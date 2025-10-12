Linia 5 de tramvai, care leagă zona de Nord de centrul Capitalei, va fi redeschisă în decembrie, anunță Stelian Bujduveanu
G4Media, 12 octombrie 2025 16:20
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că în luna decembrie va fi repusă în funcţiune linia 5 de tramvai, transmite Agerpres. Bujduveanu a... © G4Media.ro.
• • •
Acum 10 minute
16:30
Un politican cere Corpul de control la Poliția Giurgiu după moartea adolescentului de 17 ani lovit de o autospecială, la ora 3 dimineața: Este al doilea accident mortal petrecut în mai puţin de o săptămână la Giurgiu în care sunt implicaţi poliţişti # G4Media
Deputatul PNL de Giurgiu Alexandru Andrei cere ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, trimiterea Corpului de control pentru a investiga accidentul în care un adolescent de... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
16:20
Acum o oră
16:00
Legendara actriţă Diane Keaton, care a murit, sâmbătă, la 79 de ani, a fost omagiată de staruri de la Hollywood. Un omagiu special a venit... © G4Media.ro.
15:50
STUDIU Majoritatea companiilor pierd bani în primele etape ale implementării inteligenței artificiale # G4Media
Aproape toate marile companii care au introdus sisteme de inteligență artificială (AI) au înregistrat pierderi financiare la începutul procesului de implementare, potrivit unui sondaj realizat de compania... © G4Media.ro.
15:50
Coco Gauff (21 de ani) a devenit noua campioană de la WTA Wuhan, trofeul fiind cucerit după o finală 100% americană cu Jessica Pegula. VIDEO... © G4Media.ro.
15:40
VIDEO Surpriză uriașă în tenis: Valentin Vacherot, campion la Shanghai împotriva vărului său – Cel mai slab clasat jucător din istorie care se impune la un Masters # G4Media
Monegascul Valentin Vacherot, locul 204 mondial, a trecut de verișorul său, Arthur Rinderknech, și a câștigat Mastersul de la Shanghai, competiție de categorie 1000. Finala... © G4Media.ro.
15:40
Bujduveanu, primar interimar, vorbeşte despre un candidat comun la Primăria Bucureşti şi „dreptul” de a fi primar plin # G4Media
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că, după zece ani în administraţie, are dreptul de a se gândi că ar putea fi... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
15:30
Stelian Bujduveanu, despre avertizările privind ciclonul și exagerările de care a fost acuzat: Nu putem să ne inspirăm din aplicaţii private/ Cred că a fost pentru prima dată în municipiul Bucureşti când prevenţia a fost prioritară # G4Media
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că, atunci când ANM a transmis avertizarea Cod roşu de vreme severă, s-a văzut nevoit să... © G4Media.ro.
15:30
Avionul echipei naționale a Nigeriei a aterizat de urgență în Angola după o fisură la parbriz # G4Media
Jucătorii Nigeriei au trecut prin momente de groază în noaptea de sâmbătă spre duminică. După victoria împotriva Lesotho de vineri seară (2-1), în calificările pentru... © G4Media.ro.
15:20
Penurie de benzină în Rusia: tot mai multe regiuni introduc limite de vânzare „pe persoană” # G4Media
Restricțiile privind vânzarea de benzină au intrat în vigoare în mai multe regiuni ale Rusiei, Tyumen și Sverdlovsk. Anterior, măsuri similare fuseseră impuse în regiunile... © G4Media.ro.
15:20
Meteorologii anunţă că vremea se va răci, începând de luni, în cea mai mare parte a ţării, urmând ca de marţi temperaturile să se situeze... © G4Media.ro.
15:10
Kremlinul folosește iar amenințarea nucleară dacă o rachetă Tomahawk ar fi trasă asupra Rusiei / Regimul Putin folosește constant șantajul nuclear ca să oprească ajutorul pentru Ucraina # G4Media
Kremlinul a transmis duminică, prin intermediul purtătorului de cuvânt Dmitri Peskov, că Rusia este profund îngrijorată de posibilitatea ca SUA să furnizeze rachete Tomahawk Ucrainei,... © G4Media.ro.
15:00
Amintiri cu laureatul Nobel László Krasznahorkai la Timișoara. Scriitorul maghiar a fost în capitala Banatului în urmă cu 11 ani. A vrut să viziteze o piață agroalimentară # G4Media
László Krasznahorkai, laureatul Premiului Nobel pentru Literatură din 2025, a fost invitat la Festivalul Internațional de Literatură de la Timișoara (FILT) în 2014, la ediția... © G4Media.ro.
