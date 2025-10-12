Guvernul va decide dacă majorează salariul minim. Trei variante luate în calcul pentru 2026
PSNews.ro, 12 octombrie 2025 12:40
Guvernul hotărăşte în următoarele 10 zile dacă măreşte salariul minim pe economie. Decizia de majorare poate aduce şi bani în plus, la venituri, dar şi bani în minus, amenzile de circulaţie sunt stabilite în funcţie de salariul minim. Trei variante de creştere sunt luate în calcul. Salariul minim pe economie este acum 4.040 lei brut.
Acum 30 minute
12:40
Aproape 110.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva # PSNews.ro
Aproape 110.000 de pelerini au trecut, până duminică dimineața, pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, din Iași. Duminică seara, preoții pleacă în procesiune cu moaștele Sf. Parascheva. Potrivit reprezentanţilor Jandarmeriei, până duminică dimineața, peste 109 000 de persoane au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, aşezată într-un baldachin amenajat în
12:40
12:40
Schimbări la frontierele Schengen: Cetățenii din afara UE vor fi fotografiați și li se vor lua amprentele # PSNews.ro
Cetățenii britanici și alți călători din afara Uniunii Europene vor trece prin noi controale biometrice la intrarea în spațiul Schengen, începând de astăzi. Noul mecanism presupune ca aceștia să fie fotografiați și să li se scaneze amprentele la trecerea graniței. Este vorba despre sistemul de intrare-ieșire (EES), amânat de mai multe ori și care urmează să
12:40
Ministrul Nazare, după ultimele rapoarte S&P și Fitch: România îşi menţine încrederea investitorilor # PSNews.ro
Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, afirmă că reconfirmarea ratingului de ţară de către S&P arată că România îşi menţine încrederea investitorilor. Această a patra confirmare în trei luni reprezintă "un semnal clar al seriozităţii şi responsabilităţii actualului Guvern în gestionarea finanţelor publice", adaugă el, citat de agenția de presă News.ro. "Prin nota publicaă aseară, S&P
12:40
Sondaj Avangarde. Jumătate dintre români cred că Armata Română nu ar face față unui atac al Rusiei # PSNews.ro
Un sondaj realizat în perioada 6-10 octombrie 2025 de institutul Avangarde arată neîncrederea oamenilor în capacitatea Armatei Române de a face față unui eventual atac al Rusiei. 49% dintre respondenţi sunt de părere că țara noastră nu are capacitatea de a rezista 48 de ore, în cazul unui atac. Aproape jumătate (48%) dintre români consideră
Acum 2 ore
11:30
Scandal politic: Diana Șoșoacă îl acuză pe Georgescu de trădare după sprijinul primit de la AUR # PSNews.ro
Diana Șoșoacă îl critică vehement pe fostul candidat la președinție, Călin Georgescu, reproșându-i că s-a dezis de liderul AUR, George Simion. Deși a menționat că nu are o relație bună cu Simion, Șoșoacă a subliniat că Georgescu a beneficiat de un sprijin considerabil din partea AUR. „Domnul Georgescu s-a dezis de domnul George Simion. Facem
11:30
Senatorul PSD Daniel Zamfir l-a atacat dur pe Ludovic Orban, noul consilier al lui Nicușor Dan, după ce acesta și-a început mandatul cu un discurs virulent la adresa social-democraților. Zamfir i-a reproșat lui Orban, al cărui trecut este marcat de numeroase trădări politice, că are un discurs veninos. Atacul lui Zamfir a venit în urma
Acum 4 ore
10:30
Grindeanu despre legea cu 300 de parlamentari: „O amestecătură cu de toate” – Decizia PSD, în forurile statutare # PSNews.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, spune că partidul va decide în forurile statutare cum se va poziţiona politic faţă de proiectul de lege care pune, parţial, în aplicare referendumul din 2009, cu maximum 300 de parlamentari. „E o amestecătură cu de toate", a afirmat Sorin Grindeanu. „Este o dezbatere care a început săptămâna trecută,
