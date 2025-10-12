Primele transporturi de ajutoare, la intrarea în GAZA. Grupurile umanitare se pregătesc să trimită 600 de CAMIOANE pe zi
Gândul, 12 octombrie 2025 12:40
Hamas confirmă că va începe eliberarea ostaticilor israelieni luni dimineață. Anunțul vine în timp ce grupurile umanitare încep să intensifice eforturile de ajutorare în Gaza. Părți din Fâșia Gaza au îndurat condiții de foamete deoarece Israelul a refuzat și a obstrucționat intrarea ajutorului umanitar în teritoriu. Există relatări despre primele camioane cu ajutoare care au sosit […]
• • •
Măsurile guvernului Bolojan nu au avut niciun efect pozitiv. Dimpotrivă. Au îngenuncheat economia, au inhibat consumul și au oprit investițiile. Creșterea de TVA nu a crescut încasările # Gândul
Măsurile de creșteri de taxe ale guvernului Bolojan nu au avut niciun efect pozitiv, conform unor surse din Ministerul de Finanțe, consultate de Gândul. Guvernul a reușit să încaseze din TVA numai 95 mld. lei în perioada ianuarie-septembrie, o creștere de doar 7,7%. Rezultatul este un dezastru pentru finanțele publice și pentru economie. Practic, guvernul […]
Pacea n-a durat decât o seară. Hamas preia rapid controlul total în GAZA după acordul de încetare a focului # Gândul
La doar câteva ore după ce a fost anunțat un acord de încetare a focului menit încheierii unui conflict de 2 ani cu Israelul, mişcarea teroristă Hamas a lansat o operațiune internă de reafirmare a autorității în Fâșia Gaza. Martori locali și surse internaționale au relatat pentru Financial Times că gruparea islamistă a organizat puncte […]
Puzzle-urile de tipul „Găsește diferențele” sunt o modalitate distractivă și relaxantă de a-ți petrece timpul liber, în timp ce îți antrenezi un pic și creierul puțin. La prima vedere, cele două imagini care îți sunt prezentate ar putea părea la fel, dar… dacă te uiți cu atenție, vei observa câteva diferențe ascunse chiar în fața […]
Piesa fabuloasă din aragonit, dorită și comandată de Regina Maria, expusă la Muzeul din Corund: „A venit cu schițele proprii” / Pentru ce alte personalități s-a mai lucrat în această piatră rară de-a lungul timpului # Gândul
Unele locuri se nasc și intră în istorie. În destinul lor este scris să nu își piardă niciodată tradițiile și nici strălucirea. Sunt acele locuri care poartă în ele și șlefuiesc veșnicia timpului, dincolo de vreme și de vremuri. Un astfel de loc l-am descoperit, alături de oamenii de la organizația Visit Harghita, în satul […]
Adio, ștampilă pe pașaport! Uniunea Europeană a demarat implementarea sistemului DIGITAL la frontieră # Gândul
Țările membre ale Uniunii Europene au început de duminică, 12 octombrie 2025, să pună în aplicare un nou sistem de intrare și ieșire la frontierele externe ale blocului comunitar. În context, scrie agenția Reuters, datele cetățenilor din afara UE au fost înregistrate electronic. Ce presupune sistemul EES Sistemul de intrare/ieșire (EES), un sistem automatizat care […]
Bancul zilei este despre un profesor universitar și fiica sa, care au un dialog inedit… Tatăl: Miroși a fum! Iar ai fumat? Fiica: Miroși a bani! Iar ai luat șpagă? Recomandările autorului: BANC | „Bulă, ai grijă să nu te combini vreodată cu o farmacistă!” Bancul de sâmbătă | „Iubitule, cum ți s-ar părea să […]
Drumul CREDINȚEI, a cincea zi la Iași, la racla Sfintei Parascheva. 20.000 de pelerini își așteaptă rândul / 36 de oameni au avut nevoie de medic # Gândul
Zile de credință și de rugăciune la Iași. În a cincea zi de pelerinaj la moaștele Sfintei Parascheva, zeci de mii de oameni au umplut străzile Iașiului. Cu multă răbdare, credincioșii sosiți din toate colțurile țării au îndurat ploaia, frigul și oboseala până au ajuns la racla Cuvioasei. Duminică, rândurile se tot lungesc, însă oamenii […]
