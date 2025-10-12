O mamă şi copilul ei nenăscut au murit în Germania din cauza unui român. A intrat cu 120km/h în maşina lor
ObservatorNews, 12 octombrie 2025 16:20
O mamă în luna a șaptea și copilul ei nenăscut și-au pierdut viața într-un accident teribil pe autostrada A7, lângă Quickborn, în Germani. Femeia se afla pe locul din dreapta al mașinii care staţiona în coloană, când un Mercedes Sprinter, condus de un român, a intrat cu 120 km/h în spatele vehiculului. Şoferul vinovat era cu ochii în telefon, scrie presa germană.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 30 minute
16:20
O mamă şi copilul ei nenăscut au murit în Germania din cauza unui român. A intrat cu 120km/h în maşina lor # ObservatorNews
O mamă în luna a șaptea și copilul ei nenăscut și-au pierdut viața într-un accident teribil pe autostrada A7, lângă Quickborn, în Germani. Femeia se afla pe locul din dreapta al mașinii care staţiona în coloană, când un Mercedes Sprinter, condus de un român, a intrat cu 120 km/h în spatele vehiculului. Şoferul vinovat era cu ochii în telefon, scrie presa germană.
16:10
Papa Leon, mesaj înaintea summitului din Egipt: "Doi ani de conflict au lăsat moarte şi distrugere peste tot" # ObservatorNews
Papa Leon al XIV-lea a făcut duminică un apel la "curaj" din partea tuturor celor implicaţi în negocierile pentru pace în Gaza, cu o zi înaintea summitului liderilor internaţionali din Egipt, care va aborda soluţiile pentru încheierea conflictului, potrivit AFP, informează Agerpres.
Acum o oră
15:50
Stelian Bujduveanu: "Cred că am acest drept de a gândi că aş putea fi şi primar plin" # ObservatorNews
Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei, susține că experiența acumulată în cei zece ani de activitate administrativă îl îndreptățește să ia în calcul o candidatură pentru funcția de primar ales al Bucureștiului. Totodată, el afirmă că cel mai potrivit pentru această funcție ar fi un candidat susținut de partidele aflate la guvernare, informează News.ro.
15:50
Vremea se va răci brusc, începând de luni. Zonele în care temperaturile scad sub 0°C # ObservatorNews
Vremea se va răci, începând de luni, în cea mai mare parte a ţării, urmând ca de marţi temperaturile să se situeze sub cele normale pentru mijlocul lunii octombrie, cu minime de -3 şi -2 grade, anunţă meteorologii. Cerul va avea unele înnorări, dimineaţa şi seara va fi ceaţă, iar jumătata nordică va cădea bruma.
15:40
Natura recucereşte Carpaţii. Culmile celei mai valoroase regiuni din estul Europei renasc # ObservatorNews
Munţii Carpaţi îşi schimbă peisajul şi de data această în bine. Zonele înalte ale celei mai valoroase regiuni naturale din Europa de Est au reînverzit, conform unui studiu al cercetatorilor de la Universitatea Babeş Bolyai din Cluj-Napoca. Scăderea păşunatului la acea altitudine şi schimbările climatice sunt principalii responsabili pentru aceste schimbări.
15:40
Rusia ameninţă cu un posibil răspuns nuclear în cazul unui atac cu rachete Tomahawk asupra teritoriului său # ObservatorNews
Kremlinul își exprimă îngrijorarea față de intenția SUA de a livra rachete Tomahawk Ucrainei, susținând că războiul se află într-un "moment dramatic", marcată de o escaladare pe multiple fronturi, potrivit declarațiilor purtătorului de cuvânt Dmitri Peskov, citate de Reuters, conform News.ro.
Acum 2 ore
14:50
Fota: Eliberarea ostaticilor semnalează că ieşim din ecuaţia militară şi intrăm într-un proces nou, de salutat # ObservatorNews
Ultimul miting al familiilor celor răpiţi de Hamas a avut loc sâmbătă seară la Tel Aviv. După doi ani în care au cerut în fiecare sâmbătă ca cei dragi să se întoarcă acasă, dorinţa li s-a îndeplinit. Oficialii israelieni au anunţat că eliberarea ostaticilor va începe luni dimineaţă. Tot atunci, oficiali din peste 20 de ţări vor ajunge în Egipt pentru un summit de pace organizat de Donald Trump.
