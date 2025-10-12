Un elicopter s-a prăbușit în fața unui hotel din California. Cinci persoane au fost rănite

Newsweek.ro, 12 octombrie 2025 12:40

Un elicopter s-a prăbușit în fața unui hotel din Huntington Beach, California. Cinci persoane au fos...

Acum 5 minute
13:00
Armata israeliană va distruge toate tunelurile Hamas după eliberarea ostaticilor reţinuţi în Gaza Newsweek.ro
Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a anunţat că armata israeliană va distruge toate tunel...
Acum 30 minute
12:40
Acum o oră
12:20
Restricții de trafic în București, pentru meciul România-Austria. Care străzi sunt închise Newsweek.ro
Traficul rutier va fi restricționat duminică în Capitală, în zona Arenei Naționale, având în vedere ...
12:10
Serviciile secrete americane ajută deja Ucraina să vizeze infrastructura energetică rusă Newsweek.ro
SUA ajută Ucraina de luni de zile să lanseze atacuri de lungă distanţă asupra instalaţiilor energeti...
Acum 2 ore
11:50
Ce s-ar întâmpla în Paris dacă s-ar revărsa Sena? Franța ia în considerare un scenariu apocaliptic Newsweek.ro
Franța va simula, luni, scenariul unei inundații majore a Senei, similară cu cea din 1910, pentru a ...
11:40
SONDAJ Aproape jumătate dintre români nu cred Armata poate rezista 48 de ore în cazul unui atac Newsweek.ro
Mulți români nu cred că Armata Română ar putea rezista 2 zile în cazul unui atac armat. Vor să creșt...
11:30
MApN a chemat rezerviștii la instrucție. E mobilizare în București și Ilfov. Care e motivul? Newsweek.ro
Românii care au făcut armata sunt chemați la instrucție. MApN a mobilizat rezerviștii din București ...
11:20
Intervenții de urgență la Iași. 36 de pelerini au avut nevoie de îngrijiri medicale Newsweek.ro
36 de pelerini care participă la manifestările religioase de la Iași au avut nevoie de îngrijiri med...
Acum 4 ore
10:50
Fostul solist al trupei rock galeze Lostprophets, ucis în închisoare. Era condamnat pentru pedofilie Newsweek.ro
Ian Watkins, fostul solist al trupei rock galeze Lostprophets, care ispășea o pedeapsă de 35 de ani ...
10:40
METEO. Nouă alertă de vânt puternic. Rafale de 120 km/oră. Până când durează? Newsweek.ro
Vânt puternic în România. Meteorologii spun că vor fi rafale de 12 km/oră. În același timp vremea se...
10:20
Noi reguli la frontieră. Ce se întâmplă cu cetățenii non-UE care intră nu intră în România? Newsweek.ro
Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) la frontierele externe ale Uniunii Europene, care presupune colecta...
10:20
Dacă nu se taie pensiile speciale, România poate pierde 1.000.000.000€. Termenul: luna noiembrie Newsweek.ro
CSM susține că România nu va fi penalizată de UE dacă nu taie pensiile speciale. Un fost secretar de...
10:00
La 92 de ani, cel mai în vârstă preşedinte din lume mai vrea un mandat. Al 8-lea! Newsweek.ro
Duminică, 12 octombrie 2025, au loc alegeri prezidențiale în Camerun. Iar Paul Biya, cel mai în vârs...
09:50
VIDEO Peste 100.000 de credincioși s-au închinat la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva Newsweek.ro
Coada la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva se întinde în continuare pe kilometri. Se așt...
09:30
A murit legendara actriţă Diane Keaton. A luat Oscar în 1977 pentru rolul din „Annie Hall” Newsweek.ro
E doliu în lumea filmului. Legendara actriţă Diane Keaton a murit la vârsta de 79 de ani. Ea a luat ...
09:20
VIDEO O fabrică de explozibili din SUA a sărit în aer, nu există supraviețuitori. Ce s-a întâmplat? Newsweek.ro
Fabrica de explozibili Accurate Energetic Systems (AES) din Bucksnort, Tennessee, SUA, a sărit în ae...
Acum 6 ore
09:00
Ai calculator cu Windows 10? Din 14 octombrie, va fi dezastru. Ce spun specialiștii? Newsweek.ro
Din data de 14 octombrie, va fi dezastru pentru cei care au calculator cu Windows 10. Producătorul s...
