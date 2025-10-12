Linia 5 de tramvai, care leagă zona de Nord de centrul Capitalei, va fi redeschisă în decembrie, anunță Stelian Bujduveanu

G4Media, 12 octombrie 2025 16:20

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că în luna decembrie va fi repusă în funcţiune linia 5 de tramvai, transmite Agerpres. Bujduveanu a...   © G4Media.ro.

Acum 10 minute
16:30
Un politican cere Corpul de control la Poliția Giurgiu după moartea adolescentului de 17 ani lovit de o autospecială, la ora 3 dimineața: Este al doilea accident mortal petrecut în mai puţin de o săptămână la Giurgiu în care sunt implicaţi poliţişti G4Media
Deputatul PNL de Giurgiu Alexandru Andrei cere ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, trimiterea Corpului de control pentru a investiga accidentul în care un adolescent de...   © G4Media.ro.
Acum 30 minute
16:20
Acum o oră
16:00
Goldie Hawn, Bette Midler și Robert De Niro își iau rămas bun de la Diane Keaton G4Media
Legendara actriţă Diane Keaton, care a murit, sâmbătă, la 79 de ani, a fost omagiată de staruri de la Hollywood. Un omagiu special a venit...   © G4Media.ro.
15:50
STUDIU Majoritatea companiilor pierd bani în primele etape ale implementării inteligenței artificiale G4Media
Aproape toate marile companii care au introdus sisteme de inteligență artificială (AI) au înregistrat pierderi financiare la începutul procesului de implementare, potrivit unui sondaj realizat de compania...   © G4Media.ro.
15:50
VIDEO Coco Gauff, campioană la Wuhan după o finală 100% americană G4Media
Coco Gauff (21 de ani) a devenit noua campioană de la WTA Wuhan, trofeul fiind cucerit după o finală 100% americană cu Jessica Pegula. VIDEO...   © G4Media.ro.
15:40
VIDEO Surpriză uriașă în tenis: Valentin Vacherot, campion la Shanghai împotriva vărului său – Cel mai slab clasat jucător din istorie care se impune la un Masters G4Media
Monegascul Valentin Vacherot, locul 204 mondial, a trecut de verișorul său, Arthur Rinderknech, și a câștigat Mastersul de la Shanghai, competiție de categorie 1000. Finala...   © G4Media.ro.
15:40
Bujduveanu, primar interimar, vorbeşte despre un candidat comun la Primăria Bucureşti şi „dreptul” de a fi primar plin G4Media
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că, după zece ani în administraţie, are dreptul de a se gândi că ar putea fi...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
15:30
Stelian Bujduveanu, despre avertizările privind ciclonul și exagerările de care a fost acuzat: Nu putem să ne inspirăm din aplicaţii private/ Cred că a fost pentru prima dată în municipiul Bucureşti când prevenţia a fost prioritară G4Media
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că, atunci când ANM a transmis avertizarea Cod roşu de vreme severă, s-a văzut nevoit să...   © G4Media.ro.
15:30
Avionul echipei naționale a Nigeriei a aterizat de urgență în Angola după o fisură la parbriz G4Media
Jucătorii Nigeriei au trecut prin momente de groază în noaptea de sâmbătă spre duminică. După victoria împotriva Lesotho de vineri seară (2-1), în calificările pentru...   © G4Media.ro.
15:20
Penurie de benzină în Rusia: tot mai multe regiuni introduc limite de vânzare „pe persoană” G4Media
Restricțiile privind vânzarea de benzină au intrat în vigoare în mai multe regiuni ale Rusiei, Tyumen și Sverdlovsk. Anterior, măsuri similare fuseseră impuse în regiunile...   © G4Media.ro.
15:20
Vine frigul. De marți temperaturile scad sub media lunii octombrie G4Media
Meteorologii anunţă că vremea se va răci, începând de luni, în cea mai mare parte a ţării, urmând ca de marţi temperaturile să se situeze...   © G4Media.ro.
15:10
Kremlinul folosește iar amenințarea nucleară dacă o rachetă Tomahawk ar fi trasă asupra Rusiei / Regimul Putin folosește constant șantajul nuclear ca să oprească ajutorul pentru Ucraina G4Media
Kremlinul a transmis duminică, prin intermediul purtătorului de cuvânt Dmitri Peskov, că Rusia este profund îngrijorată de posibilitatea ca SUA să furnizeze rachete Tomahawk Ucrainei,...   © G4Media.ro.
15:00
Amintiri cu laureatul Nobel László Krasznahorkai la Timișoara. Scriitorul maghiar a fost în capitala Banatului în urmă cu 11 ani. A vrut să viziteze o piață agroalimentară G4Media
László Krasznahorkai, laureatul Premiului Nobel pentru Literatură din 2025, a fost invitat la Festivalul Internațional de Literatură de la Timișoara (FILT) în 2014, la ediția...   © G4Media.ro.
