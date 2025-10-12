INS: Producţia de cărbune a scăzut cu 2% în primele şapte luni din 2025; importurile s-au redus cu 53,5%
Economica.net, 12 octombrie 2025 12:40
Producţia de cărbune a României s-a cifrat în primele şapte luni din 2025 la aproape 1,087 milioane tone echivalent petrol (tep), fiind cu 2% mai mică (minus 22.600 tep) faţă de cea din perioada similară a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS).
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 30 minute
12:40
Ivan: România este una dintre cele șase țări europene selectate pentru a găzdui noile AI Factories # Economica.net
România este una dintre cele şase ţări europene selectate pentru a găzdui noile AI Factories - huburi strategice dedicate dezvoltării inteligenţei artificiale la nivel european, fiind o confirmare a direcţiei pe care România a ales-o şi pe care am promovat-o, ca ministru al Digitalizării, a afirmat, duminică, într-o postare pe Facebook, ministrul Energiei, Bogdan Gruia Ivan.
12:40
INS: Producţia de cărbune a scăzut cu 2% în primele şapte luni din 2025; importurile s-au redus cu 53,5% # Economica.net
Producţia de cărbune a României s-a cifrat în primele şapte luni din 2025 la aproape 1,087 milioane tone echivalent petrol (tep), fiind cu 2% mai mică (minus 22.600 tep) faţă de cea din perioada similară a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS).
Acum 2 ore
11:40
Sondaj Avangarde: Aproape jumătate dintre români sunt împotriva reintroducerii stagiului militar obligatoriu # Economica.net
Aproape jumătate (48%) dintre români consideră că reintroducerea stagiului militar obligatoriu nu ar fi o idee bună, relevă sondajul "Percepţii asupra capacităţilor Armatei Române", realizat de Avangarde.
11:20
Serviciile de informaţii americane ajută #Ucraina să vizeze infrastructura energetică rusă (presă) # Economica.net
SUA ajută de luni de zile Ucraina să organizeze atacuri la distanţă asupra instalaţiilor energetice ruse, într-un efort comun de a slăbi economia rusă şi de a-l forţa pe preşedintele Vladimir Putin să se aşeze la masa negocierilor, a relatat duminică Financial Times, citat de Reuters.
11:10
Noul sistem automatizat de intrare în statele membre UE a intrat în vigoare azi. Ce se va întâmpla # Economica.net
Pentru călătorii din afara Europei, un nou sistem de control automatizat va fi introdus începând de duminică, 12 octombrie. Acesta va înlocui în cele din urmă ştampila manuală pe paşapoarte. Potrivit executivului european, sistemul va contribui la prevenirea migraţiei ilegale şi la îmbunătăţirea securităţii rezidenţilor UE, scrie ageenția de presă News.ro.
11:10
Compania Uber a anunțat că retrage din România serviciul UberX Share, opțiunea care permitea mai multor pasageri să împartă aceeași cursă și costul acesteia. Măsura a intrat în vigoare din 7 octombrie 2025, potrivit unei înștiințări transmisă de companie.
Acum 4 ore
10:40
DEER: Întreruperile în alimentarea cu energie electrică din zona Bran-Moeciu, cauzate de condiţiile meteorologice severe # Economica.net
Întreruperile în alimentarea cu energie electrică din zona Bran-Moeciu au fost cauzate de condiţiile meteorologice severe de Cod portocaliu din perioada 3-5 octombrie, care au provocat avarii multiple în reţelele electrice, precizează într-un comunicat Distribuţie Energie Electrică Romania (DEER).
09:40
Cod galben de vânt puternic în zonele de munte din Braşov, Argeş, Prahova şi Dâmboviţa # Economica.net
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, duminică dimineaţa, două avertizări nowcasting Cod galben de vânt puternic pentru zonele de munte ale judeţelor Braşov, Argeş, Prahova şi Dâmboviţa, valabile până la ora 11:00.
09:10
Culoarul Rucăr – Bran DN73: Care este stadiul lucrărilor pe porțiunea Câmpulung – Brașov, care leaga Muntenia de Ardeal, și când trebuie finalizate # Economica.net
Ministrul Transporturilor și Infrastructurii Ciprian Șerban a transmis la solicitarea deputatului de Argeș Alina Gorghiu care este stadiul lucrărilor de modernizare a DN73 pe porţiunea Câmpulung - Brașov, precum și termenele privind finalizarea lucrărilor.