Cosmin Olăroiu, la un pas de CALIFICAREA la Cupa Mondială 2026! În schimb Mircea Lucescu are mari emoții # Gândul
Emiratele Arabe Unite, reprezentativa de fotbal antrenată de românul Cosmin Olăroiu, a trecut la limită de formația Omanului cu scorul de 2-1, sâmbătă, la Doha (Qatar), într-un meci din Grupa A din ultimul tur al preliminariilor asiatice pentru Cupa Mondială de fotbal din 2026. Omanul, echipă pregătită de portughezul Carlos Queiroz, a deschis scorul prin […]
Poliția Română, ironizată după ce a confiscat 1 miliard de euro, bani din RECUZITA unui film. „Așteptăm descinderi în magazinele cu jucării” # Gândul
Ce s-a vrut a fi o amplă acțiune a Poliției Române s-a transformat într-un adevărat fiasco, cu urmări nu tocmai plăcute pentru instituția din cadrul MAI. Un val de ironii s-a declanșat pe social media după aflarea vești că, de fapt, banii găsiți în Portul Constanța ar fi fost recuzită de film. Poliția Română anunțase […]
Momentul în care un elicopter se prăbușește peste pietoni, în fața unui HOTEL din California # Gândul
Cinci persoane au fost rănite după ce un elicopter a pierdut controlul și s-a prăbușit peste palmierii din fața unui hotel în sudul Californiei, potrivit poliției citate de presa din SUA. O anchetă este în curs după ce un elicopter s-a prăbușit sâmbătă după-amiază în fața unui hotel din California. Cini persoane au fost rănite, […]
Cât costă o noapte de cazare în vila Andreei ESCA din Porumbacu de Sus, pentru luna decembrie 2025. Nici vara, în Mamaia, nu plătești atât! # Gândul
Multe dintre vedetele de televiziune au afaceri în turism, iar printre acestea o regăsim și pe Andreea Esca, imaginea emblematică a Pro TV. Prezentatoarea știrilor de la ora 19 deține o pensiune la munte, însă prețul pentru o noapte de cazare bate până și tarifele practicate vara în stațiunea Mamaia. Satul Porumbacu de Sud, situat […]
Ion Cristoiu: O bizarerie de interes național… Oana Țoiu nu i-a dat lui Rubio Raportul lui Nicușor Dan despre anularea alegerilor! # Gândul
În cea mai recentă „pastilă” a sa, Ion Cristoiu vorbește despre „o bizarerie de interes național: Oana Țoiu nu i-a dat lui Rubio Raportul lui Nicușor Dan despre anularea alegerilor!”… Știre în curs de actualizare
Sondaj Avangarde. Jumătate dintre respondenți cred că Armata Română NU face față unui atac al Rusiei. Nu am rezista nici 48 de ore. Resping ideea serviciului militar obligatoriu # Gândul
Un sondaj realizat la începutul lunii octombrie 2025 de institutul Avangarde arată neîncrederea respondenților în capacitatea Armatei Române de a face față unui eventual atac al Rusiei, dar și lipsa apetitului pentru a ajuta militar Republica Moldova într-un astfel de scenariu. Rezistența Armatei Române: jumătate dintre români nu cred că poate face față unui atac […]
Naționala României înfruntă în această seară selecţionata Austriei, pe Arena Naţională, de la ora 21.45, în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026. Meciul, arbitrat de italianul Davide Massa, va fi transmis în direct de Antena 1. România – Austria, diseară, ora 21.45! Care va fi primul 11 trimis de Mircea Lucescu […]
Orașele din România în care NINGE începând de miercuri, 15 octombrie 2025. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather # Gândul
După un scurt, dar intens prim episod de iarnă, România se pregătește să cunoască iar efectele răcirii vremii. Meteorologii Accuweather anunță că, începând de miercuri, 15 octombrie 2025, va ninge în câteva orașe din țară, semn că sezonul hibernal se grăbește să-și facă intrarea pe meleagurile noastre. Ninsorile vor fi resimțite în special în zonele […]
Vine iarna. Rusia și Ucraina pregătesc „RĂZBOIUL rețelelor energetice”. „Succesul necesită atacuri combinate” # Gândul
Iarna se apropie în Rusia și Ucraina, iar cele două părți au petrecut ultimele săptămâni încercând să-și compromită reciproc infrastructura energetică. Moscova a vizat rețeaua energetică a Ucrainei timp de ani de zile, într-o campanie susținută de „înghețare” a națiunii și de paralizare a capacității sale de autoapărare. Kievul a demonstrat, pe de altă parte, […]
