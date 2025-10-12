Rusia impune limite la benzină din cauza penuriei
Bursa, 12 octombrie 2025 16:20
Tot mai multe regiuni din Rusia impun restricţii la vânzarea de benzină, pe fondul unei penurii tot mai accentuate de combustibil. După regiunile Celiabinsk, Novosibirsk şi Crimeea ocupată, măsuri similare au fost introduse şi în Tyumen şi Sverdlovsk, potrivit presei ruse citate de RBC Ukraine.
Acum 30 minute
16:20
16:10
Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko susţine că Volodimir Zelenski este principalul obstacol în calea negocierilor de pace cu Rusia, potrivit EFE. Într-un interviu difuzat la televiziunea publică rusă, Lukaşenko a afirmat că and #8222;nici SUA, nici Rusia şi nici liderii europeni and #8221; nu se opun discuţiilor, dar and #8222;problema este la Zelenski and #8221;.
16:10
Avionul echipei naţionale a Nigeriei a aterizat de urgenţă în Angola după o fisură la parbriz # Bursa
Echipa naţională de fotbal a Nigeriei a trecut prin momente de panică în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce avionul cu care se întorcea din Africa de Sud a fost nevoit să aterizeze de urgenţă la Luanda, în Angola, din cauza unei fisuri apărute la parbriz în timpul zborului, conform mass-media.
Acum o oră
15:50
Echipelor de salvare din nordul Gazei le este teamă de muniţiile neexplodate din zonele devastate # Bursa
Echipele de salvare din nordul Fâşiei Gaza avertizează asupra pericolului reprezentat de bombe şi muniţie neexplodată, în timp ce mii de palestinieni se întorc în cartierele distruse, conform Al Jazeera.
15:50
Financial Times: SUA au sprijinit Ucraina în atacurile asupra rafinăriilor ruseşti pentru a slăbi economia lui Putin # Bursa
Statele Unite au oferit sprijin operaţional Ucrainei în atacurile asupra infrastructurii energetice ruse, în cadrul unei campanii menite să afecteze economia Moscovei şi să o determine să accepte negocieri de pace, relatează Financial Times, citând oficiali americani şi ucraineni.
15:40
Hamas nu va face parte din viitoarea guvernare a Fâşiei Gaza, a declarat, cu o zi înaintea summitului dedicat teritoriului palestinian, care va reuni în Egipt aproximativ douăzeci de lideri în jurul preşedintelui american Donald Trump, potrivit AFP.
15:40
Ministerul Apărării Naţionale a convocat rezerviştii din Bucureşti şi Ilfov la instrucţie şi evaluare, în cadrul exerciţiului de mobilizare MOBEX B-IF-25, care se desfăşoară între 12 şi 20 octombrie, conform Digi 24. Potrivit MApN, scopul acţiunii este verificarea pregătirii populaţiei, economiei şi teritoriului pentru apărare, precum şi testarea disponibilităţii rezerviştilor.
15:40
Germania se pregăteşte să deporteze tineri sirieni apţi de muncă, chiar şi pe cei fără cazier, a anunţat Ministerul de Interne de la Berlin, transmite dpa. Procesarea cererilor de azil ale cetăţenilor sirieni a fost reluată, iar primele măsuri vizează and #8222;tinerii capabili să muncească and #8221;, potrivit ministrului de interne Alexander Dobrindt.
15:40
Tesla va lansa o nouă versiune a Modelului Y, cu o autonomie estimată la aproximativ 700 km în ciclul WLTP, potrivit The Driven. Informaţia apare într-un document al Ministerului Industriei şi Tehnologiei Informaţiei din China (MIIT).
Acum 2 ore
15:30
Cei 45 de activişti reţinuţi de forţele israeliene la bordul unei flotile cu destinaţia Gaza au ajuns în Iordania, după câteva zile petrecute în custodia israeliană, a anunţat Ministerul iordanian de Externe, potrivit Al Jazeera.
15:30
Papa Leon cere and #8222;curaj and #8221; pentru următorii paşi ai acordului de pace din Gaza # Bursa
În ajunul summitului privind încetarea focului din Gaza, Papa Leon al XIV-lea a îndemnat la and #8222;curaj and #8221; în continuarea demersurilor pentru o pace and #8222;dreaptă şi durabilă and #8221;, conform Al Jazeera.
