Sora Marinelei Chelaru, apel disperat! Ce mesaj le-a transmis celor care au susținut că actrița ar fi murit în sărăcie

SpyNews, 12 octombrie 2025 14:20

Marinela Chelaru a murit în noaptea de vineri spre sâmbătă. De atunci, în mediul online au apărut mai multe speculații despre actriță, iar sora acesteia a hotărât să pună "STOP", mai ales în aceste momente grele.

Acum o oră
14:20
Acum 2 ore
13:50
Fiul Larisei Udilă a vrut să plece din Dubai! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Milan SpyNews
Larisa Udilă a rămas șocată atunci când fiul ei, Milan și-a exprimat dorința de a pleca acasă. Micuțul nu a mai vrut să stea în Dubai nicio secundă. Iată ce s-a întâmplat, de fapt!
13:10
Cel mai bogat oraș din America! Nu există magazine, poliția patrulează în mașini silențioase SpyNews
Poate că mulți nu știau, dar cel în mai bogat oraș din America nu există magazine, iar poliția patrulează într-un mod inedit, în mașini silențioase. Cei care nu sunt bogați nu ajung aici nici dacă reușesc să câștige la Loto!
Acum 4 ore
12:20
Clipul viral despre care tot Internetul vorbește: un american susține că a filmat o fantomă! Este real sau făcătură? Priviți video SpyNews
Un american a speriat Internetul, după ce a postat un videoclip pe rețelele sociale, în care le-a arătat urmăritorilor că a văzut o fantomă. Să fie oare real sau nu? Imaginile vorbesc de la sine!
11:30
Momente terifiante într-un apartament! Doi copii, filmați în timp ce au pășit în afara balconului | VIDEO SpyNews
Scene parcă desprinse dintr-un film horror, într-un apartament! Cei aflați în vecinătate au surprins doi frați în timp ce pășeau în afara balconului. Se aflau la etajul 13 al unui bloc!
11:00
Adela Popescu, mesaj emoționant, pentru mama sa. Doina Popescu își sărbătorește ziua de naștere SpyNews
Adela Popescu își sărbătorește mama, așa că a avut grijă să o facă să verse lacrimi de fericire! Actrița i-a dedicat un mesaj lung și emoționant cele care i-a dat viața. Vei rămâne uimit de cuvintele frumoase ale Adelei Popescu!
Acum 6 ore
10:20
Lumea cinematografiei, în doliu! A murit celebra actriță americană, Diane Keaton SpyNews
Diane Keaton a murit la vârstă de 79 de ani, iar vestea a cutremurat lumea cinematografiei hollywoodiene. Actrița era renumită pentru numeroase roluri avute în filme. Iată ce s-a întâmplat!
09:50
Leonardo DiCaprio a trecut la nivelul următor! Starul de la Hollywood nu mai are iubite sub 25 de ani, ci... un model de 27 de ani SpyNews
Leonardo DiCaprio este faimos pentru relațiile sale cu femei de mai puțin de 25 de ani. Ei bine, de această dată, actorul a decis că a venit momentul să depășească limita de vârstă. Așadar, acum are o parteneră de 27 de ani.
Acum 24 ore
23:30
Andra Voloș a vorbit despre traumele din copilărie. Ce mărturisiri a făcut soția lui Robert Lele: "Eu știu prea bine..."​ SpyNews
De curând, Andra Voloș a vorbit deschis despre traumele din copilărie. Soția lui Robert Lele a făcut mărturisiri emoționante, povestind momentele grele prin care a trecut în copilărie. 
23:00
A murit o legendă a fotbalului românesc. Sportivul s-a stins din viață la vârsta de 79 de ani  SpyNews
Lumea fotbalului din România e în doliu! Flavius Domide, simbol al echipei UTA Arad și al fotbalului românesc din anii ’60–’70, s-a stins din viață astăzi, 11 octombrie, la vârsta de 79 de ani.