10:30
Varșovia: Extrema dreaptă protestează împotriva migrației ilegale și cere demisia lui Tusk # PSNews.ro
Mii de polonezi au mărșăluit sâmbătă pe străzile Varșoviei pentru în semn de protest împotriva migrației ilegale, dar și a coaliției de guvernare condusă de premierul polonez Donald Tusk. Protestul a fost organizat de partidul conservator „Lege și Justiție", condus de Jaroslaw Kaczynski. Înainte de marș, oficialul polonez a ținut un discurs în fața mulțimii,
09:30
Provizii pentru 3 zile: Cererea șefului Armatei pentru toți românii. „Trebuie să pregătim tânăra generație” # PSNews.ro
Șeful Statului Major al Apărării, Generalul Vlad Gheorghiță, a anunțat că și-a făcut provizii pentru cel puțin trei zile. Acesta susține că fiecare familie ar trebuie să aibă alimente neperisabile, lanterne funcționale și medicamente, pentru a face față unor situații de criză precum pene de curent, inundații sau chiar cutremure. După inundațiile care au afectat
09:30
Ludovic Orban îl critică pe Iohannis: „A luat cea mai proastă decizie. Georgescu nu s-a născut din neant” # PSNews.ro
Aducând PSD la putere, fostul președinte a greșit grav. Această decizie a dus la ascensiunea lui Călin Georgescu, a declarat Ludovic Orban sâmbătă seara. „Călin Georgescu nu s-a născut din neant. El în mod evident a apărut, pe de-o parte, din cauza modului în care au acţionat oamenii politici. Am să vă spun simplu, cea
Acum 24 ore
18:40
În București este pregătită o nouă o măsură de semnalizare rutieră. Acest proiect este pentru „optimizarea virajelor la stânga și la dreapta pe arterele principale ale Municipiului București", spune consilierul PMB Dan Cristian Popescu. Termenul propus este de șase luni, arată b365.ro. Vezi aici măsurile prezentate de consilierul general.
18:40
„Alegerile au devenit noua linie de front”. Avertismentul Maiei Sandu despre intențiile Rusiei # PSNews.ro
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut un discurs ferm la ceremonia care a marcat 35 de ani de la înființarea Comisiei de la Veneția, avertizând că democrațiile lumii trebuie să se adapteze rapid unei noi ere, în care „banii, tehnologia și dezinformarea se mișcă mai repede decât legea". Șefa statului a explicat că recentele alegeri
18:40
Se fac primii pași pentru modernizarea Aeroportului Aurel Vlaicu din Capitală. Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a lansat un anunț de consultare a pieței pentru studiul de fezabilitate ce are în vedere extinderea și modernizarea aeroportului din Băneasa. Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa – Aurel Vlaicu urmează să fie renovat și modernizat. De anul acesta, companiile
18:40
S&P plasează R. Moldova în categoria economiilor speculative, cu un rating “BB-” și perspectivă stabilă # PSNews.ro
Agenția de evaluare financiară S&P Global a atribuit Republicii Moldova ratingurile de credit suverane pe termen lung și scurt, "BB-/B", pentru datoria în monedă străină și locală, plasând țara în categoria economiilor speculative. Ratingul suveran "BB-" atribuit Republicii Moldova indică că țara se confruntă cu un risc de credit ridicat, cu toate că nu se
18:40
Programul târgurilor de Crăciun în Europa. Când se deschid târgurile la Budapesta, Viena, Praga, Colmar și în România # PSNews.ro
În 2025, majoritatea târgurilor de Crăciun europene își deschid porțile în luna noiembrie, de regulă după mijlocul lunii. În unele orașe mari, deschiderea oficială include și aprinderea bradului sau a decorurilor luminoase. Programul exact poate varia de la un an la altul, iar autoritățile locale sau organizatorii publică detaliile oficiale spre finalul verii sau începutul
