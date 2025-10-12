Tenorul sucevean Teodor Ilincăi, care spunea în urmă cu cîțiva ani că regretă că la Suceava nu este filarmonică, va interpreta Imnul Național înainte de meciul de fotbal România – Austria
Radio Top Suceava, 12 octombrie 2025 10:50
Federația Română de Fotbal a anunțat că tenorul sucevean Teodor Ilincăi va interpreta Imnul Național înaintea partidei România – Austria, din preliminariile Campionatului Mondial, care va avea loc în această seară pe "Arena Națională" începînd cu ora 21.45. Pe 18 ianuarie 2021, invitat la Radio Top, tenorul născut la Mălini spunea, printre altele: "Noi le-am […]
Acum 4 ore
09:00
Decanul FIA Suceava, Mircea Oroian, de acord că trebuie făcută o distincție între produsele din carne și cele vegetale cu denumiri asemănătoare: A mai fost o decizie pentru produsele lactate. Nu ai voie să spui pe etichetă că este unt dacă produsul este obținut din grăsimi vegetale # Radio Top Suceava
Decanul Facultății de Inginerie Alimentară din cadrul Universității "Ștefan cel Mare" Suceava, Mircea Oroian, este de acord că trebuie făcută o distincție între produsele din carne și cele care nu conțin carne, dar care au denumiri asemănătoare. Recent, Parlamentul European a adoptat un text care interzice folosirea unor termeni ca "steak", "cîrnat" sau "hamburger" în […]
Acum 24 ore
12:10
Expozițiile ”Îngerii Cetății” și ”Revelații”, la Muzeul de Istorie din Suceava, pînă la începutul lunii noimbrie. Emil Ursu: Zilele trecute am avut vizita directorului Muzeului Național de Artă Contemporană a României # Radio Top Suceava
Pe 8 octombrie, la Muzeul de Istorie din Suceava, a avut loc vernisajul expoziției , o expoziție "foarte, foarte interesantă" a pictorului botoșănean Liviu Șoptelea. Lucrările pot fi admirate pînă pe 3 noiembrie 2025. Pînă pe 2 noiembrie, tot la Muzeul de Istorie din Suceava este deschisă și expoziția de pictură și sculptură , […]
Ieri
09:00
AnimaWings, curse Suceava-București. Cătălin Nechifor, fost președinte al CJ Suceava: Mă bucur foarte mult că, în sfîrșit, după foarte mulți ani, avem și această competiție pe zboruri interne # Radio Top Suceava
Cătălin Nechifor, fost președinte al Consiliului Județean Suceava în mandatul 2012-2016, apreciază venirea companiei AnimaWings la Suceava. De la 1 octombrie 2025, compania AnimaWings a început operarea zborurilor Suceava – București și retur de pe Aeroportul Internațional . Cătălin Nechifor a declarat, în cadrul unei emisiuni la Radio Top: "Mă bucur foarte mult […]
10 octombrie 2025
19:40
Suceava, la tîrgul de turism de la Varșovia. ”Standul Bucovinei s-a bucurat de un real succes în rîndul vizitatorilor, atrași de diversitatea produselor tradiționale și de autenticitatea gastronomiei locale” (Foto) # Radio Top Suceava
Astăzi, la Varșovia, s-a deschis oficial Tîrgul Internațional de Turism „Tour & Travel Warsaw" (TT Warsaw), cel mai important eveniment de profil din Polonia, aflat la cea de-a 31-a ediție. Consiliul Județean Suceava, prin Serviciul Turism și Strategii de Dezvoltare Județeană, participă la acest tîrg în calitate de co-expozant în cadrul standului României, organizat de […]
18:40
Conferința „Psihologia Emoțiilor”, la Fălticeni, cu ocazia Zilei Internaționale a Sănătății Mintale. Printre temele dezbătute au fost relația dintre corp și minte, și rolul emoțiilor în dezvoltarea personală și socială (Foto) # Radio Top Suceava
Pe 10 octombrie 2025, în sala „Draga Olteanu Matei" din Fălticeni a avut loc Conferința „Psihologia Emoțiilor", un eveniment dedicat Zilei Internaționale a Sănătății Mintale. Acesta a reunit psihologi, psihoterapeuți, cadre universitare și medici specialiști din întreaga țară. Evenimentul a adus în prim-plan teme actuale privind gestionarea emoțiilor, sănătatea mintală, relația dintre corp și minte, […]
18:20
