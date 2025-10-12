UPDATE - Monegascul Vacherot, venit din calificări, şi-a învins verişorul şi a câştigat Mastersul de la Shanghai. Turneul chinez i-a adus o sumă mai mare decât cea obţinută în toată cariera de până acum - VIDEO
News.ro, 12 octombrie 2025 14:20
Surpriză uriaşă în lumea tenisului. Monegascul Valentin Vacherot, locul 204 mondial, şi-a învins verişorul francez, Arthur Rinderknech, locul 54 ATP, scor 4-6, 6-3, 6-3, şi a câştigat Mastersul de la Shanghai.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 15 minute
14:40
Reguli de conduită pentru meciul România - Austria. Programul STB, prelungit până la ora 01.00 # News.ro
Federaţia Română de Fotbal anunţă regulile de conduită a suporterilor care vor asista duminică, la partida România – Austria, pe Arena Naţională, de la ora 21:45. Pentru acest meci, programul mijloacelor de transport public STB va fi prelungit până la ora 01:00.
14:40
Kremlinul avertizează Occidentul în privinţa unui moment „dramatic” de escaladare a conflictului din Ucraina. Peskov sugerează că dacă o rachetă Tomahawk ar fi trasă asupra Rusiei, Moscova ar putea răspunde nuclear # News.ro
Kremlinul transmite duminică, prin intermediul purtătorului de cuvânt Dmitri Peskov, că Rusia este profund îngrijorată de posibilitatea ca SUA să furnizeze rachete Tomahawk Ucrainei, avertizând că războiul a ajuns într-un moment dramatic, cu o escaladare din toate părţile, relatează Reuters.
Acum o oră
14:20
UPDATE - Monegascul Vacherot, venit din calificări, şi-a învins verişorul şi a câştigat Mastersul de la Shanghai. Turneul chinez i-a adus o sumă mai mare decât cea obţinută în toată cariera de până acum - VIDEO # News.ro
Surpriză uriaşă în lumea tenisului. Monegascul Valentin Vacherot, locul 204 mondial, şi-a învins verişorul francez, Arthur Rinderknech, locul 54 ATP, scor 4-6, 6-3, 6-3, şi a câştigat Mastersul de la Shanghai.
14:20
Ce lideri mondiali vor participa la summitul de luni din Egipt? Hamas a confirmat că nu va lua parte # News.ro
Lideri din peste 20 de ţări vor participa luni la „summitul de pace” din Gaza, care va avea loc în staţiunea egipteană Sharm el-Sheikh, de la Marea Roşie. Summitul va finaliza acordul care vizează încetarea războiului Israelului din Gaza.
14:10
Suceava: Anchetă a Poliţiei după ce o femeie a luat, la îndemnul unui bărbat necunoscut care a pretins că va evita astfel o tentativă de fraudă, un credit de nevoi personale şi a virat banii în contul indicat de el/ Prejudiciul este de 50.000 de lei # News.ro
Poliţiştii din Suceava au deschis un dosar penal pentru înşelăciune după ce o femeie a reclamat că a fost sunată de un bărbat necunoscut care i-a spus că o persoană a obţinut datele ei şi vrea să ia un credit pe numele femeii. Pretinzând că o ajută, bărbatul a instruit-o să ia un credit de nevoi personale de aceeaşi valoare şi să transfere banii într-un presupus cont al Băncii Naţionale, indicat de el. Ulterior, femeia a fost contactată de bancă şi şi-a dat seama că a fost înşelată cu 50.000 de lei.
Acum 2 ore
13:40
Afganistanul susţine că a ucis 58 de soldaţi pakistanezi în confruntări. Graniţa dintre cele două ţări a fost închisă # News.ro
Pakistanul a închis duminică punctele de trecere a frontierei cu Afganistanul, în urma schimburilor de focuri dintre forţele celor două ţări din timpul nopţii, în care Kabulul a afirmat că a ucis 58 de soldaţi pakistanezi, relatează Reuters.
13:30
Maramureş: Lucrările de punere în siguranţă a terenului afectat de prăbuşire la Coştiui, în zona fostei mine de sare, au început # News.ro
Lucrările de punere în siguranţă a terenului afectat de prăbuşire, în localitatea Coştiui din judeţul Maramureş, în zona fostei mine de sare Ferdinand, au început, fiind turnată o placă de beton armat pentru rezistenţă.