18:40
Poliția, ironizată pe net după ce a confiscat bancnote de recuzită. Comentariile internauților și replica polițiștilor # PSNews.ro
Poliţia Română a fost intens ironizată pe reţelele de socializare după ce a anunţat că a capturat milioane de bancnote falsificate, a căror valoare depăşea 960 de milioane de euro, internauţii atrăgând atenţia că erau bani de recuzită. „Cei care i-au comandat nu plănuiau să joace într-un film, ci să îi introducă în circuitul real",
18:40
Mai multe organizaţii civice anunţă că vor organiza, în 30 octombrie, un marş în Bucureşti, la zece ani de la incendiul din Clubul Colectiv, soldat cu moartea a 65 de persoane. Oamenii cer dreptate şi reclamă că nimeni nu a plătit pentru tragedia de atunci. În plus, în România nu s-a schimbat nimic. "30 octombrie
17:20
Alertă la granița Estoniei cu Rusia: Grănicerii au blocat trecerea din cauza unor activităţi suspecte pe teritoriul rus # PSNews.ro
Estonia și-a închis, vineri seara, punctul de trecere a frontierei de la Saatse, după ce grănicerii au observat o prezență neobișnuit de mare a trupelor rusești în apropiere de graniță. Potrivit autorităților, măsura a fost luată pentru a proteja siguranța cetățenilor estonieni și pentru a preveni eventuale incidente, scrie site-ul televiziunii publice ERR. Șeful operațional
17:20
Noi mall-uri deschise în România. Alte branduri de modă, sport și fast-food intră pe piață # PSNews.ro
Livrările logistice și de retail au ajuns la 339.600 metri pătrați în primele trei trimestre din 2025. Pe piața de retail (spații comerciale), livrările au ajuns la 148.000 mp în primele nouă luni, cele mai mari fiind Mall Moldova 62.000 mp la Iași (extindere), Agora Mall la Arad 36.000 mp (redeschidere după renovare) și Iulius
17:20
Introducerea unui euro digital, o versiune digitală a numerarului, cu o limită de deținere per cont, nu ar amenința stabilitatea sistemului bancar european, arată un studiu publicat vineri de Banca Centrală Europeană (BCE). Studiul, elaborat la cererea colegislatorilor europeni, evaluează impactul potențial al diferitelor limite de deținere – până la 3.000 euro de persoană pentru
17:20
Ana Birchall: Documentul fals care sugera legături cu CIA a fost retras din evidențele Departamentului Justiției # PSNews.ro
Fostul consilier prezidenţial Ana Birchall anunţă, într-o declaraţie pentru News.ro, că documentul din care rezulta că s-ar fi oferit să devină sursă/agent CIA în schimbul unei poziţii importante în România a fost retras din evidenţele Departamentului american al Justiţiei. "Astăzi pot confirma public că Department of Justice a retras documentul respectiv din evidenţele sale, stabilind
17:20
Fostul fotbalist Gică Popescu, actual președinte al clubului Farul Constanța, ridică un complex comercial în orașul Hunedoara. GP Plaza, investiție de peste 6 milioane de euro, va fi inaugurat în luna noiembrie, relevă datele analizate de Profit.ro. Noul complex comercial este situat pe amplasamentul fostelor fabrici de tricotaje și încălțăminte, închise în urmă cu aproape
17:20
Starea de sănătate a lui Trump, potrivit celui mai recent raport medical. Cu ce s-a vaccinat recent liderul SUA # PSNews.ro
Donald Trump se află într-o „stare de sănătate excelentă", conform raportului medical al preşedintelui SUA, publicat vineri după un control medical de rutină, informează agenţiile de presă internaţionale. Republicanul în vârstă de 79 de ani a fost supus celui de-al doilea control medical de la întoarcerea la Casa Albă în ianuarie, la Spitalul Militar Walter
17:20