Palatul Administrativ din Suceava, restaurat, consolidat și modernizat. Angajații Prefecturii și ai Consiliului Județean se vor muta în următoarele două săptămîni (Foto) # Radio Top Suceava
Astăzi, Consiliul Județean Suceava a preluat spre utilizare clădirea Palatului Administrativ. Clădirea s-a aflat într-un amplu proces de renovare și modernizare după devastatorul incendiu din 6 martie 2021. Într-un comunicat al președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, se arată: "Când am preluat mandatul de președinte al Consiliului Județean Suceava, lucrările erau realizate în proporție de […]
17:10
536 de persoane au participat la Bursa Absolvenților organizată de AJOFM Suceava. Au fost selectate în vederea încadrării 122 de persoane # Radio Top Suceava
536 de persoane au participat vineri, 10 octombrie, la Bursa Absolvenților organizată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă la Suceava, Fălticeni, Rădăuți și Câmpulung Moldovenesc. Potrivit datelor prezentate de Mirela Florea, director executiv adjunct al AJOFM Suceava, cei 57 de angajatori prezenți au oferit un număr de 270 de locuri de muncă. În […]
16:50
USV, program pentru susținerea participării și accesului elevilor și studenților cu dizabilități la procesul educațional # Radio Top Suceava
În zilele de 3 și 10 octombrie , Universitatea „Ștefan cel Mare" Suceava a derulat două workshopuri tematice: „Bune practici de proiecte destinate incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități, în special a studenților" și „Antreprenoriatul social în rândul studenților, în special a studenților cu dizabilități". Acestea au fost adresate studenților cu dizabilități, dar și celorlalți […]
15:40
Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, la Suceava, la Rădăuți, Cîmpulung Moldovenesc și Fălticeni. 206 locuri de muncă disponibile # Radio Top Suceava
Oferta de locuri de muncă pentru Bursa Absolvențior de muncă a fost de 206 posturi. Astăzi, AJOFM Suceava a organizat bursa locurilor de muncă pentru absolvenți la Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava, la Casa Germană din Rădăuți, la Biblioteca Municipală din Cîmpulung Moldovenesc și la punctul de lucru AJOFM din Fălticeni. Au fost 105 oferte […]
13:30
Săptămîna viitoare încep balurile bobocilor. Casa de Cultură fiind închisă, IȘJ Suceava a cerut mai multe oferte din partea sălilor de evenimente. Fiecare școală este liberă să încheie contracte cu cine dorește # Radio Top Suceava
Șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, a anunțat că, în contextul în care Casa de Cultură Suceava este închisă, a cerut oferte de la mai multe săli de evenimente, pentru organizarea balurilor bobocilor. Acesta a declarat la Radio Top că "a inițiat o discuție cu școlile din municipiul Suceava" privind această problemă, iar în urmă […]
12:00
Antrenorul CSU Suceava, Bogdan Șoldănescu, înainte de meciul cu HC Buzău: Ne așteaptă o deplasare grea la Buzău, o echipă care a arătat un handbal de calitate în acest debut de sezon # Radio Top Suceava
CSU Suceava va juca pe terenul echipei HC Buzău în a șasea etapă a Ligii Naționale de handbal masculin. Meciul va avea loc duminică, 12 octombrie, de la ora 17:30. În contextul în care buzoienii i-au învins pe campionii de la Dinamo București în această ediție de campionat, antrenorul Bogdan Șoldănescu este conștient că sucevenii vor […]
11:40
Ciprian Anton, șeful IȘJ Suceava, despre evaluările suplimentare organizate de instituție: Acestea vin, în primul rînd, în sprijinul copiilor. Profesorii nu vor fi chemați în vacanță, nu vor fi chemați din timpul liber, iar implicarea lor va fi într-un fel recompensată # Radio Top Suceava
Șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, spune că simulările suplimentare pentru examenele naționale vor veni în sprijinul copiilor, dar și al părinților. Recent, în cadrul unei conferințe de presă, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Suceava au anunțat organizarea unor simulări suplimentare pentru examenele naționale. Concret, pe lîngă simulările pentru Bacalaureat și Evaluarea Națională organizate de Ministerul […]
