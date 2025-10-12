Se schimbă și formatul Euro! UEFA vrea să transforme preliminariile CE după modelul Ligii Campionilor » Cum ar putea arăta
Golazo.ro, 12 octombrie 2025 14:20
Aleksander Ceferin, liderul UEFA din 2016, continuă revoluția în competițiile continentale. A modificat radical Liga Campionilor, Europa League și Conference, acum schimbă și campania de calficare la Euro
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 30 minute
14:30
Calcule de calificare Ilie Dumitrescu știe ce se va întâmpla în meciul România - Austria: „Avem șanse mari” # Golazo.ro
ROMÂNIA - AUSTRIA. Ilie Dumitrescu (56 de ani), fostul mare internațional, este încrezător în șansele „tricolorilor” înaintea partidei din preliminariile CM 2026.
Acum o oră
14:20
Se schimbă și formatul Euro! UEFA vrea să transforme preliminariile CE după modelul Ligii Campionilor » Cum ar putea arăta # Golazo.ro
Aleksander Ceferin, liderul UEFA din 2016, continuă revoluția în competițiile continentale. A modificat radical Liga Campionilor, Europa League și Conference, acum schimbă și campania de calficare la Euro
Acum 2 ore
13:50
Csikszereda, victorie categorică Ciucanii și-au umilit adversara în amicalul disputat înainte de restanța cu CFR Cluj # Golazo.ro
Csikszereda - Muscelul Câmpulung 6-0. „Ciucanii” s-au impus categoric în partida amicală.
13:40
Panică la bord Avionul naționalei Nigeriei, nevoit să aterizeze de urgență după ce parbrizul s-a spart! # Golazo.ro
Avionul naționalei Nigeriei a fost nevoit să aterizeze de urgență, după ce parbrizul s-a crăpat în aer.
13:30
Scandal la un meci caritabil Diego Costa a fost la un pas de bătaie cu Martin Skrtel » Ce a postat după incident # Golazo.ro
Diego Costa (37 de ani) și Martin Skrtel (40 de ani) au fost la un pas de bătaie în meciul demonstrativ Chelsea Legends - Liverpool Legends.
13:10
Viața tulburătoare a lui Josef Uridil Primul selecționer străin al României: a fost rănit pe front, a devenit superstar în Austria și a murit sărac # Golazo.ro
Primul selecționer străin din istoria naționalei României a fost austriacul Josef ”Pepi” Uridil, o legendă a fotbalului din Țara Valsului, cu o poveste de viață tulburătoare.
13:10
Nemaivăzut! Selecționerul sârb și-a anunțat demisia pe bancă, în timpul jocului cu Albania: „Nu mai are sens” # Golazo.ro
Dragan Stojkovic, 60 de ani, un simbol al fotbalului sârb, nu mai este selecționer. Înfrângerea dură, 0-1 acasă cu Albania, anulează aproape toate șansele Serbiei de a mai prinde barajul pentru Mondial
13:10
O nouă competiție în Europa? Propunerea președintelui de la FC Porto » Real Madrid și Barcelona sunt și ele implicate # Golazo.ro
Andre Villas-Boas (47 de ani), președintele celor de la FC Porto, își dorește să creeze Supercupa Iberică, o competiție unde ar urma să particepe șase echipe din Spania și Portugalia.
Acum 4 ore
12:30
„Avea 94 kg și nu voia să slăbească” Fabio Capello, dezvăluiri despre relația complicată cu Ronaldo: „Era liderul negativ de la Real Madrid” # Golazo.ro
Fabio Capello (79 de ani) a dezvăluit relația complicată cu legendarul fotbalist brazilian Ronaldo Nazario (49 de ani).
12:10
Se umple Arena Națională! Câte bilete s-au vândut cu câteva ore înainte de meciul decisiv cu Austria » Câți spectatori sunt așteptați # Golazo.ro
ROMÂNIA - AUSTRIA. Suporterii „tricolorilor” s-au mobilizat serios pentru meciul decisiv din preliminariile CM 2026.
12:10
Ianis Hagi l-a cucerit Ionel Dănciulescu a lăudat prestația de la națională a „Prințului”: „Am văzut sclipire și bucurie” # Golazo.ro
Ionel Dănciulescu (48 de ani), fostul internațional român, a lăudat atitudinea cu care Ianis Hagi (26 de ani) evoluează pentru echipa națională.
