Zodia care se va umple de succes în octombrie 2025. Sfatul numerologului Mihai Voropchievici: „Laudă-ți succesul, dar nu te lăsa relaxat"
Gândul, 12 octombrie 2025 16:20
Potrivit runelor, una din formele de divinație folosită cu succes și în zilele noastre, ca amulete de protecție și talismane, zodia Gemeni se va bucura luna aceasta de succes nemărginit. Totuși, numerologul Mihai Voropchievici avertizează să rămâi cu picioarele pe pământ. Potrivit lui Mihai Voropchievici, rună înseamnă șoaptă sau secret sfânt. Fiecare literă poartă un […]
• • •
Acum 10 minute
16:30
Clasamentul furnizorilor de electricitate în funcție de prețul final pentru români s-a schimbat față de iulie, prima lună de după liberalizarea pieței. Hidroelectrica este în continuare cea mai ieftină, însă și marii furnizori au redus prețurile față de cum erau imediat după liberalizare, iar topul nu mai este dominat de traderi, scrie hotnews. Piața de […]
16:30
Imagini zguduitoare de la PRIVEGHIUL Marinelei Chelaru. Unde a fost depus trupul neînsuflețit al popularei actrițe, membră în grupul Vouă # Gândul
Lumea teatrului este îndoliată. Actrița Marinela Chelaru a părăsit această lume, lăsând-o fără zâmbetul ei cuceritor și pofta de viață molipsitoare. Cei care au cunoscut-o și admirat-o îi pot aduce un ultim omagiu. Duminică, 12 octombrie, trupul neînsuflețit a fost depus la capela Cimitirului Tudor Vladimirescu, situată pe Șoseaua Antiaeriană din București. Sâmbătă, 11 octombrie, […]
16:30
USR, prin Marius Vasiliu, acuză CSM de minciună și dezinformare în cazul PENSIILOR SPECIALE ale magistraților # Gândul
Marius Vasiliu (USR), fost secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene implicat în negocierea Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), a acuzat sâmbătă Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) că dezinformează și minte prin omisiune atunci când se referă la pensiile speciale ale magistraților. Reacția lui Vasiliu a venit după ce CSM a […]
Acum 30 minute
16:20
ZODIILE care au parte de transformări uriașe, în perioada 13–19 octombrie 2025. Nativii respectivi au noroc în dragoste, carieră și bani # Gândul
Planetele vin cu o energie nouă și provocări multiple pentru mai multe zodii, în perioada 13 – 19 octombrie 2025. Nativii vizați au noroc în dragoste, carieră și bani, în această săptămână plină de schimbări,scrie bzi.ro. Berbec Săptămâna începe cu o explozie de motivație, Luna iluminând casa carierei tale și oferindu-ți oportunități de recunoaștere. La […]
16:20
Zodia care se va umple de succes în octombrie 2025. Sfatul numerologului Mihai Voropchievici: „Laudă-ți succesul, dar nu te lăsa relaxat” # Gândul
Potrivit runelor, una din formele de divinație folosită cu succes și în zilele noastre, ca amulete de protecție și talismane, zodia Gemeni se va bucura luna aceasta de succes nemărginit. Totuși, numerologul Mihai Voropchievici avertizează să rămâi cu picioarele pe pământ. Potrivit lui Mihai Voropchievici, rună înseamnă șoaptă sau secret sfânt. Fiecare literă poartă un […]
16:20
Parisul se pregătește pentru o INUNDAȚIE precum cea din 1910. 700.000 de oameni ar putea fi afectați # Gândul
Pivnițe inundate, transport oprit, curent întrerupt, mii de oameni evacuați: Luni, Parisul va organiza simularea unei inundații majore ca aceea provocată de Sena în 1910. Scopul este de a-i face pe parizieni conștienți de riscul acestui tip de dezastru, care are o șansă de a se produce de 1% pe an. Acum, o revărsare a […]
16:10
Transport masiv de tehnică militară pe DN1 A. Operațiune de amploare în nouă poligoane din țara noastră / Provocarea supremă pentru România # Gândul
Transport masiv de tehnică militară pe DN1 A. Imaginile publicate de Gândul au fost filmate la Măneciu, în județul Prahova. Reamintim că cinci mii de militari din 10 state NATO, inclusiv România, se pregătesc pentru un exercițiu de amploare care va începe simultan în nouă poligoane din țara noastră, peste aproximativ o săptămână. În concret, […]
Acum o oră
16:00