15:20
Jurnalist palestinian: and #8222;Vom continua să trăim între viaţă şi moarte mult timp and #8221; # Bursa
Hussein Karsoua, un jurnalist palestinian strămutat, a declarat că a fost and #8222;în stare de şoc and #8221; când s-a întors la locuinţa sa din oraşul Gaza şi a găsit-o aproape complet distrusă, potrivit Al Jazeera.
15:20
Reem Zidiah, o palestiniancă strămutată, a declarat pentru Al Jazeera că, la întoarcerea în oraşul Gaza, and #8222;nu a mai găsit nimic and #8221;, potrivit Al Jazeera.
15:10
Kremlinul a avertizat duminică asupra unui moment and #8222;dramatic and #8221; de escaladare a conflictului din Ucraina, exprimându-şi îngrijorarea în legătură cu posibilitatea ca Statele Unite să furnizeze Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk, potrivit Reuters.
15:10
Peste 20 de lideri mondiali vor participa luni, la Sharm el-Sheikh, la summitul de pace privind Gaza, prezidat de preşedintele american Donald Trump şi omologul său egiptean Abdel Fatah al-Sisi.
Acum 4 ore
14:30
Sondaj Avangarde: Aproape jumătate dintre români sunt împotriva reintroducerii stagiului militar obligatoriu # Bursa
Aproape jumătate (48%) dintre români consideră că reintroducerea stagiului militar obligatoriu nu ar fi o idee bună, relevă sondajul 'Percepţii asupra capacităţilor Armatei Române', realizat de Avangarde.
13:50
Sondaj Avangarde: Aproape jumătate dintre români consideră că Armata Română nu ar rezista 48 de ore în cazul unui atac # Bursa
Aproape jumătate dintre români consideră că Armata Română nu ar rezista timp de 48 de ore în cazul unui atac, arată un sondaj Avangarde.
13:40
Preşedintele american Donald Trump rămâne fidel intenţiei sale de a realiza pacea în Ucraina, dar Kievul şi Bruxelles-ul nu sunt interesate de dialog, a declarat duminică purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, la televiziunea publică rusă, relatează EFE.
13:00
Producţia de cărbune a României s-a cifrat în primele şapte luni din 2025 la aproape 1,087 milioane tone echivalent petrol (tep), fiind cu 2% mai mică (minus 22.600 tep) faţă de cea din perioada similară a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS).
13:00
Beijingul a promis că va lua măsuri de răspuns împotriva Washingtonului dacă preşedintele american Donald Trump îşi va pune în aplicare ameninţarea de a impune noi tarife vamale crescute cu 100% asupra importurilor chinezeşti, relatează CNN.
13:00
Pakistanul a închis duminică punctele de trecere a frontierei cu Afganistanul, au declarat oficiali pakistanezi, în urma schimburilor de focuri dintre forţele armate ale celor două ţări, informează Reuters.
12:50
Hamas nu va guverna Fâşia Gaza după război, a declarat duminică pentru AFP o sursă din cadrul mişcării islamiste palestiniene apropiată negocierilor, la două zile după intrarea în vigoare a unui armistiţiu cu Israelul.
Acum 6 ore
12:30
Alegerile locale din Portugalia se anunţă a fi o nouă victorie pentru extrema dreaptă europeană # Bursa
Acum cinci luni, alegerile naţionale anticipate din Portugalia au propulsat partidul de extremă dreapta Chega care a devenit a doua forţă din parlamentul ţării. Duminică, 9,3 milioane de alegători portughezi se vor prezenta din nou la urne, de data aceasta pentru alegerile locale la nivel naţional.
12:30
Ministrul de externe iranian Abbas Araqchi a declarat că Teheranul respinge categoric posibilitatea de a adera la aşa-numitele 'Acorduri Abraham' privind normalizarea relaţiilor cu Israelul, promovate de preşedintele american Donald Trump, informează duminică EFE.
12:00
Presa străină: Israelul se teme că Hamas ar putea să nu returneze toate rămăşiţele pământeşti ale ostaticilor # Bursa
Israelul se pregăteşte nu doar să primească ostatici în viaţă, ci şi să identifice cadavrele celor decedaţi, Ministerul Serviciilor Religioase finalizând pregătirile în acest sens, a relatat duminică Jerusalem Post, citat de dpa.