Acum 6 ore
09:00
FOTO Turbine eoliene merg pe Dunăre. Cum avansează construcția parcului eolian de 99 MW din Galați al suedezilor de la OX2, Green Breeze # Economica.net
Suedezii de la OX2 au montat deja primele trei turbine din cele 16 pe care le are parcul eolian Green Breeze din Galați, iar lucrările comtinuă la alte două. Segmentele din turnurile turbinelor sunt aduse din portul Constanța pe Dunăre.
09:00
Culoarul Rucăr – Bran DN73: Care este stadiul lucrărilor pe porțiunea Câmpulung – Brașov și când trebuie finalizate # Economica.net
Ministrul Transporturilor și Infrastructurii Ciprian Șerban a transmis la solicitarea deputatului de Argeș Alina Gorghiu care este stadiul lucrărilor de modernizare a DN73 pe porţiunea Câmpulung - Brașov, precum și termenele privind finalizarea lucrărilor.
Acum 24 ore
21:40
Premiul Nobel pentru Pace: O posibilă scurgere de informaţii legată „probabil” de spionaj # Economica.net
O posibilă scurgere de informaţii care a precedat anunţul atribuirii premiului Nobel pentru Pace liderei opoziţiei venezuelene Maria Corina Machado ar putea să fie legat "foarte probabil" de spionaj, a indicat sâmbătă Institutul Nobel, citat de AFP.
21:40
Alexandru Nazare, după ultimele rapoarte S&P și Fitch: România îşi menţine încrederea investitorilor. # Economica.net
Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, afirmă că reconfirmarea ratingului de ţară de către S&P arată că România îşi menţine încrederea investitorilor. Această a patra confirmare în trei luni reprezintă ”un semnal clar al seriozităţii şi responsabilităţii actualului Guvern în gestionarea finanţelor publice”, adaugă el, citat de agenția de presă News.ro
21:00
Va fi un măcel!”: scrisoare despre un posibil risc de atentat, descoperită în catedrala Notre-Dame din Paris # Economica.net
După coletele-capcană trimise unor personalităţi, un nou mesaj a pus autorităţile franceze în alertă. O scrisoare anonimă a fost descoperită vineri după-amiază în curtea catedralei Notre-Dame din Paris.
21:00
Dezvoltatorul One United Properties cumpăra în noiembrie 2021 pachetul majoritar al Bucur Obor SA, unul dintre cele mai vechi din magazine din București, acolo unde se găseau metraje, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte sau bijuterii. Magazinul se află în plin proces de renovare.
18:50
Ce spun avocații despre greva magistraților din România. Ce ai de făcut și cum poți contracara efectele grevei, atât pe zona de procedură, cât și pe cea de executare silită # Economica.net
Odată cu greva prelungită a magistraților, Justiția a intrat în pauză: termene amânate, dosare blocate și soluții juridice pentru cetățeni. Într-o perioadă în care accesul la justiție este parțial restrâns, rolul avocatului devine crucial pentru asigurarea continuității protecției juridice și pentru prevenirea pierderii unor drepturi procesuale importante. Ce soluții pot oferi?
18:00
Circulaţia trenurilor pe ruta Bucureşti Nord-Aeroportul Henri Coandă, suspendată în perioada 14 – 17 octombrie, între orele 09.00-14.00 # Economica.net
Circulaţia trenurilor va fi temporar suspendată pe relaţia Bucureşti Nord - Pajura - Mogoşoaia - Terminal Aeroport Henri Coandă (T1), în perioada 14 - 17 octombrie 2025, intervalul orar 09:00 - 14:00, pentru desfăşurarea unor lucrări de mentenanţă, informează Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA printr-un comunicat.
18:00
Un număr de 56.531 firme au fost radiate la nivel naţional, în primele opt luni din 2025, cu 4,2% mai multe comparativ cu perioada similară din 2024, conform statisticilor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).
17:20
The New York Times respinge cererea Pentagonului de a nu publica articole neautorizate de către instituție # Economica.net
Cotidianul american The New York Times a refuzat vineri să semneze un document propus de Departamentul Apărării din SUA care împiedică instituţiile media să publice informaţii neautorizate dacă doresc să continue să aibă acces în instalaţiile Pentagonului, informează EFE, transmite Agerpres.