13:30
Atletul Nicolae Soare a doborât recordul naţional la maraton, duminică, în cadrul Campionatului Naţional, desfăşurat în cadrul Raiffeisen Bucharest Marathon. Recordul naţional doborât de Soare data din 1978 şi a fost stabilit la CE de la Praga de Cătălin Andreica.
13:20
Tenis de masă: Echipa masculină a României, debut cu victorie la Campionatul European, scor 3-0 cu Olanda # News.ro
Echipa masculină de tenis de masă a României a debutat cu o victorie în faza grupelor la Campionatul European pe Echipe Seniori 2025 din Croaţia.
13:00
Cel puţin 41 de persoane au murit într-o serie de inundaţii, alunecări de teren şi torente de noroi provocate începând de joi de ploile torenţiale din estul şi centrul Mexicului, potrivit ultimului bilanţ anunţat sâmbătă de guvernul federal, transmite AFP.
13:00
Sondaj Avangarde - Aproape jumătate dintre români consideră că Armata Română nu ar rezista 48 de ore în cazul unui atac/ 58% cred că pericolul ca Rusia să atace intenţionat România este mic/foarte mic/ Doar 28% cred că România ar trebui să apere Moldova # News.ro
Aproape jumătate dintre români consideră că Armata Română nu ar rezista timp de 48 de ore în cazul unui atac, arată un sondaj Avangarde. Totodată, 58% cred că pericolul ca Rusia să atace intenţionat România este mic sau foarte mic/inexistent. În acelaşi timp, doar 28% cred că România ar trebui să apere Moldova în cazul în care aceasta ar fi atacată.
Acum 4 ore
12:50
Odată ce ostaticii vor fi eliberaţi, Israelul intenţionează să distrugă tunelurile Hamas din Gaza # News.ro
Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a anunţat că armata israeliană va distruge toate tunelurile Hamas din teritoriul palestinian după eliberarea ostaticilor reţinuţi în Gaza, prevăzută pentru luni, relatează AFP.
12:20
Omagiu emoţionant pentru Jordi Alba şi dublă pentru Lionel Messi în meciul dintre Inter Miami şi Atlanta - VIDEO # News.ro
Meciul dintre Inter Miami şi Atlanta United a fost marcat de o dublă a lui Lionel Messi şi de un omagiu emoţionant adus lui Jordi Alba, care şi-a anunţat recent retragerea din activitate.
12:20
China avertizează SUA că va trece la represalii, dacă Trump nu renunţă la ameninţarea cu aplicarea unor tarife vamale crescute cu 100% # News.ro
Beijingul a promis că va lua măsuri de răspuns împotriva Washingtonului dacă preşedintele american Donald Trump îşi va pune în aplicare ameninţarea de a impune noi tarife vamale crescute cu 100% asupra importurilor chinezeşti, relatează CNN.
12:10
12:10
12:10
Mutaţiile genetice din spermatozoizi pe măsură ce bărbaţii înaintează în vârstă cresc riscul de boli la copii, sugerează un studiu # News.ro
Pe măsură ce bărbaţii înaintează în vârstă, riscul de transmitere a unor modificări genetice dăunătoare către urmaşi creşte semnificativ, arată un nou studiu publicat în revista Nature. Cercetătorii au descoperit că, pe lângă acumularea obişnuită de erori aleatorii în ADN, există un mecanism subtil de selecţie naturală în testicule, care face ca unele mutaţii să devină dominante în procesul de producere a spermei.
12:00
Serviciile secrete americane ajută deja Ucraina să vizeze infrastructura energetică rusă, potrivit FT # News.ro
SUA ajută Ucraina de luni de zile să lanseze atacuri de lungă distanţă asupra instalaţiilor energetice ruseşti, într-un efort comun de a slăbi economia şi de a-l forţa pe preşedintele Vladimir Putin să se aşeze la masa negocierilor, susţine, duminică, Financial Times (FT), citat de Reuters.
11:40
Poliţia de Frontieră anunţă că Sistemul de Intrare/Ieşire (EES) este operaţional, fiind introdus în mod progresiv la punctele de trecere a frontierei Midia (Constanţa), Stânca (Botoşani), Naidaş (Caraş-Severin), Sighet (Maramureş) şi la Aeroportul Sibiu. Sistemul va fi extins şi la celelalte puncte de frontieră în următoarele şase luni.
11:30
Alegerile locale de duminică din Portugalia se anunţă a fi o nouă victorie pentru extrema dreaptă europeană. Furia provocată de criza locuinţelor ar putea ajuta partidul ultranaţionalist Chega # News.ro
Acum cinci luni, alegerile naţionale anticipate din Portugalia au propulsat partidul de extremă dreapta Chega care a devenit a doua forţă din parlamentul ţării. Duminică, 9,3 milioane de alegători portughezi se vor prezenta din nou la urne, de data aceasta pentru alegerile locale la nivel naţional.
