Gigi Becali, devastat după ce baza FCSB a fost invadată în miezul nopții: „Vor răspunde toți! Cum naiba să intre? Nu se poate așa ceva!”
Fanatik, 12 octombrie 2025 14:20
Gigi Becali (67 de ani) tună și fulgeră după ce baza sportivă FCSB a fost vandalizată în noaptea de sâmbătă spre duminică. Latifundiarul din Pipera anunță că va tăia în carne vie
Acum 5 minute
14:50
Nikita Stoinov a primit o veste uriașă în cursul zilei de duminică! Ce urmează să se întâmple cu fundașul titular al lui Dinamo
Acum o oră
14:20
Gigi Becali (67 de ani) tună și fulgeră după ce baza sportivă FCSB a fost vandalizată în noaptea de sâmbătă spre duminică. Latifundiarul din Pipera anunță că va tăia în carne vie
14:10
Ce preț are, de fapt, ceasul pe care îl poartă fotbalistul Radu Drăgușin. Bijuteria este una prețioasă, se vede că are mulți bani în conturile bancare.
Acum 2 ore
13:50
Scene uluitoare în preliminariile Cupei Mondiale! Arbitrul a acordat trei cartonașe roșii după ce a fost bruscat pe gazon la finalul unui meci controversat. Video # Fanatik
Deciziile luate de arbitru într-o partidă din preliminariile Cupei Mondiale au provocat furia echipei învinse. La final, „centralul” a acordat trei cartonașe roșii după ce a fost atacat pe gazon.
13:40
Conferința internațională „Contribuția Europei de Sud-Est la Securitatea Energetică Europeană” va putea fi urmărită și live online # Fanatik
Cei care vor să participe la conferința internațională „Contribuția Europei de Sud-Est la Securitatea Energetică Europeană” o vor putea face și online, fără să se deplaseze.
13:30
Legendarul Balon de Aur, dezvăluire de senzație: „Tatăl meu era din România! O țară grozavă, o iubesc”. Video # Fanatik
Un câștigător al Balonului de Aur a dezvăluit că are o relație foarte specială cu România, deoarece tatăl său vitreg s-a născut în țara noastră. Acesta a transmis un mesaj fanilor.
13:20
Anunțul făcut de Poliție după haosul de nedescris de la baza FCSB! Numărul uriaș de persoane legitimate # Fanatik
Direcția Generală de Poliție a Municipiului București a emis un comunicat în care a explicat ce s-a întâmplat, de fapt, la baza FCSB. Numeroase persoane au fost legitimate în urma haosului de sâmbătă noapte
13:10
Cum arată Elena, sora lui Gică Hagi. E una dintre cele mai importante persoane din viața „Regelui” # Fanatik
Puține persoane știu cine este și ce înfățișare are Elena, sora lui Gică Hagi. Femeia este considerată extrem de importantă pentru fostul fotbalist român.
Acum 4 ore
12:20
FIFA a încasat milioane de dolari din partea unor fani care au plătit pentru a avea „dreptul de a cumpăra” bilete la Cupa Mondială, însă aceștia au avut o reacție dură după ultimul anunț al forului mondial.
12:10
Ce s-a ales de Cristian Daminuță, ”cel mai păcălit fotbalist din istoria României”. Ce face astăzi pentru bani, unde s-a angajat # Fanatik
Cu ce se ocupă în prezent Cristian Daminuță. Fostul sportiv, considerat ”cel mai păcălit fotbalist din istoria României”, are o meserie surprinzătoare.
12:00
Gest uluitor al lui Gigi Becali! Suma uriașă donată unei mănăstiri, deși era la închisoare: „A doua zi am băgat banii în cont” # Fanatik
Gigi Becali a povestit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, ce sumă a donat unei mănăstiri în perioada în care se afla în închisoare. Câți bani a cheltuit patronul de la FCSB pentru tratamentele de hepatita C.
11:50
Gică Hagi, apărat de prima campioană olimpică la judo: ”Nu ai voie să îl vorbești pe omul ăsta de rău” # Fanatik
Gică Hagi este susținut de prima campioană olimpică din istoria judo-ului românesc. Alina Dumitru are numai cuvinte de laudă pentru fostul fotbalist.