11:30
Studentă de la Suceava, selectată la nivel național în competiția Fulbright Student Award, în domeniul Literatură americană # Radio Top Suceava
Studenta Ioana-Alexandra Prisacariu, de la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării din cadrul USV, a fost selectată la nivel național în competiția Fulbright Student Award pentru anul universitar 2026-2027, în domeniul Literatură americană. Conform Universității "Ștefan cel Mare" Suceava, "performanța studentei reprezintă o reușită și pentru filologia suceveană, în condițiile în care oferta educațională […]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:30
Cei peste 200 de directori de școli din județul Suceava, așteptați, pe 17 octombrie, la reuniunea managerială de la Liceul Filadelfia. La întîlnire a fost invitat și un reprezentant al Ministerului Educației # Radio Top Suceava
Pe 17 octombrie, cei 202 de directori de școli cu personalitate juridică din județ sînt așteptați la Liceul Filadelfia din municipiul Suceava, la reuniunea mangaerială anuală. La întîlnire a fost invitat și un reprezentant al Ministerului Educației. Într-o emisiune la Radio Top, șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, a spus că la reuniune sînt invitați […]
07:20
Universitatea ”Ștefan cel Mare”, o universitate prea ”mare” pentru o presă locală atît de ”mică” # Radio Top Suceava
Rectorul Universității "Ștefan cel Mare" Suceava, Mihai Dimian, a vorbit într-o foarte scurtă postare despre o realizare deosebită a USV, care a atras atenția presei internaționale, iar la final a transmis o săgeată muiată în ironie către presa locală. A scris domnul Dimian: "Robotul ARGUS, dezvoltat împreună cu doctoranzi şi masteranzi ai USV, a captat […]
06:00
Ziua Educației, sărbătorită la Cacica de profesorii din școlile cu predare în limba polonă # Radio Top Suceava
Uniunea Polonezilor din România a organizat pe 9 octombrie o întîlnire festivă cu profesorii din școlile cu predare în limba polonă din județul Suceava. În Polonia, pe 14 octombrie se sărbătorește Ziua Educației, în timp ce în România această zi a fost pe 5 octombrie. Evenimentul a avut loc pentru a doua oară la Cacica, […]
9 octombrie 2025
16:13
Universitatea suceveană, gazda un simpozion național organizat de Societatea Română de Psihoneuroendocrinologie # Radio Top Suceava
Pe 9 și 10 octombrie, Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava găzduiește cel de-al XXVII-lea Simpozion național cu participare internațională organizat de Societatea Română de Psihoneuroendocrinologie. La eveniment participă endocrinologi, neurologi, psihiatri, diabetologi, psihologi, chirurgi și neurochirurgi. Societatea Română de Psihoneuroendocrinologie este afiliată la International Federation of Neuroendocrine Society și membru asociat al European Society […]
16:13
Gheorghe Șoldan are ocazia să demonstreze că fermierii nu au avut suficientă răbdare # Radio Top Suceava
Așteptatele majorări ale subvențiilor europene pentru fermierii români sînt necesare, dar nu și suficiente. Fermierul sucevean Doru Lefter, care este încrezător că demersul europarlamentarilor români privind majorarea subvențiilor pentru români va reuși, susține că eventuala creștere a subvențiilor ar trebui să vină la pachet cu unele măsuri luate de București. Domnul Lefter spune că decidenții […]
16:13
Ambalaj biodegradabil, realizat la Facultatea de Inginerie Alimentară Suceava. Mircea Oroian: Trendul mondial este de a înlocui plasticul cu materiale care să fie biodegradabile # Radio Top Suceava
Patru cercetătoare de la Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul Universității "Șrefan cel Mare" Suceava au conceput un ambalaj biodegradabil. Studiul cercetătoarelor Mariana Spinei, Daniela Oana, Florina Dranca și Sorina Ropciuc a fost publicat in revista de specialitate "Gels". Publicația spanionlă AS a scris că sticlele de plastic vor fi realizate din materiale mai prietenoase […]
