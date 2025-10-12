Se schimbă și formatul Euro! UEFA vrea să transforme preliminariile CE după modelul Ligii Campionilor » Cum ar putea arăta

Golazo.ro, 12 octombrie 2025 14:20

Aleksander Ceferin, liderul UEFA din 2016, continuă revoluția în competițiile continentale. A modificat radical Liga Campionilor, Europa League și Conference, acum schimbă și campania de calficare la Euro

Acum 30 minute
14:30
Calcule de calificare Ilie Dumitrescu știe ce se va întâmpla în meciul România - Austria: „Avem șanse mari” Golazo.ro
ROMÂNIA - AUSTRIA. Ilie Dumitrescu (56 de ani), fostul mare internațional, este încrezător în șansele „tricolorilor” înaintea partidei din preliminariile CM 2026.
Acum o oră
14:20
Acum 2 ore
13:50
Csikszereda, victorie categorică Ciucanii și-au umilit adversara în amicalul disputat înainte de restanța cu CFR Cluj Golazo.ro
Csikszereda - Muscelul Câmpulung 6-0. „Ciucanii” s-au impus categoric în partida amicală.
13:40
Panică la bord Avionul naționalei Nigeriei, nevoit să aterizeze de urgență după ce parbrizul s-a spart! Golazo.ro
Avionul naționalei Nigeriei a fost nevoit să aterizeze de urgență, după ce parbrizul s-a crăpat în aer.
13:30
Scandal la un meci caritabil Diego Costa a fost la un pas de bătaie cu Martin Skrtel » Ce a postat după incident Golazo.ro
Diego Costa (37 de ani) și Martin Skrtel (40 de ani) au fost la un pas de bătaie în meciul demonstrativ Chelsea Legends - Liverpool Legends.
13:10
Viața tulburătoare a lui Josef Uridil Primul selecționer străin al României: a fost rănit pe front, a devenit superstar în Austria și a murit sărac Golazo.ro
Primul selecționer străin din istoria naționalei României a fost austriacul Josef ”Pepi” Uridil, o legendă a fotbalului din Țara Valsului, cu o poveste de viață tulburătoare.
13:10
Nemaivăzut! Selecționerul sârb și-a anunțat demisia pe bancă, în timpul jocului cu Albania: „Nu mai are sens” Golazo.ro
Dragan Stojkovic, 60 de ani, un simbol al fotbalului sârb, nu mai este selecționer. Înfrângerea dură, 0-1 acasă cu Albania, anulează aproape toate șansele Serbiei de a mai prinde barajul pentru Mondial
13:10
O nouă competiție în Europa? Propunerea președintelui de la FC Porto »  Real Madrid și Barcelona sunt și ele implicate Golazo.ro
Andre Villas-Boas (47 de ani), președintele celor de la FC Porto, își dorește să creeze Supercupa Iberică, o competiție unde ar urma să particepe șase echipe din Spania și Portugalia.
Acum 4 ore
12:30
„Avea 94 kg și nu voia să slăbească” Fabio Capello, dezvăluiri despre relația complicată cu Ronaldo: „Era liderul negativ de la Real Madrid” Golazo.ro
Fabio Capello (79 de ani) a dezvăluit relația complicată cu legendarul fotbalist brazilian Ronaldo Nazario (49 de ani).
12:10
Se umple Arena Națională! Câte bilete s-au vândut cu câteva ore înainte de meciul decisiv cu Austria » Câți spectatori sunt așteptați Golazo.ro
ROMÂNIA - AUSTRIA. Suporterii „tricolorilor” s-au mobilizat serios pentru meciul decisiv din preliminariile CM 2026.
12:10
Ianis Hagi l-a cucerit Ionel Dănciulescu a lăudat prestația de la națională a „Prințului”: „Am văzut sclipire și bucurie” Golazo.ro
Ionel Dănciulescu (48 de ani), fostul internațional român, a lăudat atitudinea cu care Ianis Hagi (26 de ani) evoluează pentru echipa națională.
11:50
Umilință la Sofia Vedetele Turciei au demolat Bulgaria chiar la ea acasă. 5 goluri în 45 de minute! Golazo.ro
Bulgaria - Turcia 1-6. Naționala „semilunii” s-a distrat pe stadionul național „Vasil Levski”.
