Bătălia pentru Liberty Galați. De ce luptă Dorinel Umbrărescu și magnatul Rinat Ahmetov pentru combinatul cu datorii de 1 MILIARD de euro
Gândul, 12 octombrie 2025 14:20
Constructorul român care domină piața construcțiilor şi cel mai bogat oligarh din Ucraina se luptă pentru combinatul Liberty Galați, care are pierderi şi datorii astronomice. Dorinel Umbrărescu, constructorul român cu afaceri de aproape 3 miliarde de euro, vrea să dea o lovitură de proporții. Umbrărescu are deja un plan de salvare a Liberty Galați „Regele […]
• • •
Acum 5 minute
14:50
Armistițiul a intrat în vigoare, Israel merge până la capăt. Armata lui Netanyahu promite să distrugă toate tunelurile teroriste HAMAS # Gândul
Acordul de pace în Gaza a intrat în vigoare, însă forțele combatante merg la nivelul următor. Astfel, odată ce ostaticii săi vor fi eliberaţi, Israelul intenţionează să distrugă integral tunelurile Hamas din Gaza. De cealaltă parte, gruparea teroristă duce lupte interne grele pentru recucerirea teritoriului său. Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a anunţat că […]
Acum 30 minute
14:30
Jurnalistul Vlad Petreanu, IRONIC după ce a cumpărat o sticlă de apă plată de 0.5 l în Aeroportul Otopeni: „Eram îngrijorat c-o să dau 15 lei” # Gândul
Jurnalistul Europa FM Vlad Petreanu a postat pe Facebook un mesaj ironic și o fotografie cu bonul fiscal după ce a cumpărat o sticlă de apă plată în Aeroportul „Henri Coandă” – Otopeni. El se declară, astfel, dezamăgit de prețul mult prea mare plătit. „La Otopeni. Eram îngrijorat c-o să dau 15 lei p-o apă. […]
Acum o oră
14:20
Marius Tucă Show începe luni, 13 octombrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan # Gândul
Marius Tucă Show începe luni, 13 octombrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan. Invitatul zilei este prof. univ. dr. Valentin Stan, analist și istoric. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. „Țineți aproape!”.
14:20
Constructorul român care domină piața construcțiilor şi cel mai bogat oligarh din Ucraina se luptă pentru combinatul Liberty Galați, care are pierderi şi datorii astronomice. Dorinel Umbrărescu, constructorul român cu afaceri de aproape 3 miliarde de euro, vrea să dea o lovitură de proporții. Umbrărescu are deja un plan de salvare a Liberty Galați „Regele […]
14:20
De la bal la scandal. Momente CUMPLITE în timpul unei nunți din Craiova. Nuntașii s-au bătut cu scaunele și cu cuțitele # Gândul
De la nuntă la scandal nu este decât un singur pas. Ceea ce trebuia să fie un moment special pentru un cuplu care și-a unit destinele, s-a transformat într-un scandal de proporții sâmbătă seara, la un un local din Craiova unde avea loc o nuntă. După ce au consumat băuturi alcoolice, nuntașii s-au luat la […]
14:10
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 13 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
14:10
Peskov recunoaște. Moscova este în bătaia focului ucrainean. SUA ajută Kievul să atingă țintele strategice în adâncime ale Rusiei. # Gândul
Statele Unite au sprijinit în ultimele luni operațiunile Ucrainei de atac asupra instalațiilor energetice rusești, într-o campanie coordonată menită să afecteze economia Moscovei și să o împingă spre negocieri de pace, potrivit oficialilor ucraineni și americani citați de Financial Times. Potrivit surselor, informațiile furnizate de serviciile americane de informații au fost cruciale pentru planificarea și […]
14:00
România, traversată de un nou val de aer POLAR. Temperaturi negative, nopți geroase și brumă. Meteorolog ANM, în exclusivitate pentru Gândul: „Se menține semnalul de răcire” # Gândul
România va fi afectată și ea în zilele următoare de o pătrundere a unei mase de aer rece dinspre zona de Nord- Est a continentului. Acest lucru va influența din nou temperaturile care vor scădea cu câteva grade, iar în unele zone vor fi negative. Vorbim despre un front atmosferic rece care va avansa dinspre […]