22:20
Fina Anamariei Prodan a vrut să-și refacă viața după divorț, dar a trăit șocul vieții! Bărbatul i-a cerut 10.000 de euro la prima întâlnire: ”Abia ne-am cunoscut. Pe bune?” SpyNews
După despărțirea de fostul soț, fina Anamariei Prodan a ales să petreacă mai mult timp singură și, până în prezent, rămâne tot singură, după ce, spune ea, s-a convins de bărbați. Deși a încercat să-și refacă viața, Andreea Lege, nepoata lui Mircea Sandu, a trecut prin șocul vieții: potențialul iubit i-a cerut 10.000 de euro la prima întâlnire.
22:20
Polițista care îl promova pe Corneliu Zelea Codreanu, salvată de șefi | Documente exclusive SpyNews
Agenta de poliție despre care presa a dezvăluit că îl promova pe Corneliu Zelea Codreanu a fost salvată de șefii Poliției Române.
22:20
Camelia Mitoșeru s-a hotărât! Ce este dispusă să facă actrița pentru fiul ei, după a doua operație pe creier: „Nimic nu e prea mult!” SpyNews
Camelia Mitoșeru s-a hotărât! Ce este dispusă să facă actrița pentru fiul ei, după ce a suferit cea de-a doua operație pe creier. Mai mult decât atât, am aflat și motivul pentru care aceasta a ajuns din nou pe masa de operații. Cu ce a greșit Camelia Mitoșeru. Declarații exclusive!
22:20
Tudor Băluţă şi soţia, în acţiune! Cum i-au filmat paparazzii! Ştiu clar ce îşi doresc! SpyNews
Tudor Băluţă, celebrul fotbalist de la Universitatea Craiova, a fost surprins de paparazzii Spynews, alături de soția sa, Ana Maria, în flagrant! Mai hotărâți ca niciodată, cei doi au ieșit la la plimbare. Imaginile vorbesc de la sine.
22:20
Carmen de la Sălciua sărbătorește 3 ani de când s-a căsătorit cu alesul inimii ei. Mesajul emoționant pe care l-a transmis soțului: "Timpul zboară..." SpyNews
Carmen de la Sălciua și bărbatul alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste de o bună perioadă de timp sărbătoresc 3 ani de când au devenit soț și soție în fața lui Dumnezeu. Ce mesaj a transmis artista cu această ocazie.
21:10
Joe Biden a fost diagnosticat cu cancer. Fostul președinte american a fost operat  SpyNews
Joe Biden a fost diagnosticat cu cancer. Fostul președinte american a trecut deja printr-o intervenție chirurgicală. Cum se simte acum și ce tratament urmează.
20:20
Bogdan Mocanu s-a împăcat cu Iasmina și o duce în vacanță. Ce destinație au ales: "Cum ar spune ..."​ SpyNews
Bogdan Mocanu s-a împăcat cu Iasmina și a decis să o ducă într-o vacanță. De când formează din nou un cuplu, cei doi par mai fericiți ca niciodată. Ce destinație au ales. ​
19:50
Flick și Denisa Filcea sărbătoresc 5 ani de la nuntă! Mesajul emoționant pentru soția lui: "Aleasa inimii mele" SpyNews
Flick și Denisa Filcea sărbătoresc 5 ani de la nuntă, iar momentul nu a trecut neobservat. Cu ocazia aniversării, fostul prezentator radio i-a transmis soției sale un mesaj romantic și emoțioannt, așa cum ne-a obișnuit.
19:30
Cine e tânărul în vârstă de 17 ani din Giurgiu, care a murit în accidentul cu autospeciala de poliție. Eduard conducea o motocicletă SpyNews
Eduard, un tânăr de doar 17 ani din Giurgiu, și-a pierdut viața într-un accident tragic în care a fost implicată o autospecială de poliție. Băiatul se afla pe motocicletă în momentul impactului, iar vestea morții sale a îndurerat o comunitate întreagă.
19:10
Cum arată Andreea Popescu după ce a slăbit 10 kg în două luni. Bruneta a ajuns la greutatea de 57 de kg: "Mi-a schimbat viața..." |​ VIDEO SpyNews
Andreea Popescu se mândrește cu o transformare spectaculoasă, după ce a reușit să slăbească 10 kilograme în doar două luni. Fosta dansatoare a ajuns la greutatea de 57 de kilograme și spune că noul stil de viață i-a adus nu doar un corp tonifiat, ci și o stare de bine generală.
