-Moeciu au fost cauzate de condiţiile meteorologice severe de Cod portocaliu din perioada 3-5 octombrie, care au provocat avarii multiple în reţelele electrice, precizează într-un comunicat operatorul Distribuţie Energie Electrică Romania (DEER), care deține rețeaua de distribuție din zonă. Reacția vine după ce ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat sâmbătă că cineva din conducerea companiei va fi tras la răspundere pentru că avariile au fost remediate foarte greu, iar unul dintre cei afectați și care s-a plâns public de situație a fost jurnalistul și producătorul britanic Charlie Ottley, care locuiește în România, în zona Bran. DEER îl invită pe Ottley să cunoască echipele de intervenție pe teren ale companiei.
• • •
11:10
Ministrul apărării israelian, Israel Katz, a ordonat armatei să distrugă toate tunelurile Hamas din Fâșia Gaza, după eliberarea ostaticilor încă deținuți în enclava palestiniană. Operațiunea, considerată „marea provocare” a armatei israeliene, va fi coordonată printr-un mecanism internațional aflat sub conducerea și supervizarea Statelor Unite.
11:00
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduvanu, a vorbit la emisiunea „În fața ta” de la Digi24 despre cele mai mari probleme cu care se confruntă Capitala. În opinia sa, una dintre acestea este urbanizarea și motivează că în prezent Bucureștiul funcționează pe un Plan Urganistic General învechit.
10:50
10:40
Ministerul Apărării Naționale a declanșat o amplă acțiune de verificare a rezerviștilor din București și Ilfov. Mii de persoane care au făcut armata înainte de 2004 sunt chemate pentru o zi de instrucție și evaluare. Nu este vorba despre o mobilizare de război, ci despre un exercițiu de rutină, menit să actualizeze baza de date a MApN și să verifice starea de pregătire a foștilor militari.
10:30
Ciocniri intense au izbucnit, sâmbătă seara, de-a lungul graniţei dintre Pakistan şi Afganistan, după un atac la talibanilor asupra unor posturi militare pakistaneze, relatează The Guardian. Escaladarea vine după un atac aerian pakistanez la Kabul, care a avut loc în această săptămână, după cum au relatat oficiali de securitate din ambele ţări.
10:30
Situația absurdă la primăria Capitalei, scoasă la iveală de primarul interimar Stelian Bujduveanu. Într-un interviu pentru emisiunea „În fața ta” de la Digi24, el a explicat că, din cauze unor piedici legale, forțele de ordine din Capitală nu pot lua notă de constatare în cazul mașinilor parcate ilegal.
10:10
„AUR susține o petiție pentru demiterea președintelui Nicușor Dan” – o mișcare simbolică, dar care arată că partidele suveraniste rămân într-o campanie continuă. Florin Negruțiu observă: „George Simion și Călin Georgescu trăiesc cu impresia că au fost furați la urne. Și joacă în permanență rolul de președinți legitimi, aleși de popor, înșelați de sistem.” Claudiu Pândaru adaugă: „AUR nu vrea să câștige acum. Vrea să rămână călăre pe valul frustrării, ca să țipe mai tare când austeritatea mușcă mai adânc.”
10:10
Selecţionerul Serbiei, Dragan Stojkovic, şi-a anunţat demisia, sâmbătă seară, după înfrângerea cu 0-1 pe teren propriu împotriva Albaniei, în calificările pentru Cupa Mondială din 2026. Meciul a fost unul tensionat, chiar înainte de fluierul de start sârbii scandând „Kosovo e Serbia ” și huiduind imnul albanez.
10:10
Peste 100.000 de oameni au venit în aceste zile la Iași, pentru a se închina la racla Sfintei Cuvioase Parascheva. Rândul de pelerini s-a întins pe o distanță de patru kilometri, iar timpul de așteptare a depășit opt ore. Credincioșii spun că vin cu sufletul plin de credință și speranță, așa cum o fac în fiecare an, în preajma hramului din 14 octombrie.
09:50
Ies la iveală noi date în cazul gravidei care a murit la scurt timp după ce a născut într-un spital privat, în Constanța. Colegiul Medicilor a declanșat o anchetă. Între timp știm că gravida era din Giurgiu, făcuse o fertilizare in vitro și a ales să nască la spitalul privat din Constanța după ce mai multe clinici din București ar fi refuzat să-i accepte cererea de naștere pe cale naturală, din cauza istoricului medical. Soțul femeii ar fi cerut medicilor constanțeni să facă totul pentru a proteja uterul femeii, pentru că și-ar fi dorit șase copii, iar una dintre explicațiile pentru care cuplul ar fi refuzat intervenții chirurgicale care ar fi putut să o salveze pe femeie ar putea fi de natură religioasă.
