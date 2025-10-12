INS: Producţia de cărbune a scăzut cu 2% în primele şapte luni din 2025; importurile s-au redus cu 53,5%

09:50

Europarlamentul PNL Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, afirmă că discuţia despre întoarcerea României la producţia de energie cu cărbune este ”o tentaţie firească, dar şi o iluzie periculoasă”. ”Cărbunele nu dispare peste noapte, dar viitorul energetic e altul - mai curat, mai eficient, mai sigur”, a transmis Popescu pe pagina sa de socializare, potrivit News.ro.