18:20
Minodora, mesaj emoționant după moartea Marinelei Chelaru. Actrița s-a stins din viață la vârsta de 66 de ani: "Om bun..."​ SpyNews
Minodora a transmis un mesaj emoționant după moartea actriței Marinela Chelaru, care s-a stins din viață la vârsta de 66 de ani. Vizibil afectată de dispariția artistei, cântăreața a scris, simplu, dar profund.
17:40
Crăciunul din 2025 are o dată magică! 25.12.25,  o aliniere unică în ultimii 2000 de ani SpyNews
Crăciunul anuui 2025 are o dată cu totul și cu totul specială: 25.12.25. O aliniere rară a cifrelor care nu s-a mai întâmplat de peste 2000 de ani și care dă un farmec aparte celei mai iubite sărbători din an. 
17:00
Bianca Drăgușanu, apariție spectaculoasă! În ce personaj s-a transformat vedeta | FOTO SpyNews
Bianca Drăgușanu se pregătește deja pentru Halloween, iar noi avem dovada! Vedeta a postat un videoclip prin care și-a surprins fanii, datorită transformării sale într-un personaj cunoscut. Iată cum și-a făcut apariția!
16:50
Soția lui Adrian Minune își sărbătorește ziua de naștere. Cati Simionescu a împlinit 49 de ani SpyNews
Sărbătoare mare în familia lui Adrian Minune. Soția artistului, Cati Simionescu, a împlinit 49 de ani. Familia și cei dragi i-au fost alături, iar una dintre fiicele ei, Adriana, a făcut publice mai multe imagini pe rețelele de socializare.
16:20
Anamaria Prodan, mesaj emoționant pentru fiul ei. Cât de mare a crescut "Bebeto" SpyNews
Anamaria Prodan, în ipostaze emoționante, alături de fiul său, Laurențiu Reghecampf Jr. Impresara i-a dedicat un mesaj emoționant celui mai mic copil al ei. Iată ce i-a spus lui "Bebeto"!
16:00
Când va avea loc înmormântarea Marinelei Chelaru. Trupul neînsuflețit va fi depus la capela cimitirului Tudor Vladimirescu SpyNews
Marinela Chelaru a încetat din viața la vârsta de 66 de ani, iar o apropiată a acesteia a anunțat deja când va avea loc înmormântarea. Trupul neînsuflețit al actriței urmează să fie depus la capela cimitirului Tudor Vladimirescu.
15:20
Oana Roman, comparație surprinzătoare. Cât a costat-o pe vedetă cazarea în Cannes. Dar în Predeal? SpyNews
Oana Roman lovește din nou! Vedeta a făcut o comparație surprinzătoare între prețurile cazărilor din România și a celor din afara țării. Iată cât costă patru nopți la Cannes și în Predeal!
Ieri
14:40
Prințul Harry și Megan Markle au primit un titlu remarcabil. Ce au fost desemnați cei doi SpyNews
Prințul Harry și Megan Markle au primit un titlu special, iar discursul ținut de cei doi a fost extrem de emoționant. Ba chiar, ducele și ducesa de Sussex au tras și un semnal de alarmă.
13:00
Nicole Kidman, despre divorțul de Keith Urban. Starul de la Hollywood a făcut declarații cutremurătoare SpyNews
Nicole Kidman a vorbit deschis despre viața ei, după ce a divorțat de Kate Urban. Cei doi au avut un mariaj de 19 ani, însă actrița a ales să pună "stop". Iată ce declarații șocante a făcut!
12:20
Cum va fi vremea în acest weekend. A fost emisă o avertizare Cod roșu SpyNews
Vremea ne joacă feste și în acest weekend, iar în partea de vest a țării a fost emisă și o avertizare Cod roșu. Iată ce temperaturi vor fi în zilele de sâmbătă și duminică, în România!
