Pelerinaj religios la Iaşi | Peste o sută de mii de credincioşi s-au închiat la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva
RFI, 12 octombrie 2025 16:30
Aproximativ 115.000 de persoane s-au închinat la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, de la începerea pelerinajului, în urmă cu cinci zile. Duminică seara, racla va fi purtată de preoţi pe străzile centrale ale Iaşiului, la procesiune fiind aşteptate să participe câteva mii de persoane, scrie News.ro.
Aproape jumătate dintre români consideră că Armata Română nu ar rezista 48 de ore în cazul unui atac (sondaj Avangarde) # RFI
Aproape jumătate dintre români consideră că Armata Română nu ar rezista timp de 48 de ore în cazul unui atac, arată un sondaj Avangarde. Totodată, 58% cred că pericolul ca Rusia să atace intenţionat România este mic sau foarte mic/inexistent. În acelaşi timp, doar 28% cred că România ar trebui să apere Moldova în cazul în care aceasta ar fi atacată.
Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, locul al treilea la nivel național în clasamentul Times Higher Education 2026 # RFI
Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova se numără printre cele mai performante instituții academice din România, conform clasamentului internațional Times Higher Education World University Rankings 2026.
Ludovic Orban, critici la adresa SRI: Cum nu a văzut cum se construiesc reţele de oameni care acţionează împotriva ordinii constituţionale? Câți spioni ruși au expulzat? # RFI
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a criticat sâmbătă Serviciul Român de Informaţii (SRI) pe motiv că nu a expulzat suficienți spioni ruși și că nu a văzut "cum se construiesc rețele de oameni care acționează împotriva ordinii constituționale".
10 ani de la Colectiv. Marș anunțat în București pe 30 octombrie. „Corupţia încă ucide în România” # RFI
Mai multe organizaţii civice anunţă că vor organiza, pe 30 octombrie, un marş în Bucureşti, la împlinirea a 10 ani de la incendiul din Clubul Colectiv, soldat cu moartea a 65 de oameni.
"România, cel mai mare producător de gaze naturale din Europa. Avem depozitele umplute în proporţie de 95,5%" (ministrul Energiei) # RFI
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, sâmbătă, că România este cel mai mare producător de gaze naturale din Europa, chiar şi înainte de a începe extracţia din proiectul Neptun Deep. Pentru această iarnă, ministrul afirmă că ”suntem pregătiţi”, întrucât depozitele sunt umplute cu gaz în proporţie de 95,5%, peste media UE.
La Cluj a avut loc azi cel de-al 17-lea congres al UDMR. La eveniment a participat atât prim-ministrul României, Ilie Bolojan, cât și prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, împreună cu președintele PSD, șeful Camerei Deputaților Sorin Grindeanu, precum și cu liderii mai multor formațiuni politice din Ungaria și România.
Legea majoratului digital a trecut de Senat. Copiii sub 16 ani vor putea crea conturi pe platforme online doar cu acordul părinților, stabilește actul normativ.
„Munteanu Fest”, eveniment care îmbină arta, prietenia și generozitatea, a ajuns la a noua ediție # RFI
Munteanu Fest a ajuns la a 9-a ediție, fiind un eveniment dedicat faptelor bune. Mai exact, fondurile strânse au un scop caritabil. Anul acesta este vorba despre Georgiana Bigan, care de mai bine de trei ani lupta cu o forma rara de cancer al ductelor biliare, urmând în prezent un tratament în Austria. Despre Munteanu Fest vorbim în RFI360 cu Bogdan Munteanu și Cristina Choleva.
Ilie Bolojan: UDMR a arătat că este un partener responsabil în guvernare şi în administraţia locală # RFI
Premierul Ilie Bolojan a afirmat vineri, la Congresul UDMR, că indiferent de lucrurile care îi pot diferenţia pe români şi maghiari, de muzica pe care o ascultă, de dansuri, cele care îi unesc sunt mult mai puternice. El a precizat că românii şi maghiarii sunt uniţi de dorinţa de a trăi mai bine şi de a-şi păstra identitatea, contribuind împreună la viitorul european
Nicușor Dan nu este un președinte care să fie prea activ, în sensul de a sări peste competențele prezidențiale, dar nici un președinte absent, ca Iohannis, spune la RFI consilierul prezidențial pentru politică internă, Ludovic Orban. El afirmă pe de altă parte că șeful statului are o relație de colaborare cu premierul Ilie Bolojan. Ludovic Orban mai declară că ”fiecare partid din coaliție trebuie să respecte deciziile coaliției. Altfel, această coaliție nu poate să funcționeze”.
Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe: Anularea alegerilor din România nu constituie un subiect în relația bilaterală București-Washington # RFI
Prezența militarilor americani pe teritoriul nostru va continua. Este asigurarea pe care a primit-o la Washington ministra de Externe, Oana Toiu care a avut o intrevedere cu secretarul de stat american, Marco Rubio. Dosarul Visa Waiver a fost adus în discuție de șefa diplomației române, dar nu sunt informatii suplimentare , în timp ce eventuala vizită a președintelui Nicușor Dan la Casa Albă nu are o dată ferm confirmată. Anularea alegerilor de anul trecut din România nu constituie un subiect în relația bilaterală București-Washington, spune șefa diplomației române.
Începând cu data de 1 octombrie 2025, vaccinarea împotriva infecţiei cu HPV este asigurată gratuit pentru fetele şi băieţii cu vârsta cuprinsă între 11 şi 26 de ani, prin Programul Naţional de Vaccinare. În acest context, Spitalul Universitar de Urgență București continuă Campania „Spune NU HPV – Alege să te vaccinezi!”, printr-o nouă inițiativă care aduce în prim-plan opțiunile de vaccinare gratuită.
Dr. Raed Arafat, după acuzațiile că autoritățile au exagerat prognoza: „Nu putem să ne cerem scuze că cel mai rău scenariu nu s-a produs” # RFI
După criticile apărute în spațiul public privind avertizările meteo și deciziile luate în baza acestora, șeful DSU, dr. Raed Arafat, a explicat, în exclusivitate la Digi 24, cum sunt emise codurile de vreme severă și cine este responsabil de acestea. Șeful DSU a mai subliniat că scopul avertizărilor este protejarea oamenilor și că autoritățile nu trebuie să-și ceară scuze pentru faptul că cel mai rău scenariu nu s-a produs.
În fiecare an pe data de 9 octombrie este comemorată Ziua Națională de Comemorare a Holocaustului. Numărul supraviețuitorilor acestui genocid de care se face responsabil statul român din perioada 1940 – 1944 scade în fiecare an, iar în 2025 trei dintre acești supraviețuitori care au stat de vorbă cu RFI România au încetat din viață.
În mod normal, fostul premier Marcel Ciolacu ar trebui ignorat. Poziția politică în care se află acum fostul premier este periferică și, practic, Marcel Ciolacu nu mai reprezintă pe nimeni și nimic. Și totuși, ceea ce spune fostul premier trebuie comentat pentru că alimentează un val de păreri care poate să se înalțe în anumite zone ale societății românești.
Naționalele României, cea de tineret și cea de seniori dispută amicale urmând ca în zilele următoare să joace în partide decisive pentru calificarea la Europene, respectiv Mondiale. România se încălzește astăzi cu Moldova, iar duminică întălnește Austria pe Arena Națională, ultima șansă de a rămâne în cărțile calificării la Mondialul american. Naționala U21 se testează cu Serbia, pentru ca marțea viitoare să joace la Cluj împotriva Ciprului, în încercarea de a-și asigura a cincea prezență consecutivă la un turneu final european.
SUA își mențin trupele în România. Oana Țoiu: Parteneriatul strategic se extinde pe apărare și energie (SpotMedia) - Mircea Cărtărescu și Ana Blandiana, pe lista favoriților la câștigarea Premiului Nobel pentru Literatură (Cultura la dubă)
Ministerul Mediului și-a făcut treaba matematică în ceea ce privește Codul Roșu de ploi torențiale, declară la RFI ministrul Diana Buzoianu. Avertizarea din București a provocat discuții aprinse în spațiul public. Reproșul principal față de autorități a fost că nu s-au justificat închiderea școlilor și recomandarea ISU către populație să-și facă provizii pe două zile. Ministrul Mediului mai precizează că o parte semnificativă dintre români și-a dezinstalat sistemul Ro-Alert.
Ministrul de Externe Oana Țoiu, la întâlnirea cu Secretarul de stat american Marco Rubio: „Am discutat și despre oportunităţile de investiţii viitoare în România” # RFI
Ministra Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, s-a întâlnit miercuri seară, la Washington, cu șeful diplomației americane, Marco Rubio. Departamentul de stat al SUA a publicat imagini cu întâlnirea celor doi oficiali, iar apoi Oana Țoiu a oferit câteva detalii despre discuțiile purtate în timpul întrevederii, pe care a catalogat-o drept una „excelentă”, potrivit hotnews.ro.
România a ratat o treime dintre proiectele pe mediu din PNRR. Anunțul a fost făcut la RFI de ministrul de resort, Diana Buzoianu, care spune că unele proiecte pot fi salvate.