16:13
Primăria a vrut să dea jos un panou publicitar din centrul Sucevei. Proprietarul acestuia a sunat la 112. Poliția a blocat îndepărtarea panoului și a anunțat că va aplica sancțiuni # Radio Top Suceava
În dimineața zilei de joi, 9 octomrbie, Primăria Municipiului Suceava a trimis o firmă cu o autospecială cu nacelă și Poliția Locală în centrul Sucevei, pentru a da jos un panou publicitar de la intrarea în blocul Union. Proprietarul panoului a sunat la 112 și a anunțat că panoul este proprietate privată, iar demolarea este […]
16:13
Facultatea de Inginerie Alimentară Suceava. O nouă metodă pentru identificarea falsificării uleiului de nucă. Un litru de ulei de acest fel costă cam 100 de lei # Radio Top Suceava
O doctorandă de la Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul Universității "Ștefan cel Mare" Suceava a dezvoltat o nouă metodă pentru identificarea falsificării uleiului de nucă prin substituirea cu uleiuri mai ieftine. Ea a reușit să publice un articol despre utilizarea spectroscopiei FTIR pentru depistarea falsificării. Articolul a fost publicat în revista LWT – Food […]
16:13
Propunerea ministrului Culturii, ”prost sfătuit”, ca managerii să dea concedii fără plată acolo unde nu este activitate. Emil Ursu: Conform legislației, concediul fără plată se cere. Acea declarație a fost total lipsită de inspirație și, sigur, de legalitate # Radio Top Suceava
"Din păcate, în societatea românească contemporană, cultura și învățămîntul au devenit desuete", a declarat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu. Recent, Ministerul Culturii le-a transmis managerilor instituțiilor din subordine să ia în calcul concediul fără plată pentru angajați, pentru a acoperi deficitul la cheltuielile salariale. Federația […]
16:13
Ordonanța 52, care impune cheltuieli restricționate în Cultură. Emil Ursu: Consiliul Județean Suceava a înțeles importanța Culturii. Dar noi sîntem o excepție în România. Fără instituțiile de cultură și, mai ales, fără memorie culturală, un stat nu există # Radio Top Suceava
Referindu-se la Ordonanța 52 din 2 octombrie, valabilă pînă la sfîrșitul anului 2025, directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, a spus că aceasta, "practic, dă o lovitură definitivă segmentului, anulînd toate cheltuielile de pe contul 20-30-30, cont din care se fac evenimentele culturale". Suceava este, însă, "un caz fericit". Potrivit domnului Ursu, "Consiliul Județean […]
16:13
La 72 de ani, Viorel Horodenciuc, fost șef al Poliției Locale Suceava, a trecut la cele veșnice # Radio Top Suceava
Miercuri, 8 octombrie, colonelul în rezervă Viorel Horodenciuc a murit la vîrsta de 72 de ani. Domnul Horodenciuc a fost primul șef al Poliției Locale Suceava. Născut pe 27 februarie 1953, la Dănila, comuna Dărmăneşti, Viorel Horodenciuc a terminat Liceul Militar „Stefan cel Mare" și Şcoala de Ofiţeri a Forţelor Terestre de la Sibiu. Domnul […]
16:12
Universitatea suceveană mărește fondul de burse pentru studenți cu 10%, cu bani din fonduri proprii. Guvernul a redus bursele în medie cu 50% # Radio Top Suceava
În ședința Consiliului de Administrație al Universității „Ștefan cel Mare" din Suceava a fost aprobată o hotărîre prin care, în anul universitar 2025-2026, fondul de burse pentru studenți este majorat cu 10%. Conform USV, "această majorare este susținută din veniturile proprii ale universității și se adaugă alocării primite de la Ministerul Educației și Cercetării. Măsura […]
16:12
Județul Suceava, la tîrgul de turism din Varșovia, unde sînt așteptați 500 de expozanți din 56 de țări # Radio Top Suceava
În perioada 10–12 octombrie 2025, Consiliul Județean Suceava, prin Serviciul turism și strategii de dezvoltare județeană, va participa la Tîrgul Internațional de Turism „Tour&Travel Warsaw", din Varșovia.
