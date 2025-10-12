Un deputat din Giurgiu cere trimiterea Corpului de control al MAI pentru a investiga accidentul în care un adolescent de 17 ani a murit, după ce motocicleta sa a intrat în coliziune cu o autospecială de poliţie / Deputatul reclamă ”semne de întrebare”

14:10

Poliţiştii din Suceava au deschis un dosar penal pentru înşelăciune după ce o femeie a reclamat că a fost sunată de un bărbat necunoscut care i-a spus că o persoană a obţinut datele ei şi vrea să ia un credit pe numele femeii. Pretinzând că o ajută, bărbatul a instruit-o să ia un credit de nevoi personale de aceeaşi valoare şi să transfere banii într-un presupus cont al Băncii Naţionale, indicat de el. Ulterior, femeia a fost contactată de bancă şi şi-a dat seama că a fost înşelată cu 50.000 de lei.