În ultima zi de weekend, GÂNDUL.RO vă aduce zâmbetul pe chip de la prima oră a dimineții cu un banc bun. Hai să descoperim împreună care este …elixirul nemuririi. Un tip este arestat și dus la secție deoarece vindea oamenilor elixirul nemuririi. La secție, polițiștii află că individul nu numai că păcălește oamenii, dar este […]
Tragedie în Sharm el-Sheikh, înaintea summit-ului la care participă Donald Trump. Trei oficiali din QATAR, morţi într-un accident de maşină # Gândul
Principala organizaţie guvernamentală din Qatar, Amiri Diwan, a anunțat că trei dintre angajaţii săi au murit într-un accident de maşină în apropiere de Sharm el-Sheikh, staţiune egipteană de la Marea Roşie. Anunțul a apărut pe X, într-o postare publicată de ambasada Qatarului în Egipt. Ce s-a întâmplat Potrivit ambasadei Qatarului în Egipt, alţi doi angajaţi […]
TRUMP merge în Egipt, la Sharm el-Sheikh. Mega-summit cu lideri din peste 20 de țări pentru viitorul Fâșiei Gaza # Gândul
Președintele egiptean, Abdel Fattah al-Sisi, și omologul său american, Donald Trump, vor prezida, luni, 13 octombrie, la Sharm el-Sheikh un „Summit al păcii”, la care vor participa „lideri din peste 20 de țări”, a anunțat președinția egipteană într-un comunicat de presă. „Summitul își propune să pună capăt războiului din Fâșia Gaza, să consolideze eforturile de […]
A mai dispărut un membru al Generației MEXIC 1970: Flavius Domide! Mai sunt în viață 7 fotbaliști din lotul României de atunci # Gândul
Fostul fotbalist de echipă național, Flavius Domide, a murit la vârsta de 79 de ani, a anunțat clubul UTA Arad, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook. A fost vedeta echipei UTA în anii 1960-1970, cel supranumit „Copilul teribil al fotbalului arădean” și-a legat cariera de clubul roș-alb. A mai dispărut un membru al Generației Mexic […]
China și-a înăsprit recent restricțiile asupra exporturilor de minerale rare, determinându-l pe președintele american Donald Trump să amenințe cu represalii economice. Trump a sugerat că va anula întrevederea cu președintele chinez Xi Jinping în timpul unei viitoare vizite în Asia. Restricțiile ar putea avea un impact major, deoarece SUA depind în mare măsură de China […]
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 737. Israelul mută prizonierii înainte de schimbul cu Hamas # Gândul
Israelul a început transferul prizonierilor în două închisori înainte de eliberarea lor, ca parte a acordului de încetare a focului în Gaza, menit să ducă la eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas. Mii de angajați, inclusiv ofițeri ai închisorii, „au operat toată noaptea pentru a pune în aplicare decizia guvernului «Cadrul pentru eliberarea tuturor ostaticilor israelieni»”, […]
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1327. Cuba dezminte: nu a trimis soldați care să lupte de partea Rusiei! # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat duminică, 12 octombrie 2025, în a 1.327-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Cuba a dezmințit „categoric” că ar fi trimis militari să lupte alături de armata rusă în Ucraina, precizând că justiția țării îi sancționează pe mercenari. „Cuba respinge acuzațiile mincinoase” „Cuba respinge acuzațiile mincinoase […]
12 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Daniela Gyorfi și Hugh Jackman împlinesc 57 de ani/ Rusia anexează Moldova și Țara Românească # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 12 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Daniela Gyorfi s-a născut pe 12 octombrie 1968 în București și este una dintre cele mai cunoscute cântărețe de muzică de petrecere din România, având rădăcini maghiare. A urmat Liceul “George Enescu” […]