8 octombrie 2025
15:40
Volumul ”Nicolae Labiș. Opere”, apărut la Editura Știința din Chișinău, va fi lansat la Biblioteca USV # Radio Top Suceava
Luni, 13 octombrie a.c., de la ora 12.00, Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” Suceava va organiza în Sala de lectură „Emanuel Diaconescu” din corpul E lansarea volumului ”Nicolae Labiș. Opere”, apărut la Editura Știința din Chișinău. Invitatul special al evenimentului este Gheorghe Prini, directorul Editurii Știința. Volumul va fi prezentat de Lucia Țurcanu, cercetător de […] Articolul Volumul ”Nicolae Labiș. Opere”, apărut la Editura Știința din Chișinău, va fi lansat la Biblioteca USV apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:00
Primăria Șcheia, proiect pentru realizarea de stații de autobuz cu fonduri europene # Radio Top Suceava
Primăria Comunei Șcheia vrea să facă stații de autobuz cu fonduri europene. La inițiativa primarului Ion Cristinel Burac, Consiliul Local Șcheia a aprobat implementarea proiectului ”Furnizare stații de autobuz” și depunerea acestuia spre finanțare la Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Cetatea Bucovinei”. Totodată, au fost aprobați și indicatorii tehnico economici ai invesitiției. Conform primarului, ”comuna Șcheia […] Articolul Primăria Șcheia, proiect pentru realizarea de stații de autobuz cu fonduri europene apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:10
Primarul Rădăuților, Bogdan Loghin, intenționează să externalizeze niște servicii: Este loc de reformă în fiecare primărie, doar primarul să dorească # Radio Top Suceava
Primarul Rădăuților, Bogdan Loghin, spune că o serie de proiecte aflate în derulare vor continua, însă arată că la nivel central este o problemă foarte mare cu banii. De aceea, Guvernul a blocat un împrumut de 20 de milioane de lei pe care Rădăuțiul ar fi vrut să-l ia pentru a finanța o serie de […] Articolul Primarul Rădăuților, Bogdan Loghin, intenționează să externalizeze niște servicii: Este loc de reformă în fiecare primărie, doar primarul să dorească apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:40
Investiții la Spitalul Municipal Rădăuți. Lucrările de reparații la Secția Boli Infecțioase vor fi încheiate pînă pe 24 decembrie 2025 # Radio Top Suceava
Primarul Municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, și managerul Spitalului Municipal ”Sfinții Doctori Cosma și Damian” Rădăuț , Bogdan Alupoaie, au efectuat marți, 7 octombrie, o vizită de lucru pe șantierele de la unitatea medicală. Primarul a anunțat că de luni, 6 octombrie 2025, au început lucrările de reparații capitale la demisolul magaziei de alimente, în valoare de 102.181 […] Articolul Investiții la Spitalul Municipal Rădăuți. Lucrările de reparații la Secția Boli Infecțioase vor fi încheiate pînă pe 24 decembrie 2025 apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:30
Reindustrializarea României. Daniel Apostol, analist economic: Rămînem pe un peron, într-o gară părăsită, cînd aveam șansa unui tren interesant # Radio Top Suceava
În cel mai recent editorial pentru jurnalul.ro, cu titlul , analistul economic Daniel Apostol a scris ”despre modul în care privim resursele pe care le avem, astfel încît să ne dăm o șansă în zona industrială”. Potrivit acestuia, în România […] Articolul Reindustrializarea României. Daniel Apostol, analist economic: Rămînem pe un peron, într-o gară părăsită, cînd aveam șansa unui tren interesant apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:10
O ”veste foarte neagră” pentru municipiul Rădăuți, conform primarului Loghin: Împrumutul de 20 de milioane de lei pe care ar fi vrut să îl ia pentru termoficare și pentru diferite lucrări a fost blocat de București # Radio Top Suceava
Guvernul nu-i permite Primăriei Rădăuți să facă un împrumut de 20 de milioane de lei pentru continuarea unor proiecte. Banii ar fi urmat să fie folosiți și pentru încălzirea municipiului, în cazul în care Guvernul nu va mai acorda subvenții. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, întrebat care este situația cu sistemul public de termoficare, […] Articolul O ”veste foarte neagră” pentru municipiul Rădăuți, conform primarului Loghin: Împrumutul de 20 de milioane de lei pe care ar fi vrut să îl ia pentru termoficare și pentru diferite lucrări a fost blocat de București apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:40