15:00
Germania începe să deporteze tineri sirieni apți de muncă pentru a scădea presiunea migratorie # G4Media
Germania se pregăteşte să deporteze tineri sirieni din ţară, chiar dacă aceştia nu au cazier judiciar, a anunţat duminică Ministerul de Interne de la Berlin,... © G4Media.ro.
15:00
Caravasili propune la Romanian Fashion Week o colecție geometrică, cu siluete sculpturale și accente masculine # G4Media
Colecția semnată de Caravasili s-a remarcat pe podiumul Romanian Fashion Week printr-un discurs vizual coerent, centrat pe tailoring contemporan, forme geometrice și o estetică androgină... © G4Media.ro.
14:50
Uber a decis să oprească serviciul UberX Share pe piața din România, funcția care le permitea pasagerilor să împartă o cursă cu alte persoane ce... © G4Media.ro.
14:50
VIDEO Nicolae Soare a doborât recordul național la maraton – Performanța data de 47 de ani # G4Media
Sportivul Nicolae Soare a doborât recordul naționale la maraton, performanța fiind reușită cu ocazia participării la Bucharest Marathon. Vechiul record îi aparține lui Cătălin Andreica... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
14:10
EXCLUSIV Asaltul inculpaților spălați de justiție: Foști condamnați și inculpați pentru corupție dau statul în judecată după ce au scăpat de dosare ca urmare a deciziilor CCR sau a unor sentințe controversate # G4Media
Portalul instanțelor de judecată abundă de procese pentru ”reparare prejudicii – erori judiciare” deschise de foști condamnați și inculpați judecați pentru corupție. Aceștia dau statul... © G4Media.ro.
14:10
Orezul biryani este ca o foaie albă pe care mirodeniile Asiei au desenat mii de gusturi. De origini persane, înseamnă nenumărate combinații aromatice adăugate în straturi peste orezul cu bob lung # G4Media
Orezul biryani este tot ceea ce poate fi mai asemănător cu orezul pilaf așa cum era el la origini, nu așa cum s-a transformat în... © G4Media.ro.
14:00
Cum ne-am împrietenit cu animalele? Iată o scurtă, dar cuprinzătoare istorie a animalelor de companie # G4Media
Istoria animalelor de companie este, așa cum ne putem imagina, în strânsă legătură cu evoluția noastră ca specie. Relația dintre om și animal datează din timpuri preistorice,... © G4Media.ro.
14:00
Axente a prezentat la Romanian Fashion Week o colecție inspirată de feminitatea clasică, reinterpretată prin dantelă și croieli structurate # G4Media
Colecția prezentată de Axente la Romanian Fashion Week propune o estetică duală, aflată la granița dintre fragilitate și control. Piesele explorează o zonă feminină clasică,... © G4Media.ro.
13:20
‘ONCE’ de Tudor Halațiu la Romanian Fashion Week: corsete metalizate, rochii violet și tafta lucioasă într-o colecție despre structură și control estetic # G4Media
Colecția „ONCE”, prezentată de Tudor Halațiu în cadrul Romanian Fashion Week, propune o reflecție asupra feminității ca spectacol controlat. Departe de exuberanța superficială a esteticului... © G4Media.ro.
13:20
Pakistanul a închis duminică punctele de trecere a frontierei cu Afganistanul, au declarat oficiali pakistanezi, în urma schimburilor de focuri dintre forţele armate ale celor... © G4Media.ro.
13:10
Statele Unite ar putea impune controale la export pentru piesele de avioane Boeing, ca parte a răspunsului Washingtonului la noile restricţii impuse de China asupra exporturilor de minerale... © G4Media.ro.
13:10
De numele lui Luca di Montezemolo (78 de ani) se leagă performanțe fantastice ale Scuderiei Ferrari în Formula 1, fostul președinte fiind unul dintre arhitecții... © G4Media.ro.
13:10
VIDEO Cum sunt prelevate datele biometrice ale cetățenilor non-UE și din Republica Moldova care intră în România sau în altă țară din Schengen: fotografiere, prelevarea amprentelor și scanarea documentului de călătorie / Noul sistem al UE se aplică doar turiștilor care nu au cetățenie română # G4Media
Cetățenii din afara UE (inclusiv cei din Republica Moldova fără cetățenie română) care călătoresc în spațiul Schengen au noi reguli de control la frontieră, odată... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
12:30
De la trenciuri satinate la rochii vaporoase: Irina Schrotter propune o nouă formă de eleganță urbană la Romanian Fashion Week # G4Media
Prezentarea Irinei Schrotter din cadrul Romanian Fashion Week București a confirmat încă o dată statutul designerului ca reper de stabilitate și coerență în moda românească.... © G4Media.ro.