15:00
Germania începe să deporteze tineri sirieni apți de muncă pentru a scădea presiunea migratorie G4Media
Germania se pregăteşte să deporteze tineri sirieni din ţară, chiar dacă aceştia nu au cazier judiciar, a anunţat duminică Ministerul de Interne de la Berlin,...   © G4Media.ro.
15:00
Caravasili propune la Romanian Fashion Week o colecție geometrică, cu siluete sculpturale și accente masculine G4Media
Colecția semnată de Caravasili s-a remarcat pe podiumul Romanian Fashion Week printr-un discurs vizual coerent, centrat pe tailoring contemporan, forme geometrice și o estetică androgină...   © G4Media.ro.
14:50
Uber renunță la opțiunea de curse partajate în România G4Media
Uber a decis să oprească serviciul UberX Share pe piața din România, funcția care le permitea pasagerilor să împartă o cursă cu alte persoane ce...   © G4Media.ro.
14:50
VIDEO Nicolae Soare a doborât recordul național la maraton – Performanța data de 47 de ani G4Media
Sportivul Nicolae Soare a doborât recordul naționale la maraton, performanța fiind reușită cu ocazia participării la Bucharest Marathon. Vechiul record îi aparține lui Cătălin Andreica...   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
14:10
EXCLUSIV Asaltul inculpaților spălați de justiție: Foști condamnați și inculpați pentru corupție dau statul în judecată după ce au scăpat de dosare ca urmare a deciziilor CCR sau a unor sentințe controversate G4Media
Portalul instanțelor de judecată abundă de procese pentru ”reparare prejudicii – erori judiciare” deschise de foști condamnați și inculpați judecați pentru corupție. Aceștia dau statul...   © G4Media.ro.
14:10
Orezul biryani este ca o foaie albă pe care mirodeniile Asiei au desenat mii de gusturi. De origini persane, înseamnă nenumărate combinații aromatice adăugate în straturi peste orezul cu bob lung G4Media
Orezul biryani este tot ceea ce poate fi mai asemănător cu orezul pilaf așa cum era el la origini, nu așa cum s-a transformat în...   © G4Media.ro.
14:00
Cum ne-am împrietenit cu animalele? Iată o scurtă, dar cuprinzătoare istorie a animalelor de companie G4Media
Istoria animalelor de companie este, așa cum ne putem imagina, în strânsă legătură cu evoluția noastră ca specie. Relația dintre om și animal datează din timpuri preistorice,...   © G4Media.ro.
14:00
Axente a prezentat la Romanian Fashion Week o colecție inspirată de feminitatea clasică, reinterpretată prin dantelă și croieli structurate G4Media
Colecția prezentată de Axente la Romanian Fashion Week propune o estetică duală, aflată la granița dintre fragilitate și control. Piesele explorează o zonă feminină clasică,...   © G4Media.ro.
13:20
‘ONCE’ de Tudor Halațiu la Romanian Fashion Week: corsete metalizate, rochii violet și tafta lucioasă într-o colecție despre structură și control estetic G4Media
Colecția „ONCE”, prezentată de Tudor Halațiu în cadrul Romanian Fashion Week, propune o reflecție asupra feminității ca spectacol controlat. Departe de exuberanța superficială a esteticului...   © G4Media.ro.
13:20
Pakistan a închis granița cu Afganistan după confruntări armate la frontieră G4Media
Pakistanul a închis duminică punctele de trecere a frontierei cu Afganistanul, au declarat oficiali pakistanezi, în urma schimburilor de focuri dintre forţele armate ale celor...   © G4Media.ro.
13:10
Trump ameninţă China cu restricţii la exporturile de piese pentru avioanele Boeing G4Media
Statele Unite ar putea impune controale la export pentru piesele de avioane Boeing, ca parte a răspunsului Washingtonului la noile restricţii impuse de China asupra exporturilor de minerale...   © G4Media.ro.
13:10
Fostul președinte Ferrari îl încoronează pe Max Verstappen: „Este de departe numărul unu” G4Media
De numele lui Luca di Montezemolo (78 de ani) se leagă performanțe fantastice ale Scuderiei Ferrari în Formula 1, fostul președinte fiind unul dintre arhitecții...   © G4Media.ro.
13:10
VIDEO Cum sunt prelevate datele biometrice ale cetățenilor non-UE și din Republica Moldova care intră în România sau în altă țară din Schengen: fotografiere, prelevarea amprentelor și scanarea documentului de călătorie / Noul sistem al UE se aplică doar turiștilor care nu au cetățenie română G4Media
Cetățenii din afara UE (inclusiv cei din Republica Moldova fără cetățenie română) care călătoresc în spațiul Schengen au noi reguli de control la frontieră, odată...   © G4Media.ro.