Geamuri termopane Suceava și uși de interior din PVC – soluții moderne de la Depozitul de Termopane # Radio Top Suceava
Când vine vorba despre confort și eficiență, cu siguranță, pentru acasă aduci doar ce este mai bun pentru a te bucura și vara, și iarna. Ferestrele pe care le alegi, cât și ușile de interior, din PVC sau nu, joacă un rol important. Dacă ești din Suceava vei putea să îți începi căutările în acest […] Articolul Geamuri termopane Suceava și uși de interior din PVC – soluții moderne de la Depozitul de Termopane apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:10
10 tehnicieni români de rugby, la un stagiu de pregătire în Franța. Fundația Te Aud România, din Gura Humorului, în parteneriat cu Federația Română de Rugby, derulează proiectul „EduSport for All 2.0” # Radio Top Suceava
Fundația Te Aud România, din Gura Humorului, a informat pe 8 octombrie că între 29 august și 14 septembrie 2025, tehnicieni din cadrul a 10 cluburi sportive din România au ajuns la Toulouse, capitala rugbyului francez. Au fost două săptămîni de sesiuni de antrenament și ateliere tactice. Totul s-a desfășurat sub coordonarea lui David Gérard, […] Articolul 10 tehnicieni români de rugby, la un stagiu de pregătire în Franța. Fundația Te Aud România, din Gura Humorului, în parteneriat cu Federația Română de Rugby, derulează proiectul „EduSport for All 2.0” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Unul dintre primarii din județul Suceava care încurajează mișcarea sportivă este Mugurel Bocancea, de la Todirești. Una dintre dovezi este accea că această comună aflată la cîțiva kilometri de municipiul Suceava a găzduit cea de-a II-a ediție a unei competiții de judo la care au participat 520 de copii din patru țări și 20 de […] Articolul La Todirești se poate, prin alte localități sucevene nu prea apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
7 octombrie 2025
15:20
Fotbalul reprezintă pentru mulți dintre noi cea mai mare pasiune a vieții. Pentru unii dintre noi acesta poate fi mai important decât relațiile personale sau munca, iar pentru alții poate deveni o religie. Există deasemenea o categorie de persoane care se îndrăgostesc de acest sport minunat după ce văd primul meci din viața lor […] Articolul „Drumul spre victorie” – Cel mai frumos film despre fotbal din toate timpurile apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:20
Simulări ale examenelor naționale organizate de Inspectoratul Școlar Suceava, pe lîngă cele organizate de Ministerul Educației # Radio Top Suceava
Inspectoratul Școlar Suceava va organiza și alte simulări ale examenelor naționale în afara celor planificate de Ministerul Educației. Anunțul a fost făcut într-o conferință de presă de șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, și de purtătoarea de cuvînt a instituției, Tatiana Vîntur. Iată calendarul: EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALAUREAT SIMULARE – Noiembrie 2025, organizată de Inspectoratul […] Articolul Simulări ale examenelor naționale organizate de Inspectoratul Școlar Suceava, pe lîngă cele organizate de Ministerul Educației apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:10
”Pădurea de Molizi”, în prezența regizorului Tudor Giurgiu, pe 12 octombrie, la Suceava. Ideea filmului a ”venit din necunoaștere”, iar poveștile aflate ”au cutremurat” # Radio Top Suceava
Ideea peliculei , care va ajunge la Suceava pe 12 octombrie, începînd cu ora 19.30, la Teatrul Municipal , ”a venit din necunoaștere”, a spus regizorul Tudor Giurgiu în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top. De asemenea, filmul are la bază o poveste reală emoționantă a doi oameni separați, ”unul care […] Articolul ”Pădurea de Molizi”, în prezența regizorului Tudor Giurgiu, pe 12 octombrie, la Suceava. Ideea filmului a ”venit din necunoaștere”, iar poveștile aflate ”au cutremurat” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:00