17:20
Mai multe state membre ale Consiliului de Securitate al ONU și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu relațiile dintre SUA și Venezuela. Printre ele Rusia, dar și aliați ai Washingtonului # Economica.net
Mai mulți membri ai Consiliului de Securitate al ONU şi-au exprimat vineri îngrijorarea cu privire la escaladarea tensiunilor dintre Statele Unite şi Venezuela, Rusia acuzând Washingtonul că foloseşte principiul "cowboy"-ului - de a fi primul care deschide focul - în atacurile asupra presupuselor nave care fac trafic de droguri, informează Reuters, transmite Agerpres.
17:20
Guatemala a primit vineri un prim grup de cetăţeni ai unor ţări terţe deportaţi din Statele Unite, au anunţat autorităţile, îndeplinind astfel o promisiune făcută secretarului de stat american Marco Rubio, informează AFP, transmite Agerpres.
17:20
Ludovic Orban: Unul din elementele cele mai importante de care se va ţine cont în evaluarea conduitei României este Legea bugetului de stat # Economica.net
Un lucru foarte important după care va fi judecată România la nivelul Comisiei Europene şi al agenţiilor de rating va fi Legea bugetului de stat pe anul 2026, a declarat sâmbătă consilierul prezidenţial Ludovic Orban, transmite Agerpres.
17:20
Premierul francez Sebastien Lecornu se arată deschis pentru revizuirea reformei pensiilor, care însă trebuie făcută pe baze realiste # Economica.net
Sebastien Lecornu, numit vineri prim-ministru al Franţei pentru a doua oară, după ce a demisionat în urmă cu doar cinci zile, şi-a exprimat sâmbătă deschiderea faţă de revizuirea reformei pensiilor din 2023, care creşte vârsta minimă de pensionare de la 62 la 64 de ani şi a cărei suspendare este cerută de Partidul Socialist (PS), informează EFE, transmite Agerpres.
17:20
Un număr de 56.531 de firme au fost radiate la nivel naţional, în primele opt luni din 2025, cu 4,2% mai multe comparativ cu perioada similară din 2024, conform statisticilor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), transmite Agerpres.
17:20
Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii avertizează Europa cu privire la supraviețuirea albinelor de pe continent # Economica.net
Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii (UICN) a avertizat sâmbătă Europa cu privire la riscurile pentru "supravieţuirea" speciilor sale de polenizatori, în special a albinelor sălbatice, informează AFP şi DPA, transmite Agerpres.
17:20
Lanțul olandez de magazine ieftine Action „cu 1.500 de produse sub 5 lei” intră într-un nou oraş și face angajări. Continuă recrutările în alte oraşe # Economica.net
Lanţul olandez de magazine cu preţuri mici Action vrea să deschidă un magazin în Alba Iulia pentru care recrutează trei manageri adjuncţi de mangazin şi un şef de magazin, arată anunţurile de angajare consultate de Economica.net.
15:20
Qatarul a primit permsiunea SUA de a construi o instalație militară la o bază aeriană din statul Idaho # Economica.net
Statele Unite ale Americii şi Qatarul au semnat un acord prin care Doha va putea construi o instalaţie care să adăpostească avioane de vânătoare F-15 şi piloţi la o bază aeriană din statul american Idaho, a anunţat vineri secretarul apărării american, Pete Hegseth, informează AFP, citată de Agerpres.
15:20
Militari americani au început să sosească în Israel, pentru a monitoriza acordul de pace patronat de președintele Trump # Economica.net
Militari americani au început să sosească în Israel pentru a sprijini şi monitoriza acordul propus de preşedintele american Donald Trump şi semnat joi de Israel şi gruparea islamistă palestiniană Hamas, informează sâmbătă EFE, tranmiste Agerpres.
15:20
Alexandru Nazare, la ECOFIN: Susţinem un buget european sustenabil şi realist. Este esenţial ca tranziţia verde să nu genereze costuri disproporţionate pentru statele aflate încă în proces de redresare economică # Economica.net
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a transmis, în cadrul reuniunii ECOFIN, că finanţarea bugetului Uniunii Europene trebuie să se bazeze pe principiile echităţii, eficienţei, transparenţei şi simplităţii şi că România consideră esenţială o distribuţie echitabilă a contribuţiei financiare aferente resurselor proprii, ţinând cont de nivelul de dezvoltare economică al fiecărui stat membru.
15:20
BNR: Activele financiare ale administraţiilor publice au crescut cu 6,9% în trimestrul al doilea din 2025, față de aceeași perioadă din 2024. Ca pondere în PIB însă au scăzut cu 0,3% # Economica.net
Activele financiare ale administraţiilor publice au crescut în trimestrul al doilea din 2025 cu 6,9%, comparativ cu perioada similară a anului anterior, însă ca pondere în produsul intern brut (PIB) au scăzut cu 0,3 puncte procentuale, ajungând la 26,8%, conform datelor publicate de Banca Naţională a României, relatează Agerpres.