14:00
Care sunt cele mai noi legi și tendințe în materie de colectare și reciclare? Află la Conferința GÂNDUL “Recycle Now United” ediția a VI-a # Gândul
GÂNDUL organizează conferința “RECYCLE NOW UNITED, ediția a VI-a – Stronger united, greener tomorrow”. Conferința se va desfășura luni, 13 octombrie 2025 la Hotelul InterContinental Athénée Palace București, începând cu ora 10:00. Schimbările climatice și presiunea asupra resurselor naturale impun o colaborare mai strânsă între autorități și mediul privat, pentru a transforma strategiile de mediu […]
Acum 2 ore
13:50
Oamenii, manipulați de ChatGPT, dezvăluie un fost cercetător la OpenAI. „Lucrurile sunt mai grave decât vă imaginați” # Gândul
Un fost cercetător la OpenAI, start-up-ul din domeniul inteligenței artificiale, care a dezvoltat ChatGPT, trage un semnal de alarmă: omenirea este puternic manipulată de aplicația IA! Specialist în domeniul siguranței, Steven Adler a lucrat pentru OpenAI vreme de patru ani. Recent, el a publicat o analiză detaliată în care arată cum ChatGPT provoacă tot mai […]
13:40
A 7-a zi de CRIZĂ politică în Franța / CONDIȚIILE impuse de Sébastien Lecornu pentru a accepta cererea lui Macron # Gândul
Înainte de a accepta să rămână la Matignon, Sébastien Lecornu i-ar fi impus mai multe condiții președintelui Franței Emmanuel Macron. Înainte de a accepta să rămână prim-ministru, Sébastien Lecornu ar fi cerut ca viitorul său guvern să scape de potențialii candidați prezidențiali, cum ar fi Bruno Retailleau sau Gérald Darmanin, conform Le Figaro. De asemenea, […]
13:30
13:20
Un vietnamez din Cluj-Napoca și-a PIERDUT, în mall, cardul bancar pe care avea 3.609 lei. Ce a făcut o româncă, după ce l-a găsit într-un mall # Gândul
O femeie și-a însușit în mod fraudulos un card bancar găsit în toaleta unui mall din Cluj-Napoca, provocând un prejudiciu de 3.609,17 lei, în doar o oră și jumătate, după ce a făcut mai multe plăți și retrageri. Fapta a avut loc anul trecut, pe 18 februarie 2024, iar cardul aparținea unui cetățean vietnamez care […]
13:20
Un primar PNL îl atacă direct pe Bolojan. Edilul îl acuză de dublă măsură și ipocrizie: Când erați la Bihor, era bine să va dea Guvernul cu nemiluita # Gândul
Un primar liberal din Bihor a lansat un atac la adresa premierului Ilie Bolojan, președintele PNL, pe care îl acuză că trimite instituțiile statului în control la primării ca să le amendeze în condițiile în care comunele au foarte puțini bani. Edilul Sorin Hognogi îl acuză pe Ilie Bolojan că nu toți primarii pot face […]
13:10
Atac armat în SUA. Opt persoane, ucise la un meci de fotbal american din statul Mississippi # Gândul
Cel puțin opt persoane au fost ucise și alte 12, rănite, în urma unui atac armat în masă desfășurat în statul american Mississippi, unde se celebrau o serie de serbări școlare. Dintre răniți, patru sunt în stare critică, transmite BBC. Focuri de armă la miezul nopții, în Leland Împușcăturile au avut loc în jurul miezului […]
13:10
Interviu cu Maria Corina Machado. De ce i-a dedicat Premiul Nobel lui Trump. “Venezuela este acum în pragul libertății după 26 de ani de tiranie.” Ce fac acum aliații din Rusia ai lui Maduro # Gândul
Maria Corina Machado, noua laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a oferit un interviu postului Fox News, în care a explicat de ce a ales să îi dedice Premiul Nobel președintelui SUA Donald Trump. Machado a reiterat că a decis să îi dedice Premiul președintelui Trump “pentru că merită”. “Nu numai că a fost implicat […]
13:00
Măsurile guvernului Bolojan nu au avut niciun efect pozitiv. Dimpotrivă. Au îngenuncheat economia, au inhibat consumul și au oprit investițiile. Creșterea de TVA nu a crescut încasările # Gândul
Măsurile de creșteri de taxe ale guvernului Bolojan nu au avut niciun efect pozitiv, conform unor surse din Ministerul de Finanțe, consultate de Gândul. Guvernul a reușit să încaseze din TVA numai 95 mld. lei în perioada ianuarie-septembrie, o creștere de doar 7,7%. Rezultatul este un dezastru pentru finanțele publice și pentru economie. Practic, guvernul […]