Acum 6 ore
12:30
De la trenciuri satinate la rochii vaporoase: Irina Schrotter propune o nouă formă de eleganță urbană la Romanian Fashion Week G4Media
Prezentarea Irinei Schrotter din cadrul Romanian Fashion Week București a confirmat încă o dată statutul designerului ca reper de stabilitate și coerență în moda românească....   © G4Media.ro.
12:20
RAPORT Hackerii nord-coreeni au furat peste 2 miliarde de dolari în criptomonede până în prezent în 2025 G4Media
Hackerii care lucrează pentru guvernul nord-coreean au furat peste 2 miliarde de dolari în criptomonede până în prezent în acest an, potrivit firmei de analiză...   © G4Media.ro.
12:20
Poveștile Formulei 1 – Legendarul Nigel Mansell, despre coechipierul Nelson Piquet: „Nu l-am respectat niciodată” G4Media
Lupta coechipierilor Oscar Piastri și Lando Norris pentru titlul mondial nu este una singulară de-a lungul istoriei Formulei 1. Legendarul Nigel Mansell povestește cu sinceritate...   © G4Media.ro.
12:20
Rezolvarea misterului lui Vermeer: Pictorul olandez a făcut parte dintr-un cult religios pacifist, interzis în Olanda și precursor al Iluminismului. Operele sale au o puternică încărcătură spirituală G4Media
După un deceniu de cercetări în arhive, istoricul britanic de artă Andrew Graham-Dixon a identificat detalii biografice necunoscute până acum, care contribuie la înțelegerea marelui...   © G4Media.ro.
11:10
Hamas preia rapid controlul total în Gaza după încetarea focului: lupte interne și epurări violente G4Media
La doar câteva ore după ce a fost anunțat un acord de încetare a focului menit să pună capăt unui conflict de doi ani cu...   © G4Media.ro.
11:10
BREAKING Serviciile secrete din SUA ajută Ucraina încă din vară să lovească infrastructura energetică a Rusiei pentru a slăbi economia lui Putin / Criză de benzină în Rusia după ce zeci de rafinării au fost atacate de dronele Kievului – FT G4Media
Statele Unite au sprijinit în ultimele luni operațiunile Ucrainei de atac asupra instalațiilor energetice rusești, într-o campanie coordonată menită să afecteze economia Moscovei și să...   © G4Media.ro.
11:00
VIDEO INTERVIU Andrei Ion, șef de unitate, Comisia Europeană: „Ne îndreptăm către plată pe rezultate, la programele cu fonduri europene, și mai puțin plata facturilor/ Numărul de programe va fi redus de la 52 la 16” G4Media
Mizele viitorului buget european pentru perioada 2028-2035 și schimbările propuse de Comisie au fost subiectele de discuție cu Andrei Ion, Șeful de unitate adjunct al...   © G4Media.ro.
11:00
Un polițist din Bruxelles, suspectat de spionaj pentru China și Rusia G4Media
Autoritățile belgiene investighează un posibil caz de spionaj în interiorul propriei poliții. Un polițist din zona Bruxelles-Capitale/Ixelles este suspectat că ar fi furnizat informații sau...   © G4Media.ro.
11:00
Marea ambiție a lui Christian Horner pentru revenirea în F1: Proiect de 750 de milioane, plus doi piloți experimentați G4Media
Christian Horner a sondat piața din Formula 1 după despărțirea de RedBull Racing, britanicul discutând cu Aston Martin, Haas sau Cadillac. Jurnaliștii de la The...   © G4Media.ro.
10:50
China dezvoltă un exoschelet purtabil pentru a antrena roboți umanoizi, cu o precizie nemaiatinsă până acum G4Media
Cercetătorii de la Universitatea Națională de Tehnologie a Apărării din China, în colaborare cu producătorul de electrocasnice Midea Group, au prezentat un sistem inovator numit HumanoidExo,...   © G4Media.ro.
10:50
36 de pelerini la moaștele Sfintei Parascheva din Iași au avut nevoie de îngrijiri medicale. 20.000 de oameni încă stau la o coadă imensă în frig G4Media
36 de pelerini care participă la manifestările religioase de la Iaşi au avut nevoie de îngrijiri medicale în ultimele 24 de ore, informează coordonatorul UPU-SMURD...   © G4Media.ro.