15:20
Greta Thunberg și adversarii inteligenței artificiale sunt „legionari ai Anticristului” vremurilor noastre, consideră foarte influentul miliardar Peter Thiel # Economica.net
Activista ecologistă suedeză, Greta Thunberg, şi toţi cei care resping progresele în inteligenţa artificială sunt "legionari ai Anticristului", a susţinut Peter Thiel, un investitor bogat şi influent din Silicon Valley, în timpul unei serii de conferinţe cu uşile închise la San Francisco, în SUA, informează AFP, transmite Agerpres.
15:20
Anunț pentru toți clienții Revolut: Evitați să mai faceți asta! Ce pași trebuie urmați dacă ați căzut în capcană # Economica.net
Anunț pentru toți clienții Revolut. O nouă fraudă funcționează deja în întreaga lume. Mai mulți păgubiți au format deja grupuri și avertizează ceilalți clienți Revolut asupra noului fenomen.
14:00
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că va călători în Israel şi apoi va ajunge în Egipt, ca parte a acordului de eliberare a ostaticilor şi retragere a trupelor încheiat cu Hamas la mijlocul săptămânii, informează EFE, transmite Agerpres.
13:20
Lia Olguța Vasilescu: Industria HoReCa din Craiova trăieşte practic din ceea ce câştigă în perioada Târgului de Crăciun # Economica.net
Industria HoReCa trăieşte din ce câştigă pe perioada Târgului de Crăciun de la Craiova, iar banii încasaţi de la vizitatori, de câteva milioane de euro, se reflectă foarte mult în dezvoltarea oraşului, a declarat pentru AGERPRES primarul municipiului, Lia Olguţa Vasilescu.
13:20
Statele UE nu au ajuns la un acord privind creșterea ratelor minime de impozitare pentru țigări, propunere făcută de Comisia Europeană # Economica.net
Statele membre ale Uniunii Europene nu au reuşit să ajungă vineri la un acord privind propunerea Comisiei Europene de a creşte ratele minime de impozitare pentru ţigări şi de a le introduce, pentru prima dată, pentru produse noi, cum ar fi ţigările electronice, transmite EFE, relatează Agerpres.
13:20
Sorin Grindeanu: PSD va hotărî în Consiliul politic Național în ce formă vom merge cu proiectul de reducere a numărului de parlamentari # Economica.net
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, sâmbătă, la Timişoara, că social-democraţii urmează să ia o decizie în forurile de conducere referitor la poziţia faţă de proiectul privind reducerea numărului de parlamentari.
13:20
CNAIR va deschide săptămâna viitoare un nou drum național (DN69A), care va face legătura între DN69 și autostrada A1 în apropiere de Timișoara # Economica.net
Un nou drum naţional, DN69A, va fi deschis la începutul săptămânii viitoare şi va face legătura între DN69 şi A1, în proximitatea municipiului Timişoara, a anunţat directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, relatează Agerpres.
13:20
Se ridică un nou aquapark în România, de 28 de milioane de euro. Constructorii au depus oferte # Economica.net
Șase ofertanți au depus oferte pentru construcția aquapark-ului din localitatea Tășnad, județul Satu Mare, potrivit datelor consultate de Economica.net în SEAP, platforma online prin care instituțiile statului achiziționează bunuri, servicii și lucrări.
Ieri
12:00
Donald Trump a anunțat concedieri masive orientate spre democrați în rândul angajaților Guvernului federal, în contextul paraliziei bugetare din SUA # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri concedieri masive din cauza blocării activităţii guvernului federal şi a afirmat că acestea vor fi "orientate spre democraţi", informează agenșia spaniolă de presă EFE, transmite Agerpres.
12:00
INS: Numărul pasagerilor care au circulat cu trenul a scăzut cu 7,6% în primele șase luni din 2025 # Economica.net
Numărul pasagerilor care au circulat cu trenul a fost, în primul semestru din 2025, de 32,549 de milioane, în scădere cu 7,6% comparativ cu perioada similară din 2024, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică, relatează Agerpres.