13:00
Pacea n-a durat decât o seară. Hamas preia rapid controlul total în GAZA după acordul de încetare a focului # Gândul
La doar câteva ore după ce a fost anunțat un acord de încetare a focului menit încheierii unui conflict de 2 ani cu Israelul, mişcarea teroristă Hamas a lansat o operațiune internă de reafirmare a autorității în Fâșia Gaza. Martori locali și surse internaționale au relatat pentru Financial Times că gruparea islamistă a organizat puncte […]
Acum 4 ore
12:50
Puzzle-urile de tipul „Găsește diferențele” sunt o modalitate distractivă și relaxantă de a-ți petrece timpul liber, în timp ce îți antrenezi un pic și creierul puțin. La prima vedere, cele două imagini care îți sunt prezentate ar putea părea la fel, dar… dacă te uiți cu atenție, vei observa câteva diferențe ascunse chiar în fața […]
12:40
Piesa fabuloasă din aragonit, dorită și comandată de Regina Maria, expusă la Muzeul din Corund: „A venit cu schițele proprii” / Pentru ce alte personalități s-a mai lucrat în această piatră rară de-a lungul timpului # Gândul
Unele locuri se nasc și intră în istorie. În destinul lor este scris să nu își piardă niciodată tradițiile și nici strălucirea. Sunt acele locuri care poartă în ele și șlefuiesc veșnicia timpului, dincolo de vreme și de vremuri. Un astfel de loc l-am descoperit, alături de oamenii de la organizația Visit Harghita, în satul […]
12:40
Primele transporturi de ajutoare, la intrarea în GAZA. Grupurile umanitare se pregătesc să trimită 600 de CAMIOANE pe zi # Gândul
Hamas confirmă că va începe eliberarea ostaticilor israelieni luni dimineață. Anunțul vine în timp ce grupurile umanitare încep să intensifice eforturile de ajutorare în Gaza. Părți din Fâșia Gaza au îndurat condiții de foamete deoarece Israelul a refuzat și a obstrucționat intrarea ajutorului umanitar în teritoriu. Există relatări despre primele camioane cu ajutoare care au sosit […]
12:30
Adio, ștampilă pe pașaport! Uniunea Europeană a demarat implementarea sistemului DIGITAL la frontieră # Gândul
Țările membre ale Uniunii Europene au început de duminică, 12 octombrie 2025, să pună în aplicare un nou sistem de intrare și ieșire la frontierele externe ale blocului comunitar. În context, scrie agenția Reuters, datele cetățenilor din afara UE au fost înregistrate electronic. Ce presupune sistemul EES Sistemul de intrare/ieșire (EES), un sistem automatizat care […]
12:30
Bancul zilei este despre un profesor universitar și fiica sa, care au un dialog inedit… Tatăl: Miroși a fum! Iar ai fumat? Fiica: Miroși a bani! Iar ai luat șpagă? Recomandările autorului: BANC | „Bulă, ai grijă să nu te combini vreodată cu o farmacistă!” Bancul de sâmbătă | „Iubitule, cum ți s-ar părea să […]
12:30
Drumul CREDINȚEI, a cincea zi la Iași, la racla Sfintei Parascheva. 20.000 de pelerini își așteaptă rândul / 36 de oameni au avut nevoie de medic # Gândul
Zile de credință și de rugăciune la Iași. În a cincea zi de pelerinaj la moaștele Sfintei Parascheva, zeci de mii de oameni au umplut străzile Iașiului. Cu multă răbdare, credincioșii sosiți din toate colțurile țării au îndurat ploaia, frigul și oboseala până au ajuns la racla Cuvioasei. Duminică, rândurile se tot lungesc, însă oamenii […]
12:10
Cosmin Olăroiu, la un pas de CALIFICAREA la Cupa Mondială 2026! În schimb Mircea Lucescu are mari emoții # Gândul
Emiratele Arabe Unite, reprezentativa de fotbal antrenată de românul Cosmin Olăroiu, a trecut la limită de formația Omanului cu scorul de 2-1, sâmbătă, la Doha (Qatar), într-un meci din Grupa A din ultimul tur al preliminariilor asiatice pentru Cupa Mondială de fotbal din 2026. Omanul, echipă pregătită de portughezul Carlos Queiroz, a deschis scorul prin […]
11:50