08:40
Tricolorii joacă astăzi cu Austria visul calificării României la Cupa Mondială. Unde vezi meciul? Newsweek.ro
Meci decisiv! Tricolorii joacă astăzi, de la 21.45, cu Austria visul calificării României la Cupa Mo...
07:50
Cum să-ți îndepărtezi machiajul de pe față fără demachiant. Un truc simplu pe care puțini îl cunosc Newsweek.ro
Cum să-ți îndepărtezi machiajul de pe față fără demachiant. Un truc simplu pe care puțini îl cunosc....
07:40
România, Polonia și Ungaria, în cursa autostrăzilor după intrarea în UE. Cine a mers cu 221 km/an? Newsweek.ro
Polonia și Ungaria au intrat în UE în 2004, România, în 2007. După aderare, cele trei state au intra...
07:20
Horoscop 13 octombrie. Luna în Rac aduce tensiuni în relațiile Taurilor. Capricornii, descurajați Newsweek.ro
Horoscop 13 octombrie. Luna în Rac aduce tensiuni în relațiile Taurilor. Capricornii sunt descurajaț...
07:10
1000 lei în plus la pensie pentru plata facturilor. Guvernul are 3 scheme de ajutor. Cum accesezi? Newsweek.ro
Pensionarii ar putea obține 1000 lei la pensie pentru plata facturilor. Guvernul a anunțat prin auto...
Acum 24 ore
21:00
Oamenii de știință au găsit scurgeri de gaz metan prin fisurile create pe fundul mării în Antarctica Newsweek.ro
Oamenii de știință au găsit scurgeri de gaz metan prin fisurile create pe fundul mării în Antarctica...
20:40
Scrisoare cu amenințare anonimă la Notre-Dame: &#34;Vor face un măcel, nu deschideți catedrala&#34; Newsweek.ro
Scrisoare cu amenințare anonimă la Notre-Dame: "Vor face un măcel, nu deschideți catedrala". Mesajul...
20:20
Guvernul decide în 10 zile dacă majorează salariul minim. Trei variante luate în calcul pentru 2026 Newsweek.ro
Guvernul decide în 10 zile dacă majorează salariul minim. Trei variante luate în calcul pentru 2026....
20:00
Ludovic Orban îl acuză pe Iohannis că a creat &#34;monstruoasa coaliție&#34; care a adus PSD la putere Newsweek.ro
Ludovic Orban îl acuză pe Iohannis că a creat "monstruoasa coaliție" care a adus PSD la putere. Aces...
20:00
Proteste masive astăzi la Londra. Zeci de mii de persoane cer ”o pace justă&#34; în Fâşia Gaza Newsweek.ro
Proteste masive astăzi la Londra. Zeci de mii de persoane cer ”o pace justă" în Fâşia Gaza. Proteste...
19:40
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că zborurile spre Republica Madagascar sunt suspendate Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că zborurile spre Republica Madagascar sunt suspendate pe fo...
19:30
Actriţa Marinela Chelaru, fostă membră a grupului Vouă, a murit. Făcuse 4 AVC-uri Newsweek.ro
Simpatica actriţă Marinela Chelaru, fostă membră a grupului de umor Vouă, a murit. Făcuse 4 AVC-uri ...
19:30
Circulația trenurilor pe ruta Bucureşti Nord-Aeroportul ”Henri Coandă” va fi suspendată câteva zile Newsweek.ro
Circulația trenurilor pe ruta Bucureşti Nord-Aeroportul ”Henri Coandă” va fi suspendată câteva zile....
19:20
Ludovic Orban, despre reducerea deficitului: În prima zi, o treime din angajaţi erau în şomaj tehnic Newsweek.ro
Ludovic Orban spune că, din punctul lui de vedere, pentru reducerea deficitului, dacă era premier, "...
19:20
EXCLUSIV Cine e românul campion modial la &#34;Strong Man&#34; Jr. Cum se antrenează și ce greutăți ridică Newsweek.ro
Un român în vârstă de 22 de ani este campion mondial la competiției Srong Man. Matei Trache a povest...
19:10
Un vânător de comori german a găsit un tezaur roman în 2017. Ani mai târziu, arheologii intervin Newsweek.ro
Un vânător de comori german a găsit un tezaur roman în 2017. Ani mai târziu, arheologii intervin. Bă...