Au apărut noi indicatoare RUTIERE, care deja îi bulversează pe șoferi. Unde pot fi întâlnite și ce reprezintă acestea # Gândul
Șoferii din două țări europene sunt bulversați de noi indicatoare auto, care îi pun efectiv în dificultate. În Spania, Direcția Generală de Circulație a introdus un semn rutier triunghiular alb cu margini roșii, în care apar pictograme cu două mașini și două săgeți încrucișate. Acesta indică „pericol din cauza proximității unei secțiuni dintr-o intersecție și […]
16:00
Virează Portugalia spre dreapta? Alegerile locale de duminică anticipează o victorie pentru partidul ultranaționalist Chega # Gândul
Alegerile locale de duminică din Portugalia se anunţă a fi o nouă victorie pentru extrema dreaptă europeană. Furia provocată de criza locuinţelor ar putea ajuta partidul ultranaţionalist Chega, scrie presa internațională. Acum 5 luni, alegerile naţionale anticipate din Portugalia au propulsat partidul de extremă dreapta Chega, devenit a doua forţă din Parlamentul. Duminică, 9,3 milioane […]
15:40
Putea fi salvată Mădălina, gravida moartă la o clinică privată din Constanța? Cuplul visa să aibă șase copii / Refuzul primit de la mai multe spitale din București # Gândul
Informații noi în cazul gravidei decedate, după nașterea la un spital privat din Constanța. Colegiul Medicilor a declanșat o anchetă, iar Direcția de Sănătate Publică verifică documentele medicale ale pacientei. Ceea ce se cunoaște este că femeia, originară din Giurgiu, făcuse o fertilizare in vitro și alesese să nască la o clinică privată din Constanța, […]
15:40
Gigi Becali îl cheamă la raport pe Mustață în scandalul drifturilor de la baza sportivă FCSBb # Gândul
Gigi Becali a reacționat dur după ce baza de pregătire a celor de la FCSB a fost „ocupată” de sute de mașini. În noaptea de sâmbătă spre duminică, în baza de antrenament a campioanei României și-au făcut apariția în jur de 1.000 de mașini, ale căror șoferi ar fi încercat să organizeze curse de drifturi. […]
Acum 2 ore
15:30
Ordonanța de Urgență a Guvernului (OUG) 52/2025, care interzice finanțarea evenimentelor culturale din fonduri publice, a declanșat un val de revoltă în rândul artiștilor. Mai mulți muzicieni și organizatori de evenimente îl acuză pe Ilie Bolojan de o „lovitură fatală” dată culturii românești. Festivalul Internațional de Jazz „Johnny Răducanu” nu va mai fi organizat în […]
15:30
Temperatura ideală din casă pentru a nu plăti mai mult de 400 de lei pe lună la CĂLDURĂ. Cum trebuie setat corespunzător termostatul, ziua și noaptea # Gândul
A venit frigul și, odată cu el, teama de facturi mari la căldură. Însă, posesorii centralelor de apartament au șansa de a nu plăti mai mult de 400 de lei/lună, dacă setează corespunzător termostatul, ziua și noapte. În România, prețul plafonat pentru gazele naturale pentru clienții casnici este de 0,31 lei/kWh (cu TVA inclus) în […]
15:20
Exerciţiul de mobilizare MOBEX B-IF-25. Rezerviștii din București și Ilfov sunt invitați la Oaste # Gândul
Rezerviştii cu domiciliul în Bucureşti şi judeţul Ilfov au fost chemați la instrucție, în cadrul unui exercițiu desfășurat periodic, menit să verifice disponibilitatea și starea fizică a celor care au făcut armata obligatorie, transmite Digi24. Este vorba despre exerciţiul de mobilizare MOBEX B-IF-25, care a duminică, 12 octombrie. „În perioada 12-20 octombrie, în municipiul București […]
15:10
Adună-ți forțele și pregătește-te să acționezi. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de luni, 13 octombrie 2025. Berbec Poate că ai cheltuit sau economisit prea mulți bani. Este clar că trebuie să reechilibrezi situația dacă vrei să găsești plăcere în loc de frustrare. Este un fenomen curios, ca și cum ai pierdut contactul cu […]
15:00
Marea Britanie: Un caz de spionaj pune lumina reflectoarelor pe consilierii care modelează atitudinea laburiștilor față de CHINA # Gândul