Ministrul Energiei promite sancțiuni după ce Charlie Ottley a rămas trei zile fără curent în România # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că cineva din cadrul companiei Electrica va fi tras la răspundere pentru modul în care a fost gestionată situația jurnalistului britanic Charlie Ottley, rămas fără curent electric timp de trei zile în zona Bran. Ottley, cunoscut pentru documentarele Wild Carpathia și Flavours of Romania, a reclamat public incidentul, afirmând că,
16:10
Spania ar putea intra din nou în blackout. Avertismentul operatorului rețelei electrice naționale # PSNews.ro
Operatorul rețelei electrice din Spania avertizează că țara ar putea fi în pragul unei noi pene de curent, potrivit Euronews. Operatorul rețelei electrice Red Eléctrica a avertizat că o „variație bruscă de tensiune" ar putea afecta alimentarea cu energie electrică, îndemnând locuitorii să se pregătească pentru o nouă pană de curent, potrivit sursei citate. Red Eléctrica
16:10
Bolojan ocupă încă postul fostului vicepremier Anastasiu, deşi termenul legal a fost depăşit. Explicaţia guvernului # PSNews.ro
Au trecut 11 zile de la expirarea interimatului asigurat de Ilie Bolojan pe postul fostului vicepremier Dragoș Anastasiu. Prim-ministrul nu a făcut încă nicio propunere pentru această funcție, astfel că rămâne, deocamdată, și șef, și subaltern la Palatul Victoria. După demisia vicepremierului Dragoș Anastasiu, prim-ministrul Ilie Bolojan este și cel care centrează, și cel care
16:10
Transfăgărășanul, deschis integral toată iarna? Modernizarea ar costa 1,2 miliarde de lei # PSNews.ro
Valoarea investiţiei în modernizarea Transfăgărășan este estimată la circa 1,2 miliarde de lei fără TVA, potrivit unui document de Mediu. Scopul lucrărilor este permiterea circulației pe DN 7C pentru o perioadă de timp cât mai îndelungată (de preferat pe tot timpul anului), inclusiv pe secțiunea Piscu Negru – Bâlea Cascadă. Perioada de implementare a lucrărilor
16:10
STB S.A., premiată la Gala Smart Urban Mobility – Lider în infrastructură verde la SAB 2025 # PSNews.ro
Societatea de Transport București – STB S.A. a fost distinsă în cadrul Galei Smart Urban Mobility, organizată de Antena 3 CNN, eveniment desfășurat în cadrul Salonului Auto București 2025 (SAB), anunță compania, pe pagina de facebook. Premiul „Lideri în infrastructura verde" a fost acordat pentru eforturile susținute ale STB S.A
16:10
Conectarea Timișoarei la autostrada A1, operațională de săptămâna viitoare. Va avea patru benzi și o lungime de 10 km # PSNews.ro
Președintele Camerei Deputaților, liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că luni va fi dat în folosinţă drumul de aproximativ 10 kilometri care leagă Timişoara de autostrada A1. Fostul ministru al Transporturilor s-a aflat sâmbătă pe șantierul drumului de legătură dintre A 1 și DN 69, care conectează rutier Timișoara la autostradă. „Este un […] Articolul Conectarea Timișoarei la autostrada A1, operațională de săptămâna viitoare. Va avea patru benzi și o lungime de 10 km apare prima dată în PS News.
16:10
Ultimul weekend cu Calea Victoriei pietonală. Bucureștiul se transformă într-un spectacol al luminii # PSNews.ro
Ultimul weekend din acest an „Străzi deschise – Bucureşti, promenadă urbană” se încheie cu cea de a noua ediţie a Festivalului Internaţional al Luminii – SPOTLIGHT. Sâmbătă şi duminică, participanţii la festival pot descoperi creaturi supradimensionate, clădiri istorice metamorfozate prin video mapping şi instalaţii contemplative ce provoacă reflecţii asupra modului în care relaţionăm unii cu […] Articolul Ultimul weekend cu Calea Victoriei pietonală. Bucureștiul se transformă într-un spectacol al luminii apare prima dată în PS News.