IȘJ Suceava. Inspectori și directori, în comisia care va monitoriza lunar fenomenul abandonului școlar # Radio Top Suceava
Inspectorul școlar general, Ciprian Anton, a anunțat, în cadrul unei conferințe de presă, că la nivelul instituției se va înființa o comisie care va monitoriza lunar fenomenul abandonului școlar și va propune soluții pentru diminuarea acestuia. Domnul Anton a declarat: ”Este unul din proiectele mele prin care înființăm o comisie care cuprinde inspectori din cadrul […] Articolul IȘJ Suceava. Inspectori și directori, în comisia care va monitoriza lunar fenomenul abandonului școlar apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:50
14.000 de elevi suceveni beneficiază de microbuzele școlare. Județul mai are nevoie de microbuze pentru transportul elevilor # Radio Top Suceava
Conform șefului Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, mai este nevoie de microbuze școlare pentru a putea acoperi toate necesitățile. Domnul Anton a declarat într-o conferință de presă: ”Aș putea spune că aproape fiecare școală ar avea nevoie de un microbuz”. Situația prezentată de purtătoarea de cuvînt a instituției, Tatiana Vîntur, arată că în județ sînt […] Articolul 14.000 de elevi suceveni beneficiază de microbuzele școlare. Județul mai are nevoie de microbuze pentru transportul elevilor apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:50
Fermierul sucevean Doru Lefter este încrezător că europarlamentarii români vor reuși să obțină subvenții mai bune, însă mai sînt și alte probleme de rezolvat, care țin mai mult de România, și mai puțin de UE # Radio Top Suceava
Fermierul sucevean Doru Lefter este încrezător că europarlamentarii români vor reuși să obțină pentru femierii români subvenții în media Uniunii Europene, însă acesta spune că aceasta nu este singura problemă a fermierilor noștri. Medicul veterinar Doru Lefter are o fermă cu peste 100 de vite și cu 100 de hectare de teren pe care le […] Articolul Fermierul sucevean Doru Lefter este încrezător că europarlamentarii români vor reuși să obțină subvenții mai bune, însă mai sînt și alte probleme de rezolvat, care țin mai mult de România, și mai puțin de UE apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:20
Clinica veterinară Vet Expert, campanie de sterilizare a cîinilor pînă pe 16 octombrie. Dr. Doru Lefter: Facem asta pentru oamenii cu posibilități reduse. Încercăm să reducem înmulțirea necontrolată a cîinilor în Suceava și în zonele limitrofe # Radio Top Suceava
Pînă pe 16 octombrie, clinica veterinară Vet Expert, din cartierul sucevean Ițcani, derulează o campanie gratuită de sterilizare a cîinilor. Managerul clinicii, medicul veterinar Doru Lefter, a spus că această campanie se adresează posesorilor de cîini care nu au o situație materială foarte bună. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, domnul Lefter a declarat: ”De […] Articolul Clinica veterinară Vet Expert, campanie de sterilizare a cîinilor pînă pe 16 octombrie. Dr. Doru Lefter: Facem asta pentru oamenii cu posibilități reduse. Încercăm să reducem înmulțirea necontrolată a cîinilor în Suceava și în zonele limitrofe apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Pe 19 iulie 2022, Liceul cu Program Sportiv Suceava anunța că Sebastian Burlacu a fost convocat la Naționala României U14. În comunicatul LPS se spunea că ”Sebastian este singurul junior din Județul Suceava care a reușit să treacă de toate etapele și a fost selectat pentru a se pregăti, în perioada 16-22 iulie, alături de […] Articolul Trecutul și prezentul proiectează un viitor promițător pentru un tînăr sucevean apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
06:00
Chirurgul Valeriu Gavrilovici, noul director medical al Spitalului Clinic Județean Suceava # Radio Top Suceava
Chirurgul Valeriu Gavrilovici este noul director medical al Spitalului Clinic Județean Suceava. Domnul Gavrilovici ocupă în prezent postul la care, la finele lunii trecute, după șase luni de interimat, a renunțat cardiologul intervenționist Paul Turcoman. La finalul lunii septembrie, Consiliul Județean Suceava a numit-o pe economista Larisa Blanari în funcția de manager al Spitalului, în […] Articolul Chirurgul Valeriu Gavrilovici, noul director medical al Spitalului Clinic Județean Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