11:50
România - Austria LIVE de la ora 21:45 , în preliminariile CM 2026 » Meci crucial pentru „tricolori” Golazo.ro
România și Austria se întâlnesc în cadrul unui duel din Grupa H a preliminariilor CM 2026. Partida este în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1, cu începere de la ora 21:45.
11:30
Surprize în lotul pentru Austria Șase jucători sunt out! Ce s-a întâmplat cu Răzvan Marin, despre care Lucescu spunea că e accidentat Golazo.ro
Șase jucători au fost lăsați în afara lotului pentru meciul cu Austria, din preliminariile Campionatului Mondial 2026.
11:00
Scandal la Baza FCSB FOTO. Poliția a intervenit de urgență: „Am rămas blocați cu toții” » Ce s-a întâmplat Golazo.ro
Poliția a fost nevoită să intervină, după ce un scandal de proporții a izbucnit sâmbătă seară la baza FCSB, din Berceni.
Acum 6 ore
10:20
„Ucideți albanezii!” VIDEO. Istvan Kovacs, în mijlocul unor incidente grave la Serbia - Albania » Manaj, marcatorul golului albanez, s-a răzbunat pe sârbi Golazo.ro
Istvan Kovacs a arbitrat Serbia - Albania 0-1 și a văzut furia tribunelor de la Leskovac, dar și semnul provocator făcut de Manaj după gol. I-a dat cartonaș galben vârfului albanez
10:00
Dinamo și Pelister, conferință comună  „Câinii” s-au deplasat în Macedonia de Nord pentru un amical special » Ce a spus Zeljko Kopic Golazo.ro
Dinamo și Pelister au organizat o conferință de presă comună înaintea amicalului pe care îl vor disputa în pauza internațională.
09:50
Messi, o nouă dublă în MLS VIDEO. Starul argentinian a făcut spectacol în victoria lui Inter Miami » Seară specială pentru Alba și Suarez Golazo.ro
Lionel Messi (38 de ani) continuă să facă spectacol pentru Inter Miami.
09:10
Mesajul Nadiei pentru Popovici Cei doi au fost prezenți  la lansarea campaniei MAI: „El a dus acești copii în bazin” Golazo.ro
Nadia Comăneci (63 de ani) și David Popovici (21 de ani) au fost prezenți la lansarea programului „Fii și tu campion!”.
Acum 24 ore
23:30
La un pas de CM 2026! VIDEO Cum a fost surprins Cosmin Olăroiu după ce a întors scorul cu Oman » Mai are nevoie doar de un egal Golazo.ro
Naționala condusă de Cosmin Olăroiu (56 de ani) a reușit să întoarcă scorul în partida cu Oman, încheiată 2-1.
23:20
Budescu, fără shaormerie  Mijlocașul este singurul din echipă fără sponsorul principal pe tricou » Care este motivul Golazo.ro
Constantin Budescu (36 de ani) este singurul jucător de la CS Tunari care joacă fără unul dintre sponsorii principali pe echipament.
23:10
Haaland, de neoprit Atacantul norvegian a ratat două penalty-uri, dar s-a revanșat cu un hat-trick împotriva Israelului Golazo.ro
Erling Haaland (25 de ani), atacantul celor de la Manchester City, a ratat de două ori de la punctul cu var în meciul Norvegia - Israel 5-0.
22:30
„Nu vrem să tremurăm la loterie”  Selecționerul Austriei, decis la București. Fără „cadouri” pentru Lucescu  Golazo.ro
Ralf Rangnick, 67 de ani, selecționerul Austriei din primăvara lui 2022, a vorbit la conferință despre Raul Florucz, jocul României și s-a oprit la Mircea Lucescu, avertizându-l: „Cu tot respectul…”. Cum a răspuns la întrebarea dacă va mai antrena la 80 de ani.
22:10
Steaua nu renunță la marcă Ministrul Apărării, răspuns pentru patronul FCSB-ului: „Suntem deschiși la un parteneriat” Golazo.ro
Ionuț Moșteanu (51 de ani), ministrul Apărării, a declarat că Ministerul Apărării Naționale (MApN) vrea un parteneriat de management pentru ca Steaua să poată promova în Liga 1.