Poliția Română, ironizată după ce a confiscat 1 miliard de euro, bani din RECUZITA unui film. „Așteptăm descinderi în magazinele cu jucării” # Gândul
Ce s-a vrut a fi o amplă acțiune a Poliției Române s-a transformat într-un adevărat fiasco, cu urmări nu tocmai plăcute pentru instituția din cadrul MAI. Un val de ironii s-a declanșat pe social media după aflarea vești că, de fapt, banii găsiți în Portul Constanța ar fi fost recuzită de film. Poliția Română anunțase […]
11:00
Momentul în care un elicopter se prăbușește peste pietoni, în fața unui HOTEL din California # Gândul
Cinci persoane au fost rănite după ce un elicopter a pierdut controlul și s-a prăbușit peste palmierii din fața unui hotel în sudul Californiei, potrivit poliției citate de presa din SUA. O anchetă este în curs după ce un elicopter s-a prăbușit sâmbătă după-amiază în fața unui hotel din California. Cini persoane au fost rănite, […]
11:00
Cât costă o noapte de cazare în vila Andreei ESCA din Porumbacu de Sus, pentru luna decembrie 2025. Nici vara, în Mamaia, nu plătești atât! # Gândul
Multe dintre vedetele de televiziune au afaceri în turism, iar printre acestea o regăsim și pe Andreea Esca, imaginea emblematică a Pro TV. Prezentatoarea știrilor de la ora 19 deține o pensiune la munte, însă prețul pentru o noapte de cazare bate până și tarifele practicate vara în stațiunea Mamaia. Satul Porumbacu de Sud, situat […]
Acum 6 ore
10:50
Ion Cristoiu: O bizarerie de interes național… Oana Țoiu nu i-a dat lui Rubio Raportul lui Nicușor Dan despre anularea alegerilor! # Gândul
În cea mai recentă „pastilă” a sa, Ion Cristoiu vorbește despre „o bizarerie de interes național: Oana Țoiu nu i-a dat lui Rubio Raportul lui Nicușor Dan despre anularea alegerilor!”… Știre în curs de actualizare
10:40
Sondaj Avangarde. Jumătate dintre respondenți cred că Armata Română NU face față unui atac al Rusiei. Nu am rezista nici 48 de ore. Resping ideea serviciului militar obligatoriu # Gândul
Un sondaj realizat la începutul lunii octombrie 2025 de institutul Avangarde arată neîncrederea respondenților în capacitatea Armatei Române de a face față unui eventual atac al Rusiei, dar și lipsa apetitului pentru a ajuta militar Republica Moldova într-un astfel de scenariu. Rezistența Armatei Române: jumătate dintre români nu cred că poate face față unui atac […]
10:20
Naționala României înfruntă în această seară selecţionata Austriei, pe Arena Naţională, de la ora 21.45, în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026. Meciul, arbitrat de italianul Davide Massa, va fi transmis în direct de Antena 1. România – Austria, diseară, ora 21.45! Care va fi primul 11 trimis de Mircea Lucescu […]
10:20
Orașele din România în care NINGE începând de miercuri, 15 octombrie 2025. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather # Gândul
După un scurt, dar intens prim episod de iarnă, România se pregătește să cunoască iar efectele răcirii vremii. Meteorologii Accuweather anunță că, începând de miercuri, 15 octombrie 2025, va ninge în câteva orașe din țară, semn că sezonul hibernal se grăbește să-și facă intrarea pe meleagurile noastre. Ninsorile vor fi resimțite în special în zonele […]
10:10
Vine iarna. Rusia și Ucraina pregătesc „RĂZBOIUL rețelelor energetice”. „Succesul necesită atacuri combinate” # Gândul
Iarna se apropie în Rusia și Ucraina, iar cele două părți au petrecut ultimele săptămâni încercând să-și compromită reciproc infrastructura energetică. Moscova a vizat rețeaua energetică a Ucrainei timp de ani de zile, într-o campanie susținută de „înghețare” a națiunii și de paralizare a capacității sale de autoapărare. Kievul a demonstrat, pe de altă parte, […]
09:50
În ultima zi de weekend, GÂNDUL.RO vă aduce zâmbetul pe chip de la prima oră a dimineții cu un banc bun. Hai să descoperim împreună care este …elixirul nemuririi. Un tip este arestat și dus la secție deoarece vindea oamenilor elixirul nemuririi. La secție, polițiștii află că individul nu numai că păcălește oamenii, dar este […]