16:10
Europarlamentarul Daniel Buda: Acordul UE – Mercosur afectează agricultorii români și trebuie renegociat # PSNews.ro
Europarlamentarul Daniel Buda a vorbit, sâmbătă, în cadrul emisiunii Be EU de la Antena 3 CNN, despre negocierile privind acordurile comerciale dintre Uniunea Europeană și țările din blocul Mercosur, dar și despre relațiile comerciale cu Statele Unite. El a avertizat că aceste acorduri pot afecta grav agricultorii europeni și români, dacă nu se vor impune aceleași […] Articolul Europarlamentarul Daniel Buda: Acordul UE – Mercosur afectează agricultorii români și trebuie renegociat apare prima dată în PS News.
16:10
Ce îi reproşează un important primar PNL lui Bolojan. „Vă rog frumos, luați o decizie. Oricare” # PSNews.ro
„Mai păgubos pentru țară decât o decizie proastă este lipsa unei decizii”, iar premierul Ilie Bolojan trebuie să ia decizii bazate pe consultări reale cu cei care pun în practică măsurile pe care le ia Guvernul, consideră primarul municipiului Slatina, liberalul Mario de Mezzo, într-un interviu oferit pentru publicul HotNews. Primarul PNL al Slatinei, Mario […] Articolul Ce îi reproşează un important primar PNL lui Bolojan. „Vă rog frumos, luați o decizie. Oricare” apare prima dată în PS News.
16:10
Rogobete: Nu vom ajunge în situaţia în care să închidem spitale sau nu vom vedea spitale care intră în faliment # PSNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că după modificarea mecanismului de finanţare pentru unităţile sanitare nu se va ajunge în situaţia în care să fie închise spitale sau ca acestea să intre în faliment. El arată că sunt spitale în ţară care termină anul cu excedent bugetar şi folosesc banii pentru renovări sau achiziţia de echipamente. […] Articolul Rogobete: Nu vom ajunge în situaţia în care să închidem spitale sau nu vom vedea spitale care intră în faliment apare prima dată în PS News.
15:00
Avertismentul lui Sorin Grindeanu: Dacă această coaliţie eşuează, ne aşteaptă un deşert al populismului # PSNews.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, sâmbătă, în judeţul Timiş, că toate partidele din coaliţie vor fi vinovate dacă această structură de patru partide aflată la guvernare eşuează. Dincolo de eşecul în sine, pentru care toţi ar fi la fel de vinovaţi, potrivit lui Grindeanu, marele pericol este ”un deşert al populismului”. Grindeanu, […] Articolul Avertismentul lui Sorin Grindeanu: Dacă această coaliţie eşuează, ne aşteaptă un deşert al populismului apare prima dată în PS News.
15:00
Primarii și șefii consiliilor județene, au reacționat vehement la declarațiile premierului de joi seara Ilie Bolojan, în care a avertizat liderii locali care nu plătesc contribuțiile la pensie și la sănătate că riscă dosare penale. Constantin Rădulescu, președintele CJ Vâlcea, a spus pe grupurile interne de WhatsApp că “niciun premier nu a făcut o astfel […] Articolul Primarii îi declară război lui Ilie Bolojan, după ce i-a amenințat cu dosare penale apare prima dată în PS News.
15:00
România cere un buget UE echitabil și realist. Rezervele exprimate de ministrul Finanțelor la reuniunea ECOFIN # PSNews.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care a participat la reuniunea Consiliului Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), desfășurată la Luxemburg, a susținut o abordare echilibrată privind viitorul buget al Uniunii Europene și noile resurse proprii. Ministerul Finanțelor anunță, sâmbătă, într-un comunicat de presă, că în ultima reuniune ECOFIN principalele discuții s-au axat pe viitorul buget al Uniunii […] Articolul România cere un buget UE echitabil și realist. Rezervele exprimate de ministrul Finanțelor la reuniunea ECOFIN apare prima dată în PS News.