09:40
România devine, în această toamnă, una dintre principalele zone de antrenament ale NATO în Europa de Est. Cel mai mare exercițiu al anului, DACIAN FALL 2025, este coordonat de armata franceză, care a trimis un număr record de 2.400 de militari și zeci de vehicule blindate. Pregătirile se desfășoară la Cincu, în județul Brașov, dar și în alte locații.
09:20
Un val de aer polar va cuprinde toată țara de săptămâna viitoare. Temperaturile vor scădea cu câteva grade, iar în unele zone vor fi negative.
09:10
Duminică, 12 octombrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 9 octombrie, Loteria Română a acordat peste 19.500 de câștiguri în valoare totală de peste 2,16 milioane de lei.
09:00
Un medic a fost bătut și înjurat la Spitalul Municipal Medgidia. Trei femei sunt acuzate că au agresat fizic şi verbal medicul de gardă, nemulțumite de tratamentul prescris unui membru din familie. Agresoarele sunt acum sub control judiciar.
08:50
Camerele de supraveghere din Constanța au înregistrat în noaptea de sâmbătă spre duminică o urmărire ca în filme pe străzile orașului.
08:40
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 12 octombrie
08:10
Trei angajaţi ai Amiri Diwan, principala organizaţie guvernamentală din Qatar, au murit într-un accident de maşină în apropiere de staţiunea egipteană de la Marea Roşie Sharm el-Sheikh, a anunţat, duminică, într-o postare pe X, ambasada Qatarului în Egipt, citată de Reuters.
08:00
Un bărbat a fost reţinut vineri după ce a urinat pe altarul din Bazilica Sfântul Petru de la Vatican, relatează Le Figaro. Bărbatul s-a apropiat de altar trecând peste barierele de securitate care interzic accesul şi şi-a dat jos pantalonii sub privirile credincioşilor stupefiaţi, înainte de a profana altarul, în faţa celebrului baldachin baroc.
07:50
Echipa națională de fotbal a României înfruntă astăzi Austria, în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026, într-un meci organizat pe Arena Națională, de la ora 21:45.
07:10
O insulă mică din vestul Țării Galilor, unde se găsesc mai multe oi decât oameni, își caută noi locuitori care iubesc natura și ar fi dispuși să trăiască și să lucreze într-un loc extrem de izolat care era considerat unul dintre cele mai sfinte locuri din Marea Britanie în Evul Mediu.
07:10
Ultima demitere a unui oficial de top al Marinei SUA de către secretarul Apărării, Pete Hegseth, a stârnit un nou val de teamă în Pentagon, legat de riscurile de a-ți exprima opiniile și de cine ar putea fi următorul vizat. În mai puțin de un an, șeful Pentagonului a înlăturat mai mulți dintre cei mai înalți oficiali militari, și-a concediat unii dintre cei mai apropiați consilieri și le-a transmis generalilor și amiralilor că mulți dintre ei ar putea avea aceeași soartă, relatează Politico.
07:10
Un șofer de stivuitor care a câștigat un milion de lire sterline dintr-un singur loz răzuibil a dezvăluit cum premiul uriaș i-a dat viața peste cap complet, bărbatul fiind la un pas să moară după ce a petrecut în fiecare zi timp de trei luni de zile.
07:10
După Cluj-Napoca și București, Timișoara introduce benzi speciale pentru autobuze și prioritate la culoarea verde a semaforului, pe unul dintre cele mai circulate bulevarde din oraș. Măsura, spun autoritățile, ar urma să reducă timpii de așteptare din transportul public, dar și poluarea din trafic, prin atragerea de noi călători. Unii dintre șoferi sunt revoltați, însă: „Este o idee foarte proastă!”, spun aceștia, care sunt de părere că toată aglomerația se va muta pe celelalte benzi de circulație.
07:10
Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, nu este singurul miliardar care își construiește buncăre de lux în locații exotice precum Hawaii sau Noua Zeelandă. Jumătate dintre super-bogații lumii ar avea astfel de „fortărețe subterane” în caz de apocalipsă, potrivit cofondatorului LinkedIn, Reid Hoffman. Așadar, pentru ce se pregătesc acești lideri din domeniul tehnologiei: un nou război mondial, efectele schimbărilor climatice sau vreo altă catastrofă la care restul lumii nici măcar nu s-a gândit până acum?
07:10
Primarul interimar al Municipiului București, Stelian Bujduveanu, a declarat în cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24 că, după un deceniu petrecut în administrația publică, are experiența necesară și dreptul de a candida la Primăria Capitalei. El a subliniat că un viitor primar trebuie sprijinit de o majoritate formată din PNL, PSD și USR pentru a guverna eficient și a evita blocajele în Consiliul General.
