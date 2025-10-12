Germania va deporta toți tinerii sirieni care solicită azil, chiar dacă nu au cazier
StirileProtv.ro, 12 octombrie 2025 16:20
Germania se pregăteşte să deporteze tineri sirieni din ţară, chiar dacă aceştia nu au cazier judiciar, a anunţat duminică Ministerul de Interne de la Berlin, transmite dpa.
• • •
Acum 30 minute
16:20
Germania va deporta toți tinerii sirieni care solicită azil, chiar dacă nu au cazier
Germania se pregăteşte să deporteze tineri sirieni din ţară, chiar dacă aceştia nu au cazier judiciar, a anunţat duminică Ministerul de Interne de la Berlin, transmite dpa.
Acum o oră
15:50
Serviciile secrete maghiare au spionat Bruxelles-ul. În Ungaria acționa și fostul adjunct SIS care vindea secretele României # StirileProtv.ro
Serviciile secrete maghiare au spionat Bruxelles-ul, potrivit unei investigații realizate de publicații din Ungaria, Germania, Austria și Belgia. În acest context, merită amintit că fostul adjunct SIS care vindea secretele României acționa în Ungaria.
15:50
Bujduveanu, anunț important despre linia „corporatiștilor”: „Este finalizată în proporţie de 99%”. Când se reia circulația # StirileProtv.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunţat că linia 5 de tramvai va fi repusă în funcţiune în luna decembrie.
15:40
Zelenski cere măsuri împotriva "terorii din aer" a Rusiei după ce a lansat peste 4.000 de atacuri aeriene în ultima săptămână # StirileProtv.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut duminica aceasta comunităţii internaţionale să acţioneze, după o săptămână cu peste 4.000 de atacuri aeriene ruse asupra Ucrainei, informează dpa.
Acum 2 ore
15:30
Temperaturile scad brusc săptămâna viitoare în toată țara. ANM: Minimele ating -3 grade, este așteptată brumă # StirileProtv.ro
Meteorologii anunţă răcirea vremii în majoritatea țării, începând de luni. De marți, temperaturile vor fi sub normalul perioadei, cu minime de -3...-2 grade. Cerul va fi parțial înnorat, iar în jumătatea nordică va apărea bruma.
15:20
Ucraina a capturat un student indian, acuzat pe nedrept de trafic de droguri în Rusia și trimis cu forța pe front # StirileProtv.ro
Ucraina a capturat un cetățean indian despre care se presupune că lupta alături de forțele ruse, fiind primul indian cunoscut care a fost reținut în conflictul în curs.
15:00
Kremlinul avertizează: Rachetele Tomahawk pentru Ucraina ar putea duce la escaladarea conflictului într-un război nuclear # StirileProtv.ro
Kremlinul transmite duminică, prin intermediul purtătorului de cuvânt Dmitri Peskov, că Rusia este profund îngrijorată de posibilitatea ca SUA să furnizeze rachete Tomahawk Ucrainei.
15:00
Aleksandr Lukaşenko: Zelenski este principalul obstacol în calea păcii în Ucraina. Trebuie acţionat urgent # StirileProtv.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski este principalul obstacol în calea păcii în Ucraina, a afirmat preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko, în declaraţii difuzate duminică la televiziunea publică rusă, transmite EFE.
14:50
Hamas nu va participa la guvernarea Fâșiei Gaza. Țara arabă care va media instalarea noii puteri # StirileProtv.ro
Hamas nu va participa la guvernarea Gâșiei Gaza, iar Egiptul ar urma să medieze instalarea noii puteri din regiunea palestiniană.
14:50
Femeie din Suceava, păcălită să ia un credit de 50.000 de lei și să transfere banii într-un cont bancar fals al BNR # StirileProtv.ro
Poliţia din Suceava a deschis un dosar penal pentru înşelăciune, după ce o femeie a reclamat că a fost sunată de un bărbat care i-a spus că cineva vrea să ia un credit pe numele ei.
14:50
Robert De Niro îndeamnă americanii să iasă în stradă la protestele „No Kings Day” față de Donald Trump # StirileProtv.ro
Robert De Niro a lansat un apel către americani, îndemnându-i să participe la protestele organizate împotriva președintelui Donald Trump, cu ocazia zilei „No Kings Day”, pe 18 octombrie, scrie The Hill.