15:00
Trump impune Chinei taxe vamale suplimentare de 100%, de la 1 noiembrie, din cauza unui conflict privind pământuri rare # PSNews.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că impune taxe vamale suplimentare de 100% Chinei – începând la 1 noiembrie cel mai târziu -, după ce Beijingul a decis să aplice noi restricţii exporturilor de pământuri rare, un subiect extrem de sensibil în relaţiile americano-chineze, relatează AFP. Miliardarul şi-a lăsat furia să izbucnească împotriva acestei […] Articolul Trump impune Chinei taxe vamale suplimentare de 100%, de la 1 noiembrie, din cauza unui conflict privind pământuri rare apare prima dată în PS News.
15:00
România va trece cu bine de iarnă. Ivan: „Negociem redeschiderea discuțiilor cu UE pe cărbune” # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spune că România se pregăteşte pentru cel mai rău scenariu de iarnă, dar are încredere că ţara va depăşi această perioadă fără probleme majore. El anunţă că pentru prima dată în doi ani, Comisia Europeană a acceptat redeschiderea discuţiilor pe tema decarbonizării. Întrebat, la PrimaTV, dacă există riscul ca România să […] Articolul România va trece cu bine de iarnă. Ivan: „Negociem redeschiderea discuțiilor cu UE pe cărbune” apare prima dată în PS News.
15:00
Comuna Fundeni din județul Călărași se află într-o situație administrativă neobișnuită: de 18 ani, funcțiile de primar și viceprimar sunt deținute de doi soți, respectiv Gheorgiță Cărtușanu și Lenuța Ivan, ambii membri ai PSD. Cei doi conduc administrația locală din 2007, perioadă în care nu au existat modificări semnificative în structura de conducere, potrivit Antena […] Articolul Doi soți conduc comuna Fundeni de 18 ani, fără schimbări majore în administrație apare prima dată în PS News.
15:00
Reintegrarea Transnistriei în R. Moldova, posibilă prin drumul european. Igor Grosu: „Este o chestiune de timp” # PSNews.ro
Reintegrarea Transnistriei în Republica Moldova este „o chestiune de timp”, a declarat Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiune care a câștigat alegerile parlamentare din 28 septembrie. Liderul PAS a explicat că populația din regiunea separatistă a început să înțeleagă beneficiile apropierii de Uniunea European. Acest lucru se reflectă și în votul exprimat la alegeri: […] Articolul Reintegrarea Transnistriei în R. Moldova, posibilă prin drumul european. Igor Grosu: „Este o chestiune de timp” apare prima dată în PS News.
15:00
Kelemen, mesaj pentru Bolojan: Te încurajez să faci reforma până la capăt. Vom fi solidari cu deciziile luate împreună # PSNews.ro
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a transmis vineri în discursul său susținut la congresul formațiunii, un mesaj de susținere pentru premierul Ilie Bolojan, lider al PNL, și pentru demersurile privind reforma statului. „Vreau să te încurajez să faci până la capăt o reformă reală. Vom fi solidari cu toate deciziile luate împreună”, a transmis Kelemen, potrivit Agerpres. […] Articolul Kelemen, mesaj pentru Bolojan: Te încurajez să faci reforma până la capăt. Vom fi solidari cu deciziile luate împreună apare prima dată în PS News.
15:00
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică Bucureşti şi Politehnica Bucureşti vor construi prima infrastructură naţională dedicată inteligenţei artificiale – RO AI Factory, România fiind selectată printre cele şase ţări europene care vor găzdui centre AI în cadrul iniţiativei EuroHPC – AI Factories, anunţă, sâmbătă, europarlamentarul PSD Victor Negrescu. Acesta a vorbit prima dată […] Articolul Premieră anunţată de Victor Negrescu: România va avea prima sa AI Factory! apare prima dată în PS News.