Recent, procurorul șef din Marea Britanie a confirmat că un caz împotriva a doi bărbați acuzați de spionaj în favoarea Chinei s-a prăbușit după ce consilierii de la Whitehall au refuzat să depună mărturie că Beijingul ar reprezinta o amenințare la adresa securității naționale. Keir Starmer insistă că de vină ar fi procurorii, dar episodul […]
15:00
Piedone spune care sunt cele mai bune mere vândute de supermarketuri. Experimentul fostului șef al ANPC # Gândul
Mulți români vor să știe dacă merele din supermarket sunt cu adevărat sănătoase sau, așa cum se tem unii, ne otrăvesc. Cristian Popescu Piedone, până de curând șeful ANPC, a făcut un experiment interesant prin care a vrut să arate oamenilor care sunt cele mai bune mere și, mai ales, cum se prezintă cele din […]
14:50
Armistițiul a intrat în vigoare, Israel merge până la capăt. Armata lui Netanyahu promite să distrugă toate tunelurile teroriste HAMAS # Gândul
Acordul de pace în Gaza a intrat în vigoare, însă forțele combatante merg la nivelul următor. Astfel, odată ce ostaticii săi vor fi eliberaţi, Israelul intenţionează să distrugă integral tunelurile Hamas din Gaza. De cealaltă parte, gruparea teroristă duce lupte interne grele pentru recucerirea teritoriului său. Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a anunţat că […]
Acum 4 ore
14:30
Jurnalistul Vlad Petreanu, IRONIC după ce a cumpărat o sticlă de apă plată de 0.5 l în Aeroportul Otopeni: „Eram îngrijorat c-o să dau 15 lei” # Gândul
Jurnalistul Europa FM Vlad Petreanu a postat pe Facebook un mesaj ironic și o fotografie cu bonul fiscal după ce a cumpărat o sticlă de apă plată în Aeroportul „Henri Coandă” – Otopeni. El se declară, astfel, dezamăgit de prețul mult prea mare plătit. „La Otopeni. Eram îngrijorat c-o să dau 15 lei p-o apă. […]
14:20
Marius Tucă Show începe luni, 13 octombrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan # Gândul
Marius Tucă Show începe luni, 13 octombrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan. Invitatul zilei este prof. univ. dr. Valentin Stan, analist și istoric. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. „Țineți aproape!”.
14:20
Bătălia pentru Liberty Galați. De ce luptă Dorinel Umbrărescu și magnatul Rinat Ahmetov pentru combinatul cu datorii de 1 MILIARD de euro # Gândul
Constructorul român care domină piața construcțiilor şi cel mai bogat oligarh din Ucraina se luptă pentru combinatul Liberty Galați, care are pierderi şi datorii astronomice. Dorinel Umbrărescu, constructorul român cu afaceri de aproape 3 miliarde de euro, vrea să dea o lovitură de proporții. Umbrărescu are deja un plan de salvare a Liberty Galați „Regele […]
14:20
De la bal la scandal. Momente CUMPLITE în timpul unei nunți din Craiova. Nuntașii s-au bătut cu scaunele și cu cuțitele # Gândul
De la nuntă la scandal nu este decât un singur pas. Ceea ce trebuia să fie un moment special pentru un cuplu care și-a unit destinele, s-a transformat într-un scandal de proporții sâmbătă seara, la un un local din Craiova unde avea loc o nuntă. După ce au consumat băuturi alcoolice, nuntașii s-au luat la […]
14:10
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 13 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
14:10
Peskov recunoaște. Moscova este în bătaia focului ucrainean. SUA ajută Kievul să atingă țintele strategice în adâncime ale Rusiei. # Gândul
Statele Unite au sprijinit în ultimele luni operațiunile Ucrainei de atac asupra instalațiilor energetice rusești, într-o campanie coordonată menită să afecteze economia Moscovei și să o împingă spre negocieri de pace, potrivit oficialilor ucraineni și americani citați de Financial Times. Potrivit surselor, informațiile furnizate de serviciile americane de informații au fost cruciale pentru planificarea și […]
14:00
România, traversată de un nou val de aer POLAR. Temperaturi negative, nopți geroase și brumă. Meteorolog ANM, în exclusivitate pentru Gândul: „Se menține semnalul de răcire” # Gândul
România va fi afectată și ea în zilele următoare de o pătrundere a unei mase de aer rece dinspre zona de Nord- Est a continentului. Acest lucru va influența din nou temperaturile care vor scădea cu câteva grade, iar în unele zone vor fi negative. Vorbim despre un front atmosferic rece care va avansa dinspre […]
