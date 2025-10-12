Sondaj Avangarde. Jumătate dintre români cred că Armata Română nu ar face față unui atac al Rusiei

14:00

Aproximativ 70.000 de pelerini au trecut, până sâmbătă dimineața, pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, din Iași. Potrivit reprezentanţilor Jandarmeriei, aproximativ 70.000 de persoane au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, aşezată într-un baldachin amenajat în curtea catedralei din Iaşi. Alte 21.000 de persoane sunt la rând, la această oră.