22:10
Cine transmite România - Austria  Meciul vital din preliminariile CM 2026 va fi la TV Golazo.ro
România și Austria se întâlnesc duminică, 12 octombrie, de la 21:45, în preliminariile Campionatului Mondial din vara anului viitor.
21:30
„Ah, nu sunt frați?” Austriacul Seiwald, confuzie la conferință despre „tricolori”. Selecționerul, doi jucători de care se teme Golazo.ro
Nicolas Seiwald, mijlocașul defensiv al Austriei, a crezut că Răzvan și Marius Marin sunt frați. De-abia sâmbătă, la conferința de la București, a aflat că mijlocașii nu sunt rude.
21:10
Ce surpriză: cine va fi portar cu Austria Mircea Lucescu a decis pe cine va titulariza între buturi după ce i-a reproșat lui Radu modul faza golului încasat cu Moldova Golazo.ro
România - Austria se va juca duminică, de la 21:45, în preliminariile CM
21:10
Slimani, SHOW la Cluj VIDEO Algerianul a contribuit la  toate reușitele CFR-ului în amicalul disputat azi Golazo.ro
Islam Slimani (37 de ani), atacantul celor de la CFR Cluj, a făcut show în amicalul formației ardelene cu Gloria Bistrița, scor 3-0.
21:00
Imagini surprinzătoare VIDEO Starul fotbalului mondial a purtat microfon la antrenament: „Ai băut? Ce ai făcut azi noapte?”  Golazo.ro
Erling Haaland (25 de ani), starul lui Manchester City, a fost protagonistul unui moment amuzant în timpul unui antrenament al echipei naționale a Norvegiei.
20:20
De ce nu mai vorbește Lucescu la Digisport  VIDEO Selecționerul a refuzat interviul la cea mai mare televiziune de sport din România și  a jignit un jurnalist Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul echipei naționale, a refuzat să acorde un interviu pentru Digi Sport la finalul meciului cu Moldova, scor 2-1 pentru România.
20:10
„Mă simțeam vinovat”  Ioan Ovidiu Sabău, după ce a vrut să plece de la U Cluj:  „Nu este ușor” + Ce spune despre echipa națională Golazo.ro
Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), antrenorul celor de la Universitatea Cluj, a vorbit despre situația „studenților” la o săptămână de la momentul în care a dorit să își dea demisia.
20:10
„Am crescut cu foamete, restricții” Ion Țiriac, despre copilărie: „Am văzut bombardamentele deasupra capului meu” Golazo.ro
Ion Țiriac (86 de ani), fost mare jucător de tenis și unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din România, a vorbit despre copilăria sa.
20:10
Cu bicicletă specială și la hotel  Austriecii au sosit la Marriott. Selecționerul Rangnick, protejat după operațiile suferite la gleznă Golazo.ro
Austria e la București. Alaba, Arnautovic, Sabitzer și colegii lor au ajuns sâmbătă seară, s-au cazat la Marriott și au intrat în ședință cum au ajuns la hotel.
20:10
Apt pentru meciul cu Austria Tatăl lui Răzvan Marin a confirmat pentru  GOLAZO.ro că fiul său poate juca: „Era normal” Golazo.ro
Petre Marin (52 de ani), tatăl lui Răzvan Marin, a confirmat pentru GOLAZO.ro că fiul său este apt de joc și a revenit la antrenamentele echipei naționale. România - Austria se va disputa duminică, de la 21:45, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
19:50
Cătălin Tolontan Nervii lui Lucescu Golazo.ro
Selecționerul a cerut concedierea unui jurnalist drept condiție de a discuta cu postul TV unde acesta este invitat la emisiuni.
19:00
„Experiența lui Lucescu ar trebui să se vadă” Ciprian Marica, înainte de meciul României cu Austria: „Toată lumea e sceptică” Golazo.ro
Ciprian Marica (40 de ani), fostul atacant al echipei naționale, a vorbit despre meciul cu Austria. România - Austria se va disputa duminică, de la 21:45, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
19:00
„Nimeni nu știe ce e”  Ioan Becali explică de ce Darius Olaru  nu s-a transferat în Vest: „O mare problemă” Golazo.ro
Ioan Becali (73 de ani) a explicat motivele pentru care Darius Olaru (27 de ani) nu s-a transferat până acum în străinătate.