11:50
Umilință la Sofia Vedetele Turciei au demolat Bulgaria chiar la ea acasă. 5 goluri în 45 de minute! # Golazo.ro
Bulgaria - Turcia 1-6. Naționala „semilunii” s-a distrat pe stadionul național „Vasil Levski”.
11:50
România - Austria LIVE de la ora 21:45 , în preliminariile CM 2026 » Meci crucial pentru „tricolori” # Golazo.ro
România și Austria se întâlnesc în cadrul unui duel din Grupa H a preliminariilor CM 2026. Partida este în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1, cu începere de la ora 21:45.
11:30
Surprize în lotul pentru Austria Șase jucători sunt out! Ce s-a întâmplat cu Răzvan Marin, despre care Lucescu spunea că e accidentat # Golazo.ro
Șase jucători au fost lăsați în afara lotului pentru meciul cu Austria, din preliminariile Campionatului Mondial 2026.
11:00
Scandal la Baza FCSB FOTO. Poliția a intervenit de urgență: „Am rămas blocați cu toții” » Ce s-a întâmplat # Golazo.ro
Poliția a fost nevoită să intervină, după ce un scandal de proporții a izbucnit sâmbătă seară la baza FCSB, din Berceni.
Acum 6 ore
10:20
„Ucideți albanezii!” VIDEO. Istvan Kovacs, în mijlocul unor incidente grave la Serbia - Albania » Manaj, marcatorul golului albanez, s-a răzbunat pe sârbi # Golazo.ro
Istvan Kovacs a arbitrat Serbia - Albania 0-1 și a văzut furia tribunelor de la Leskovac, dar și semnul provocator făcut de Manaj după gol. I-a dat cartonaș galben vârfului albanez
10:00
Dinamo și Pelister, conferință comună „Câinii” s-au deplasat în Macedonia de Nord pentru un amical special » Ce a spus Zeljko Kopic # Golazo.ro
Dinamo și Pelister au organizat o conferință de presă comună înaintea amicalului pe care îl vor disputa în pauza internațională.
09:50
Messi, o nouă dublă în MLS VIDEO. Starul argentinian a făcut spectacol în victoria lui Inter Miami » Seară specială pentru Alba și Suarez # Golazo.ro
Lionel Messi (38 de ani) continuă să facă spectacol pentru Inter Miami.
09:10
Mesajul Nadiei pentru Popovici Cei doi au fost prezenți la lansarea campaniei MAI: „El a dus acești copii în bazin” # Golazo.ro
Nadia Comăneci (63 de ani) și David Popovici (21 de ani) au fost prezenți la lansarea programului „Fii și tu campion!”.
Acum 24 ore
23:30
La un pas de CM 2026! VIDEO Cum a fost surprins Cosmin Olăroiu după ce a întors scorul cu Oman » Mai are nevoie doar de un egal # Golazo.ro
Naționala condusă de Cosmin Olăroiu (56 de ani) a reușit să întoarcă scorul în partida cu Oman, încheiată 2-1.
23:20
Budescu, fără shaormerie Mijlocașul este singurul din echipă fără sponsorul principal pe tricou » Care este motivul # Golazo.ro
Constantin Budescu (36 de ani) este singurul jucător de la CS Tunari care joacă fără unul dintre sponsorii principali pe echipament.
23:10
Haaland, de neoprit Atacantul norvegian a ratat două penalty-uri, dar s-a revanșat cu un hat-trick împotriva Israelului # Golazo.ro
Erling Haaland (25 de ani), atacantul celor de la Manchester City, a ratat de două ori de la punctul cu var în meciul Norvegia - Israel 5-0.
22:30
„Nu vrem să tremurăm la loterie” Selecționerul Austriei, decis la București. Fără „cadouri” pentru Lucescu # Golazo.ro
Ralf Rangnick, 67 de ani, selecționerul Austriei din primăvara lui 2022, a vorbit la conferință despre Raul Florucz, jocul României și s-a oprit la Mircea Lucescu, avertizându-l: „Cu tot respectul…”. Cum a răspuns la întrebarea dacă va mai antrena la 80 de ani.