11:20
Se reface „MSN” în MLS? Neymar, dorit la Inter Miami, echipă la care joacă Messi şi Suarez # News.ro
Inter Miami, echipă din liga nord-americană de fotbal (MLS), ar intenţiona să-l aducă pe Neymar, care va rămâne liber de contract la sfârşitul sezonului, pentru a reuni astfel legendarul trio format împreună cu Lionel Messi şi Luis Suarez, cunoscut şi sub numele de „MSN”.
Acum 6 ore
10:50
Poliţia Română: Peste 400 de persoane şi peste 30 de autovehicule semnalate în Sistemul Informatic Schengen, găsite în săptămâna 3-9 octombrie # News.ro
Poliţiştii români şi partenerii din statele membre Schengen au găsit, în perioada 3-9 octombrie, 426 de persoane, 31 de autovehicule şi 80 de documente care făceau obiectul unor semnalări introduse în Sistemul Informatic Schengen.
10:30
Gata cu ştampila pe paşaport. Începând de duminică, UE introduce un nou sistem automatizat de control la frontiere # News.ro
Pentru călătorii din afara Europei, un nou sistem de control automatizat va fi introdus începând de duminică, 12 octombrie. Acesta va înlocui în cele din urmă ştampila manuală pe paşapoarte. Potrivit executivului european, sistemul va contribui la prevenirea migraţiei ilegale şi la îmbunătăţirea securităţii rezidenţilor UE.
10:20
Ruben Neves a înscris golul vieţii, la meciul Portugaliei cu Irlanda, în care a evoluat cu numărul 21 al prietenului său dispărut, Diogo Jota # News.ro
Mijlocaşul Ruben Neves a marcat pentru prima dată în echipa naţională şi a adus victoria Portugaliei în prelungiri împotriva Irlandei, sâmbătă (1-0), ca un nou omagiu adus prietenului său Diogo Jota.
09:50
Camerunezii sunt aşteptaţi la urne pentru a-şi alege preşedintele. Paul Biya, cel mai în vârstă preşedinte din lume la 92 de ani, candidează pentru un al optulea mandat # News.ro
Paul Biya, cel mai în vârstă şef de stat în funcţie din lume, este marele favorit al alegerilor prezidenţiale de duminică din Camerun, unde domneşte fără împărţire de 43 de ani. Împotriva lui se află 11 candidaţi, printre care şi fostul său ministru Issa Tchiroma Bakary, care suscită un entuziasm neaşteptat, relatează AFP.
09:50
Fumatul contribuie semnificativ la creşterea riscului de hipertensiune arterială, potrivit unui nou studiu realizat de cercetători de la Universitatea din Manitoba, Canada. Analiza sugerează că testarea urinei pacienţilor pentru depistarea expunerii la nicotină ar putea ajuta medicii să evalueze mai precis acest risc.
09:40
Sortiment de lasagna vegan, retras de la vânzare din magazinele Carrefour întrucât pe etichetă nu este menţionat alergenul ţelină/ Persoanele fără alergie la ţelină pot consuma produsul # News.ro
Un sortiment de lasagna vegan a fost retras de la comercializare din magazinele Carrefour întrucât pe etichetă nu este menţionat alergenul ţelină. Totuşi, persoanele care nu sunt alergice la ţelină pot consuma produsul fără niciun risc.
09:20
Învinsă de Albania în preliminariile CM-2026, Serbia rămâne fără selecţioner. Dragan Stojkovic şi-a dat demisia # News.ro
Selecţionerul Serbiei, Dragan Stojkovic, şi-a anunţat demisia, sâmbătă seară, după înfrângerea cu 0-1 pe teren propriu împotriva Albaniei, în calificările pentru Cupa Mondială din 2026.
09:20
Cel puţin 41 de persoane au murit într-o serie de inundaţii şi alunecări de teren provocate de joi de ploile torenţiale din estul şi centrul Mexicului, potrivit ultimului bilanţ anunţat sâmbătă de guvernul federal, relatează AFP.
09:00
China a acuzat Statele Unite de „dublă măsură, dublu standard”, după ce Donald Trump a anunţat aplicarea unor taxe vamale suplimentare de 100% asupra mărfurilor sale, care se vor adăuga în curând celor deja în vigoare.
