Sora Marinelei Chelaru, apel disperat! Ce mesaj le-a transmis celor care au susținut că actrița ar fi murit în sărăcie

Cine s-ar fi gândit vreodată că Sânziana Buruiană ar putea ajunge chiar în Cartea Recordurilor? Ei bine, pare greu de crezut, dar e cât se poate de adevărat! Blondina bifează o performanță unică: de mai bine de 9 ani alăptează fără întrerupere. Cum e posibil și ce spune Sânziana despre asta.