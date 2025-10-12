Cine este românca de succes care a dat nas în nas cu soția lui Jeff Bezos la Paris Fashion Week! Ce a putut să spună despre Lauren: „Merge ușor spre vulgaritate”
Click.ro, 12 octombrie 2025 14:20
Românca Roxana Maya a fost gazda evenimentului designerilor români la Paris Fashion Week, în legendarul Hotel Ritz.
Acum 15 minute
14:40
Unul dintre cele mai iubite produse a fost retras dintr-un lanț de magazine din România. Ce au descoperit autoritățile # Click.ro
Carrefour a retras de la vânzare un sortiment de lasagna vegan după ce s-a descoperit că eticheta produsului nu indică prezența țelinei, un alergen care poate provoca reacții la persoanele sensibile.
Acum 30 minute
14:30
Poate că faimosul Disneyland a fost considerat o lungă perioadă de timp „cel mai fericit loc de pe Pământ”, dar acum o altă destinație a detronat celerbul parc de distracții.
Acum o oră
14:20
14:00
Cum se pregătesc cei mai bogați oameni din domeniul tehnologiei pentru posibile dezastre globale. Motivul pentru care se tem de apocalipsă # Click.ro
Mai mulți lideri din domeniul tehnologiei, inclusiv fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, au achiziționat proprietăți mari cu spații subterane pentru a le transforma în buncăre de lux, în locații exotice precum Hawaii sau Noua Zeelandă.
Acum 2 ore
13:50
Au apărut noi informații în cazul femeii decedate la scurt timp după naștere, într-un spital din Constanța. Din ce motiv ar fi refuzat intervențiile chirurgicale # Click.ro
Au apărut noi detalii în cazul Mădălinei, tânăra polițistă de 29 de ani, care a murit la scurt timp într-un spital din Constanța după ce a adus pe lume primul copil.
13:20
Mihai Trăistariu a încurcat Moaștele Sfintei Parascheva! Certat cu rudele, solistul n-a mai găsit nici cazare la Iași! „Am luat o mare țeapă!” # Click.ro
Mihai Trăistariu s-a închinat la alte moaște decât cele ale Sfintei Parascheva! Cum s-a produs încurcătura?!
13:10
Tânărul poliglot de la Oxford care iubește limba română: „M-am îndrăgostit imediat de ea”. Cum a ales să o studieze # Click.ro
Reuben Constantine, un tânăr din Marea Britanie, impresionează prin pasiunea pentru cunoaștere. La doar 23 de ani, stăpânește 11 limbi străine, iar dintre toate, româna este preferata sa.
Acum 4 ore
12:30
Vreme rece în toată țara! Un val de aer polar lovește România. Ce temperaturi se vor înregistra # Click.ro
Un val de aer polar se va extinde asupra întregii țări începând de săptămâna viitoare, determinând o scădere semnificativă a temperaturilor și condiții de frig accentuat în mai multe regiuni.
12:20
Imagini dramatice! Un elicopter s-a prăbușit pe o plajă aglomerată din California: „Niciodată nu am crezut că se va întâmpla așa ceva!” VIDEO # Click.ro
Un elicopter s-a prăbușit sâmbătă după-amiază în fața unui hotel, pe o plajă aglomerată din Los Angeles, California. În urma accidentului aviatic, cinci persoane au fost rănite și ulterior au fost transportate de urgență la spital.
12:00
Conform Raportului Global privind Pensiile din 2025, Portugalia, Mauritius și Spania sunt în fruntea clasamentului țărilor considerate cele mai atractive pentru pensionari, urmate de Uruguay și Austria.
11:20
Poetul român care era considerat un al doilea Eminescu. Povestea lui este cutremurătoare: a sfârșit în uitare și mizerie # Click.ro
Ion Păun, cunoscut sub pseudonimul „Pincio”, rămâne una dintre figurile cele mai tragice ale literaturii române. Considerat drept un potențial „al doilea Eminescu”, a trăit o viață marcată de sărăcie, injustiție și lipsă de recunoaștere, în ciuda talentului său imens.