12:00
Cine a fost Marinela Chelaru. Actrița a trecut prin multe drame de-a lungul vieții sale SpyNews
Marinela Chelaru a decedat noaptea trecută, la vârsta de 66 de ani. Actrița s-a confruntat de-a lungul anilor cu mai multe probleme de sănătate, suferind și o operație pe cord. Iată cine a fost, de fapt, Marinela Chelaru!
11:30
Ultimă oră! Marinela Chelaru a murit. Actrița avea 66 de ani SpyNews
Lumea cinematografiei românești este în doliu! Marinela Chelaru a murit, la 66 de ani. Tragica veste a fost anunțată în mediul online, în această dimineață.
11:00
10:30
Cum răspunde Ozana Barabancea fanilor care o pun la zid. A publicat toate mesajele SpyNews
Ozana Barabancea a fost pusă la zid, iar vedeta a răspuns cârcotașilor. Jurata de la Te cunosc de undeva a publicat în mediul online mesajele jignitoare pe care le-a primit. Iată cum le-a răspuns răutăcioșilor!
10:00
Philipp Plein și Andreea Sasu, în mijlocul unui nou scandal. Miliardarul aduce acuzații grave la adresa fostei iubite SpyNews
Philipp Plein, celebrul designer vestimentar, implicat într-un nou scandal, împreună cu iubita sa, Andreea Sasu. Acesta a izbucnit public și a adus o serie de acuzații greu de digerat, la adresa fostei sale partenere, Lucia Bartoli, cu care are și copii.
09:10
Ce voia să se facă Dan Voiculescu când era mic?: ”Îmi place să împart dreptatea.” SpyNews
Într-o ediție specială a podcastului „Fain & Simplu” cu Mihai Morar, Dan Voiculescu a dezvăluit ce meserie ar fi ales dacă nu ar fi urmat drumul economic și politic ce avea să-i marcheze viața publică.
10 octombrie 2025
23:40
Cât de bine arată Andreea Tonciu în costum de baie! Bruneta a făcut furori în Dubai: "Nu fac concurență..." |​ FOTO SpyNews
Andreea Tonciu a atras toate privirile în vacanța din Dubai, unde s-a lăsat fotografiată în costum de baie. Bruneta a făcut furori și în cel mai populat oraș din Emiratele Arabe Unite, dar și pe rețelele sociale, acolo unde a primit complimente de la admiratori.
23:00
Cum se descurcă Larisa Iordache și soțul ei în rolul de părinți. Cu cine seamănă fiica lor, Amira SpyNews
Larisa Iordache și soțul ei au devenit părinți pentru prima dată în urmă cu câteva luni. Cei doi au împreună o fiică, pe Amira Andreea, iar fosta gimnastă și Cristian Chiriță sunt extrem de fericiți de când familia lor s-a mărit. Sportivul a renunțat să mai joace tenis de masă pentru a fi alături de soție și fiica lor.
22:40
Explozie puternică la o uzină militară. Cel puțin 19 persoane au murit. Alte zeci sunt dispărute SpyNews
O explozie puternică a avut loc la o uzină militară. Cel puțin 19 persoane și-au pierdut viața și alte zeci sunt date dispărute. Autoritățile continuă căutările.
22:40
Toto Dumitrescu rămâne în arest la domiciliu, după ce a condus sub influența substanțelor interzise. Ce declarații a făcut actorul: "Am fobie de accidente" SpyNews
Judecătorii au decis în cazul lui Toto Dumitrescu. Actorul va rămâne în arest la domiciliu după ce a condus sub influența substanțelor interzise. Ce declarații a făcut.
22:20
Călin Donca, dispus să facă pace cu Dorian Popa! Care este condiția milionarului: „În cazul în care are demnitatea și bărbăția...” SpyNews
Călin Donca este dispus să facă pace cu Dorian Popa, însă cu o condiție. Ce i-a cerut milionarul influencerului pentru a scăpa de procesul din instanță? Declarații și informații exclusive.
22:20
Au zburat milioanele! Luis Gabriel nu se uită la bani! Unde au fost surprinși el și Haziran | PAPARAZZI SpyNews
Luis Gabriel și Haziran nu stau locului! Cei doi amorezi au luat la pas magazinele și nu s-au ales numai cu privitul. Paparazzii Spynews.ro au surprins imagini inedite cu manelistul și partenera lui, care s-au plimbat ore bune într-un mall din Capitală.