Acum 8 ore
08:30
Salvamontiştii au primit, în ultimele 24 de ore, şapte apeluri prin care li se solicitate intervenţia, fiind astfel salvate şase persoane. Trei dintre acestea au fost transportate la spital cu ambulanţele.
08:20
Maersk anulează un contract de 475 milioane de dolari pentru o navă de instalare a turbinelor eoliene în SUA # News.ro
Grupul danez Maersk a anulat un contract în valoare de 475 de milioane de dolari pentru construirea unei nave destinate instalării de turbine eoliene offshore, care urma să opereze în cadrul proiectului Empire Wind, situat în largul coastelor statului New York, relatează Reuters.
08:20
Barajele de calificare la Cupa Mondială din 2026 din zona Africii se vor disputa la mijlocul lunii noiembrie în Maroc # News.ro
Confederaţia Africană de Fotbal (CAF) a stabilit data barajelor de calificare pentru Cupa Mondială din 2026.
07:50
Ciocniri intense au izbucnit, sâmbătă seara, de-a lungul graniţei dintre Pakistan şi Afganistan, după un atac la talibanilor asupra unor posturi militare pakistaneze, relatează The Guardian.
07:40
Germania: ”Suveranitatea digitală” a Uniunii Europene nu înseamnă protecţionism, afirmă ministrul digitalizării # News.ro
Europa trebuie să îşi dezvolte propria infrastructură digitală pentru a reduce dependenţa de furnizorii americani, însă acest demers nu presupune ruperea legăturilor cu Statele Unite, a declarat ministrul german al Digitalizării, Karsten Wildberger, într-un interviu pentru Reuters.
07:20
Supremaţia OpenAI, fără precedent în istoria Silicon Valley: ”Este o goană după aur în inteligenţa artificială” # News.ro
Silicon Valley nu a mai văzut niciodată o dominaţie ca cea a OpenAI. În timp ce startupurile tehnologice din trecut trăiau cu teama constantă de a fi cumpărate sau depăşite de giganţi consacraţi, compania care se află acum în centrul boomului inteligenţei artificiale joacă într-o ligă complet diferită, relatează CNBC.
07:10
Tricolorii înfruntă astăzi Austria în preliminariile CM. Naţionala vrea un parcurs perfect în ultimele trei meciuri din grupă pentru a continua visul calificării la Mondial # News.ro
Reprezentativa României înfruntă în această seară selecţionata Austriei, pe Arena Naţională, de la ora 21.45, în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026.
07:00
Opt persoane, ucise în urma unor incidente armate diferite, la serbări şcolare din Mississippi, SUA # News.ro
Serbări şcolare din statul american Mississippi s-au terminat cu focuri de armă, cel puţin opt persoane fiind ucise şi mai multe rănite în două incidente armate desfăşurate în părţi opuse ale statului, afirmă autorităţile, potrivit AP.
Acum 12 ore
06:40
Orientul Mijlociu a câştigat teren în rândul turiştilor chinezi, în timpul aşa numitei ”Săptămâni de aur” din jurul Zilei Naţionale a Chinei # News.ro
Regiunea Orientului Mijlociu, care până recent nu se afla printre destinaţiile preferate ale turiştilor chinezi, începe să atragă tot mai mult interes din partea acestora. În timpul vacanţei prelungite ”Săptămâna de aur” din acest an (1–8 octombrie), din jurul Zilei Naţionale a Chinei, rezervările de zboruri şi hoteluri către statele din Golf şi nordul Africii au crescut spectaculos, potrivit datelor publicate de platformele de turism chineze, citate de CNBC.
06:30
Oficiali din Qatar, morţi într-un accident de maşină în apropiere de staţiunea Sharm el-Sheikh din Egipt, afirmă ambasada # News.ro
Trei angajaţi ai Amiri Diwan, principala organizaţie guvernamentală din Qatar, au murit într-un accident de maşină în apropiere de staţiunea egipteană de la Marea Roşie Sharm el-Sheikh, a anunţat, duminică, într-o postare pe X, ambasada Qatarului în Egipt, citată de Reuters.
05:40
Piaţa bursieră americană a pierdut 2.000 de miliarde de dolari într-o singură zi, după o postare a lui Donald Trump despre taxarea suplimentară a Chinei # News.ro
O singură postare pe reţelele sociale a fost suficientă pentru a şterge 2.000 de miliarde de dolari din capitalizarea pieţei americane, vineri, după ce preşedintele Donald Trump a ameninţat China cu noi tarife uriaşe la importuri, relatează CNBC.