11:20
Insula „sfântă” care își caută locuitori. O șansă unică de a trăi într-unul dintre cele mai spectaculoase locuri din lume # Click.ro
Te-ai gândit vreodată să locuiești aproape de natură, fără tehnologie, înconjurat de animale și peisaje spectaculoase? Insula Gwynedd, din Țara Galilor, își caută noi rezidenți dornici să se bucure de o viață liniștită în mijlocul peisajelor idilice.
11:00
Secretul căsniciei de 45 de ani dintre Marinela Chelaru și Adrian Cula. Motivul pentru care nu a devenit mamă niciodată: „Trebuiau făcute niște investigații...” # Click.ro
Marinela Chelaru, actriță îndrăgită de public, a trăit o viață marcată de realizări profesionale și de o viață personală discretă, în care regretul pentru lipsa de copii a fost constant.
Acum 6 ore
10:30
Felul de mâncare care i-a cucerit inima lui Florin Dumitrescu: „N-am uitat”. Ce preparat special i-a gătit soția la începutul relației # Click.ro
Florin Dumitrescu (38 de ani) poate impresiona pe oricine cu talentul său culinar și trucurile pe care le-a perfecționat de-a lungul anilor, dar chiar el s-a lăsat cucerit ușor de o rețetă simplă, pe care nu o poate uita.
10:20
Momentul din copilările care l-a marcat pe Ion Țiriac: „Am văzut bombardamentele deasupra capului meu” # Click.ro
Ion Țiriac (86 de ani) a dezvăluit recent detalii din copilăria sa, marcate de frică, lipsuri și traume. Actualul miliardar spune că și-a petrecut anii copilăriei în mijlocul bombardamentelor și foametei, într-o realitate pe care nu și-ar fi imaginat-o nimeni.
10:00
A murit Diane Keaton, una dintre cele mai iubite actrițe de la Hollywood: „O legendă și un om cu adevărat bun” # Click.ro
Diane Keaton, cunoscută mai ales pentru rolurile în filmele de succes „Nașul” și „Fată de mireasă”, a murit la vârsta de 79 de ani.
Acum 8 ore
07:10
Românul care a fost uitat de țara lui, după ce a primit Premiul Nobel pentru Pace. Dan Negru a povestit cu regret: „Nimic… Liniște, uitare” # Click.ro
Acordarea Premiului Nobel pentru Pace Maríei Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela susținută de Donald Trump, i-a reamintit jurnalistului Dan Negru de Ioan Moraru.
Acum 12 ore
06:10
Horoscop 12 octombrie 2025. Zodiile care riscă să fie părăsite de noroc dacă emană o energie negativă # Click.ro
Astrologul Neeraj Dhankher avertizează că energia sau graba de a forța lucrurile pot împiedica manifestarea unor oportunități favorabile. Pentru ziua de 12 octombrie 2025, iată ce recomandări și avertismente vin pentru fiecare semn zodiacal.
Acum 24 ore
01:10
Alimentul banal care menține echilibrul imunitar. Mihaela Bilic îl recomandă: „Miracolul din...” # Click.ro
Mihaela Bilic atrage atenția asupra unui aliment natural cu proprietăți remarcabile pentru sănătate. Potrivit nutriționistului, consumat regulat, acesta contribuie la menținerea echilibrului imunitar. Află mai multe detalii!
11 octombrie 2025
22:10
Obiceiul care încetinește procesul de vindecare în urma infecției COVID-19. Un medic de renume avertizează: „Subminează sănătatea vasculară” # Click.ro
Un medic de renume avertizează că un obicei pe care și unii români îl au poate amplifica efectele infecției COVID-19. Iată de ce trebuie să stai departe dacă vrei să îți protejezi sănătatea!