12:20
RAPORT Hackerii nord-coreeni au furat peste 2 miliarde de dolari în criptomonede până în prezent în 2025 # G4Media
Hackerii care lucrează pentru guvernul nord-coreean au furat peste 2 miliarde de dolari în criptomonede până în prezent în acest an, potrivit firmei de analiză... © G4Media.ro.
12:20
Poveștile Formulei 1 – Legendarul Nigel Mansell, despre coechipierul Nelson Piquet: „Nu l-am respectat niciodată” # G4Media
Lupta coechipierilor Oscar Piastri și Lando Norris pentru titlul mondial nu este una singulară de-a lungul istoriei Formulei 1. Legendarul Nigel Mansell povestește cu sinceritate... © G4Media.ro.
12:20
Rezolvarea misterului lui Vermeer: Pictorul olandez a făcut parte dintr-un cult religios pacifist, interzis în Olanda și precursor al Iluminismului. Operele sale au o puternică încărcătură spirituală # G4Media
După un deceniu de cercetări în arhive, istoricul britanic de artă Andrew Graham-Dixon a identificat detalii biografice necunoscute până acum, care contribuie la înțelegerea marelui... © G4Media.ro.
11:10
Hamas preia rapid controlul total în Gaza după încetarea focului: lupte interne și epurări violente # G4Media
La doar câteva ore după ce a fost anunțat un acord de încetare a focului menit să pună capăt unui conflict de doi ani cu... © G4Media.ro.
11:10
BREAKING Serviciile secrete din SUA ajută Ucraina încă din vară să lovească infrastructura energetică a Rusiei pentru a slăbi economia lui Putin / Criză de benzină în Rusia după ce zeci de rafinării au fost atacate de dronele Kievului – FT # G4Media
Statele Unite au sprijinit în ultimele luni operațiunile Ucrainei de atac asupra instalațiilor energetice rusești, într-o campanie coordonată menită să afecteze economia Moscovei și să... © G4Media.ro.
11:00
VIDEO INTERVIU Andrei Ion, șef de unitate, Comisia Europeană: „Ne îndreptăm către plată pe rezultate, la programele cu fonduri europene, și mai puțin plata facturilor/ Numărul de programe va fi redus de la 52 la 16” # G4Media
Mizele viitorului buget european pentru perioada 2028-2035 și schimbările propuse de Comisie au fost subiectele de discuție cu Andrei Ion, Șeful de unitate adjunct al... © G4Media.ro.
11:00
Autoritățile belgiene investighează un posibil caz de spionaj în interiorul propriei poliții. Un polițist din zona Bruxelles-Capitale/Ixelles este suspectat că ar fi furnizat informații sau... © G4Media.ro.
11:00
Marea ambiție a lui Christian Horner pentru revenirea în F1: Proiect de 750 de milioane, plus doi piloți experimentați # G4Media
Christian Horner a sondat piața din Formula 1 după despărțirea de RedBull Racing, britanicul discutând cu Aston Martin, Haas sau Cadillac. Jurnaliștii de la The... © G4Media.ro.
10:50
China dezvoltă un exoschelet purtabil pentru a antrena roboți umanoizi, cu o precizie nemaiatinsă până acum # G4Media
Cercetătorii de la Universitatea Națională de Tehnologie a Apărării din China, în colaborare cu producătorul de electrocasnice Midea Group, au prezentat un sistem inovator numit HumanoidExo,... © G4Media.ro.
10:50
36 de pelerini la moaștele Sfintei Parascheva din Iași au avut nevoie de îngrijiri medicale. 20.000 de oameni încă stau la o coadă imensă în frig # G4Media
36 de pelerini care participă la manifestările religioase de la Iaşi au avut nevoie de îngrijiri medicale în ultimele 24 de ore, informează coordonatorul UPU-SMURD... © G4Media.ro.
10:40
Ministrul Apărării din Israel a ordonat armatei să distrugă tunelurile teroriștilor Hamas din Gaza după eliberarea ostaticilor # G4Media
Ministrul apărării israelian, Israel Katz, a ordonat duminică armatei să „distrugă toate tunelurile teroriste ale Hamas din Gaza” după eliberarea ostaticilor încă ţinuţi captivi în... © G4Media.ro.