10:40
Ministrul Apărării din Israel a ordonat armatei să distrugă tunelurile teroriștilor Hamas din Gaza după eliberarea ostaticilor G4Media
Ministrul apărării israelian, Israel Katz, a ordonat duminică armatei să „distrugă toate tunelurile teroriste ale Hamas din Gaza” după eliberarea ostaticilor încă ţinuţi captivi în...   © G4Media.ro.
Acum 8 ore
10:10
De ce e bine să ai mereu un borcan de zacuscă în frigider / Tania Fântână (nutriționist): „Este bogată în fibre, vitamine și antioxidanți” G4Media
Venirea toamnei ne trimite pe toți mai des la cămară, fie pentru bunătățuri făcute în casă, fie pentru rezerve primite de la mătuși, bunici sau...   © G4Media.ro.
10:10
Sondaj Avangarde: Jumătate dintre respondenți cred că Armata Română nu face față unui atac al Rusiei / Doar 28% ar vrea ca România să trimită trupe în Republica Moldova dacă ar fi atacată G4Media
Un sondaj realizat la începutul lunii octombrie 2025 de institutul Avangarde arată neîncrederea respondenților în capacitatea Armatei Române de a face față unui eventual atac...   © G4Media.ro.
10:00
Trei diplomați din Qatar așteptați la summitul privind Gaza au murit într-un accident rutier în Egipt G4Media
Trei diplomaţi qatarezi şi-au pierdut viaţa şi doi au fost răniţi într-un accident de maşină în apropierea staţiunii egiptene Sharm el-Sheikh, unde luni este programat...   © G4Media.ro.
09:50
VIDEO Seară magică pentru Messi: Dublă de senzație și o pasă de gol de manual pentru Jordi Alba G4Media
Lionel Messi (38 de ani) a avut parte de încă o seară magică în tricoul celor de la Inter Miami, starul argentinian reușind o „dublă”...   © G4Media.ro.
09:30
Învinsă pe propriul teren de Albania, Serbia a rămas fără selecționer G4Media
Naționala de fotbal a Serbiei a rămas fără selecționer după ce a pierdut meciul jucat pe propriul teren, scor 0-1, contra Albaniei. După înfrângerea din...   © G4Media.ro.
09:30
”CSM minte cu nerușinare legat de Curtea Constituțională și pensii speciale” – lider USR implicat în negocierea fondurilor europene din PNRR G4Media
Marius Vasiliu (USR), fost secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene implicat în negocierea Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), a acuzat...   © G4Media.ro.
09:10
Bucureștenii sunt invitați la Noaptea Sinagogilor Deschise sâmbăta viitoare G4Media
Trei sinagogi bucureştene – Templul Coral, Templul Unirea Sfântă, Sinagoga Yeshua Tova – vor putea fi vizitate sâmbătă, 18 octombrie, în intervalul 20:00-00:00, în Capitală,...   © G4Media.ro.
09:10
Declarația zilei, după ce l-a învins pe Ronnie O’Sullivan: „Sunt unul dintre cei mai slabi la capitolul tehnică” G4Media
Gary Wilson este omul zilei în snooker, el eliminându-l în sferturile Xi’an Grand Prix pe legendarul Ronnie O’Sullivan. După ce a făcut unul dintre meciurile...   © G4Media.ro.
08:40
Cel mai luxos adăpost pentru pisici din lume este în Dubai: O vilă cu 10 camere a devenit casă pentru 400 de feline salvate de pe străzi (VIDEO) G4Media
Într-un cartier din Dubai, o vilă impresionantă s-a transformat într-un loc extraordinar: un adăpost pentru mai bine de 400 de pisici salvate de pe străzi....   © G4Media.ro.
Acum 12 ore
08:30
Dominația companiei OpenAI, fără precedent în istoria Silicon Valley. ChatGPT devine rapid noul motor de căutare pentru mulți utilizatori la nivel global G4Media
Silicon Valley nu a mai văzut niciodată o dominaţie ca cea a OpenAI. În timp ce startupurile tehnologice din trecut trăiau cu teama constantă de...   © G4Media.ro.
08:20
De ce Ordonanța 52 e ”bună pentru societate, dar apocaliptică pentru cultură”? Un manager cultural explică efectele dure ale ordonanței de urgență care pune ordine în banii publici G4Media
Alexandru Pătrașcu, directorul adjunct al Teatrului Național de Operetă ”Ion Dacian”, arată într-un articol efectele dure ale Ordonanței de Urgență 52 asupra instituțiilor culturale publice....   © G4Media.ro.
07:40
Viața cu animale de companie la bloc. Ce îți interzice legea și cum sunt protejate drepturile vecinilor în 2025 G4Media
Tot mai mulți români aleg să-și împartă viața cu un animal de companie la bloc sau curte. Dar unde se termină libertatea stăpânului și unde încep drepturile...   © G4Media.ro.