14:00
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, și-a făcut loc printre jurnaliști și agenții de pază pentru a ajunge la premierul Ungariei, Viktor Orbán, după Congresul UDMR. Edilul l-a invitat pe liderul de la Budapesta să efectueze o vizită la Primăria Clujului cu prilejul unei viitoare deplasări în oraș. În cadrul evenimentului UDMR desfășurat vineri, Orbán a […] Articolul Emil Boc l-a invitat pe Viktor Orbán la Primăria Clujului, după Congresul UDMR apare prima dată în PS News.
14:00
Bucureştiul îşi menţine calificativele de rating de credit din partea Fitch Ratings. Situaţia economică rămâne stabilă # PSNews.ro
Primăria Municipiului Bucureşti anunţă, sâmbătă, menţinerea calificativelor de rating de credit ale Municipiului de către agenţia Fitch Ratings, în urma unei revizuiri de tip ”Review-No Action”. Această decizie indică faptul că nu au avut loc modificări semnificative ale situaţiei financiare sau de credit a Municipiului, situaţia economică a municipiului Bucureşti rămânând stabilă în viziunea Fitch […] Articolul Bucureştiul îşi menţine calificativele de rating de credit din partea Fitch Ratings. Situaţia economică rămâne stabilă apare prima dată în PS News.
14:00
Noul consilier al președintelui Nicușor Dan pe politică internă nu exclude o posibilă ruptură a Coaliției de guvernare. Invitat la emisiunea „În fața ta” de la Digi24, Ludovic Orban notează că în prezent, este „extrem de dificil” să se ajungă la consens în Coaliție pe anumite decizii și acuză PSD că de „multe ori se […] Articolul Ludovic Orban nu exclude o rupere a Coaliției: Fiecare partid își face jocurile apare prima dată în PS News.
14:00
Zeci de mii de pelerini au trecut deja pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva # PSNews.ro
Aproximativ 70.000 de pelerini au trecut, până sâmbătă dimineața, pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, din Iași. Potrivit reprezentanţilor Jandarmeriei, aproximativ 70.000 de persoane au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, aşezată într-un baldachin amenajat în curtea catedralei din Iaşi. Alte 21.000 de persoane sunt la rând, la această oră. […] Articolul Zeci de mii de pelerini au trecut deja pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva apare prima dată în PS News.
14:00
Președintele Nicușor Dan a promulgat mai multe noi legi privind protecția animalelor și Codul muncii # PSNews.ro
Președintele Nicuşor Dan a promulgat mai multe legi care vizează protecția animalelor utilizate în scopuri științifice, finanțarea proiectelor culturale și completarea Codului muncii, precum și un decret prin care Batalionul 24 Infanterie „Ecaterina Teodoroiu” primește Drapelul de luptă. Acestea se vor aplica imediat după publicarea în Monitorul Oficial. La începutul acestei săptămâni, președintele Nicușor Dan […] Articolul Președintele Nicușor Dan a promulgat mai multe noi legi privind protecția animalelor și Codul muncii apare prima dată în PS News.
14:00
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, subliniază că România ”respectă integral toate sancţiunile adoptate la nivelul Uniunii Europene” în ceea ce priveşte importurile energetice din Rusia, arătând că orice încălcare a legislaţiei europene va fi penalizată. ”Încălcarea regimului de sancţiuni stabilite la nivel european constituie infracţiune”, arată el, solicitând să fie sesizate autorităţile în cazul în care […] Articolul Bogdan Ivan: România respectă integral toate sancţiunile adoptate la nivelul UE apare prima dată în PS News.
14:00
Sportivul Luis Lauret, reprezentantul României, a câştigat, vineri, medalia de argint la stilul smuls, categoria 110 kg, la Campionatele Mondiale de haltere, desfăşurate la Forde, Norvegia. Lauret este vicecampion mondial de seniori la stilul smuls, categoria 110 Kg, cu 188 Kg. Sportivul român nu a reuşit să intre în clasamentul de la total, el ratând […] Articolul Argint pentru România la Mondialele de haltere apare prima dată în PS News.
