Sora Marinelei Chelaru, apel disperat! Ce mesaj le-a transmis celor care au susținut că actrița ar fi murit în sărăcie
SpyNews, 12 octombrie 2025 14:20
Marinela Chelaru a murit în noaptea de vineri spre sâmbătă. De atunci, în mediul online au apărut mai multe speculații despre actriță, iar sora acesteia a hotărât să pună "STOP", mai ales în aceste momente grele.
Acum o oră
14:20
Acum 2 ore
13:50
Larisa Udilă a rămas șocată atunci când fiul ei, Milan și-a exprimat dorința de a pleca acasă. Micuțul nu a mai vrut să stea în Dubai nicio secundă. Iată ce s-a întâmplat, de fapt!
13:10
Cel mai bogat oraș din America! Nu există magazine, poliția patrulează în mașini silențioase # SpyNews
Poate că mulți nu știau, dar cel în mai bogat oraș din America nu există magazine, iar poliția patrulează într-un mod inedit, în mașini silențioase. Cei care nu sunt bogați nu ajung aici nici dacă reușesc să câștige la Loto!
Acum 4 ore
12:20
Clipul viral despre care tot Internetul vorbește: un american susține că a filmat o fantomă! Este real sau făcătură? Priviți video # SpyNews
Un american a speriat Internetul, după ce a postat un videoclip pe rețelele sociale, în care le-a arătat urmăritorilor că a văzut o fantomă. Să fie oare real sau nu? Imaginile vorbesc de la sine!
11:30
Momente terifiante într-un apartament! Doi copii, filmați în timp ce au pășit în afara balconului | VIDEO # SpyNews
Scene parcă desprinse dintr-un film horror, într-un apartament! Cei aflați în vecinătate au surprins doi frați în timp ce pășeau în afara balconului. Se aflau la etajul 13 al unui bloc!
11:00
Adela Popescu, mesaj emoționant, pentru mama sa. Doina Popescu își sărbătorește ziua de naștere # SpyNews
Adela Popescu își sărbătorește mama, așa că a avut grijă să o facă să verse lacrimi de fericire! Actrița i-a dedicat un mesaj lung și emoționant cele care i-a dat viața. Vei rămâne uimit de cuvintele frumoase ale Adelei Popescu!
Acum 6 ore
10:20
Diane Keaton a murit la vârstă de 79 de ani, iar vestea a cutremurat lumea cinematografiei hollywoodiene. Actrița era renumită pentru numeroase roluri avute în filme. Iată ce s-a întâmplat!
09:50
Leonardo DiCaprio a trecut la nivelul următor! Starul de la Hollywood nu mai are iubite sub 25 de ani, ci... un model de 27 de ani # SpyNews
Leonardo DiCaprio este faimos pentru relațiile sale cu femei de mai puțin de 25 de ani. Ei bine, de această dată, actorul a decis că a venit momentul să depășească limita de vârstă. Așadar, acum are o parteneră de 27 de ani.
Acum 24 ore
23:30
Andra Voloș a vorbit despre traumele din copilărie. Ce mărturisiri a făcut soția lui Robert Lele: "Eu știu prea bine..." # SpyNews
De curând, Andra Voloș a vorbit deschis despre traumele din copilărie. Soția lui Robert Lele a făcut mărturisiri emoționante, povestind momentele grele prin care a trecut în copilărie.
23:00
A murit o legendă a fotbalului românesc. Sportivul s-a stins din viață la vârsta de 79 de ani # SpyNews
Lumea fotbalului din România e în doliu! Flavius Domide, simbol al echipei UTA Arad și al fotbalului românesc din anii ’60–’70, s-a stins din viață astăzi, 11 octombrie, la vârsta de 79 de ani.
22:20
Fina Anamariei Prodan a vrut să-și refacă viața după divorț, dar a trăit șocul vieții! Bărbatul i-a cerut 10.000 de euro la prima întâlnire: ”Abia ne-am cunoscut. Pe bune?” # SpyNews
După despărțirea de fostul soț, fina Anamariei Prodan a ales să petreacă mai mult timp singură și, până în prezent, rămâne tot singură, după ce, spune ea, s-a convins de bărbați. Deși a încercat să-și refacă viața, Andreea Lege, nepoata lui Mircea Sandu, a trecut prin șocul vieții: potențialul iubit i-a cerut 10.000 de euro la prima întâlnire.
22:20
Polițista care îl promova pe Corneliu Zelea Codreanu, salvată de șefi | Documente exclusive # SpyNews
Agenta de poliție despre care presa a dezvăluit că îl promova pe Corneliu Zelea Codreanu a fost salvată de șefii Poliției Române.