11:20
SUA ajută de luni de zile Ucraina să organizeze atacuri la distanţă asupra instalaţiilor energetice ruse, într-un efort comun de a slăbi economia rusă şi de a-l forţa pe preşedintele Vladimir Putin să se aşeze la masa negocierilor, a relatat duminică Financial Times, citat de Reuters.
11:00
China este pregătită să îşi dezvolte relaţia cu Coreea de Nord pentru a consolida cooperarea strategică în afacerile internaţionale şi regionale, a relatat duminică agenţia de presă oficială nord-coreeană KCNA, citată de Reuters.
11:00
Predoiu: Legăturile dintre România şi Spania au rădăcini adânci în unitatea unei Europe cu valori culturale unice # Bursa
Legăturile dintre România şi Spania au rădăcini adânci şi o mare importanţă în unitatea unei Europe fondate pe valori culturale unice, a transmis viceprim-ministrul Cătălin Predoiu, ministru al Afacerilor Interne, la recepţia organizată de Ambasada Regatului Spaniei la Bucureşti, cu prilejul Zilei Naţionale a ţării iberice.
10:40
Ministrul apărării israelian a ordonat armatei să distrugă tunelurile Hamas din Gaza după eliberarea ostaticilor # Bursa
Ministrul apărării israelian, Israel Katz, a ordonat duminică armatei să 'distrugă toate tunelurile teroriste ale Hamas din Gaza' după eliberarea ostaticilor încă ţinuţi captivi în enclava palestiniană, informează EFE.
10:40
Pentru călătorii din afara Europei, un nou sistem de control automatizat va fi introdus începând de duminică, 12 octombrie.
Acum 8 ore
10:30
Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 33,85%, în primele opt luni din 2025, până la 36.171, faţă de 27.023 în perioada similară din 2024, conform datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).
10:30
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a ordonat sâmbătă ca militarii americani să îşi primească salariile miercuri, în ciuda paraliziei bugetare în curs care în mod normal impune ca niciun salariu să nu fie plătit milioanelor de angajaţi federali pe durata blocării, notează AFP.
10:30
Alegeri prezidenţiale în Camerun: Paul Biya, în vârstă de 92 de ani, candidează pentru un al optulea mandat # Bursa
Cel mai în vârstă preşedinte din lume, camerunezul Paul Biya, candidează pentru un al optulea mandat, duminică, la alegerile prezidenţiale care au loc în această ţară din Africa Centrală, informează dpa.
10:20
O singură postare pe reţelele sociale a fost suficientă pentru a şterge 2.000 de miliarde de dolari din capitalizarea pieţei americane, vineri, după ce preşedintele Donald Trump a ameninţat China cu noi tarife uriaşe la importuri, relatează CNBC.
Acum 24 ore
02:40
*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/zelenski-spune-ca-a-avut-o-convorbire-8222pozitiva-si-productiva8221-cu-trump-21152751 Zelenski spune că a avut o convorbire and #8222;pozitivă şi productivă and #8221; cu Trump---Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat sâmbătă că a avut o discuţie telefonică and #8222;pozitivă şi productivă and #8221; cu preşedintele american Donald Trump, în contextul atacurilor masive cu drone şi rachete lansate de Rusia asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, transmite The Kyiv Independent.
11 octombrie 2025
20:50
Agenţia Standard and Poor and #39;s (S and P) Global Ratings a publicat vineri noapte revizuirea anuală a ratingului suveran al ţării noastre, menţinând calificativele BBB-/Negativ/A-3. Evaluarea nu constituie o acţiune de rating, ci o analiză periodică a performanţei economice şi financiare a ţării.
20:40
Câteva sute de persoane au manifestat sâmbătă la Oslo, cerând excluderea Israelului din competiţiile internaţionale şi denunţând and #8222;acoperirea crimelor de război prin fotbal and #8221;, înaintea meciului Norvegia-Israel din preliminariile Cupei Mondiale, relatează AFP.
20:40
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat sâmbătă că a avut o discuţie telefonică and #8222;pozitivă şi productivă and #8221; cu preşedintele american Donald Trump, în contextul atacurilor masive cu drone şi rachete lansate de Rusia asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, transmite The Kyiv Independent.