Acum 4 ore
14:20
Un pensionar a intrat calm într-o secție de poliție și a mărturisit că a ucis două persoane, în Marea Britanie # StirileProtv.ro
Un pensionar britanic, Derek Martin, în vârstă de 67 de ani, a șocat polițiștii din Brighton după ce a intrat calm într-o secție și le-a spus ofițerilor: „Am ucis două persoane.”
14:00
Un cunoscut trader de criptomonede a fost găsit mort într-un Lamborghini în Kiev, după ce piața cripto s-a prăbușit # StirileProtv.ro
Un trader ucrainean de criptomonede a fost găsit mort la Kiev după ce piața de monede cripto s-a prăbușit. Autoritățile tratează acum incidentul ca pe o posibilă sinucidere, potrivit poliției locale, citată de Fox News.
13:50
Kremlinul: Trump vrea pace în Ucraina, dar Kievul și Bruxelles-ul nu sunt interesate de dialog # StirileProtv.ro
Preşedintele american Donald Trump rămâne fidel intenţiei sale de a realiza pacea în Ucraina, dar Kievul şi Bruxelles-ul nu sunt interesate de dialog, a declarat duminică purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
13:20
Leonardo DiCaprio, omagiu emoționant pentru Diane Keaton: „A fost unică, briliantă și autentică” # StirileProtv.ro
Leonardo DiCaprio i-a adus un omagiu actriței Diane Keaton, după vestea morții acesteia la vârsta de 79 de ani. Actorul a scris un mesaj emoționant pe Instagram, amintindu-și de colega sa din filmul Marvin’s Room.
13:00
Încă un conflict militar. Afganistanul a anunțat că a ucis 58 de soldați pakistanezi. Talibanii au cucerit posturi militare # StirileProtv.ro
Afganistanul a anunțat duminică faptul că a ucis 58 de soldați pakistanezi în operațiuni de frontieră desfășurate peste noapte, ca răspuns la ceea ce a numit încălcări repetate ale teritoriului și spațiului său aerian.
12:40
Donald Trump a primit vaccinul împotriva Covid-19 și vaccinul antigripal în cel de-al doilea control medical al anului # StirileProtv.ro
Președintele Donald Trump a primit vaccinul împotriva Covid și vaccinul antigripal în timpul vizitei sale la Centrul Medical Walter Reed de vineri, a anunțat medicul său într-o notă publicată de Casa Albă.
12:40
Serviciile secrete ale SUA ajută deja Ucraina să lovească infrastructura energetică a Rusiei, dezvăluie Financial Times # StirileProtv.ro
SUA ajută Ucraina de luni de zile să lanseze atacuri de lungă distanţă asupra instalaţiilor energetice ruseşti, într-un efort comun de a slăbi economia şi de a-l forţa pe preşedintele Vladimir Putin să se aşeze la masa negocierilor.
Acum 6 ore
12:20
Reuben Constantine, poliglotul britanic care iubește limba română. „Are trăsături arhaice și o frumusețe aparte” # StirileProtv.ro
După ce a învățat limbi străine la școală, Reuben Constantine a descoperit un podcast în întregime în limba franceză și a simțit o mare satisfacție realizând că poate înțelege ce se spune.
12:20
Percepții despre Armată: aproape jumătate dintre români cred că țara nu ar rezista 48 de ore în caz de atac # StirileProtv.ro
Aproape jumătate (48%) dintre români consideră că reintroducerea stagiului militar obligatoriu nu ar fi o idee bună, relevă sondajul "Percepţii asupra capacităţilor Armatei Române", realizat de Avangarde.
11:30
Kate Middleton, întâlnire emoționantă cu mamele din Oxford. Ce mesaj a transmis despre familie. FOTO # StirileProtv.ro
Prințesa de Wales, Catherine, a mers la centrul Home-Start din Oxford, unde s-a jucat cu copiii, a discutat cu părinții și a vorbit despre importanța relațiilor de familie și a conexiunii reale, într-o lume dominată de ecrane.
11:20
Scandal în preliminariile CM 2026. S-au scandat lozinci naţionaliste: ”Moarte tuturor albanezilor”. ”Piksi” a demisionat # StirileProtv.ro
Echipa naţională a Serbiei a pierdut sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 0-1, meciul din grupa K disputat împotriva Albaniei, o înfruntare care a fost arbitrată de românul Istvan Kovacs.