20:40
Locuințele din România se vor scumpi spre finalul anului 2025. Topul celor mai căutate zone din București: „Vedem în continuare interes constant” # Click.ro
Prețurile locuințelor din România vor continua să crească accelerat în ultimele luni ale anului, susțin specialiștii în imobiliare. Primele opt luni ale anului au adus deja majorări semnificative, iar contextul economic și fiscal actual determină atât cumpărătorii, cât și investitorii să grăbească
20:30
Astrele dau semnalul schimbării! Ce zodii au parte de dragoste, bani și transformări uriașe în săptămâna 13–19 octombrie 2025 # Click.ro
Planetele aduc energie nouă și provocări pentru toate zodiile în perioada 13–19 octombrie 2025. Află ce te așteaptă în dragoste, carieră și bani în această săptămână plină de schimbări.
18:40
Corina Caragea are un obicei la care nu renunță niciodată: „E obligatoriu”. Așa se menține prezentatoarea TV în formă # Click.ro
Corina Caragea, în vârstă de 42 de ani, are un obicei sănătos de la care nu se dezice. Prezentatoarea de știri sportive le-a dezvăluit fanilor săi ce face de cel puțin trei ori pe săptămână.
18:10
Adrian Fetecău, dezvăluiri despre ultima conversație avută cu Marinela Chelaru: „Nimic nu prevestea o tragedie!” Când va fi înmormântată fosta membră a grupului Vouă # Click.ro
Lumea teatrului și a comediei românești este în doliu, după moartea Marinelei Chelaru, una dintre cele mai iubite actrițe din Grupul VOUĂ și din serialul de televiziune „Baronii”. Vestea morții sale a venit ca un șoc pentru colegi și prieteni, care o descriu drept o femeie luminoasă.
18:10
Insula în formă de inimă care a captivat atenția vedetelor internaționale. Este unică în lume și se află aproape de România # Click.ro
Știai că aproape de România se află un loc unic în lume, cunoscut drept „Insula Îndrăgostiților”? Destinația a atras, de-a lungul timpului, numeroase vedete, printre care Beyoncé, Michael Jordan și Jeff Bezos.
17:10
Ministrul Energiei reacționează după ce britanicul Charlie Ottley a rămas fără energie electrică timp de trei zile: „Cineva o să fie responsabil ” # Click.ro
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a reacționat după ce britanicul Charlie Ottley, care a promovat intens România în ultimii ani, a stat mai multe zile fără curent și s-a declarat dezamăgit de modul în care operatorul de energie electrică a răspuns reclamației sale.
16:40
Alimentul care te ferește de răceală. „Fundamentul unui sistem imunitar rezistent”. Îl găsești în orice supermarket # Click.ro
Pe măsură ce ne apropiem de sezonul rece, organismul are nevoie de sprijin pentru întărirea imunității. Mâncarea sănătoasă ne este aliat de nădejde, mai ales un aliment popular care poate fi cumpărat din orice supermarket.
16:30
Studiul care demontează toate miturile! La ce vârstă funcționează cel mai bine creierul, de fapt # Click.ro
În mod surprinzător, apogeul funcțiilor cognitive nu coincide cu vârsta la care corpul se simte în forță, ci se manifestă mult mai târziu în viață. Potrivit unui studiu publicat de revista Intelligence și citat de The Independent, capacitatea cognitivă atinge cel mai înalt nivel între 55 și 60 de an
15:50
Prințul William, așa cum nu l-ai mai văzut! Motivul pentru care fiul Regelui Charles a izbucnit în lacrimi. VIDEO # Click.ro
Prințul William, în vârstă de 43 de ani, unul dintre susținătorii activi ai cauzei sănătății mintale, a emoționat publicul într-un film realizat de Kensington Palace, în care a participat la o discuție despre consecințele dramatice ale sinuciderii.
15:40
Cum și-a luat Bebe Cotimanis „adio” de la personajul Grigore Varlam din serialul „Lacrimi de iubire”: „Ca să mă pot desprinde, am făcut o…” # Click.ro
Bebe Cotimanis, în vârstă de 70 de ani, a povestit cum și-a luat „adio” de la personajul Grigore Varlam, din „Lacrimi de iubire”. Actorul a spus că așa a putut să se desprindă de acel capitol din viața lui.