11:40
Mircea Lucescu, distanță uriașă! Cei mai bine plătiți selecționeri din lume: cât primește antrenorul României # Fanatik
Mircea Lucescu, antrenorul României, se află la o distanță uriașă de cei mai bine plătiți selecționeri ai lumii, top care e condus de Carlo Ancelotti, cel care se află pe banca Braziliei.
11:20
Diana Șucu a transmis un mesaj neașteptat după 20 de ani alături de Dan Șucu. Cei doi se înțeleg de minune și au reușit să își construiască un adevărat imperiu.
11:10
Ce i-a făcut Klaus Iohannis lui Ion Țiriac, surpriza neplăcută care l-a enervat pe miliardarul român: ”Dar voi, proștilor și incompetenților…” # Fanatik
Dezamăgirea lui Ion Țiriac față de fostul președinte al României, Klaus Iohannis. Supărarea care l-a scos din minți pe afaceristul cu o avere impresionantă.
Acum 6 ore
10:40
Deținătorul drepturilor TV din SuperLiga face lumină în scandalul cu Gigi Becali: „A fost cel mai dur moment” # Fanatik
Orlando Nicoară, directorul firmei care deține drepturile TV din SuperLiga, a dezvăluit că timp de cinci ani nu a vorbit cu patronul FCSB, Gigi Becali
10:20
LIVE VIDEO România – Austria, preliminarii CM 2026. Tricolorii luptă pentru calificarea la Mondiale # Fanatik
România joacă un meci decisiv cu Austria în preliminariile CM 2026. Află aici cine transmite la TV și online, programul complet, scorul live și cele mai tari faze
10:10
Aparatul ”minune”, care costă 5.000 de euro, pe care soția lui Florinel Coman l-a luat cu ea tocmai în Qatar. ”Cea mai pură și benefică formă pentru organism” # Fanatik
Obiectul în valoare de 5.000 de euro pe care partenera lui Florinel Coman îl ia în toate deplasările sale, chiar și în Qatar. Ce părere are Ioana despre acesta.
10:00
A mai căzut o barieră în fotbalul mondial! Cum a ajuns un fotbalist europen să joace pentru naționala Coreei de Sud # Fanatik
Jens Castrop este primul internațional sud-coreean care nu e născut în țara asiatică și provine din fotbalul european, acolo unde s-a lansat în profesionism
09:50
Selecționerul Bosniei se contrazice. Ce a spus acum, la 7 luni după ce a învins România cu 1-0 la București. „Cine spune că am avut noroc?” # Fanatik
Selecționerul Bosniei, reacție surprinzătoare după 2-2 cu Cipru. Ce a spus despre naționala României, la 7 luni după ce declara cu totul altceva după victoria obținută la București.
09:40
Novak Djokovic, răspuns direct când a fost întrebat de marele său rival Rafael Nadal: ”Nu voi fi niciodată prieten cu el” # Fanatik
Una dintre marile rivalități ale ultimilor ani în tenis a reprezentat-o cea dintre Novak Djokovic și Rafael Nadal, iar sârbul a recunoscut că nu are nicio prietenie cu ibericul.
09:20
Înainte de meciul pe care România o să-l joace împotriva Austriei, în preliminariile Cupei Mondiale, antrenorul propus în locul lui Mircea Lucescu a avut un verdict neașteptat.
09:10
TOP 10 fotbaliști celebri care au pierdut toți banii pe care i-au câștigat în carieră. Pe ce au cheltuit zeci de milioane de euro # Fanatik
Există o listă extrem de lungă de fotbaliști celebri care, din varii motive, au ajuns la un moment dat să piardă toți banii pe care i-au câștigat în carieră. Nume uriașe apar într-un astfel de top.
Acum 8 ore
08:50
Numai Messi putea face asta! Motivul incredibil pentru care starul Argentinei a plecat din cantonamentul campioanei mondiale # Fanatik
Naționala lui Lionel Scaloni a învins Venezuela, scor 1-0, meci în a fost lipsită de aportul căpitanului ei de echipă, care a urmărit partida din tribună
08:50
Cosmin Olăroiu a scos oamenii în stradă după EAU – Oman 2-1: ”Ne-ați vindecat inimile”. Video # Fanatik
EAU este aproape de o calificare fantastică la Cupa Mondială din 2026, după victoria din meciul cu Oman. Succesul formației lui Cosmin Olăroiu a scos suporterii pe străzi.
