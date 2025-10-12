Piesa fabuloasă din aragonit, dorită și comandată de Regina Maria, expusă la Muzeul din Corund: „A venit cu schițele proprii” / Pentru ce alte personalități s-a mai lucrat în această piatră rară de-a lungul timpului

19:50

Autoritățile unui sat pitoresc din inima Toscanei, Radicondoli, oferă până la 20.000 de euro celor care doresc să se mute acolo. Beneficii sunt puse la dispoziție și pentru cei care vor să locuiască în chirie. Cu dealuri și planații de măslini, dar și podgoriile sale impunătoare, Radicondoli arată ca imaginea Toscanei regăsită pe cărțile poștale. […]