22:20
Primele imagini cu influencerița Carmen Grebenișan și copilul! Și-a luat iubitul și bebelușul și au ieșit la plimbare! SpyNews
Carmen Grebenișan și iubitul ei sunt mai fericiți ca niciodată de când s-a născut fiul lor, Kadri. Băiețelul a venit în urmă cu aproape o săptămână, iar cei doi par că și-au intrat deja în rolul de părinți.
22:20
Răsturnare de situație în dosarul lui „Firicel” din „Las Fierbinți” | S-a schimbat... modificarea! SpyNews
Când credea că a scăpat definitiv de procesul deschis pentru 10.000 de lei, actorul Cuzin Toma a fost anunțat că s-a modificat... schimbarea! Mai exact, firma care a reclamat asociația actorului a cerut reluarea judecății, așa că luna viitoare i-a dat întâlnire în fața instanței.
22:20
Gabriela Pavel Geambazi, exemplu de calmitate! A făcut accident, au sărit airbag-urile, dar este impasibilă! Imagini de la paparazzi SpyNews
De curând, Gabriela Pavel Geambazi a fost implicată într-un accident de mașină, în urma căruia s-au declanșat airbag-urile. Deși momentul a fost unul care pentru altcineva ar fi stârnit panică, Gabriela a avut o atitudine foarte calmă. Imaginile surprinse de paparazzii vorbesc de la sine.
22:20
Sânziana Buruiană poate să intre în Cartea Recordurilor! Încă nu s-a oprit din alăptat, deși fiica cea mică a împlinit 5 ani, iar cea mare are 9 ani. ”Nu știu cum aș fi procedat altfel” SpyNews
Cine s-ar fi gândit vreodată că Sânziana Buruiană ar putea ajunge chiar în Cartea Recordurilor? Ei bine, pare greu de crezut, dar e cât se poate de adevărat! Blondina bifează o performanță unică: de mai bine de 9 ani alăptează fără întrerupere. Cum e posibil și ce spune Sânziana despre asta.
22:10
Bianca Drăgușanu, un nou val de ironii la adresa Claudiei Pătrășcanu. Blondina susține că artista ar fi jignit-o inclusiv pe fiica ei: „Aș putea să arăt cine e” SpyNews
Bianca Drăgușanu a „atacat-o” din nou pe Claudia Pătrășcanu, în mediul online. Blondina susține că artista ar fi jignit-o inclusiv pe fiica ei, iar de curând, cântăreața ar fi înjurat-o pe una dintre prietenele ei.
21:50
Fiica cea mică a lui Codin Maticiuc a împlinit trei ani! Ce urare emoționantă i-a făcut tatăl ei: "Mă temeam că..." SpyNews
Zi de sărbătoare în familia Maticiuc! Fiica cea mică a regizorului a împlinit trei ani, iar tatăl ei i-a transmis o urare plină de emoție. Mesajul său sincer a emoționat fani.
21:20
Teo de la Mireasa, declarație de dragoste pentru Liliana. Fostul concurent a trecut prin momente grele, după ce și-a pierdut tatăl SpyNews
Teo și Liliana de la Mireasa formează un cuplu în continuare, iar fostul concurent i-a făcut o declarație de dragoste iubitei lui, mai ales după ce el a trecut printr-o perioadă complicată. Tânărul și-a pierdut tatăl în urmă cu aproape două luni, iar Liliana i-a fost alături.
20:50
Mărturia sfâșietoare a soțului tinerei care a murit după ce a născut la spitalul privat din Constanța. A vorbit despre ultimele clipe din viața femeii: "Sângera, plângea, o durea" SpyNews
Viața Mădălinei s-a sfârșit brusc, la doar 29 de ani, la scurt timp după ce a adus pe lume un copil, într-un spital privat din Constanța. Soțul ei a făcut declarații sfâșietoare pentru prima dată despre ultimele momente petrecute alături de tânăra mămică.