08:40
Cum a reușit Gigi Becali să facă avere. Giovanni Becali, detaliu necunoscut despre patronul FCSB: „Trădător! Am fugit” # Fanatik
Giovanni Becali a povestit din aventurile trăite pe când era tânăr. Ce munceau Victor Becali, împreună cu vărul Gigi Becali alături de familie pentru a face bani
08:20
Gennaro Gattuso, selecționerul Italiei, vrea să-l convoace pe jucătorul crescut la Genoa, care la doar 17 ani a fost vândut de Dan Șucu pentru 17 milioane de euro.
08:10
Al șaselea cel mai mic oraș din România care i-a impresionat pe Mircea Lucescu și Gigi Becali. Locul e recunoscut pentru aerul curat și rețeaua de izvoare cu ape minerale # Fanatik
Un oraș atestat încă de la începutul secolului XV a atras atenția oamenilor de fotbal Mircea Lucescu și Gigi Becali. Așezarea se remarcă prin aerul curat și rețeaua de izvoare cu ape minerale.
07:50
Boala secolului ajunge și la vedete! Starul lui Real Madrid, mesaj manifest: „Avem un stigmat” # Fanatik
Depresia, care este considerată "boala secolului", îi afectează și pe sportivii de cel mai înalt nivel, iar starul lui Real Madrid vorbește deschis despre problemele mentale avute.
07:30
Victor Pițurcă, sfat pentru Mircea Lucescu înainte de România – Austria. „Trebuie să facă asta” # Fanatik
Ce i-a transmis Victor Pițurcă lui Mircea Lucescu chiar înainte de România - Austria. Mesajul fostului selecționer pentru „Il Luce”.
07:10
La 47 de ani, legenda medaliată cu aur la Olimpiadă a făcut anunțul trist: „Am pierdut toți banii din lume” # Fanatik
O celebră sportivă, care a fost medaliată cu aur la Olimpiadă, a făcut un anunț cât se poate de trist. Cum s-a schimbat viața ei, acum, la cei 47 de ani?
Acum 12 ore
06:50
Moartea lui Flavius Domide lasă Aradul în lacrimi! „Roșcovanul” nu era, însă, împăcat de modul cum îl tratase UTA: „Am fost șantajat să părăsesc clubul după promovarea din ’93!” # Fanatik
Un fotbalist nepereche a urcat la ceruri! Flavius Domide a plecat dintre noi lăsând Aradul fotbalistic mai sărac. Un oraș întreg îl plânge acum pe cel care a cucerit ultimele două titluri ale „Bătrânei Doamne”, în edițiile de campionat 1968-’69 și 1969-’70.
06:30
Valentin Vacherot, tenismen din Monaco, a reușit să-l învingă pe Novak Djokovic în semifinalele turneului de la Shanghai, din China, și astfel și-a asigurat un premiu important.
06:10
Mutarea făcută de Cosmin Olăroiu în EAU – Oman 2-1 care i-a impresionat pe arabi: ”Ești un antrenor genial” # Fanatik
Cosmin Olăroiu este aproape de o calificare istorică la Cupa Mondială din 2026 după victoria din meciul EAU - Oman 2-1. Cum l-au numit arabii pe tehnicianul român.
Acum 24 ore
01:10
Cum batem Austria! Mutările lui Mircea Lucescu ce pot aduce României 3 puncte vitale pentru calificarea la CM 2026: “Să ne răzbunăm! Ne-au blocat să intrăm în Schengen!” # Fanatik
Cum poate România să învingă Austria în grupa de calificare. Analiștii FANATIK au dat verdictul la emisiunea realizată de Cristi Coste
00:50
Scandal sâmbătă noapte la baza FCSB! Zeci de mașini au forțat intrarea, Poliția a intervenit. Foto exclusiv # Fanatik
Un scandal de proporții s-a produs sâmbătă seara la baza FCSB. Zeci de mașini din alte județe au forțat intrarea, iar Poliția a fost nevoită să intervină.