14:00
Care sunt cele mai noi legi și tendințe în materie de colectare și reciclare? Află la Conferința GÂNDUL “Recycle Now United” ediția a VI-a # Gândul
GÂNDUL organizează conferința “RECYCLE NOW UNITED, ediția a VI-a – Stronger united, greener tomorrow”. Conferința se va desfășura luni, 13 octombrie 2025 la Hotelul InterContinental Athénée Palace București, începând cu ora 10:00. Schimbările climatice și presiunea asupra resurselor naturale impun o colaborare mai strânsă între autorități și mediul privat, pentru a transforma strategiile de mediu […]
13:50
Oamenii, manipulați de ChatGPT, dezvăluie un fost cercetător la OpenAI. „Lucrurile sunt mai grave decât vă imaginați” # Gândul
Un fost cercetător la OpenAI, start-up-ul din domeniul inteligenței artificiale, care a dezvoltat ChatGPT, trage un semnal de alarmă: omenirea este puternic manipulată de aplicația IA! Specialist în domeniul siguranței, Steven Adler a lucrat pentru OpenAI vreme de patru ani. Recent, el a publicat o analiză detaliată în care arată cum ChatGPT provoacă tot mai […]
13:40
A 7-a zi de CRIZĂ politică în Franța / CONDIȚIILE impuse de Sébastien Lecornu pentru a accepta cererea lui Macron # Gândul
Înainte de a accepta să rămână la Matignon, Sébastien Lecornu i-ar fi impus mai multe condiții președintelui Franței Emmanuel Macron. Înainte de a accepta să rămână prim-ministru, Sébastien Lecornu ar fi cerut ca viitorul său guvern să scape de potențialii candidați prezidențiali, cum ar fi Bruno Retailleau sau Gérald Darmanin, conform Le Figaro. De asemenea, […]
13:30
Un vietnamez din Cluj-Napoca și-a PIERDUT cardul bancar pe care avea 3.609 lei. Ce a făcut o româncă, după ce l-a găsit într-un mall # Gândul
O femeie și-a însușit în mod fraudulos un card bancar găsit în toaleta unui mall din Cluj-Napoca, provocând un prejudiciu de 3.609,17 lei, în doar o oră și jumătate, după ce a făcut mai multe plăți și retrageri. Fapta a avut loc anul trecut, pe 18 februarie 2024, iar cardul aparținea unui cetățean vietnamez care […]
13:20
Un vietnamez din Cluj-Napoca și-a PIERDUT, în mall, cardul bancar pe care avea 3.609 lei. Ce a făcut o româncă, după ce l-a găsit într-un mall # Gândul
O femeie și-a însușit în mod fraudulos un card bancar găsit în toaleta unui mall din Cluj-Napoca, provocând un prejudiciu de 3.609,17 lei, în doar o oră și jumătate, după ce a făcut mai multe plăți și retrageri. Fapta a avut loc anul trecut, pe 18 februarie 2024, iar cardul aparținea unui cetățean vietnamez care […]
13:20
Un primar PNL îl atacă direct pe Bolojan. Edilul îl acuză de dublă măsură și ipocrizie: Când erați la Bihor, era bine să va dea Guvernul cu nemiluita # Gândul
Un primar liberal din Bihor a lansat un atac la adresa premierului Ilie Bolojan, președintele PNL, pe care îl acuză că trimite instituțiile statului în control la primării ca să le amendeze în condițiile în care comunele au foarte puțini bani. Edilul Sorin Hognogi îl acuză pe Ilie Bolojan că nu toți primarii pot face […]
13:10
Atac armat în SUA. Opt persoane, ucise la un meci de fotbal american din statul Mississippi # Gândul
Cel puțin opt persoane au fost ucise și alte 12, rănite, în urma unui atac armat în masă desfășurat în statul american Mississippi, unde se celebrau o serie de serbări școlare. Dintre răniți, patru sunt în stare critică, transmite BBC. Focuri de armă la miezul nopții, în Leland Împușcăturile au avut loc în jurul miezului […]
13:10
Interviu cu Maria Corina Machado. De ce i-a dedicat Premiul Nobel lui Trump. “Venezuela este acum în pragul libertății după 26 de ani de tiranie.” Ce fac acum aliații din Rusia ai lui Maduro # Gândul
Maria Corina Machado, noua laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a oferit un interviu postului Fox News, în care a explicat de ce a ales să îi dedice Premiul Nobel președintelui SUA Donald Trump. Machado a reiterat că a decis să îi dedice Premiul președintelui Trump “pentru că merită”. “Nu numai că a fost implicat […]