Acum 4 ore
13:50
Barack Obama: "Un val de autoritarism cuprinde întreaga lume, chiar şi ţările care se credeau imune" # ObservatorNews
În cadrul unei discuții recente cu activiști pentru democrație din Ungaria și Polonia, fostul președinte Barack Obama a avertizat cu privire la "valul crescând de autoritarism care cuprinde întreaga lume", chiar și în țări considerate odată imune la erodarea libertăților.
13:50
Celebra metodă "Accidentul", reinventată de escroci. Cum să păcăliţii românii în era tehnologiei # ObservatorNews
Celebra metodă "Accidentul" revine şi chiar se reinventează, ca să fie şi mai credibilă! Dacă în trecut, escrocii sunau de pe numere necunoscute, acum pe ecranul victimelor apare chiar contactul unei persoane apropiate. Iar în spaima şi graba de moment, este foarte simplu să cazi în plasă şi chiar să crezi că vorbeşti cu cineva cunoscut.
13:40
Peste 100.000 de oameni, la Sfânta Parascheva. Pelerinajul se va întrerupe 90 de minute # ObservatorNews
Zeci de mii de credincioşi aşteaptă şi astăzi, ore întregi, la rând, pentru câteva minute de rugăciune la racla Sfintei Parascheva. În plus, de aseară, oameni se pot închina şi la moaştele Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, aduse pentru prima dată la noi în ţară.
13:30
Cursă nebună, sâmbătă seară, pe străzile din Constanţa. Un şofer care conducea cu viteză nu a oprit la semnalul poliţiştilor. A fost urmărit minute în şir de mai multe echipaje, cu girofarele şi semnalele acustice în funcţiune.
12:40
Primarul din Spermezeu: "Domnule Bolojan, când erați la Bihor, era bine să vă dea Guvernul cu nemiluita?" # ObservatorNews
Un primar liberal din Bihor a lansat un atac la adresa lui Ilie Bolojan, președintele PNL, pe care îl acuză că trimite instituțiile statului în control la primării ca să le amendeze în condițiile în care comunele au foarte puțini bani.
Acum 6 ore
12:10
SUA ajută Ucraina de luni de zile să lanseze atacuri de lungă distanţă asupra instalaţiilor energetice ruseşti, într-un efort comun de a slăbi economia şi de a-l forţa pe preşedintele Vladimir Putin să se aşeze la masa negocierilor.
11:50
Sondaj: 55% dintre români nu vor ca România să trimită trupe să apere Republica Moldova de Rusia # ObservatorNews
Aproape jumătate (48%) dintre români consideră că reintroducerea stagiului militar obligatoriu nu ar fi o idee bună, relevă sondajul "Percepţii asupra capacităţilor Armatei Române", realizat de Avangarde.
11:50
România - Austria, LIVE pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. "Tricolorii", obligaţi să obţină un rezultat pozitiv # ObservatorNews
Naţionala de fotbal a României joacă duminică seara, de la ora 21.45, pe Arena Naţională, împotriva Austriei, în preliminariile Campionatului Mondial de fotbal de anul viitor, din America de Nord, partida putând fi vizionată LIVE pe Antena 1 şi în AntenaPLAY şi poate fi urmărit în format LIVE TEXT şi pe observatornews.ro.
11:40
Un bărbat a fost reţinut vineri după ce a urinat pe altarul din Bazilica Sfântul Petru de la Vatican, relatează Le Figaro, citat de news.ro.
11:30
Partenonul din Grecia, liber de schele şi şantier după aproximativ 200 de ani: "E complet diferit" # ObservatorNews
Mergând pe stradă, pe celebrul deal Acropole din Atena, vizitatorii se pot bucura acum de ceva ce nu s-a mai văzut de decenii: o vedere neobstrucționată, fără schele, asupra templului Partenon.