22:10
Steaua nu renunță la marcă Ministrul Apărării, răspuns pentru patronul FCSB-ului: „Suntem deschiși la un parteneriat” # Golazo.ro
Ionuț Moșteanu (51 de ani), ministrul Apărării, a declarat că Ministerul Apărării Naționale (MApN) vrea un parteneriat de management pentru ca Steaua să poată promova în Liga 1.
22:10
România și Austria se întâlnesc duminică, 12 octombrie, de la 21:45, în preliminariile Campionatului Mondial din vara anului viitor.
21:30
„Ah, nu sunt frați?” Austriacul Seiwald, confuzie la conferință despre „tricolori”. Selecționerul, doi jucători de care se teme # Golazo.ro
Nicolas Seiwald, mijlocașul defensiv al Austriei, a crezut că Răzvan și Marius Marin sunt frați. De-abia sâmbătă, la conferința de la București, a aflat că mijlocașii nu sunt rude.
21:10
Ce surpriză: cine va fi portar cu Austria Mircea Lucescu a decis pe cine va titulariza între buturi după ce i-a reproșat lui Radu modul faza golului încasat cu Moldova # Golazo.ro
România - Austria se va juca duminică, de la 21:45, în preliminariile CM
21:10
Slimani, SHOW la Cluj VIDEO Algerianul a contribuit la toate reușitele CFR-ului în amicalul disputat azi # Golazo.ro
Islam Slimani (37 de ani), atacantul celor de la CFR Cluj, a făcut show în amicalul formației ardelene cu Gloria Bistrița, scor 3-0.
21:00
Imagini surprinzătoare VIDEO Starul fotbalului mondial a purtat microfon la antrenament: „Ai băut? Ce ai făcut azi noapte?” # Golazo.ro
Erling Haaland (25 de ani), starul lui Manchester City, a fost protagonistul unui moment amuzant în timpul unui antrenament al echipei naționale a Norvegiei.
20:20
De ce nu mai vorbește Lucescu la Digisport VIDEO Selecționerul a refuzat interviul la cea mai mare televiziune de sport din România și a jignit un jurnalist # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul echipei naționale, a refuzat să acorde un interviu pentru Digi Sport la finalul meciului cu Moldova, scor 2-1 pentru România.
20:10
„Mă simțeam vinovat” Ioan Ovidiu Sabău, după ce a vrut să plece de la U Cluj: „Nu este ușor” + Ce spune despre echipa națională # Golazo.ro
Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), antrenorul celor de la Universitatea Cluj, a vorbit despre situația „studenților” la o săptămână de la momentul în care a dorit să își dea demisia.
20:10
„Am crescut cu foamete, restricții” Ion Țiriac, despre copilărie: „Am văzut bombardamentele deasupra capului meu” # Golazo.ro
Ion Țiriac (86 de ani), fost mare jucător de tenis și unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din România, a vorbit despre copilăria sa.
20:10
Cu bicicletă specială și la hotel Austriecii au sosit la Marriott. Selecționerul Rangnick, protejat după operațiile suferite la gleznă # Golazo.ro
Austria e la București. Alaba, Arnautovic, Sabitzer și colegii lor au ajuns sâmbătă seară, s-au cazat la Marriott și au intrat în ședință cum au ajuns la hotel.
20:10
Apt pentru meciul cu Austria Tatăl lui Răzvan Marin a confirmat pentru GOLAZO.ro că fiul său poate juca: „Era normal” # Golazo.ro
Petre Marin (52 de ani), tatăl lui Răzvan Marin, a confirmat pentru GOLAZO.ro că fiul său este apt de joc și a revenit la antrenamentele echipei naționale. România - Austria se va disputa duminică, de la 21:45, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
19:50
Selecționerul a cerut concedierea unui jurnalist drept condiție de a discuta cu postul TV unde acesta este invitat la emisiuni.
19:00
„Experiența lui Lucescu ar trebui să se vadă” Ciprian Marica, înainte de meciul României cu Austria: „Toată lumea e sceptică” # Golazo.ro
Ciprian Marica (40 de ani), fostul atacant al echipei naționale, a vorbit despre meciul cu Austria. România - Austria se va disputa duminică, de la 21:45, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
19:00
„Nimeni nu știe ce e” Ioan Becali explică de ce Darius Olaru nu s-a transferat în Vest: „O mare problemă” # Golazo.ro
Ioan Becali (73 de ani) a explicat motivele pentru care Darius Olaru (27 de ani) nu s-a transferat până acum în străinătate.