05:30
Baschet masculin: U BT Cluj, victorie după prelungiri la debutul în Liga Adriatică, în deplasare, cu KK Krka # News.ro
Campioana U BT Cluj a obţinut victoria sâmbătă, în deplasare, cu formaţia slovenă KK Krka Novo mesto, scor 85-83 (40-36, 77-77), după prelungiri, în primul meci din Liga Adriatică pentru o echipă din România. U BT Cluj joacă şi în BKT EuroCup, a doua competiţie valorică a Europei.
02:50
Israel - Un supravieţuitor al evenimentelor din 7 octombrie, care şi-a văzut iubita şi cel mai bun prieten ucişi sub ochii lui, s-a sinucis după doi ani # News.ro
Cadavrul lui Roei Shalev, ai cărui iubită şi cel mai bun prieten au fost ucişi pe 7 octombrie 2023, la festivalul Nova, a fost descoperit vineri seara în maşina sa incendiată, la nord de Tel Aviv, la câteva ore după intrarea în vigoare a armistiţiului din războiul dintre Israel şi mişcarea islamistă palestiniană Hamas, relatează AFP.
02:50
Donald Trump a ordonat sâmbătă ca militarii americani să-şi primească soldele miercurea viitoare, în ciuda paraliziei bugetare actuale, care impune în mod normal ca niciun salariu să nu fie plătit milioanelor de angajaţi federali pe durata blocajului, relatează AFP.
02:40
Israel - Un supravieţuitor al evenimentelor din 7 octombrie, care şi-a văzut iubita şi cel mai bun prieten ucişi sub ochii lui, s-a sinucis # News.ro
Cadavrul lui Roei Shalev, ai cărui iubită şi cel mai bun prieten au fost ucişi pe 7 octombrie 2023, la festivalul Nova, a fost descoperit vineri seara în maşina sa incendiată, la nord de Tel Aviv, la câteva ore după intrarea în vigoare a armistiţiului din războiul dintre Israel şi mişcarea islamistă palestiniană Hamas, relatează AFP.
02:20
Un bărbat a fost reţinut vineri după ce a urinat pe altarul din Bazilica Sfântul Petru de la Vatican, relatează Le Figaro.
02:00
Germania - Trei persoane au fost rănite după ce s-au tras focuri de armă la o casă de pariuri din oraşul Giessen # News.ro
Trei persoane au fost rănite sâmbătă după-amiază după ce un individ a tras focuri de armă într-o casă de pariuri din oraşul Giessen, din centrul Germaniei, a anunţat poliţia, adăugând că suspectul a fost ulterior prins şi reţinut, informează Reuters.
Acum 24 ore
01:50
Cele 18 persoane dispărute în urma exploziei de la o fabrică de muniţii din Tennessee sunt presupuse moarte. Ipoteza unui act criminal nu este exclusă # News.ro
Toate cele 18 persoane dispărute în urma exploziei unei fabrici de muniţie din sudul Statelor Unite sunt presupuse decedate, a anunţat sâmbătă şeriful local. Explozia a avut loc vineri, în jurul orei locale 07:45, şi a distrus o clădire întreagă de la complexul companiei Accurate Energetic Systems, relatează AFP şi Reuters.
01:30
Egiptul confirmă organizarea, luni, a unui summit pentru pace prezidat de Trump şi Sissi. Eliberarea ostaticilor va începe luni dimineaţă, confirmă un responsabil Hamas. Steve Witkoff şi Jared Kushner s-au dus sâmbătă în Gaza # News.ro
Preşedinţii egiptean Abdel Fattah al-Sissi şi american Donald Trump vor prezida luni la Sharm el-Sheikh un „summit pentru pace”, în prezenţa „liderilor a peste 20 de ţări”, a anunţat sâmbătă Preşedinţia egipteană într-un comunicat.
00:10
Cea care va deveni probabil prima femeie premier al Japoniei este o împătimită a rockului heavy metal şi cântă la tobe pentru a se relaxa. S-a căsătorit spunând „Da” la telefon, fără a ieşi la vreo întâlnire cu viitorul soţ # News.ro
Sanae Takaichi a fost aleasă recent să conducă Partidul Liberal Democrat (PLD), aflat la putere în Japonia. Politiciana în vârstă de 64 de ani a iubit heavy metalul aproape toată viaţa. Spre deosebire de majoritatea fanilor de heavy metal care se potolesc odată cu vârsta, femeia care va fi probabil următorul prim-ministru al Japoniei este în continuare o entuziastă, relatează CNN.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.