18:30
A gafat în poarta Germaniei Doi români au debutat oficial pentru naționala germană. Unul a greșit grav la gol Golazo.ro
Dennis Seimen (19 ani) și Tom Bischof (20), ambii cu rădăcini românești, au jucat primul meci oficial pentru Germania U21. Primul a vrut să dribleze în fața porții goale: „Ce eroare de portar!”
18:00
Cine cântă imnul la meciul cu Austria FRF a făcut anunțul  + Care a fost reacția fanilor  Golazo.ro
Teodor Ilincăi (42 de ani) va interpreta imnul național la partida cu Austria din preliminariile Campionatului Mondial.
17:50
Doliu în fotbalul arădean Flavius Domide , simbolul celor de la UTA, a decedat Golazo.ro
Flavius Domide, unul dintre cei mai respectați și iubiți foști jucători de la UTA Arad, a decedat. „Roșcovanul”, așa cum era poreclit, s-a stins la 79 de ani.
17:10
Romanian Wolves - Delta 17-40 Selecționata României  a pierdut la scor primul meci din Europe Super Cup Golazo.ro
Romanian Wolves - Delta 17-40. Selecționata olandeză a dominat categoric confruntarea de pe stadionul Arcul de Triumf.
17:00
„Prietenia cu el e nu e posibilă” Djokovic, dezvăluire neașteptată despre un mare rival: „Nu am fost niciodată prieteni și nu vom fi” Golazo.ro
Novak Djokovic a dezvăluit de ce nu a putut să lege niciodată o relație de prietenie cu Rafael Nadal.
16:50
„Meciul vieții” Olăroiu contra Real Madrid. Pe cine înfruntă în barajul pentru calificarea la Mondial Golazo.ro
Cosmin Olăroiu poate participa în premieră la Campionatul Mondial, ca selecționer al Emiratelor Arabe Unite. Pentru a fi la CM 2026, trebuie să învingă doi antrenori europeni importanți într-unul din barajele zonei asiatice
16:40
Răzvan Marin poate juca sau nu? Mircea Lucescu spune că e accidentat, tatăl jucătorului  îl contrazice: „Așa mi-a spus!” Golazo.ro
Petre Marin l-a contrazis pe Mircea Lucescu și a venit cu noi detalii despre starea de sănătate a „tricolorului”.
16:40
Ciubotaru, de vânzare? Anunțul făcut de Hermannstadt despre jucătorul care a intrat în atenția FCSB Golazo.ro
Claudiu Rotar (47 de ani), acționarul celor de la Hermannstadt, a anunțat că sibienii nu se gândesc să-l vândă pe Kevin Ciubotaru (21 de ani).
16:30
Radunovic, cu gândul la play-off Fundașul crede că FCSB poate să recupereze diferența de puncte » Ce spune despre Europa League Golazo.ro
Risto Radunovic (33 de ani), fotbalistul celor de la FCSB, crede că „roș-albaștrii” pot să se califice în play-off-ul Superligii.
16:10
RMN pentru titularul de la FCSB Elias Charalambous confirmă accidentarea jucătorului + ce spune despre naționala României Golazo.ro
Elias Charalambous (45 de ani) a confirmat și el că Valentin Crețu (36 de ani) se confruntă cu probleme medicale.
16:10
Zid în jurul Israelului 16 agenți Mossad păzesc naționala în Norvegia. Măsuri de protecție fără precedent » Gestul unic făcut de selecționer la conferință Golazo.ro
Israel joacă sâmbătă seară la Oslo, împotriva Norvegiei. Autoritățile scandinave au impus o protecție severă în întreaga capitală. Naționala israeliană e hiperprotejată de agenții serviciilor secrete
16:00
Djokovic, înfrângere șocantă  Surpriza anului în tenis: sârbul a fost eliminat în semifinale la Shanghai de #204 ATP! Golazo.ro
Novak Djokovic a fost eliminat în semifinalele turneului Masters 1000 ATP de la Shanghai de către Valentin Vacherot.
15:30
„Un tip inteligent” Legendarul Fabio Capello a vorbit la superlativ despre Cristi Chivu: „A intrat în mințile jucătorilor” Golazo.ro
Fabio Capello (79 de ani), legendarul antrenor italian, a vorbit la superlativ despre Cristi Chivu (44 de ani), tehnicianul celor de la Inter.