Tu știi ce salariu are colegul tău? Transparența salarială la locul de muncă devine OBLIGATORIE, indiferent dacă lucrezi la stat sau la privat. Cristian Jura (CNCD): „Angajatorii mai au la dispoziție 3 luni” # Gândul
Din anul 2008, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) nu se mai poate pronunța pe cazuri legate de eventuale discriminări salariale între angajații de la stat sau din mediul privat. Dacă, anterior, consiliul avea această competență, Curtea Constituțională (CCR) și Guvernul României – printr-o ordonanță de urgență – au decis că astfel de sesizări nu […]
Scandal uriaș la baza FCSB din Berceni. Sute de mașini și motociclete au dat buzna pe proprietatea lui Gigi Becali. Poliția a intervenit # Gândul
Scandal uriaș la baza sportivă FCSB din Berceni. Sute de mașini și motociclete au invadat proprietatea deținută de Gigi Becali în noaptea de sâmbătă spre duminică. Peste 1.000 de persoane ar fi încercat să organizeze curse ilegale în incinta bazei FCSB. Poliția a intervenit imediat. Patronul de la FCSB a fost luat prin surprindere de […]
Sărbătoarea Sfintei Parascheva de la Iași a depășit toate granițele. Cum a ajuns ocrotiroarea Moldovei să fie sărbătorită și în Tanzania, unde zeci de mii de africani s-au botezat ortodocși # Gândul
Sfânta Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei, este sărbătorită în aceste zile chiar și la mii de kilometri depărtare. Minunile Sfintei au ajuns până în Kenya și Tanzania, unde s-a construit o Biserică chiar cu hramul Sfintei Parascheva. Gândul vă prezintă povestea celei mai noi comunități de creștini ortodocși, care se formează în inima Africii. La procesiunea de la […]
Laura Vicol, dezvăluiri incredibile. Ce a cerut să i se cumpere când era în arest preventiv # Gândul
Laura Vicol, fosta deputată PSD, a stat 10 zile în arest preventiv în dosarul Nordis în care ea, soțul ei, Vladimir Ciorbă, dar și alți asociați ai companiei sunt cercetați pentru delapidare, evaziune fiscală și înșelăciune, printre altele. Ea a dezvăluit ce cerințe speciale a avut din spatele gratiilor. „Ai voie să-ți faci cumpărături o […]
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Madagascar. Cursele aeriene au fost suspendate, în contextul evoluţiilor recente ale situaţiei de securitate. Cetăţeneii români aflaţi în această ţară sunt sfătuiţi să evite zonele în care se desfăşoară acţiuni de protest şi zonele aglomerate. MAE reaminteşte cetăţenilor români existenţa avertismentului de călătorie de […]
Trei răniți în urma unui atac armat la o casă de pariuri din Germania. Atacatorul este în libertate # Gândul
Trei persoane au fost rănite în urma unui atac armat petrecut sâmbătă în centrul orașului Giessen. Atacatorul a tras trei focuri de armă într-o casă de pariuri, potrivit unui purtător de cuvânt al poliției locale. Atac armat la o casă de pariuri din orașul Giessen din Germania Individul care a tras focurile a fugit de […]
Ce indicații a transmis șeful Hamasului către subordonații săi înainte de atacul asupra Israelului # Gândul
A fost găsit un memo scris de mână de fostul lider al Hamas, Yahya Sinwar, digitalizat pe un computer izolat. El ordona țintirea civililor israelieni în atacul din 7 octombrie 2023. Documentul, datat cu 24 august 2022, a fost descoperit de o unitate specială israeliană într-un complex subteran folosit de Muhammed Sinwar în perioada în […]
Actrița Diane Keaton a murit la vârsta de 79 de ani. Anunțul a fost făcut de un purtător de cuvânt al familiei # Gândul
Diane Keaton era cunoscută publicului larg pentru rolurile sale în filme de succes, precum „Clubul primelor soții”, „Fată de mireasă” și „Nașul”. Un purtător de cuvânt al familiei Keaton a confirmat pentru PEOPLE că aceasta a murit în California și că nu sunt disponibile în prezent alte detalii. Știre în curs de actualizare
Ce se va întâmpla în cazul în care România va primi amenințare pentru deschiderea focului. Declarația Generalului Vlad Gheorghiță # Gândul
