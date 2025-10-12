Primarul general interimar al Bucureştiului, Stelian Bujduveanu: Am acest drept de a gândi că aş putea fi şi primar plin al Bucureştiului

Ziarul Financiar, 12 octombrie 2025 14:30

Primarul general interimar al Bucureştiului, Stelian Bujduveanu: Am acest drept de a gândi că aş putea fi şi primar plin al Bucureştiului

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 10 minute
14:45
Business Magazin. Marile branduri de lux descoperă acum că “less is more” şi încep să se axeze pe clienţii super exclusivişti, o categorie extrem de redusă, dar extrem de cheltuitoare: Doar 600.000 de persoane generează 23% din vânzările globale de branduri de lux Ziarul Financiar
Acum 30 minute
14:30
Primarul general interimar al Bucureştiului, Stelian Bujduveanu: Am acest drept de a gândi că aş putea fi şi primar plin al Bucureştiului Ziarul Financiar
Acum o oră
14:00
Zelenski: Rusia a lansat peste 3.100 de drone, 92 de rachete şi 1.360 de bombe într-o săptămână Ziarul Financiar
Acum 2 ore
13:45
Donald Trump merge în Egipt pentru a prezida summitul privind Gaza Ziarul Financiar
13:15
Business Magazin. Ce vor femeile de la bani? Lecţii financiare pentru tinerele aflate la început de carieră, din partea femeilor care au avut succes fie prin conducerea unei companii fie prin realizarea unui business Ziarul Financiar
13:00
Ibiza şi Formentera sunt inundate. Vremea rea paralizează traficul pe insule Ziarul Financiar
Acum 4 ore
12:00
Sistemului de Intrare/Ieşire (EES) este operaţional de azi pe mai multe aeroporturi din România Ziarul Financiar
12:00
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: România este una dintre cele şase ţări europene selectate pentru a găzdui noile AI Factories Ziarul Financiar
12:00
Israelul intenţionează să distrugă tunelurile Hamas din Gaza după eliberarea ostaticilor Ziarul Financiar
11:15
Serviciile secrete americane ajută Ucraina să atace infrastructura energetică a Rusiei Ziarul Financiar
11:15
Franţa va simula o inundaţie similară cu cea din 1910 pentru a-şi testa locuitorii Ziarul Financiar
Acum 6 ore
10:45
O femeie a murit după ce maşina pe care o conducea a lovit un podeţ Ziarul Financiar
O femeie în vârstă de 40 de ani a murit, în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce maşina pe care o lovea a părăsit drumul şi s-a izbit de un podeţ, în localitatea maramureşeană Lăpuşel.
10:00
UE începe duminică implementarea treptată a sistemului digital la frontieră Ziarul Financiar
Ţările membre ale Uniunii Europene au început duminică să pună în aplicare un nou sistem de intrare şi ieşire la frontierele externe ale blocului, înregistrând electronic datele cetăţenilor din afara UE, scrie Reuters.
10:00
Aeroportul din Sibiu, primul din România care implementează sistemul european EES Ziarul Financiar
10:00
China acuză SUA de intensificarea tensiunilor comerciale Ziarul Financiar
Acum 24 ore
22:45
Cuba neagă „categoric” orice participare la războiul din Ucraina Ziarul Financiar
În septembrie 2023, guvernul cubanez a raportat existenţa unei reţele criminale suspectate că recrutează persoane pe insulă pentru a participa la războiul din Ucraina de partea armatei ruse, potrivit Le Figaro.
22:45
MAE: Atenţionare de călătorie - Republica Madagascar Ziarul Financiar
22:45
Preşedintele Donald Trump a cerut Pentagonului să folosească toate fondurile disponibile pentru plata trupelor Ziarul Financiar
22:30
Actriţa Diane Keaton a murit la vârsta de 79 de ani Ziarul Financiar
22:00
Opinie Oana Ionită, Ziarul Financiar: Cât e suficient ca să trăieşti, nu doar să supravieţuieşti? Generaţia Z nu mai acceptă „merge şi aşa” şi cere salarii de la 6.000 de lei în sus Ziarul Financiar
20:30
Germania: Acord cu talibanii pentru returnarea solicitanţilor de azil afgani în ţara lor de origine Ziarul Financiar
18:30
A murit Marinela Chelaru. Actriţa avea 66 de ani Ziarul Financiar
18:30
Ciocnirea „greilor” pentru Liberty Galaţi: Dorinel Umbrărescu, cel mai mare constructor, versus Rinat Akhmetov, cel mai bogat ucrainean Ziarul Financiar
18:00
Zelenski a discutat cu Trump despre apărarea aeriană Ziarul Financiar
18:00
Circulaţia trenurilor între Gara de Nord şi Aeroportul Otopeni, suspendată temporar Ziarul Financiar
16:45
Maşini cu probleme tehnice, scoase din trafic de Poliţia Capitalei Ziarul Financiar
16:45
