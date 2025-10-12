SuperLiga: Gâlcă înainte de Dinamo – Rapid: „Un derby care trebuie câștigat din toate punctele de vedere”

23:40

Un tânăr ucrainean care s-a rătăcit în Munţii Maramureşului este căutat, sâmbătă seară, de salvamontişti şi poliţişti de frontieră, în condiţii meteo dificile, cu temperaturi scăzute şi precipitaţii mixte. Tânărul a afirmat că este în…