13:00
Măsurile guvernului Bolojan nu au avut niciun efect pozitiv. Dimpotrivă. Au îngenuncheat economia, au inhibat consumul și au oprit investițiile. Creșterea de TVA nu a crescut încasările # Gândul
Măsurile de creșteri de taxe ale guvernului Bolojan nu au avut niciun efect pozitiv, conform unor surse din Ministerul de Finanțe, consultate de Gândul. Guvernul a reușit să încaseze din TVA numai 95 mld. lei în perioada ianuarie-septembrie, o creștere de doar 7,7%. Rezultatul este un dezastru pentru finanțele publice și pentru economie. Practic, guvernul […]
13:00
Pacea n-a durat decât o seară. Hamas preia rapid controlul total în GAZA după acordul de încetare a focului # Gândul
La doar câteva ore după ce a fost anunțat un acord de încetare a focului menit încheierii unui conflict de 2 ani cu Israelul, mişcarea teroristă Hamas a lansat o operațiune internă de reafirmare a autorității în Fâșia Gaza. Martori locali și surse internaționale au relatat pentru Financial Times că gruparea islamistă a organizat puncte […]
12:50
Puzzle-urile de tipul „Găsește diferențele” sunt o modalitate distractivă și relaxantă de a-ți petrece timpul liber, în timp ce îți antrenezi un pic și creierul puțin. La prima vedere, cele două imagini care îți sunt prezentate ar putea părea la fel, dar… dacă te uiți cu atenție, vei observa câteva diferențe ascunse chiar în fața […]
12:40
Piesa fabuloasă din aragonit, dorită și comandată de Regina Maria, expusă la Muzeul din Corund: „A venit cu schițele proprii” / Pentru ce alte personalități s-a mai lucrat în această piatră rară de-a lungul timpului # Gândul
Unele locuri se nasc și intră în istorie. În destinul lor este scris să nu își piardă niciodată tradițiile și nici strălucirea. Sunt acele locuri care poartă în ele și șlefuiesc veșnicia timpului, dincolo de vreme și de vremuri. Un astfel de loc l-am descoperit, alături de oamenii de la organizația Visit Harghita, în satul […]
12:40
Primele transporturi de ajutoare, la intrarea în GAZA. Grupurile umanitare se pregătesc să trimită 600 de CAMIOANE pe zi # Gândul
Hamas confirmă că va începe eliberarea ostaticilor israelieni luni dimineață. Anunțul vine în timp ce grupurile umanitare încep să intensifice eforturile de ajutorare în Gaza. Părți din Fâșia Gaza au îndurat condiții de foamete deoarece Israelul a refuzat și a obstrucționat intrarea ajutorului umanitar în teritoriu. Există relatări despre primele camioane cu ajutoare care au sosit […]
Acum 6 ore
12:30
Adio, ștampilă pe pașaport! Uniunea Europeană a demarat implementarea sistemului DIGITAL la frontieră # Gândul
Țările membre ale Uniunii Europene au început de duminică, 12 octombrie 2025, să pună în aplicare un nou sistem de intrare și ieșire la frontierele externe ale blocului comunitar. În context, scrie agenția Reuters, datele cetățenilor din afara UE au fost înregistrate electronic. Ce presupune sistemul EES Sistemul de intrare/ieșire (EES), un sistem automatizat care […]
12:30
Bancul zilei este despre un profesor universitar și fiica sa, care au un dialog inedit… Tatăl: Miroși a fum! Iar ai fumat? Fiica: Miroși a bani! Iar ai luat șpagă? Recomandările autorului: BANC | „Bulă, ai grijă să nu te combini vreodată cu o farmacistă!” Bancul de sâmbătă | „Iubitule, cum ți s-ar părea să […]
12:30
Drumul CREDINȚEI, a cincea zi la Iași, la racla Sfintei Parascheva. 20.000 de pelerini își așteaptă rândul / 36 de oameni au avut nevoie de medic # Gândul
Zile de credință și de rugăciune la Iași. În a cincea zi de pelerinaj la moaștele Sfintei Parascheva, zeci de mii de oameni au umplut străzile Iașiului. Cu multă răbdare, credincioșii sosiți din toate colțurile țării au îndurat ploaia, frigul și oboseala până au ajuns la racla Cuvioasei. Duminică, rândurile se tot lungesc, însă oamenii […]
12:10
Cosmin Olăroiu, la un pas de CALIFICAREA la Cupa Mondială 2026! În schimb Mircea Lucescu are mari emoții # Gândul