11:30
Franţa va simula o inundaţie istorică din urmă cu 115 ani. Vrea să-şi testeze locuitorii # ObservatorNews
Franța va simula, luni, scenariul unei inundații majore a Senei, similară cu cea din 1910, pentru a sensibiliza locuitorii cu privire la acest tip de catastrofă probabilă, informează Mediafax.
11:00
Inundaţii şi alunecări de teren de proporţii în Mexic. Cel puţin 41 de persoane au murit # ObservatorNews
Cel puţin 41 de persoane au murit într-o serie de inundaţii şi alunecări de teren provocate de joi de ploile torenţiale din estul şi centrul Mexicului, potrivit ultimului bilanţ anunţat sâmbătă de guvernul federal.
10:40
Un şofer, devenit milionar peste noapte, a fost la un pas de moarte după ce a petrecut 3 luni fără oprire # ObservatorNews
Un şofer de motostivuitor din Marea Britanie a fost la un pas de moarte după ce a devenit milionar. De fericire, omul a petrecut 3 luni încontinuu. S-a oprit doar când ambulanţa l-a transportat la spital.
Acum 8 ore
10:10
România - Austria, ora 21:45, LIVE pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Tricolorii visează la Mondial # ObservatorNews
România - Austria se joacă duminică seară, ora 21:45, pe Arena Naţională. Meciul este transmis LIVE pe Antena 1 şi în AntenaPLAY şi poate fi urmărit în format LIVE TEXT şi pe observatornews.ro.
10:10
Cel mai bătrân preşedinte din lume candidează pentru al 8-lea mandat. Cine sunt rivalii săi # ObservatorNews
Cel mai în vârstă preşedinte din lume, camerunezul Paul Biya, candidează pentru un al optulea mandat, duminică, la alegerile prezidenţiale care au loc în această ţară din Africa Centrală, informează dpa, citată de Agerpres.
10:00
Şeful Armatei spune că toţi românii ar trebui să ştie să tragă cu arma: "Pentru a-şi apăra familia" # ObservatorNews
Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major al Apărării, a declarat că ar trebui ca toţi românii să ştie să folosească o armă. Nu atât pentru un eventual conflict militar, ci a-şi putea apăra familia în cazul unui eveniment neprevăzut.
09:40
Un tunel vechi de 2.000 de ani, folosit odinioară de împărații romani pentru a se strecura nevăzuți în Colosseum, va fi deschis publicului în această lună, oferind vizitatorilor o privire rară asupra culiselor imperiale ale arenei.
09:20
O româncă de 44 de ani, care avea grijă de un italian în vârstă de 98 de ani, a murit într-un incendiu.
09:20
Momentul în care un elicopter se prăbuşeşte peste palmierii din faţa unui hotel din California: 5 răniţi # ObservatorNews
Cinci persoane au fost rănite după ce un elicopter a pierdut controlul și s-a prăbușit peste palmierii din fața unui hotel în sudul Californiei, potrivit poliției citate de ABC7, informează Mediafax.
09:10
Sushi cu gust autentic românesc. Concurs culinar inedit la Târgu-Jiu: "Originalitatea s-a păstrat 100%" # ObservatorNews
La Târgu Jiu, tradiția s-a întâlnit cu imaginația, iar rezultatul a fost delicios! Mai mulți elevi de liceu și studenți îmbrăcați în costume populare, au participat la concursul culinar "Gătește Altfel", unde au reinventat bucătăria românească în cele mai surprinzătoare moduri.
09:10
România introduce de azi controlul electronic la frontierele externe Schengen. Sistemul va înlocui, progresiv, ștampilarea documentelor de călătorie pentru cetăţenii din afara Uniunii Europene care vor să intre la noi în ţară.
09:00
Marea are farmecul ei şi toamna. Temperaturile, e drept, nu îi duc pe turişti cu gândul la lunile iulie sau august. Însă cerul senin şi briza blândă fac din aceste zile un weekend perfect pentru plimbări pe faleză.