11:20
Guvernul centrist al Poloniei depune eforturi pentru a restabili statul de drept, subminat de fosta administrație populistă – însă divizarea profundă a scenei politice face ca șansele de reușită să fie reduse.
11:10
Sarah Jessica Parker, apariție plină de eleganță la un eveniment monden. Ținuta purtată de actriță. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Sarah Jessica Parker a pozat alături de Michael Patrick King la Gala Aniversară GLAAD – 40 de ani, care a avut loc vineri, 10 octombrie, la Cipriani 25 Broadway, în New York City.
11:00
Șeful Armatei, generalul Gheorghiță Vlad, spune că ar trebui să avem în casă provizii: ”Nenorocirile ne prind nepregătiți” # StirileProtv.ro
Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, afirmă că fiecare familie ar trebui să dețină în casă provizii, explicând faptul că multe alte state au programe care pregătesc populația să reacționeze în situații de criză.
11:00
Angelina Jolie, noi detalii despre divorțul de Brad Pitt: „O perioadă dificilă și traumatică” # StirileProtv.ro
Angelina Jolie a vorbit despre „evenimentele dureroase” care au dus la divorțul ei de Brad Pitt.
10:50
Meciul România-Austria, preliminariile Campionatului Mondial 2026. Miza locului 2 în grupă pentru tricolori # StirileProtv.ro
Reprezentativa României înfruntă duminică seara selecţionata Austriei, pe Arena Naţională, de la ora 21.45, în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026.
10:50
Gata cu ștampila pe pașaport. UE introduce control automat la frontiere. Când intră sistemul în vigoare # StirileProtv.ro
Pentru călătorii din afara Europei, un nou sistem de control automatizat va fi introdus începând de duminică, 12 octombrie.
10:40
Cum putem depista din timp riscul de hipertensiune provocat de fumat. Cercetătorii au descoperit o metodă eficientă # StirileProtv.ro
Fumatul contribuie semnificativ la creșterea riscului de hipertensiune arterială, potrivit unui nou studiu realizat de cercetători de la Universitatea din Manitoba, Canada.
Acum 8 ore
10:30
Ne trezim cu o durere de genunchi sau de șold. Simțim durere la umăr, cot ori tendonul lui Ahile. Orice inflamație articulară – traumatică sau degenerativă – poate fi tratată prin radiologie intervențională, fără medicamente.
10:30
Molecula care te ajută să slăbești în somn. Ce face corpul nostru în pauza de 12 ore fără mâncare # StirileProtv.ro
Biologic vorbind, ne învârtim după soare. La propriu. Soarele a stabilit să avem 3 mese pe zi. Și tot soarele a stabilit, culmea, să nu ronțăim toată ziua între mese.
10:30
Descoperirea limfocitelor T reglatoare, premiată cu Nobelul pentru Medicină: echilibrul imunitar, cheia sănătății # StirileProtv.ro
Doctorii și cercetătorii ne spun în fiecare zi că nu există medicamente sau suplimente care cresc, în general, imunitatea. Cele care promit creșterea generală a imunității, mai ales în sezonul rece, sunt doar promisiuni fără sens.
10:30
Cel puțin 41 de persoane au murit într-o serie de inundații și alunecări de teren provocate, de joi, de ploile torențiale din estul și centrul Mexicului, potrivit ultimului bilanț anunțat sâmbătă de guvernul federal.
10:20
Doctor de bine. Emisiunea integrală din 12 octombrie 2025
10:20
Israel ordonă distrugerea tuturor tunelurilor Hamas din Gaza după eliberarea ostaticilor # StirileProtv.ro
Ministrul apărării israelian, Israel Katz, a ordonat duminică armatei să "distrugă toate tunelurile teroriste ale Hamas din Gaza" după eliberarea ostaticilor încă ţinuţi captivi în enclava palestiniană, informează EFE.
10:20
Durerile de cap sau de burtă ale copiilor pot ascunde anxietate, stres emoțional și dificultăți de adaptare la școală # StirileProtv.ro
30% din durerile de burtică în cazul copiilor și adolescenților nu au cauze interne. Se numesc somatizări. Copilul simte real durerea, dar durerea e dată de suferința emoțională.