Emiratele Arabe Unite, reprezentativa de fotbal antrenată de românul Cosmin Olăroiu, a trecut la limită de formația Omanului cu scorul de 2-1, sâmbătă, la Doha (Qatar), într-un meci din Grupa A din ultimul tur al preliminariilor asiatice pentru Cupa Mondială de fotbal din 2026. Omanul, echipă pregătită de portughezul Carlos Queiroz, a deschis scorul prin […]
11:50
Poliția Română, ironizată după ce a confiscat 1 miliard de euro, bani din RECUZITA unui film. „Așteptăm descinderi în magazinele cu jucării” # Gândul
Ce s-a vrut a fi o amplă acțiune a Poliției Române s-a transformat într-un adevărat fiasco, cu urmări nu tocmai plăcute pentru instituția din cadrul MAI. Un val de ironii s-a declanșat pe social media după aflarea vești că, de fapt, banii găsiți în Portul Constanța ar fi fost recuzită de film. Poliția Română anunțase […]
11:00
Momentul în care un elicopter se prăbușește peste pietoni, în fața unui HOTEL din California # Gândul
Cinci persoane au fost rănite după ce un elicopter a pierdut controlul și s-a prăbușit peste palmierii din fața unui hotel în sudul Californiei, potrivit poliției citate de presa din SUA. O anchetă este în curs după ce un elicopter s-a prăbușit sâmbătă după-amiază în fața unui hotel din California. Cini persoane au fost rănite, […]
11:00
Cât costă o noapte de cazare în vila Andreei ESCA din Porumbacu de Sus, pentru luna decembrie 2025. Nici vara, în Mamaia, nu plătești atât! # Gândul
Multe dintre vedetele de televiziune au afaceri în turism, iar printre acestea o regăsim și pe Andreea Esca, imaginea emblematică a Pro TV. Prezentatoarea știrilor de la ora 19 deține o pensiune la munte, însă prețul pentru o noapte de cazare bate până și tarifele practicate vara în stațiunea Mamaia. Satul Porumbacu de Sud, situat […]
10:50
Ion Cristoiu: O bizarerie de interes național… Oana Țoiu nu i-a dat lui Rubio Raportul lui Nicușor Dan despre anularea alegerilor! # Gândul
În cea mai recentă „pastilă” a sa, Ion Cristoiu vorbește despre „o bizarerie de interes național: Oana Țoiu nu i-a dat lui Rubio Raportul lui Nicușor Dan despre anularea alegerilor!”… Știre în curs de actualizare
10:40
Sondaj Avangarde. Jumătate dintre respondenți cred că Armata Română NU face față unui atac al Rusiei. Nu am rezista nici 48 de ore. Resping ideea serviciului militar obligatoriu # Gândul
Un sondaj realizat la începutul lunii octombrie 2025 de institutul Avangarde arată neîncrederea respondenților în capacitatea Armatei Române de a face față unui eventual atac al Rusiei, dar și lipsa apetitului pentru a ajuta militar Republica Moldova într-un astfel de scenariu. Rezistența Armatei Române: jumătate dintre români nu cred că poate face față unui atac […]
Acum 8 ore
10:20
Naționala României înfruntă în această seară selecţionata Austriei, pe Arena Naţională, de la ora 21.45, în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026. Meciul, arbitrat de italianul Davide Massa, va fi transmis în direct de Antena 1. România – Austria, diseară, ora 21.45! Care va fi primul 11 trimis de Mircea Lucescu […]
10:20
Orașele din România în care NINGE începând de miercuri, 15 octombrie 2025. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather # Gândul
După un scurt, dar intens prim episod de iarnă, România se pregătește să cunoască iar efectele răcirii vremii. Meteorologii Accuweather anunță că, începând de miercuri, 15 octombrie 2025, va ninge în câteva orașe din țară, semn că sezonul hibernal se grăbește să-și facă intrarea pe meleagurile noastre. Ninsorile vor fi resimțite în special în zonele […]
10:10
Vine iarna. Rusia și Ucraina pregătesc „RĂZBOIUL rețelelor energetice”. „Succesul necesită atacuri combinate” # Gândul
Iarna se apropie în Rusia și Ucraina, iar cele două părți au petrecut ultimele săptămâni încercând să-și compromită reciproc infrastructura energetică. Moscova a vizat rețeaua energetică a Ucrainei timp de ani de zile, într-o campanie susținută de „înghețare” a națiunii și de paralizare a capacității sale de autoapărare. Kievul a demonstrat, pe de altă parte, […]