09:30
Tragedie în Sharm el-Sheikh, înaintea summit-ului la care participă Donald Trump. Trei oficiali din QATAR, morţi într-un accident de maşină # Gândul
Principala organizaţie guvernamentală din Qatar, Amiri Diwan, a anunțat că trei dintre angajaţii săi au murit într-un accident de maşină în apropiere de Sharm el-Sheikh, staţiune egipteană de la Marea Roşie. Anunțul a apărut pe X, într-o postare publicată de ambasada Qatarului în Egipt. Ce s-a întâmplat Potrivit ambasadei Qatarului în Egipt, alţi doi angajaţi […]
Acum 8 ore
08:50
TRUMP merge în Egipt, la Sharm el-Sheikh. Mega-summit cu lideri din peste 20 de țări pentru viitorul Fâșiei Gaza # Gândul
Președintele egiptean, Abdel Fattah al-Sisi, și omologul său american, Donald Trump, vor prezida, luni, 13 octombrie, la Sharm el-Sheikh un „Summit al păcii”, la care vor participa „lideri din peste 20 de țări”, a anunțat președinția egipteană într-un comunicat de presă. „Summitul își propune să pună capăt războiului din Fâșia Gaza, să consolideze eforturile de […]
08:20
A mai dispărut un membru al Generației MEXIC 1970: Flavius Domide! Mai sunt în viață 7 fotbaliști din lotul României de atunci # Gândul
Fostul fotbalist de echipă național, Flavius Domide, a murit la vârsta de 79 de ani, a anunțat clubul UTA Arad, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook. A fost vedeta echipei UTA în anii 1960-1970, cel supranumit „Copilul teribil al fotbalului arădean” și-a legat cariera de clubul roș-alb. A mai dispărut un membru al Generației Mexic […]
08:10
China și-a înăsprit recent restricțiile asupra exporturilor de minerale rare, determinându-l pe președintele american Donald Trump să amenințe cu represalii economice. Trump a sugerat că va anula întrevederea cu președintele chinez Xi Jinping în timpul unei viitoare vizite în Asia. Restricțiile ar putea avea un impact major, deoarece SUA depind în mare măsură de China […]
08:10
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 737. Israelul mută prizonierii înainte de schimbul cu Hamas # Gândul
Israelul a început transferul prizonierilor în două închisori înainte de eliberarea lor, ca parte a acordului de încetare a focului în Gaza, menit să ducă la eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas. Mii de angajați, inclusiv ofițeri ai închisorii, „au operat toată noaptea pentru a pune în aplicare decizia guvernului «Cadrul pentru eliberarea tuturor ostaticilor israelieni»”, […]
08:00
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1327. Cuba dezminte: nu a trimis soldați care să lupte de partea Rusiei! # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat duminică, 12 octombrie 2025, în a 1.327-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Cuba a dezmințit „categoric” că ar fi trimis militari să lupte alături de armata rusă în Ucraina, precizând că justiția țării îi sancționează pe mercenari. „Cuba respinge acuzațiile mincinoase” „Cuba respinge acuzațiile mincinoase […]
07:20
12 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Daniela Gyorfi și Hugh Jackman împlinesc 57 de ani/ Rusia anexează Moldova și Țara Românească # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 12 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Daniela Gyorfi s-a născut pe 12 octombrie 1968 în București și este una dintre cele mai cunoscute cântărețe de muzică de petrecere din România, având rădăcini maghiare. A urmat Liceul “George Enescu” […]
07:10
Tu știi ce salariu are colegul tău? Transparența salarială la locul de muncă devine OBLIGATORIE, indiferent dacă lucrezi la stat sau la privat. Cristian Jura (CNCD): „Angajatorii mai au la dispoziție 3 luni” # Gândul
Din anul 2008, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) nu se mai poate pronunța pe cazuri legate de eventuale discriminări salariale între angajații de la stat sau din mediul privat. Dacă, anterior, consiliul avea această competență, Curtea Constituțională (CCR) și Guvernul României – printr-o ordonanță de urgență – au decis că astfel de sesizări nu […]