18:30
A murit legendarul Flavius Domide, cel mai mare fotbalist de la UTA Arad Newsweek.ro
A murit legendarul fotbalist de Naţională Flavius Domide, care este cel mai mare fotbalist ce a juca...
18:20
România va avea probleme de creştere economică în UE; în următorii zece ani Newsweek.ro
România va avea probleme de creştere economică în UE; în următorii zece ani, după ce a profitat la m...
17:50
Joe Biden, fost preşedinte al SUA, urmează o terapie pentru cancerul de prostată Newsweek.ro
Joe Biden, fostul preşedinte al SUA, înainte de Donald Trump, urmează radioterapie pentru cancerul d...
17:40
Șeful Transgaz, Ion Sterian: Gazoductul până la intrarea în viitoarea centrală Mintia va fi terminat Newsweek.ro
Șeful Transgaz, Ion Sterian, anunţă că gazoductul până la intrarea în viitoarea centrală electrică M...
16:50
Care este legătura dintre colagen și cafeaua de dimineață? Încetinește sau nu îmbătrânirea? Newsweek.ro
De la prima înghițitură de cafea până la felul în care pielea ta arată peste ani, colagenul joacă un...
16:20
VIDEO Cum se făceau tractoarele la Brașov în „Epoca de Aur”. Apreciatul U650, sub licență Fiat Newsweek.ro
Imagini de arhivă prezintă fabrica Tractorul Brașov în „Epoca de Aur” și cum se făceau apreciatele t...
15:40
Militari americani au ajuns în Israel pentru a monitoriza acordul de încetare a foculu Newsweek.ro
200 de soldaţi americani vin în Israel din SUA şi alte ţări din Orientul Mijlociu pentru a înfiinţa ...
15:30
Avioane britanice au zburat în misiune alături de SUA spre granița Rusiei. Au trecut prin România Newsweek.ro
Marea Britanie a declarat sâmbătă că două avioane ale Forţelor Aeriene Regale au zburat într-o misiu...
15:20
Rugăciunile hotelierilor, ascultate de Sfânta Parascheva: 80% din locurile de cazare, ocupate Newsweek.ro
Gradul de ocupare al spațiilor de cazare din Iași se apropie de 100%, în perioada pelerinajului de S...
15:10
Un interlop l-a forțat pe cel care l-a denunțat acum 11 ani să-i dea 130.000 € drept despagubire Newsweek.ro
Un cămătar din Giurgiu l-a forțat pe cel care l-a denunțat cu 11 ani în urmă să-i dea o despăgubire ...
14:50
Șapte morți și peste 300 de răniți în două cutremure de 7.4 și 6.8 în Filipine Newsweek.ro
Două cutremure de 7.4 și 6.8 pe Richter au făcut ravagii în Filipine. Bilanțul deceseolor a ajuns la...
14:30
Grindeanu, anunț sumbru: Dacă guvernul eșuează ne așteaptă George Simion și Călin Georgescu Newsweek.ro
Sori Grindeanu crede că dacă această coaliție eșuează va urma un „deșert al populismului”. Călin Geo...
14:20
Autostrada A 8 blocată de niște indieni. Cer prelungirea unor termene Newsweek.ro
Încă o contestație a fost depusă pe unul din loturile ieșene. Autorul ei cere suspendarea procedurii...
14:00
Peste 40 de localități din regiunea Odesa au rămas fără curent după atacuri cu drone ale Rusiei Newsweek.ro
Peste 40 de localități din regiunea Odesa au rămas fără curent după atacuri cu drone ale Rusiei. Au ...
13:40
Militari americani vin în Israel pentru a monitoriza acordul propus de președintele Donald Trump Newsweek.ro
Militari americani vin în Israel pentru a monitoriza acordul propus de președintele Donald Trump. Ac...
13:20
Letonia cere ca peste 800 de ruși să părăsească țara până pe 13 octombrie, riscând deportarea Newsweek.ro
Letonia cere ca peste 800 de ruși să părăsească țara până pe 13 octombrie, riscând deportarea. Autor...
13:10
Conectarea rutieră a Timișoarei la autostrada A1 va fi operațională de săptămâna viitoare Newsweek.ro
Conectarea rutieră a Timișoarei la autostrada A1 va fi operațională de săptămâna viitoare. Sorin Gri...