6 octombrie 2025
20:10
Ianis Chiruț, jucător antrenat de Vasile Boca la echipa de Juniori 1 a CSU Suceava, a fost convocat la lotul național de Juniori U17 al României (generația 2008/2009). Acesta va participa la un stagiu de pregătire centralizată pe care selecționerul Ionuț Tița îl organizează în perioada 13-19 octombrie la Plopeni. Articolul Handbalistul sucevean Ianis Chiruț, convocat la lotul național U17 apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:40
Fosta mare handbalistă Carmen Amariei, acum antrenoarea echipei masculine U Cluj, despre numirea antrenorului CSU Suceava, Bogdan Șoldănescu, la conducerea Naționalei de tineret: Cred că merită pe deplin postul # Radio Top Suceava
Fosta mare handbalistă Carmen Amariei, acum antrenoarea echipei masculine U Cluj, consideră ca fiind nimerită numirea antrenorului CSU Suceava, Bogdan Șoldănescu, în funcția de selecționer al Naționalei României de tineret. După meciul din etapa a V-a a Ligii Zimbrilor, CSU – U Cluj, 38-34, doamna Amariei a declarat: ”În ceea ce-l privește pe Bogdan Șoldănescu, […] Articolul Fosta mare handbalistă Carmen Amariei, acum antrenoarea echipei masculine U Cluj, despre numirea antrenorului CSU Suceava, Bogdan Șoldănescu, la conducerea Naționalei de tineret: Cred că merită pe deplin postul apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:40
520 de copii din Italia, Ucraina, Moldova și România, la Cupa KIDS BUCOVINA TODIREȘTI la judo. Primarul Mugurel Bocancea: Parcă era un stup de albine cum roiau toți, foarte impresionant și emoționant # Radio Top Suceava
520 de copii și 20 de veterani au participat la cea de-a II-a ediție a Cupei KIDS BUCOVINA TODIREȘTI la judo, care a avut loc la finele săptămîni trecute. Evenimentul a fost organizat de ACS JUDO BUCOVINA, în colaborare cu Federația Română de Judo și cu sprijinul Primăriei Comunei Todirești și al Consiliului Local Todirești. […] Articolul 520 de copii din Italia, Ucraina, Moldova și România, la Cupa KIDS BUCOVINA TODIREȘTI la judo. Primarul Mugurel Bocancea: Parcă era un stup de albine cum roiau toți, foarte impresionant și emoționant apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:40
Cătălin Nechifor: E un paradox că România, cu foarte multă pășune de calitate, cu o industrie a laptului cu tradiție, importă lapte la cisterne sau lapte praf pe care îl reconvertește în produse de tip brînzeturi # Radio Top Suceava
Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a anunțat recent că toți eurodeputații români au ajuns la un consens privind necesitatea creșterii subvențiilor pentru agricultură acordate fermierilor români. În cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, Cătălin Nechifor, fost eurodeputat de Suceava, a subliniat că în momentul de față, deși fermierii români, procentual, primesc ”peste jumătate” […] Articolul Cătălin Nechifor: E un paradox că România, cu foarte multă pășune de calitate, cu o industrie a laptului cu tradiție, importă lapte la cisterne sau lapte praf pe care îl reconvertește în produse de tip brînzeturi apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:30
Europarlamentarii români vor creșterea subvențiilor pentru agricultura românească. Cătălin Nechifor: Trebuie ca vocea României să fie auzită acolo, dar e nevoie și de un efort diplomatic, guvernamental # Radio Top Suceava
România nu are în prezent subvenții în media Uniunii Europene pentru fermieri, ”pentru că așa s-a negociat încă de la bun început integrarea europeană”. În 2004, țări precum Franța sau Spania, cu o ”agricultură mai dezvoltată, nu și-au dorit un competitor puternic într-o zonă europeană de est, cu foarte mult teren agricol și cu tradiția […] Articolul Europarlamentarii români vor creșterea subvențiilor pentru agricultura românească. Cătălin Nechifor: Trebuie ca vocea României să fie auzită acolo, dar e nevoie și de un efort diplomatic, guvernamental apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
