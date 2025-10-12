De la bal la scandal. Momente CUMPLITE în timpul unei nunți din Craiova. Nuntașii s-au bătut cu scaunele și cu cuțitele

De la nuntă la scandal nu este decât un singur pas. Ceea ce trebuia să fie un moment special pentru un cuplu care și-a unit destinele, s-a transformat într-un scandal de proporții sâmbătă seara, la un un local din Craiova unde avea loc o nuntă. După ce au consumat băuturi alcoolice, nuntașii s-au luat la […]