Acum 12 ore
06:40
Scandal uriaș la baza FCSB din Berceni. Sute de mașini și motociclete au dat buzna pe proprietatea lui Gigi Becali. Poliția a intervenit # Gândul
Scandal uriaș la baza sportivă FCSB din Berceni. Sute de mașini și motociclete au invadat proprietatea deținută de Gigi Becali în noaptea de sâmbătă spre duminică. Peste 1.000 de persoane ar fi încercat să organizeze curse ilegale în incinta bazei FCSB. Poliția a intervenit imediat. Patronul de la FCSB a fost luat prin surprindere de […]
06:10
Sărbătoarea Sfintei Parascheva de la Iași a depășit toate granițele. Cum a ajuns ocrotiroarea Moldovei să fie sărbătorită și în Tanzania, unde zeci de mii de africani s-au botezat ortodocși # Gândul
Sfânta Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei, este sărbătorită în aceste zile chiar și la mii de kilometri depărtare. Minunile Sfintei au ajuns până în Kenya și Tanzania, unde s-a construit o Biserică chiar cu hramul Sfintei Parascheva. Gândul vă prezintă povestea celei mai noi comunități de creștini ortodocși, care se formează în inima Africii. La procesiunea de la […]
Acum 24 ore
00:00
Laura Vicol, dezvăluiri incredibile. Ce a cerut să i se cumpere când era în arest preventiv # Gândul
Laura Vicol, fosta deputată PSD, a stat 10 zile în arest preventiv în dosarul Nordis în care ea, soțul ei, Vladimir Ciorbă, dar și alți asociați ai companiei sunt cercetați pentru delapidare, evaziune fiscală și înșelăciune, printre altele. Ea a dezvăluit ce cerințe speciale a avut din spatele gratiilor. „Ai voie să-ți faci cumpărături o […]
11 octombrie 2025
23:30
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Madagascar. Cursele aeriene au fost suspendate, în contextul evoluţiilor recente ale situaţiei de securitate. Cetăţeneii români aflaţi în această ţară sunt sfătuiţi să evite zonele în care se desfăşoară acţiuni de protest şi zonele aglomerate. MAE reaminteşte cetăţenilor români existenţa avertismentului de călătorie de […]
23:20
Trei răniți în urma unui atac armat la o casă de pariuri din Germania. Atacatorul este în libertate # Gândul
Trei persoane au fost rănite în urma unui atac armat petrecut sâmbătă în centrul orașului Giessen. Atacatorul a tras trei focuri de armă într-o casă de pariuri, potrivit unui purtător de cuvânt al poliției locale. Atac armat la o casă de pariuri din orașul Giessen din Germania Individul care a tras focurile a fugit de […]
22:50
Ce indicații a transmis șeful Hamasului către subordonații săi înainte de atacul asupra Israelului # Gândul
A fost găsit un memo scris de mână de fostul lider al Hamas, Yahya Sinwar, digitalizat pe un computer izolat. El ordona țintirea civililor israelieni în atacul din 7 octombrie 2023. Documentul, datat cu 24 august 2022, a fost descoperit de o unitate specială israeliană într-un complex subteran folosit de Muhammed Sinwar în perioada în […]
22:10
Actrița Diane Keaton a murit la vârsta de 79 de ani. Anunțul a fost făcut de un purtător de cuvânt al familiei # Gândul
Diane Keaton era cunoscută publicului larg pentru rolurile sale în filme de succes, precum „Clubul primelor soții”, „Fată de mireasă” și „Nașul”. Un purtător de cuvânt al familiei Keaton a confirmat pentru PEOPLE că aceasta a murit în California și că nu sunt disponibile în prezent alte detalii. Știre în curs de actualizare
22:00
Ce se va întâmpla în cazul în care România va primi amenințare pentru deschiderea focului. Declarația Generalului Vlad Gheorghiță # Gândul
Generalul Vlad Gheorghiță a vorbit în cadrul unui interviu ce se va întâmpla în cazul în care România va primi amenințare pentru deschiderea focului și dacă asta va însemna începutul războiului sau nu. „Dacă avem amenințare pentru deschiderea focului, se va deschide focul, e clar. Nu neapărat că am intrat în război, pentru că repet, […]