12:00
Fostul premier britanic Tony Blair s-a întâlnit cu agresorul sexual Jeffrey Epstein în 2002 la reședința oficială din Downing Street nr. 10, la recomandarea lui Peter Mandelson și Bill CLinton # Economica.net
Laburistul Tony Blair, fost prim-ministru britanic între anii 1997-2007, l-a primit în timpul mandatului său pe magnatul american şi agresorul sexual Jeffrey Epstein la reşedinţa sa oficială de pe Downing Street nr. 10, a dezvăluit BBC sâmbătă, informează EFE.
10:40
Ministrul Energiei a reacționat la un mesaj transmis de Hidroelectrica clienților săi, în care explica scumpirea facturilor, și a cerut modificarea lui imediată. Ivan a mai solicitat și sancționarea vinovaților # Economica.net
Ministrul Energiei Bogdan Ivan a anunțat vineri noapte, printr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, că a cerut Hidroelectrica să modifice un mesaj transmis clienților săi, prin care companie energetică justifica creșterea ușoară a tarifului practicat pentru consumatorii casnici.
10:10
Piața de suplimente alimentare din România ajunge la 726 de milioane de euro; 9 din 10 români le-au consumat cel puțin o dată # Economica.net
Piața de suplimente alimentare din România va atinge în 2025 valoarea de 726 de milioane de euro, în creștere cu 7,9% față de anul precedent, arată datele prezentate de Type Nature, importator de astfel de produse, într-un comunicat de presă
10:00
Emmanuel Macron l-a reconfirmat pe Sebastien Lecornu în funcţia de prim-ministru. Stânga radicală și extreama dreaptă amenință cu o nouă moțiune de cenzură # Economica.net
Preşedintele Franţei Emmanuel Macron l-a reconfirmat pe Sebastien Lecornu în funcţia de prim-ministru vineri seara, la patru zile după demisia acestuia, a anunţat preşedinţia franceză într-un comunicat, fără alte detalii, după lungi negocieri pentru a scoate Franţa din impasul politic, transmite France Presse, relatează Agerpres.
10:00
Trump spune că Maria Corina Machado, câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace, l-a sunat și i-a spus că acceptă premiul în onoarea lui # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a declarat că a primit vineri un telefon de la laureata Premiului Nobel pentru Pace pentru anul 2025, lidera opoziţiei venezuelene Maria Corina Machado, informează DPA, relatează Agerpres.
10:00
De la 10.000 la 400.000 de pasageri: Primii pași spre modernizarea aeroportului Băneasa # Economica.net
Se fac primii pași pentru modernizarea aeroportului Aurel Vlaicu din Capitală. Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a lansat un anunț de consultare a pieței pentru studiul de fezabilitate ce are în vedere extinderea și modernizarea aeroportului din Băneasa.
09:50
Revenirea la cărbune este o tentaţie firească, dar şi o iluzie periculoasă – Virgil Popescu # Economica.net
Europarlamentul PNL Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, afirmă că discuţia despre întoarcerea României la producţia de energie cu cărbune este ”o tentaţie firească, dar şi o iluzie periculoasă”. ”Cărbunele nu dispare peste noapte, dar viitorul energetic e altul - mai curat, mai eficient, mai sigur”, a transmis Popescu pe pagina sa de socializare, potrivit News.ro.
09:50
Bogdan Ivan, reacție la un articol publicat vineri de Reuters: România nu a mai importat țiței din Rusia din 5 decembrie 2022 și produse petroliere din 5 februarie 2023 # Economica.net
România respectă integral toate sancţiunile adoptate la nivelul Uniunii Europene în ceea ce priveşte Federaţia Rusă, nu a mai importat ţiţei din această ţară din 5 decembrie 2022 şi produse petroliere din 5 februarie 2023 şi nu va importa nici în viitor, transmite ministrul Energiei, Bogdan Gruia Ivan.
10 octombrie 2025
23:00
Cinci cabinete de arhitectură au fost selectate în prima etapă a concursului internațional de renovare a Muzeului Luvru # Economica.net
Cinci candidaturi au fost selectate în cadrul primei etape a concursului internaţional de arhitectură pentru vastul proiect de renovare şi transformare a prestigiosului Luvru, cel mai vizitat muzeu din lume, a anunţat vineri Ministerul Culturii din Franţa, potrivit AFP, transmite Agerpres.
23:00
Spania ar putea intra din nou în blackout. Avertisment al operatorului rețelei electrice naționale, Red Electrica # Economica.net
Operatorul rețelei electrice din Spania avertizează că țara ar putea fi în pragul unei noi pene de curent, potrivit Euronews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.