07:10
Tinerii europeni consumă mai puțin alcool din cauza gustului și a îngrijorărilor legate de sănătatea lor, a anunțat, marți, o firmă de studii de piață, sugerând că vânzările lente sunt rezultatul schimbării preferințelor, nu doar al unei dificultăți financiare, potrivit Reuters.
07:10
Tinerii din România sunt campionii Europei la stat degeaba. Potrivit unui studiu Eurostat, doi din zece tineri cu vârste între 15 și 29 de ani nici nu lucrează, nici nu studiază. Statul român organizează des târguri de locuri de muncă pentru tineri, dar aceștia spun că, deși sunt dornici să se angajeze, se lovesc de refuzul angajatorilor, pentru că nu au experiență, cu toate că ar accepta și salariul minim. „Am depus CV-uri, dar nu am primit niciun răspuns. Mai caut”, spune dezamăgit unul dintre tineri.
07:10
Descoperirea în premieră mondială a unor stele binare, perechi de stele care orbitează în jurul unui centru de gravitaţie comun, ar putea fi primul pas în construirea unei imagini mai cuprinzătoare asupra modului în care s-a format galaxia noastră, Calea Lactee, estimează astronomii din Australia.
01:00
Femeile poartă un risc genetic mai ridicat de a dezvolta depresie, potrivit unui nou studiu publicat în revista Nature Communications. Cercetătorii australieni au identificat 16 variante genetice asociate depresiei la femei, față de doar 8 la bărbați.
00:10
Cercetătorii din Germania, Canada și Marea Britanie au descoperit un mecanism din creier care reglează senzația de foame. O proteină numită MRAP2 acționează ca un „comutator” care transmite semnalul de sațietate și ar putea deveni baza unor tratamente revoluționare pentru obezitate.
22:50
Cuba a dezminţit „categoric", sâmbătă, că ar fi trimis militari să lupte alături de armata rusă în Ucraina, precizând că justiţia ţării îi sancţionează pe mercenari, relatează AFP, preluată de Agerpres.
22:30
Actriţa americană Diane Keaton, renumită pentru rolurile din „Tatăl miresei” şi „Clubul mireselor părăsite”, a murit la vârsta de 79 de ani, relatează The Guardian.
22:20
O aeronavă neidentificată s-a prăbușit în apropiere de baza Area 51 din Nevada, în luna septembrie, iar acum forțele aeriene americane au dezvăluit că investighează locul accidentului împreună cu FBI, după ce a fost raportată prezența unor obiecte ciudate în zonă, precum o bombă de antrenament și o bucată dintr-o aeronavă necunoscută.
22:00
Primarii din Hiroshima şi Nagasaki i-au trimis o scrisoare preşedintelui american Donald Trump, rugându-l să viziteze ambele oraşe în timpul posibilei sale călătorii în Japonia la sfârşitul lunii octombrie, informează sâmbătă EFE, potrivit Agerpres. Inițiativa vine pe fondul tensiunilor internaţionale în creştere şi al temerilor legate de o posibilă recurgere la armele nucleare.
21:50
O explozie devastatoare s-a produs vineri la o fabrică de explozibili din Bucksnort, statul american Tennessee, lăsând 18 persoane dispărute și fără speranță de supraviețuire. Clădirea a fost complet distrusă, iar resturile au fost aruncate pe o rază de aproape un kilometru. Peste 300 de pompieri și salvatori au fost mobilizați la fața locului, însă autoritățile au confirmat că „nu există niciun supraviețuitor”. Cauza deflagrației rămâne necunoscută, iar FBI efectuează teste ADN pentru identificarea victimelor.
21:40
În București au apărut cartele de metrou care promovează adopția animalelor. Pe noile carduri sunt fotografii cu animale și mesajul care dă startul campaniei: „A” de la Adopție. Astfel, un gest banal, cumpărarea unei cartele de metrou, ar putea fi transformat într-un mesaj de empatie și conștientizare.
21:20
Două femei austriece, care au fost schimbate la naștere la un spital din orașul Graz, s-au întâlnit după 35 de ani. Doris Grünwald și Jessica Baumgartner s-au născut la LKH-Uniklinikum din Graz în octombrie 1990, ambele prematur. La scurt timp după naștere, cei doi bebeluși au fost schimbați accidental și au plecat din spital cu familii greșite, informează BBC.