Generalul Vlad Gheorghiță a vorbit în cadrul unui interviu ce se va întâmpla în cazul în care România va primi amenințare pentru deschiderea focului și dacă asta va însemna începutul războiului sau nu. „Dacă avem amenințare pentru deschiderea focului, se va deschide focul, e clar. Nu neapărat că am intrat în război, pentru că repet, […]
Șeful Armatei a spus că are provizii pentru trei zile. Cu ce recomandări vine către populație: ”Trebuie să pregătim tânăra generație” # Gândul
După o perioadă marcată de inundații masive în România, dar și posibilitatea unor pene de curent iminente, șeful Armatei a anunțat că fiecare familie ar trebui să aibă provizii pentru minim trei zile în caz de urgență. În cadrul unui interviu acordat postului de televiziune Antena 3, Șeful Statului Major al Apărării, Generalul Vlad Gheorghiță […]
Un incident șocant a avut loc, vineri dimineață, ieri dimineață în Bazilica Sfântul Petru, de la Vatican. Un bărbat a reușit să se urce pe Altarul Mărturisirii și a urinat sub privirile uimite ale sutelor de turiști, informează IlTempo. Tânărul a reușit să ocolească măsurile de securitate care înconjoară altarul situat sub magnificul baldachin al lui Bernini […]
Coșmarul românilor care stau la apartament. Cum se calculează, de fapt, întreținerea lunară # Gândul
Pentru că vremea s-a răcit brusc, în multe orașe a început furnizarea de agent termic, astfel întreținerea dă bătăi de cap multor oameni. Oficial, întreținerea plătită de cei care locuiesc la bloc este denumită ”cota de contribuție la cheltuielile imobilului, inclusiv pentru apă caldă, apă rece și căldură”. Mai exact, plata către un fond comun […]
Șeful Armatei anunță că se face o inventariere a rezervei de mobilizare la război a TUTUROR BĂRBAȚILOR din România # Gândul
ANUNȚ DE ULTIMĂ ORĂ. Cu un război la granițe, mulți se întreabă pe cine poate conta România în cazul unui conflict armat. Șeful Armatei anunță că MApN va face evidența tuturor bărbaților apți pentru mobilizare. Într-un interviu acordat, vineri seară, Antenei 3, generalul Gheorghiță Vlad a dat detalii despre programul de voluntariat militar plătit cu […]
Poveste românului care a ajuns în Italia cu doar 50 de euro și fără a știi limba. Astăzi învârte banii pe degete # Gândul
Gheorghe Balașa a plecat în 2007 în Italia cu 50 de euro, o lopată și fără să știe stop de italiană. Povestea bărbatului este un exemplu de ambiție și perseverență și a demonstrat că succesul poate fi construit și în condiții dificile. Acum, Gheorghe Balașa cunoaște patru limbi străine este liderul unei companii de grădinărit […]
„Concedierile au început.” Anunțul care dă fiori americanilor / Peste 4.000 de angajați vor fi disponibilizați / Scenariu sumbru al administrației Trump # Gândul
Administrația Trump a început concedierea a mii de angajați federali, într-un efort de a pune presiune pe democrați în contextul actualei blocări a guvernului. Un purtător de cuvânt a confirmat că disponibilizările au început și a precizat că acestea sunt „substanțiale.” Blocajul guvernamental folosit de Trump pentru a-și atinge obiectivul de lungă durată Președintele Donald […]
Macron pleacă în Egipt pentru „punerea în aplicare” a acordului dintre Israel şi Hamas. Donald Trump are aceeași destinație # Gândul
Preşedintele Emmanuel Macron se duce, luni 13 septembrie, în Egipt pentru a susţine „punerea în aplicare” a acordului dintre Israel şi Hamas. La Cairo este așteptat și omologul său american, Donald Trump. Preşedintele francez Emmanuel Macron se va deplasa, luni, în Egipt în vederea susținerii acordului de pace prezentat de șeful Americii. Macron laudă planul […]
Șeful Armatei spune clar! TOȚI românii ar trebui să știe să tragă cu arma: suntem pregătiți să-i învățăm # Gândul