15:40
Cum poți să obții cea mai bună pastă de fasole. Trucul secret știut doar de gospodinele desăvârșite. VIDEO # Click.ro
Puțini știu că o simplă conservă de fasole se poate transforma, în doar câteva minute, într-o pastă cremoasă și savuroasă, perfectă pentru micul dejun, gustări rapide sau chiar aperitive sofisticate. Tot ce ai nevoie este un blender și câteva ingrediente.
15:20
Declarația emoționantă a lui Cristi Brancu, după moartea Marinelei Chelaru: „O dată pe an, îi făceam o surpriză. Un suflețel de aur, chinuit de suferință” # Click.ro
Lumea teatrului românesc este în doliu după ce actrița Marinela Chelaru, cunoscută pentru talentul său remarcabil și pentru sensibilitatea cu care își trăia viața, a încetat din viață la vârsta de 66 de ani. În ultimii ani, actrița s-a confruntat cu probleme grave de sănătate.
15:20
Mesajul lui Kate Middleton pentru toți părinții. Ce o îngrijorează pe soția Prințului William: „Trăim mai mult ca niciodată…” # Click.ro
Kate Middleton, mamă a trei copii, Prințul George (12 ani), Prințesa Charlotte (10 ani) și Prințul Louis (7 ani), a lansat un mesaj important pentru toți părinții.
Ieri
14:30
Vasile Muraru și Valentina Fătu, în vizită la mormintele marilor actori ai teatrului românesc. Cum i-au rememorat pe Alexandru Arșinel și Cristina Stamate. VIDEO # Click.ro
Vasile Muraru și Valentina Fătu au adus un omagiu marilor actori ai teatrului și filmului românesc, comemorând personalități precum: Constantin Tănase, Cristina Stamate, Alexandru Arșinel și Anda Călugăreanu. La mormintele acestora, cei doi au aprins lumânări și au așezat flori.
14:30
Poate că infrastructura feroviară din România nu se ridică încă la nivelul altor țări europene, însă trenurile de la noi reușesc să impresioneze la un capitol neașteptat. Mai mult, chiar le-au depășit pe cele din Marea Britanie. Află mai multe!
13:40
Orașul german Heilbronn a fost ales Capitala Verde a Europei pentru anul 2027, recunoaștere acordată pentru angajamentul său puternic față de protecția mediului și pentru strategiile inovative de combatere a schimbărilor climatice.
13:40
O stațiune celebră de schi va limita pentru prima dată numărul turiștilor. Care este motivul din spatele deciziei și în ce perioadă se va aplica măsura # Click.ro
Dacă plănuiești să schiezi iarna aceasta în Italia, ia în considerare că o stațiune celebră din Munții Dolomiți va limita pentru prima oară numărul turiștilor care o pot vizita! Despre ce loc este vorba și care este motivul din spatele deciziei?
12:40
Nadia Comăneci va avea documentar. Când se lansează și cine sunt vedetele de talie mondială care îi vor spune povestea # Click.ro
Nadia Comăneci, în vârstă 63 de ani, se pregătește să intre în rândul celebrităților care își expun povestea pe marile ecrane.
12:30
Secretele întunecate ale lui Albert Einstein. Cum se comporta cu femeile din viața sa: „Era o cruzime degradantă” # Click.ro
Albert Einstein, recunoscut ca unul dintre cei mai mari fizicieni ai secolului XX, a revoluționat știința cu teorii fundamentale precum relativitatea restrânsă și generală și efectul fotoelectric, pentru care a primit Premiul Nobel.
12:10
Pentru ce s-a rugat Valentina Pelinel la Dumnezeu: „Îmi doream mult”. Gestul pe care soția lui Cristi Borcea l-a făcut după ce i s-a îndeplinit dorința # Click.ro
Valentina Pelinel, în vârstă de 44 de ani, este o persoană credincioasă, iar atunci când a avut nevoie de sprijin în viață, s-a îndreptat spre rugăciune. În urmă cu mulți ani, ea a apelat la ajutorul divin pentru a-și îndeplini un mare vis, iar răsplata a venit pe măsura speranțelor sale.