09:00
Toamna se gustă cel mai bine dovleacul. Într-o comună din Arad, spre exemplu, bostanul e atât vedeta sezonului, cât şi motiv de sărbătoare în toată regula. Un festival colorat şi aromat i-a fost dedicat în întregime, cu zeci de soiuri, plăcinte aburinde, jocuri pentru toate vârstele şi decoruri de poveste, numai bune de imortalizat în poze.
08:50
Restricţii de trafic în Capitală duminică. Trei evenimente de amploare afectează circulaţia # ObservatorNews
Este o duminică plină pentru bucureşteni, dar şi plină de restricţii în trafic. Azi, trei evenimente de amploare care au loc simultan în Capitală, printre care meciul de fotbal din preliminariile Cupei Mondiale 2026, România-Austria, vor bloca oraşul, cel puţin în anumite zone.
08:50
Proiecţii animate, inspirate de spiritul toamnei au pus arhitectura în mişcare în Oradea, cu ocazia evenimentului FestiFALL.
08:40
Ministrul Educaţiei, primit cu proteste de studenţii din Cluj: "Daniel, şef de institut, ne trimite la păscut" # ObservatorNews
Tensiuni la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj! Ministrul Educaţiei, Daniel David, a fost primit cu scandări de studenţii revoltaţi de la Facultatea de Matematică şi Informatică.
Acum 12 ore
08:30
Ţinutul Apusenilor, punte între vechi şi nou. "Se poate investi în zona asta frumoasă" # ObservatorNews
Privelişti spectaculoase, oameni autentici și un drum care duce spre tărâmuri parcă desprinse din poveştile copilăriei. Ținutul Apusenilor este un loc care merită să fie descoperit de orice turist. Acum, cei care vizitează zona pot descoperi, la pas, cum modernul se împleteteşte cu tradiţia.
08:10
Situaţie ieşită de sub control! Tot mai multe animale, fie câini sau pisici, ajung abandonate pe marginea drumului. Fenomenul a luat luat amploare, iar autoritățile încearcă în fel şi chip să găsească soluții pentru a-l opri. În comuna Recea din judeţul Maramureş poliţiştii au găsit o metodă ingenioasă. Ca să afle cine sunt proprietarii care îşi aruncă animalele în plină stradă îi vânează cu drona. Apoi vin şi amenzile, care ajung la zeci de mii de lei.
08:00
O maşină a ars pe o şosea din Iasi, seara trecută, iar focul ameninţa să se extindă la autoturismele din apropiere.
07:50
Ultimul miting al familiilor celor răpiţi de Hamas. Eliberarea ostaticilor, la câteva ore distanţă # ObservatorNews
Ultimul miting al familiilor celor răpiţi de Hamas a avut loc sâmbătă seară la Tel Aviv. După doi ani în care au cerut în fiecare sâmbătă ca cei dragi să se întoarcă acasă, dorinţa li s-a îndeplinit. Oficialii israelieni au anunţat că eliberarea ostaticilor va începe luni dimineaţă. Tot de atunci, oficiali din peste 20 de ţări vor ajunge în Egipt pentru un summit de pace organizat de Donald Trump.
07:40
Trei oficiali din Qatar, morţi într-un accident în apropiere de staţiunea Sharm el-Sheikh din Egipt # ObservatorNews
Trei angajaţi ai Amiri Diwan, principala organizaţie guvernamentală din Qatar, au murit într-un accident de maşină în apropiere de staţiunea egipteană de la Marea Roşie Sharm el-Sheikh, a anunţat, duminică, într-o postare pe X, ambasada Qatarului în Egipt, citată de Reuters.
07:20
Bursa americană a pierdut 2.000 de miliarde de dolari după o singură postare a lui Donald Trump # ObservatorNews
O singură postare pe reţelele sociale a fost suficientă pentru a şterge 2.000 de miliarde de dolari din capitalizarea pieţei americane, vineri, după ce preşedintele Donald Trump a ameninţat China cu noi tarife uriaşe la importuri.