Ministrul Finanţelor Alexandru Nazare: România îşi menţine încrederea investitorilor. A patra confirmare în trei luni Ziarul Financiar
16:15
Prim-ministrul francez Lecornu, reales în funcţie, face apel la calm în contextul haosului politic Ziarul Financiar
15:30
Gică Popescu deschide, în noiembrie, proiectul de retail comercial din Hunedoara, investiţie de 6 milioane de EUR pe terenul unei foste fabrici Ziarul Financiar
15:00
Ministrul Energiei Bogdan Ivan: Proiectele energetice româno-americane sunt coloana vertebrală a parteneriatului strategic Ziarul Financiar
15:00
Produse contrafăcute de peste 870.000 lei, descoperite în patru autocare la Giurgiu Ziarul Financiar
15:00
Melania Trump spune că unii copii prinşi în război s-au întors acasă după discuţiile cu Putin Ziarul Financiar
15:00
Avioane britanice au zburat 12 ore alături de SUA şi NATO în apropierea graniţei cu Rusia Ziarul Financiar
15:00
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban, despre lentoarea preşedintelui Dan: Este un om care cumpăneşte foarte bine Ziarul Financiar
Nicuşor Dan este este un om care cumpăneşte foarte bine şi procesează cu extrem de multp atenţie, spune consilierul prezidenţial Ludovic Orban, întrebat despre „lentoarea” preşedintelui.
15:00
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban: Dacă eşuează coaliţia, eşuează România. Alternativa este un dezastru Ziarul Financiar
Fiecare partid din coaliţie îşi face „jocurile” şi este normal că se „erodează” coaliţia. Însă dacă această coaliţie eşuează, „România eşuează”, spune, sâmbătă, consilierul prezidenţial Ludovic Orban.
15:00
Atac ucrainean asupra unei rafinării de petrol ruseşti Ziarul Financiar
15:00
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, despre AI Factory: Trecem de la ambiţie la infrastructură Ziarul Financiar
Ieri
14:00
Belarusul îşi testează armata pe fondul riscurilor de securitate tot mai mari Ziarul Financiar
Dictatorul belarus, Aleksandr Lukaşenko, a ordonat o inspecţie a stării de pregătire de luptă a forţelor armate ale ţării, a anunţat, sâmbătă, Ministerul Apărării din Belarus.
13:45
Trump şi AstraZeneca anunţă la Casa Albă un acord privind preţurile medicamentelor în SUA Ziarul Financiar
Preşedintele Donald Trump a dezvăluit un acord cu producătorul britanic de medicamente AstraZeneca, în baza căruia compania va vinde unele medicamente cu reducere către programul de sănătate Medicaid al guvernului, similar cu acordul privind preţurile medicamentelor încheiat anterior cu Pfizer.
13:45
Radiografia pieţei muncii din România: Care sunt industriile care au dat de greu în 2025. Cea mai mare problemă este lipsa specialiştilor care nu se mai găsesc în ţară VIDEO Ziarul Financiar
13:45
Negrescu anunţă o premieră naţională: România va avea prima sa AI Factory Ziarul Financiar
România face un pas major în consolidarea capacităţilor sale digitale şi de cercetare şi va avea prima sa AI Factory, după ce a fost selectată printre cele şase ţări europene care vor găzdui centre AI în cadrul iniţiativei EuroHPC – AI Factories, spune europarlamentarul PSD Victor Negrescu.
13:00
Ministrul Energiei Bogdan Ivan: Prima moleculă de gaz din Neptun Deep va fi extrasă la începutul lui 2027 Ziarul Financiar
13:00
Municipiul Bucureşti îşi menţine calificativele de rating de credit din partea Fitch Ratings Ziarul Financiar
13:00
Ministrul Finanţelor Alexandru Nazare: România a susţinut o abordare echilibrată privind viitorul buget al UE şi noile resurse proprii Ziarul Financiar
12:45
Cum poate România să iasă din impasul economic şi să creeze o economie puternică. Ce putem învăţa din strategia japonezilor după Al Doilea Război Mondial care a ajutat ţara să se ridice din ruine. Cum au acţionat? VIDEO Ziarul Financiar
12:30
Ministrul Energiei Bogdan Ivan: România va trece cu bine de iarnă, negociem redeschiderea discuţiilor cu UE pe cărbune Ziarul Financiar
12:30
Administraţia Trump începe concedierea a mii de bugetari în plin blocaj guvernamental. Sindicatele dau în judecată Casa Albă Ziarul Financiar
12:15
Grindeanu: Dacă eşuează Coaliţia, dincolo e un deşert al populismului. Ce spune de salariul minim Ziarul Financiar
12:15
Alimentarea cu energie electrică a fost restabilită pentru 800.000 de persoane în Kiev Ziarul Financiar
12:15
Aspiranta la funcţia de premier al Japoniei cântă la tobe pentru a se relaxa Ziarul Financiar
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.