20:30
Operaţiunile de curăţare şi gestionare a deşeurilor din Fâşia Gaza sunt aproape imposibile din cauza prezenţei continue a trupelor israeliene, a declarat Mohammed Alfara, şeful municipalităţii din Gaza, potrivit Al Jazeera.
19:30
În timp ce apar informaţii potrivit cărora Israelul nu doreşte participarea forţelor turce la o eventuală misiune de stabilizare în Fâşia Gaza, analiştii militari de la Ankara susţin că Turcia va avea un rol activ în procesul de pace şi reconstrucţie, relatează Al Jazeera.
18:50
Alertă de securitate la Paris după descoperirea unei scrisori anonime în catedrala Notre-Dame # Bursa
O scrisoare anonimă care avertiza asupra unui posibil atentat a fost descoperită vineri, în jurul orei 17:00, în catedrala Notre-Dame din Paris, au transmis surse din poliţie, citate de Le Figaro.
18:50
Preşedintele francez Emmanuel Macron va efectua luni o vizită oficială în Egipt pentru a sprijini and #8222;punerea în aplicare a acordului prezentat de Donald Trump and #8221; care urmăreşte încetarea războiului dintre Israel şi Hamas, a anunţat Palatul Élysee.
18:50
Joe Biden urmează tratament cu radioterapie şi terapie hormonală pentru cancerul de prostată # Bursa
Fostul preşedinte american Joe Biden urmează un tratament cu radiaţii şi terapie hormonală pentru cancerul de prostată metastatic diagnosticat în luna mai, a anunţat sâmbătă un purtător de cuvânt, citat de Reuters.
17:10
Coreea de Nord îşi afişează noua armă hipersonică Hwasong-11Ma la parada aniversară a Partidului Muncitorilor # Bursa
Coreea de Nord a prezentat, în cadrul unei parade grandioase dedicate împlinirii a 80 de ani de la fondarea Partidului Muncitorilor, noul său vehicul hipersonic Hwasong-11Ma şi racheta balistică intercontinentală Hwasong-20, considerate de presa de stat and #8222;cel mai puternic sistem de arme strategice nucleare and #8221; al ţării, relatează CNN.
17:00
Autoritatea Monetară Palestiniană anunţă reluarea serviciilor bancare în Gaza cât mai curând posibil # Bursa
Autoritatea Monetară Palestiniană anunţă reluarea serviciilor bancare în Gaza cât mai curând posibil
17:00
Sute de mii de persoane protestează în centrul Londrei pentru Palestina, după încheierea armistiţiului Israel-Hamas # Bursa
Zeci de mii de manifestanţi au mărşăluit sâmbătă în capitala britanică, în semn de solidaritate cu Palestina, la doar o zi după ce a intrat în vigoare armistiţiul mediat între Israel şi Hamas, potrivit presei internaţionale.
16:50
Viktor Orban: and #8222;Trebuie să demonstrăm din nou că poporul maghiar nu vrea război and #8221; # Bursa
Premierul ungar Viktor Orban a anunţat sâmbătă, la piaţa fermierilor din Pesterzsebet, că Fidesz începe o campanie de strângere de semnături împotriva and #8222;planurilor de război ale Bruxelles-ului and #8221;, relatează Magyar Nemzet.
16:50
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski are, sâmbătă, o convorbire telefonică cu preşedintele american Donald Trump, a anunţat consilierul prezidenţial Andrii Yermak, citat de Kyiv Independent. Discuţia are loc în contextul atacurilor masive cu drone şi rachete lansate de Rusia, care au provocat întreruperi de curent în capitala Kiev şi în mai multe regiuni ale Ucrainei.
Ieri
16:20
Zelenski a semnat legea privind acordarea de plăţi pentru tratamentul militarilor eliberaţi din captivitate # Bursa
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat sâmbătă, 11 octombrie, o lege care prevede acordarea de sprijin financiar militarilor eliberaţi din captivitate şi care au nevoie de tratament medical, informează Ukrainska Pravda.
16:20
Apărarea aeriană a Ucrainei funcţionează cu o eficacitate de aproximativ 74%, însă sunt necesare eforturi suplimentare pentru a proteja instalaţiile energetice, infrastructura critică şi logistica, a declarat Oleksandr Syrsky, comandantul-şef al Forţelor Armate ale Ucrainei, într-un mesaj publicat sâmbătă pe Telegram.