Acum 8 ore
10:10
De ce e bine să ai mereu un borcan de zacuscă în frigider / Tania Fântână (nutriționist): „Este bogată în fibre, vitamine și antioxidanți” # G4Media
Venirea toamnei ne trimite pe toți mai des la cămară, fie pentru bunătățuri făcute în casă, fie pentru rezerve primite de la mătuși, bunici sau... © G4Media.ro.
10:10
Sondaj Avangarde: Jumătate dintre respondenți cred că Armata Română nu face față unui atac al Rusiei / Doar 28% ar vrea ca România să trimită trupe în Republica Moldova dacă ar fi atacată # G4Media
Un sondaj realizat la începutul lunii octombrie 2025 de institutul Avangarde arată neîncrederea respondenților în capacitatea Armatei Române de a face față unui eventual atac... © G4Media.ro.
10:00
Trei diplomați din Qatar așteptați la summitul privind Gaza au murit într-un accident rutier în Egipt # G4Media
Trei diplomaţi qatarezi şi-au pierdut viaţa şi doi au fost răniţi într-un accident de maşină în apropierea staţiunii egiptene Sharm el-Sheikh, unde luni este programat... © G4Media.ro.
09:50
VIDEO Seară magică pentru Messi: Dublă de senzație și o pasă de gol de manual pentru Jordi Alba # G4Media
Lionel Messi (38 de ani) a avut parte de încă o seară magică în tricoul celor de la Inter Miami, starul argentinian reușind o „dublă”... © G4Media.ro.
09:30
Naționala de fotbal a Serbiei a rămas fără selecționer după ce a pierdut meciul jucat pe propriul teren, scor 0-1, contra Albaniei. După înfrângerea din... © G4Media.ro.
09:30
”CSM minte cu nerușinare legat de Curtea Constituțională și pensii speciale” – lider USR implicat în negocierea fondurilor europene din PNRR # G4Media
Marius Vasiliu (USR), fost secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene implicat în negocierea Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), a acuzat... © G4Media.ro.
09:10
Trei sinagogi bucureştene – Templul Coral, Templul Unirea Sfântă, Sinagoga Yeshua Tova – vor putea fi vizitate sâmbătă, 18 octombrie, în intervalul 20:00-00:00, în Capitală,... © G4Media.ro.
09:10
Declarația zilei, după ce l-a învins pe Ronnie O’Sullivan: „Sunt unul dintre cei mai slabi la capitolul tehnică” # G4Media
Gary Wilson este omul zilei în snooker, el eliminându-l în sferturile Xi’an Grand Prix pe legendarul Ronnie O’Sullivan. După ce a făcut unul dintre meciurile... © G4Media.ro.
08:40
Cel mai luxos adăpost pentru pisici din lume este în Dubai: O vilă cu 10 camere a devenit casă pentru 400 de feline salvate de pe străzi (VIDEO) # G4Media
Într-un cartier din Dubai, o vilă impresionantă s-a transformat într-un loc extraordinar: un adăpost pentru mai bine de 400 de pisici salvate de pe străzi.... © G4Media.ro.
Acum 12 ore
08:30
Dominația companiei OpenAI, fără precedent în istoria Silicon Valley. ChatGPT devine rapid noul motor de căutare pentru mulți utilizatori la nivel global # G4Media
Silicon Valley nu a mai văzut niciodată o dominaţie ca cea a OpenAI. În timp ce startupurile tehnologice din trecut trăiau cu teama constantă de... © G4Media.ro.
08:20
De ce Ordonanța 52 e ”bună pentru societate, dar apocaliptică pentru cultură”? Un manager cultural explică efectele dure ale ordonanței de urgență care pune ordine în banii publici # G4Media
Alexandru Pătrașcu, directorul adjunct al Teatrului Național de Operetă ”Ion Dacian”, arată într-un articol efectele dure ale Ordonanței de Urgență 52 asupra instituțiilor culturale publice.... © G4Media.ro.
07:40
Viața cu animale de companie la bloc. Ce îți interzice legea și cum sunt protejate drepturile vecinilor în 2025 # G4Media
Tot mai mulți români aleg să-și împartă viața cu un animal de companie la bloc sau curte. Dar unde se termină libertatea stăpânului și unde încep drepturile... © G4Media.ro.