09:40
Iranul respinge reluarea negocierilor nucleare cu europenii: „Nu vedem niciun motiv pentru discuții” # StirileProtv.ro
Iranul nu vede "niciun motiv" pentru a relua negocierile privind programul său nuclear cu ţările europene, a declarat sâmbătă Teheranul, în timp ce Franţa, Regatul Unit şi Germania au afirmat vineri "hotărârea" lor de a le relansa, scrie AFP.
09:10
Artistul Nicu Alifantis, nemulțumit de Guvernul Bolojan: ”Bă, se-alege praful de tot, fi-v-ar ordonanța de râs să vă fie” # StirileProtv.ro
Muzicianul și poetul Nicu Alifantis s-a arătat nemulțumit, duminică, de una dintre măsurile care au fost adoptate recent de Guvernul Bolojan, pentru așa zisa reformă din administrația publică locală.
09:10
Extragere Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker duminică, 12 octombrie 2025. Report de peste 7 milioane de euro la 6/49, categoria I # StirileProtv.ro
Duminică, 12 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.
09:10
Beijingul reacționează dur la tarifele impuse de Washington: „O politică tipică de dublă măsură” # StirileProtv.ro
China a acuzat Statele Unite de „dublă măsură, dublu standard”, după ce Donald Trump a anunţat aplicarea unor taxe vamale suplimentare de 100% asupra mărfurilor sale, care se vor adăuga în curând celor deja în vigoare.
09:10
Inteligența artificială începe să rescrie piața muncii mai repede decât se așteptau specialiștii.
09:00
Vremea azi, 12 octombrie 2025. Vreme frumoasă în mare parte din țară, cu maxime de până la 22 de grade # StirileProtv.ro
Astăzi avem o zi frumoasă în sud și în sud-vest, dar în celelalte zone se mai adună norii și o să picure puțin în Maramureș, Transilvania, de asemenea în Moldova și în Dobrogea.
08:50
Tehnologii moderne și mâncare tradițională la cea mai mare expoziție de vânătoare și pescuit din Moldova # StirileProtv.ro
Pasionații de vânătoare și pescuit sunt așteptați în aceste zile la cea mai mare expoziție de profil din zona Moldovei.
08:40
Sucurile cu aditivi și coloranți sunt la fel de nocive precum alcoolul. Este concluzia unui studiu realizat în Germania.
08:40
Rețea de falsificatori prinsă de DIICOT. Documente contrafăcute vândute cu până la 3.000 de euro bucata # StirileProtv.ro
Cinci persoane au fost reținute pentru treizeci de zile, iar alta a fost plasată sub control judiciar, după ce ar fi imprimat și vândut acte false.
Acum 12 ore
08:30
Barometrul Sportului: 1 din 3 români evită activitatea fizică. Clujenii, provocați la o cursă de mers pe jos în ploaie # StirileProtv.ro
Un român din trei declară că nu face mișcare aproape deloc, arată Barometrul Sportului în România. Iar motivația scade odată cu vârsta.
08:30
Lămâii aduc în grădină prospețimea și aroma specifică citricelor, fie că sunt cultivați direct în sol sau în ghivece. Cu puțină atenție la lumină, udare și fertilizare, acești arbori pot crește sănătoși și pot oferi fructe delicioase.
08:30
Aioli – rețetă tradițională de sos de usturoi din bucătăria mediteraneană. Cum se prepară acest sos # StirileProtv.ro
Aioli este un sos de usturoi popular în bucătăria mediteraneană, cunoscut pentru gustul său intens și textura cremoasă. Pentru a prepara acest sos ai nevoie de ingrediente simple și de tehnica potrivită.
08:30
Carrot Cake – rețeta clasică de tort cu morcovi. Cum se prepară această prăjitură simplă cu blat pufos # StirileProtv.ro
Carrot Cake este un desert clasic, apreciat pentru textura sa moale și aroma echilibrată dintre dulceața morcovilor și condimentele fine. Această prăjitură simplă, cu blat pufos și gust bogat, se prepară ușor.
08:30
Patru zodii care atrag succesul și stabilitatea financiară în săptămâna 13-19 octombrie 2025 # StirileProtv.ro
Săptămâna 13-19 octombrie 2025 aduce o schimbare importantă de energie în planul profesional și financiar.