22:20
Camelia Mitoșeru s-a hotărât! Ce este dispusă să facă actrița pentru fiul ei, după a doua operație pe creier: „Nimic nu e prea mult!” # SpyNews
Camelia Mitoșeru s-a hotărât! Ce este dispusă să facă actrița pentru fiul ei, după ce a suferit cea de-a doua operație pe creier. Mai mult decât atât, am aflat și motivul pentru care aceasta a ajuns din nou pe masa de operații. Cu ce a greșit Camelia Mitoșeru. Declarații exclusive!
22:20
Tudor Băluţă, celebrul fotbalist de la Universitatea Craiova, a fost surprins de paparazzii Spynews, alături de soția sa, Ana Maria, în flagrant! Mai hotărâți ca niciodată, cei doi au ieșit la la plimbare. Imaginile vorbesc de la sine.
22:20
Carmen de la Sălciua sărbătorește 3 ani de când s-a căsătorit cu alesul inimii ei. Mesajul emoționant pe care l-a transmis soțului: "Timpul zboară..." # SpyNews
Carmen de la Sălciua și bărbatul alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste de o bună perioadă de timp sărbătoresc 3 ani de când au devenit soț și soție în fața lui Dumnezeu. Ce mesaj a transmis artista cu această ocazie.
21:10
Joe Biden a fost diagnosticat cu cancer. Fostul președinte american a trecut deja printr-o intervenție chirurgicală. Cum se simte acum și ce tratament urmează.
20:20
Bogdan Mocanu s-a împăcat cu Iasmina și o duce în vacanță. Ce destinație au ales: "Cum ar spune ..." # SpyNews
Bogdan Mocanu s-a împăcat cu Iasmina și a decis să o ducă într-o vacanță. De când formează din nou un cuplu, cei doi par mai fericiți ca niciodată. Ce destinație au ales.
19:50
Flick și Denisa Filcea sărbătoresc 5 ani de la nuntă! Mesajul emoționant pentru soția lui: "Aleasa inimii mele" # SpyNews
Flick și Denisa Filcea sărbătoresc 5 ani de la nuntă, iar momentul nu a trecut neobservat. Cu ocazia aniversării, fostul prezentator radio i-a transmis soției sale un mesaj romantic și emoțioannt, așa cum ne-a obișnuit.
19:30
Cine e tânărul în vârstă de 17 ani din Giurgiu, care a murit în accidentul cu autospeciala de poliție. Eduard conducea o motocicletă # SpyNews
Eduard, un tânăr de doar 17 ani din Giurgiu, și-a pierdut viața într-un accident tragic în care a fost implicată o autospecială de poliție. Băiatul se afla pe motocicletă în momentul impactului, iar vestea morții sale a îndurerat o comunitate întreagă.
19:10
Cum arată Andreea Popescu după ce a slăbit 10 kg în două luni. Bruneta a ajuns la greutatea de 57 de kg: "Mi-a schimbat viața..." | VIDEO # SpyNews
Andreea Popescu se mândrește cu o transformare spectaculoasă, după ce a reușit să slăbească 10 kilograme în doar două luni. Fosta dansatoare a ajuns la greutatea de 57 de kilograme și spune că noul stil de viață i-a adus nu doar un corp tonifiat, ci și o stare de bine generală.
18:20
Minodora, mesaj emoționant după moartea Marinelei Chelaru. Actrița s-a stins din viață la vârsta de 66 de ani: "Om bun..." # SpyNews
Minodora a transmis un mesaj emoționant după moartea actriței Marinela Chelaru, care s-a stins din viață la vârsta de 66 de ani. Vizibil afectată de dispariția artistei, cântăreața a scris, simplu, dar profund.
17:40
Crăciunul anuui 2025 are o dată cu totul și cu totul specială: 25.12.25. O aliniere rară a cifrelor care nu s-a mai întâmplat de peste 2000 de ani și care dă un farmec aparte celei mai iubite sărbători din an.
17:00
Bianca Drăgușanu se pregătește deja pentru Halloween, iar noi avem dovada! Vedeta a postat un videoclip prin care și-a surprins fanii, datorită transformării sale într-un personaj cunoscut. Iată cum și-a făcut apariția!
16:50
Soția lui Adrian Minune își sărbătorește ziua de naștere. Cati Simionescu a împlinit 49 de ani # SpyNews
Sărbătoare mare în familia lui Adrian Minune. Soția artistului, Cati Simionescu, a împlinit 49 de ani. Familia și cei dragi i-au fost alături, iar una dintre fiicele ei, Adriana, a făcut publice mai multe imagini pe rețelele de socializare.
16:20
Anamaria Prodan, în ipostaze emoționante, alături de fiul său, Laurențiu Reghecampf Jr. Impresara i-a dedicat un mesaj emoționant celui mai mic copil al ei. Iată ce i-a spus lui "Bebeto"!
