Rusia impune limite la benzină din cauza penuriei

Echipa naţională de fotbal a Nigeriei a trecut prin momente de panică în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce avionul cu care se întorcea din Africa de Sud a fost nevoit să aterizeze de urgenţă la Luanda, în Angola, din cauza unei fisuri apărute la parbriz în timpul zborului, conform mass-media.