12:00
Doliu în lumea teatrului românesc! Actrița Marinela Chelaru s-a stins din viață la 66 de ani, după ce s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate grave # Click.ro
Lumea teatrului românesc este în doliu după ce actrița Marinela Chelaru a murit la vârsta de 66 de ani. Ultimii ani din viața sa au fost marcați de probleme de sănătate severe, deoarece a trecut prin patru accidente vasculare cerebrale și a fost supusă unei operații de cord.
10:40
Cum a ajuns Sorin Bontea din ucenic certat în bucătărie la vedetă TV: „Îți dădeau cu polonicul în cap, te luau la șuturi, te înjurau” # Click.ro
Sorin Bontea, unul dintre cei mai apreciați chefi din România, este astăzi o prezență constantă pe micile ecrane și un nume sinonim cu succesul în gastronomie. Cariera sa impresionantă, care se întinde pe mai bine de 14 ani în televiziune, a început însă cu mult înainte.
10:40
Plaja ascunsă din Europa care rivalizează cu peisajele din Seychelles: „Nisip fin, apă turcoaz și liniște”. Vremea este excelentă și în octombrie # Click.ro
Dacă visezi să ajungi într-un paradis insular cu ape turcoaz și nisip fin, la fel de spectaculos ca Seychelles, dar mai aproape de casă, Grecia oferă o destinație excelentă. Pune-o pe lista ta cu locuri de vizitat!
10:00
S-a scumpit și viața în America! Cât a plătit Fabio Niță pe muzee, mâncare și hotel: „Am fost șocat!” Cât costă un sendviș și o sticlă cu apă? # Click.ro
S-a scumpit și viața în America! Iată cât a plătit Fabio Niță pe taxi, muzee, mâncare și hotel: „Am fost șocat!” Cât costă o sticlă cu apă?
10:00
Val de reacții și ironii, după ce s-a descoperit că bancnotele false din Portul Constanța erau recuzită pentru film. Ce a transmis Poliția Română # Click.ro
Descoperirea unui transport impresionant de bancnote „false” în Portul Constanța Sud a stârnit zilele trecute o avalanșă de reacții pe rețelele sociale, după ce s-a aflat că „banii” erau, de fapt, recuzită folosită la filmări.
09:50
Cum a reacționat Andreea Marin când fiica ei i-a spus spre ce profesie vrea să se îndrepte: „Nu ai garanția”. Ce și-a dorit Violeta să studieze inițial # Click.ro
Andreea Marin, în vârstă de 50 de ani, a oferit detalii despre momentul în care fiica ei s-a decis în privința studiilor. Vedeta a dezvăluit că Violeta și-a dorit inițial să urmeze Actoria, însă o discuție importantă pe care au avut-o împreună a determinat-o să își schimbe opțiunea.
09:40
Vitamina crucială pentru buna funcționare a creierului. Deficiența ei poate provoca probleme grave de sănătate # Click.ro
Lipsa unui nivel optim de vitamine în organism va provoca probleme de sănătate, mai ales dacă problema persistă pe termen lung.
09:10
Teama de „gura lumii”, tot mai prezentă în rândul românilor. Psihologii explică de unde vine această frică # Click.ro
Un studiu realizat vara aceasta pe 1.000 de români arată că teama de a fi judecați de cei din jur afectează semnificativ viața oamenilor. Tinerii par să fie cei mai sensibili la gura lumii, iar psihologii recomandă un antidot simplu: mai multă încredere în sine.
08:10
Georgina Rodríguez a strălucit la Paris Fashion Week. Bijuterii de milioane de euro pe mâna iubitei lui Cristiano Ronaldo # Click.ro
Georgina Rodríguez a atras toate privirile la Săptămâna Modei de la Paris, nu doar prin ținuta elegantă, ci mai ales prin bijuteriile de milioane de euro pe care le-a purtat. Partenera lui Cristiano Ronaldo a etalat inele și coliere spectaculoase, iar fanii au fost curioși să afle cât valorează aces
07:10
Sănătatea mintală reprezintă fundamentul unei vieți echilibrate, însă ritmul alert al societății moderne, combinat cu crizele globale, generează un val fără precedent de stres și suferință emoțională.