16:00
Când va avea loc înmormântarea Marinelei Chelaru. Trupul neînsuflețit va fi depus la capela cimitirului Tudor Vladimirescu # SpyNews
Marinela Chelaru a încetat din viața la vârsta de 66 de ani, iar o apropiată a acesteia a anunțat deja când va avea loc înmormântarea. Trupul neînsuflețit al actriței urmează să fie depus la capela cimitirului Tudor Vladimirescu.
15:20
Oana Roman, comparație surprinzătoare. Cât a costat-o pe vedetă cazarea în Cannes. Dar în Predeal? # SpyNews
Oana Roman lovește din nou! Vedeta a făcut o comparație surprinzătoare între prețurile cazărilor din România și a celor din afara țării. Iată cât costă patru nopți la Cannes și în Predeal!
Ieri
14:40
Prințul Harry și Megan Markle au primit un titlu special, iar discursul ținut de cei doi a fost extrem de emoționant. Ba chiar, ducele și ducesa de Sussex au tras și un semnal de alarmă.
13:00
Nicole Kidman, despre divorțul de Keith Urban. Starul de la Hollywood a făcut declarații cutremurătoare # SpyNews
Nicole Kidman a vorbit deschis despre viața ei, după ce a divorțat de Kate Urban. Cei doi au avut un mariaj de 19 ani, însă actrița a ales să pună "stop". Iată ce declarații șocante a făcut!
12:20
Vremea ne joacă feste și în acest weekend, iar în partea de vest a țării a fost emisă și o avertizare Cod roșu. Iată ce temperaturi vor fi în zilele de sâmbătă și duminică, în România!
12:00
Marinela Chelaru a decedat noaptea trecută, la vârsta de 66 de ani. Actrița s-a confruntat de-a lungul anilor cu mai multe probleme de sănătate, suferind și o operație pe cord. Iată cine a fost, de fapt, Marinela Chelaru!
11:30
Lumea cinematografiei românești este în doliu! Marinela Chelaru a murit, la 66 de ani. Tragica veste a fost anunțată în mediul online, în această dimineață.
11:00
Lumea cinematografiei românești este în doliu! Marilena Chelaru a murit, la 66 de ani. Tragica veste a fost anunțată în mediul online, în această dimineață.
10:30
Ozana Barabancea a fost pusă la zid, iar vedeta a răspuns cârcotașilor. Jurata de la Te cunosc de undeva a publicat în mediul online mesajele jignitoare pe care le-a primit. Iată cum le-a răspuns răutăcioșilor!
10:00
Philipp Plein și Andreea Sasu, în mijlocul unui nou scandal. Miliardarul aduce acuzații grave la adresa fostei iubite # SpyNews
Philipp Plein, celebrul designer vestimentar, implicat într-un nou scandal, împreună cu iubita sa, Andreea Sasu. Acesta a izbucnit public și a adus o serie de acuzații greu de digerat, la adresa fostei sale partenere, Lucia Bartoli, cu care are și copii.
09:10
Într-o ediție specială a podcastului „Fain & Simplu” cu Mihai Morar, Dan Voiculescu a dezvăluit ce meserie ar fi ales dacă nu ar fi urmat drumul economic și politic ce avea să-i marcheze viața publică.
10 octombrie 2025
23:40
Cât de bine arată Andreea Tonciu în costum de baie! Bruneta a făcut furori în Dubai: "Nu fac concurență..." | FOTO # SpyNews
Andreea Tonciu a atras toate privirile în vacanța din Dubai, unde s-a lăsat fotografiată în costum de baie. Bruneta a făcut furori și în cel mai populat oraș din Emiratele Arabe Unite, dar și pe rețelele sociale, acolo unde a primit complimente de la admiratori.
23:00
Cum se descurcă Larisa Iordache și soțul ei în rolul de părinți. Cu cine seamănă fiica lor, Amira # SpyNews
Larisa Iordache și soțul ei au devenit părinți pentru prima dată în urmă cu câteva luni. Cei doi au împreună o fiică, pe Amira Andreea, iar fosta gimnastă și Cristian Chiriță sunt extrem de fericiți de când familia lor s-a mărit. Sportivul a renunțat să mai joace tenis de masă pentru a fi alături de soție și fiica lor.
22:40
Explozie puternică la o uzină militară. Cel puțin 19 persoane au murit. Alte zeci sunt dispărute # SpyNews
O explozie puternică a avut loc la o uzină militară. Cel puțin 19 persoane și-au pierdut viața și alte zeci sunt date dispărute. Autoritățile continuă căutările.
22:40
Toto Dumitrescu rămâne în arest la domiciliu, după ce a condus sub influența substanțelor interzise. Ce declarații a făcut actorul: "Am fobie de accidente" # SpyNews
Judecătorii au decis în cazul lui Toto Dumitrescu. Actorul va rămâne în arest la domiciliu după ce a condus sub influența substanțelor interzise. Ce declarații a făcut.