00:40
La un pas de tragedie! Aterizare de urgență pentru naționala Nigeriei, după o defecțiune la avion! # Fanatik
Echipa națională a Nigeriei a trecut prin momente sensibile după victoria cu Lesotho. Jucătorii și staff-ul au fost nevoiți să aterizeze de urgență după o defecțiune la avion.
00:30
Mihai Stoica, reacție imediat după super victoria lui Cosmin Olăroiu: „Vom avea primii români la World Cup” # Fanatik
Mihai Stoica a transmis un mesaj pe rețelele de socializare după ce Cosmin Olăroiu a reușit o victorie importantă în grupa din preliminariile Campionatului Mondial.
00:10
Cum s-a descurcat Istvan Kovacs în „infern”. Deciziile arbitrului român în meciul Serbia – Albania # Fanatik
Istvan Kovacs a fost delegat de UEFA la meciul Serbia – Albania. Cum s-a descurcat arbitrul român la meciul cu grad ridicat de risc din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026.
11 octombrie 2025
23:50
Veste tristă pentru suporterii dinamoviști, după ce clubul alb-roșu a "pierdut" un "câine" care a fost devotat echipei și în cele mai grele momente ale existenței, timp de 28 de ani.
23:30
Laurențiu Reghecampf și clipele de groază în Sudan. Peste 60 de persoane, printre care 14 copii și 15 femei, ucise cu sânge rece în țara unde antrenează tehnicianul român # Fanatik
Țara în care antrenează Laurențiu Reghecampf a trecut printr-un masacru de proporții. Cel puțin de 60 de persoane au fost ucise în Sudan, printre care 14 copii și 15 femei.
23:20
Kevin Ciubotaru a avut un debut reuşit la naţionala României. Au apărut informaţii despre interesul FCSB-ului pentru fundaş, dar MIhai Stoica a explicat de ce nu poate juca la campioana României.
23:20
Pontul zilei de duminică, 12 octombrie. Bet Builder de cotă 5,25 la Superbet pentru România – Austria # Fanatik
Cu pontul zilei de duminică, 12 octombrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 5,25 la meciul România - Austria
23:00
Ralf Rangnick, mesaj categoric după ce Mircea Lucescu și-a anunțat posibila plecare după România – Austria: „Este clar pentru toată lumea!” # Fanatik
Ce a spus Ralf Rangnick înainte de România - Austria. Selecționerul austriecilor a reacționat după ce a auzit că Mircea Lucescu se gândește la demisie.
22:40
Biletul zilei la pariuri de duminică, 12 octombrie 2025, poate aduce un câștig de 714 lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.
22:30
Andrei Vochin, mesaj special pentru Ionel Augustin la aniversarea a 70 de ani: „Nea Oni. Colegul” # Fanatik
Andrei Vochin, mesaj special pentru Ionel Augustin, colegul său de la FRF. Fostul jucător legendar al lui Dinamo a împlinit sâmbătă 70 de ani.
21:50
Top conducători din fotbalul românesc! Giovanni Becali a făcut clasamentul: “El este numărul 1!” # Fanatik
Care este topul conducătorilor din fotbalul românesc all-time. Află cine e pe prima poziție și cum a fost alcătuit podiumul
21:50
Meciul dintre Serbia și Albania, din preliminariile Cupei Mondiale 2026, a adus din partea organizatorilor un set de reguli foarte stricte pentru a se evita eventuale incidente.
21:40
Când a murit, de fapt, Marinela Chelaru. Cum au arătat ultimele clipe din viața actriței: ”Medicii nu au mai putut face nimic” # Fanatik
Este doliu în lumea teatrului și a filmului după decesul Marinelei Chelaru. Prietena apropiată a actriței, Dana Stoica, a dezvăluit când a murit, de fapt, vedeta.
21:40
Aryna Sabalenka a aruncat cu racheta spre un copil de mingi în semifinala de la Wuhan. Liderul WTA, la un pas de descalificare după gestul nebunesc. Video # Fanatik
Aryna Sabalenka a ratat calificarea în finala turneului de la Wuhan și și-a ieșit din minți. Liderul clasamentului WTA a avut un gest de furie în timpul meciului ce putea să-i aducă descalificarea.