Toţi cetăţenii României, indiferent de sex sau de vârstă, ar trebui să aibă cunoştinţe minimale de folosire a armelor, a declarat șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad. Într-un interviu la Antena 3, acesta a afirmat că Armata Română este pregătită pentru astfel de instruiri ale populației. „Putem derula programe de instruire și pregătire […]
Ludovic Orban, actualul consilier prezidențial, a lansat o serie de acuzații la adresa lui Klaus Iohannis. Acesta l-a criticat pe Iohannis, vorbind despre „cea mai proastă” decizie din mandatul fostului președinte. În plus, Ludovic Orban consideră că această hotărâre luată de Iohannis a deschis drumul ascensiunii lui Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale de […]
Cât de mari sunt șansele unui BLACKOUT în România. Ministrul Energiei nu exclude scenariul. E țara noastră pregătită? # Gândul
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, nu exclude posibilitatea unui blackout, însă acest scenariu sumbru ar fi posibil doar dacă sunt îndeplinite cumulativ mai multe condiţii, care compun aşa-numita ”furtună perfectă”. Ministrul Energiei nu exclude posibilitatea unui blackout, dacă sunt îndeplinite cumulativ mai multe condiţii. Însă, care sunt factorii care ar putea duce cumulat la colapsul sistemului? […]
Autoritățile unui sat pitoresc din inima Toscanei, Radicondoli, oferă până la 20.000 de euro celor care doresc să se mute acolo. Beneficii sunt puse la dispoziție și pentru cei care vor să locuiască în chirie. Cu dealuri și planații de măslini, dar și podgoriile sale impunătoare, Radicondoli arată ca imaginea Toscanei regăsită pe cărțile poștale. […]
Stai la curte? Află cum poți să reduci costurile la curent și apă, trucurile pe care nu ți le-a spus nimeni # Gândul
Viața la curte vine cu numărate avantaje, libertate, spațiu, aer curat, însă și cu provocări legate de cheltuieli. Facturile la energia electrică și apă pot crește considerabil, mai cu seamă în anumite perioade, când grădina, dar și gospodăria necesită întreținere constantă. Totuși, ceea ce mulți nu știu este faptul că există metode simple, legale și […]
Scandal în Peru, după ce noul președinte interimar a fost prins pe site-uri pentru adulți și cu mesaje denigratoare la adresa femeilor # Gândul
José Jerí Oré a preluat președinția Peru în primele ore ale dimineții de vineri, după demiterea Dinei Boluarte, dar primele sale ore în funcție au fost imediat umbrite de controversa mesajelor postate în trecut de Jerí pe rețeaua X cu conținut sexual, dar și comentarii denigratoare la adresa femeilor. Noul președinte interimar din Peru are […]
O nouă metodă de fraudă pe WhatsApp. Victimele primesc mesaje precum „trimite repede” sau „nu spune la nimeni” # Gândul
Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Giurgiu avertizează anunță că, în ultima perioadă, au fost semnalate tot mai multe cazuri de fraudă online pe Whatsapp. Escrocii se dau drept rude sau prieteni și cer bani de urgență, mai ales pe WhatsApp, dar și alte aplicații de mesagerie. În acest context, oamenii sunt sfătuiți să fie atenți […]
Pe lângă premierul Belgiei, celula teroristă islamistă din Anvers plănuia și alte ASASINĂRI. Geert Wilders, din Olanda, ar fi fost pe listă # Gândul
Politicianul olandez Geert Wilders s-ar fi aflat în vizorul celulei teroriste despre care presa a scris deja că pregătea o tentativă de asasinare a premierului belgian Bart De Wever. Informația despre Wilders vine de la reporterii postului de televiziune flamand VTM, notează Bild. Joi, Parchetul Federal al Belgiei a destructurat o celulă teroristă jihadistă din […]
O femeie a ajuns la urgențe după ce și-a prins mâna în blender. Cum s-a întâmplat accidentul casnic # Gândul
O femeie în vârstă de 48 de ani, din localitatea Horpaz, comuna Miroslava, județul Iași, a ajuns la spital după ce și-a prins mâna în blender, în timp ce pregătea mujdei de usturoi pentru pește. Ea a fost transportată la spital cu tot cu aparatul prins de mână. Pompierii au intervenit pentru a tăia aparatul […]