22:20
Călin Donca, dispus să facă pace cu Dorian Popa! Care este condiția milionarului: „În cazul în care are demnitatea și bărbăția...” # SpyNews
Călin Donca este dispus să facă pace cu Dorian Popa, însă cu o condiție. Ce i-a cerut milionarul influencerului pentru a scăpa de procesul din instanță? Declarații și informații exclusive.
22:20
Au zburat milioanele! Luis Gabriel nu se uită la bani! Unde au fost surprinși el și Haziran | PAPARAZZI # SpyNews
Luis Gabriel și Haziran nu stau locului! Cei doi amorezi au luat la pas magazinele și nu s-au ales numai cu privitul. Paparazzii Spynews.ro au surprins imagini inedite cu manelistul și partenera lui, care s-au plimbat ore bune într-un mall din Capitală.
22:20
Primele imagini cu influencerița Carmen Grebenișan și copilul! Și-a luat iubitul și bebelușul și au ieșit la plimbare! # SpyNews
Carmen Grebenișan și iubitul ei sunt mai fericiți ca niciodată de când s-a născut fiul lor, Kadri. Băiețelul a venit în urmă cu aproape o săptămână, iar cei doi par că și-au intrat deja în rolul de părinți.
22:20
Răsturnare de situație în dosarul lui „Firicel” din „Las Fierbinți” | S-a schimbat... modificarea! # SpyNews
Când credea că a scăpat definitiv de procesul deschis pentru 10.000 de lei, actorul Cuzin Toma a fost anunțat că s-a modificat... schimbarea! Mai exact, firma care a reclamat asociația actorului a cerut reluarea judecății, așa că luna viitoare i-a dat întâlnire în fața instanței.
22:20
Gabriela Pavel Geambazi, exemplu de calmitate! A făcut accident, au sărit airbag-urile, dar este impasibilă! Imagini de la paparazzi # SpyNews
De curând, Gabriela Pavel Geambazi a fost implicată într-un accident de mașină, în urma căruia s-au declanșat airbag-urile. Deși momentul a fost unul care pentru altcineva ar fi stârnit panică, Gabriela a avut o atitudine foarte calmă. Imaginile surprinse de paparazzii vorbesc de la sine.
22:20
Sânziana Buruiană poate să intre în Cartea Recordurilor! Încă nu s-a oprit din alăptat, deși fiica cea mică a împlinit 5 ani, iar cea mare are 9 ani. ”Nu știu cum aș fi procedat altfel” # SpyNews
Cine s-ar fi gândit vreodată că Sânziana Buruiană ar putea ajunge chiar în Cartea Recordurilor? Ei bine, pare greu de crezut, dar e cât se poate de adevărat! Blondina bifează o performanță unică: de mai bine de 9 ani alăptează fără întrerupere. Cum e posibil și ce spune Sânziana despre asta.
22:10
Bianca Drăgușanu, un nou val de ironii la adresa Claudiei Pătrășcanu. Blondina susține că artista ar fi jignit-o inclusiv pe fiica ei: „Aș putea să arăt cine e” # SpyNews
Bianca Drăgușanu a „atacat-o” din nou pe Claudia Pătrășcanu, în mediul online. Blondina susține că artista ar fi jignit-o inclusiv pe fiica ei, iar de curând, cântăreața ar fi înjurat-o pe una dintre prietenele ei.
21:50
Fiica cea mică a lui Codin Maticiuc a împlinit trei ani! Ce urare emoționantă i-a făcut tatăl ei: "Mă temeam că..." # SpyNews
Zi de sărbătoare în familia Maticiuc! Fiica cea mică a regizorului a împlinit trei ani, iar tatăl ei i-a transmis o urare plină de emoție. Mesajul său sincer a emoționat fani.
21:20
Teo de la Mireasa, declarație de dragoste pentru Liliana. Fostul concurent a trecut prin momente grele, după ce și-a pierdut tatăl # SpyNews
Teo și Liliana de la Mireasa formează un cuplu în continuare, iar fostul concurent i-a făcut o declarație de dragoste iubitei lui, mai ales după ce el a trecut printr-o perioadă complicată. Tânărul și-a pierdut tatăl în urmă cu aproape două luni, iar Liliana i-a fost alături.
20:50
Mărturia sfâșietoare a soțului tinerei care a murit după ce a născut la spitalul privat din Constanța. A vorbit despre ultimele clipe din viața femeii: "Sângera, plângea, o durea" # SpyNews
Viața Mădălinei s-a sfârșit brusc, la doar 29 de ani, la scurt timp după ce a adus pe lume un copil, într-un spital privat din Constanța. Soțul ei a făcut declarații sfâșietoare pentru prima dată despre ultimele momente petrecute alături de tânăra mămică.