07:00
Inundaţii severe în sud-estul Spaniei. Autorităţile au emis mai multe avertizări cod roşu # ObservatorNews
Furtuna Alice a adus fenomene extreme în sud-estul Spaniei. Autorităţile au emis mai multe avertizări cod galben şi cod roşu. Străzile oraşelor din regiune au fost inundate.
07:00
SONDAJ: Credeţi că economia României îşi va reveni în 2026, aşa cum promit autorităţile? # ObservatorNews
Guvernul a luat măsuri drastice de austeritate în acest an, dar promite că de la anul, din 2026, lucrurile vor reveni la normal, iar taxele şi impozitele vor scădea.
06:50
Horoscop 13 octombrie 2025. Nativii care trebuie să-şi ţină în frâu emoţiile.O furtună se poate isca din nimic # ObservatorNews
Horoscop 13 octombrie 2025. O zi benefică pentru planuri pe termen lung şi pentru consolidarea relaţiilor cu prietenii.
06:50
Rezultate LOTO 6/49, duminică 12 octombrie 2025, ora 18:50. Numerele extrase la tragerile loto de azi # ObservatorNews
Rezultate LOTO 6/49. Duminică, 12 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la ultimele trageri loto Loteria Română a acordat peste 30.400 de câştiguri în valoare totală de peste 2,74 milioane de lei.
Acum 24 ore
22:40
Diane Keaton a murit. Actrița premiată cu Oscar pentru rolul din "Annie Hall" avea 79 de ani # ObservatorNews
Actriţa americană Diane Keaton, celebră pentru rolurile din "Father of the Bride" şi "First Wives Club", a murit la vârsta de 79 de ani. A câştigat Premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă pentru rolul din "Annie Hall" în 1978.
21:20
Fostul fotbalist român Flavius Domide a încetat din viaţă la vârsta de 79 de ani, a anunţat clubul UTA Arad, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook.
21:10
Manevra periculoasă făcută de un şofer pe A1. Poliţiştii îl caută pe conducătorul auto # ObservatorNews
Poliţiştii caută un şofer imprudent, filmat pe Autostrada 1 în timp ce depăşea pe banda de urgenţă.
21:00
Melania Trump l-a convins pe Putin să elibereze opt copii ucraineni: "Am avut un canal deschis de comunicare" # ObservatorNews
Prima Doamnă a Statelor Unite l-a convins pe Vladimir Putin să elibereze opt copii ucraineni răpiţi de ruşi. Anunţul Melaniei Trump a venit la câteva ore după ce Rusia a lansat un nou atac de proporţii, în timpul căruia a murit un băiat de şapte ani. Dincolo de emoţii, NATO ia în calcul un răspuns militar la incursiunile dronelor lansate de Moscova pe teritoriul ţărilor Alianţei.
21:00
Zelenski, discuție "pozitivă și productivă" cu Trump despre apărarea antiaeriană a Ucrainei # ObservatorNews
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că a discutat despre atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei într-o convorbire "pozitivă și productivă" pe care a avut-o sâmbătă cu fostul președinte american Donald Trump, relatează Reuters, conform Agerpres.
20:50
Cât costă un kilogram de mere culese cu mâna ta, la Pinticu. Ce mănânci în livadă este gratuit # ObservatorNews
Merele parcă au alt gust atunci când le culegi. Este experienţa de sezon pe care o oferă livezile la mijlocul toamnei. Fermierii organizează un fel de porţi deschise şi oferă fructe gratuite celor care îi ajută să adune recolta. O mică bucurie, într-un an cu roade puţine.
20:40
Tunel de lux pentru moștenitorul Porsche. Localnicii din Salzburg cer oprirea proiectului # ObservatorNews
Moştenitorul imperiului Porsche a primit autorizaţie să construiască un tunel privat prin munte la Salzburg. Miliardarul a plătit 48 de mii de euro pentru aprobare, iar 20 de mii de localnici au semnat o petiţie în care cer autorităţilor să suspende şantierul, de teama unui dezastru ecologic.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.