21:00
Rusia a lansat o nouă campanie de recrutare militară pentru anul 2025, promovând așa-numite „posturi sigure” în spatele frontului, precum cele de șoferi sau personal logistic. În realitate, mulți dintre cei care semnează contracte pentru funcții „non-combat” ajung pe linia frontului, potrivit unei analize OpenMinds. Anunțurile sunt folosite ca momeală de așa-numitele „agenții de personal militar”, iar recruții, atrași de promisiunea unui loc ferit de lupte, sunt redistribuiți ulterior în unități de asalt, informează Kyiv Post.
20:50
Poliția și departamentele de șerifi din Statele Unite folosesc tot mai des drone echipate cu inteligență artificială pentru urmăriri, investigații și situații de urgență, uneori chiar și pentru a livra Narcan, medicamentul care oprește crizele provocate de supradoze, relatează Axios.
20:50
Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a declarat într-un interviu difuzat sâmbătă seară la Antena 3 CNN că fiecare familie ar trebui să aibă în casă câteva provizii, argumentând că multe alte state au programe care pregătesc populația să reacționeze în situații de criză. El subliniază că acest îndemn nu e un motiv de panică, ci o măsură preventivă. „Toate nenorocirile ne prind mereu nepregătiți”, spune acesta.
20:10
Gazul metan, cu efect de încălzire asupra planetei, iese prin fisurile de pe fundul mării în zona Antarcticii pe măsură ce regiunea se încălzeşte, iar noi scurgeri sunt descoperite într-un „ritm uimitor”, au anunţat oamenii de ştiinţă, ceea ce ridică temeri că previziunile în legătură cu încălzirea globală viitoare ar putea fi subestimate.
19:50
Fostul mare fotbalist Flavius Domide, simbol al echipei UTA Arad și al fotbalului românesc din anii ’60–’70, a murit sâmbătă, la vârsta de 79 de ani. Anunțul a fost făcut de clubul arădean printr-un comunicat publicat pe pagina oficială de Facebook.
19:40
Președinta S.O.S România, Diana Șoșoacă, l-a atac dur, sâmbătă, pe fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu pentru că s-a dezis de AUR și de George Simion. În cadrul unui interviu pentru Adevărul, Șoșoacă îl acuză pe Georgescu că „își bate joc de oamenii care l-au ajutat” în campanie și că ar avea o înțelegere cu PSD.
19:30
Fostul preşedinte american Joe Biden face radioterapie pentru cancerul de prostată diagnosticat în luna mai, a anunţat sâmbătă un purtător de cuvânt al fostului preşedinte, informează Reuters.
19:30
O scrisoare anonimă care avertiza asupra unui posibil atentat a fost descoperită vineri după-amiază în catedrala Notre-Dame din Paris. Mesajul, redactat la computer și lăsat lângă lumânări, îi îndemna pe responsabili să nu deschidă catedrala pe 11 și 12 octombrie, invocând riscul unui „măcel”. Forțele de securitate au percheziționat imediat clădirea, iar poliția a deschis o anchetă pentru identificarea autorului.
19:00
Poliția Română avertizează că bancnotele de tip „Prop Copy”, similare celor descoperite recent în Portul Constanța, au fost folosite în numeroase cazuri de înșelăciune la nivel național. În direct la Digi24, purtătorul de cuvânt al IGPR, comisarul-șef Octavian Dan, a declarat că doar în acest an au fost deschise 227 de dosare penale pentru astfel de infracțiuni.
18:50
Premierul ungar Viktor Orban a lansat o petiție împotriva unui plan de apărare discutat în prezent de liderii Uniunii Europene. Într-un mesaj postat sâmbătă pe Facebook, el avertizează că „Europa se îndreaptă rapid spre un război” cu Rusia și vrea ca poporul maghiar să arate că nu este de acord cu asta.
18:30
Patru persoane au fost ucise și alte 12 rănite în urma unui atac armat produs în noaptea de vineri spre sâmbătă, pe strada principală din Leland, Mississippi, la scurt timp după un meci de fotbal. Patru dintre victime au fost transportate cu elicopterul la spital și se află în stare critică, informează BBC.
18:00
Un elev de 13 ani din Florida a fost arestat după ce a folosit ChatGPT pe laptopul școlii pentru a întreba „cum să-și omoare prietenul în timpul orei”. Sistemul de monitorizare al instituției, bazat pe inteligență artificială, a semnalat imediat mesajul suspect, iar poliția a intervenit pe loc. Adolescentul a susținut ulterior că „doar glumea”, însă autoritățile au tratat cazul ca pe o potențială amenințare, în contextul numărului ridicat de atacuri armate din școlile americane.
17:50
O femeie din Germania care a furat vârful unei coloane antice din situl arheologic Olympia în urmă cu peste 50 de ani i-a restituit Greciei acel obiect, prin intermediul unei universităţi germane, a anunţat sâmbătă Ministerul elen al Culturii.