18:30
A gafat în poarta Germaniei Doi români au debutat oficial pentru naționala germană. Unul a greșit grav la gol # Golazo.ro
Dennis Seimen (19 ani) și Tom Bischof (20), ambii cu rădăcini românești, au jucat primul meci oficial pentru Germania U21. Primul a vrut să dribleze în fața porții goale: „Ce eroare de portar!”
18:00
Teodor Ilincăi (42 de ani) va interpreta imnul național la partida cu Austria din preliminariile Campionatului Mondial.
17:50
Flavius Domide, unul dintre cei mai respectați și iubiți foști jucători de la UTA Arad, a decedat. „Roșcovanul”, așa cum era poreclit, s-a stins la 79 de ani.
17:10
Romanian Wolves - Delta 17-40 Selecționata României a pierdut la scor primul meci din Europe Super Cup # Golazo.ro
Romanian Wolves - Delta 17-40. Selecționata olandeză a dominat categoric confruntarea de pe stadionul Arcul de Triumf.
17:00
„Prietenia cu el e nu e posibilă” Djokovic, dezvăluire neașteptată despre un mare rival: „Nu am fost niciodată prieteni și nu vom fi” # Golazo.ro
Novak Djokovic a dezvăluit de ce nu a putut să lege niciodată o relație de prietenie cu Rafael Nadal.
16:50
„Meciul vieții” Olăroiu contra Real Madrid. Pe cine înfruntă în barajul pentru calificarea la Mondial # Golazo.ro
Cosmin Olăroiu poate participa în premieră la Campionatul Mondial, ca selecționer al Emiratelor Arabe Unite. Pentru a fi la CM 2026, trebuie să învingă doi antrenori europeni importanți într-unul din barajele zonei asiatice
16:40
Răzvan Marin poate juca sau nu? Mircea Lucescu spune că e accidentat, tatăl jucătorului îl contrazice: „Așa mi-a spus!” # Golazo.ro
Petre Marin l-a contrazis pe Mircea Lucescu și a venit cu noi detalii despre starea de sănătate a „tricolorului”.
16:40
Ciubotaru, de vânzare? Anunțul făcut de Hermannstadt despre jucătorul care a intrat în atenția FCSB # Golazo.ro
Claudiu Rotar (47 de ani), acționarul celor de la Hermannstadt, a anunțat că sibienii nu se gândesc să-l vândă pe Kevin Ciubotaru (21 de ani).
16:30
Radunovic, cu gândul la play-off Fundașul crede că FCSB poate să recupereze diferența de puncte » Ce spune despre Europa League # Golazo.ro
Risto Radunovic (33 de ani), fotbalistul celor de la FCSB, crede că „roș-albaștrii” pot să se califice în play-off-ul Superligii.
16:10
RMN pentru titularul de la FCSB Elias Charalambous confirmă accidentarea jucătorului + ce spune despre naționala României # Golazo.ro
Elias Charalambous (45 de ani) a confirmat și el că Valentin Crețu (36 de ani) se confruntă cu probleme medicale.
16:10
Zid în jurul Israelului 16 agenți Mossad păzesc naționala în Norvegia. Măsuri de protecție fără precedent » Gestul unic făcut de selecționer la conferință # Golazo.ro
Israel joacă sâmbătă seară la Oslo, împotriva Norvegiei. Autoritățile scandinave au impus o protecție severă în întreaga capitală. Naționala israeliană e hiperprotejată de agenții serviciilor secrete
16:00
Djokovic, înfrângere șocantă Surpriza anului în tenis: sârbul a fost eliminat în semifinale la Shanghai de #204 ATP! # Golazo.ro
Novak Djokovic a fost eliminat în semifinalele turneului Masters 1000 ATP de la Shanghai de către Valentin Vacherot.
15:30
„Un tip inteligent” Legendarul Fabio Capello a vorbit la superlativ despre Cristi Chivu: „A intrat în mințile jucătorilor” # Golazo.ro
Fabio Capello (79 de ani), legendarul antrenor italian, a vorbit la superlativ despre Cristi Chivu (44 de ani), tehnicianul celor de la Inter.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.