Nicușor Dan, la comemorarea victimelor Holocaustului: Avem obligaţia să combatem discursul antisemit, xenofob, care incită la ură # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, joi, la ceremonia prilejuită de Ziua Naţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului din România, că avem obligaţia să nu uităm niciodată astfel de momente, mai ales în acest moment al istoriei în care tensiunile sunt tot mai mari. ”Într-un moment în care forţe ostile democraţiei încearcă să adâncească toate tensiunile, avem obligaţia să încurajăm toleranţa şi discursul inclusiv”, a transmis preşedintele, potrivit news.ro.
Nicuşor Dan, după acordul din Gaza: Aduce speranţa atât de necesară pentru pace şi stabilitate în regiune # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan salută, joi, ajungerea la un acord pentru Gaza, despre care apreciază că ”aduce speranţa atât de necesară pentru pace şi stabilitate în regiune ”. ”România rămâne angajată să sprijine eforturile care vizează realizarea unei păci durabile în Orientul Mijlociu”, a transmis preşedintele.
Programul SUMAL de urmărire a materialului lemnos va fi modificat, anunță la RFI ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Ea precizează că asta este o veste proastă pentru cei care au fentat legea până acum.
Ministrul Mediului anunță digitalizarea instituției pe care o conduce. Diana Buzoianu spune la RFI că o componentă importantă o va reprezenta Inteligența Artificială.
Curtea de Apel București i-a redus pedeapsa de 10 ani şi 8 luni de închisoare primită de Sorin Oprescu # RFI
Pedeapsa de 10 ani şi 8 luni primită de fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu pentru constituirea unui grup infracţional organizat, luare de mită şi spălare a banilor, a fost redusă cu un an, ca urmare a deciziei Curţii de Apel Bucureşti, care a acceptat contestaţia depusă de Oprescu prin avocaţi. Decizia este definitivă.
De la instalații, sculpturi luminoase sau intervenții imersive, Asociația Amural anunță lansarea proiectului SURSA, o revenire în forță a programelor curatoriale și a activităților artistice colaborative care au consacrat activitatea asociației între 2015 și 2020, printr-o refocalizare asupra unei forme de artă mai puțîn cunoscută și apreciată în România: Light Art, sau luminism. O discuție pe acest subiect cu Răzvan Pascu și Alina Rizescu în RFI360.
Este normal să existeun fel de doză de precauție la o primă întâlnire strategică, comentează la RFI analistul Radu Magdin vizita ministrului român de externe la Washington.
România obține nota 3,1/10 la guvernanță digitală, potrivit unui raport realizat de specialiști din Estonia la inițiativa Edge Institute. Problema principală: absența unei strategii naționale coerente și a unui centru clar de decizie care să impună standarde și responsabilități.
Marian Preda, sociolog: Cei care lucrează la stat sunt mai puțin pro-europeni decat cei care lucreaza in mediul privat # RFI
Puțin peste 52 % dintre conaționali sunt de părere că apartenența României la Uniunea Europeană nu limitează prea mult independența națională, în timp ce 38 de procente cred contrariul, arata un sondaj INSCOP. Cercetarea mai arată că 30 la suta din angajatii la stat sunt "impotriva statului" si ar vrea ca sistemul actual să fie schimbat.
Codul roșu de ploaie emis ieri pentru România, autoritățile s-au mobilizat și au avertizat populația să ia toate măsurile necesare pentru a se proteja. În București însă, situația nu a fost după cum a fost prezentată in media. In aceasta situatie vor mai avea oamenii încredere în autorități la următoarea situație de urgență? Fondatorul Paginademedia.ro și jurnalistul, Petrișor Obae, răspunde la RFI la această întrebare și spune că nu autoritățile și-au pierdut credibilitatea de această dată.
De ce mai rămâne Ilie Bolojan în fruntea Guvernului? Această întrebare se impune în condițiile în care Coaliția nu ajunge la un acord privind reformele, iar liberalul pare din ce în ce mai singur, nefiind susținut nici măcar de propriul partid.
Codul roşu de ploi a fost prelungit pentru județul Constanța | STS anunţă o creştere semnificativă a apelurilor la 112 # RFI
Oficialii STS anunţă, miercuri, o creştere semnificativă a apelurilor la 112, pe durata codului roşu, fiind preluate în zonele vizate de această avertizare peste 2.500 de apeluri. În Bucureşti, miercuri, într-o singură oră s-au înregistrat 200 de apeluri.
De o lună și jumătate magistrații protestează, judecând doar urgențele. Cu alte cuvinte, o putere a statului refuză să-și îndeplinească atribuțiile. Cât de normală este această situație? Andreea Orosz a întrebat-o pe Raluca Prună, fost ministrul al justitiei. Potrivit acesteia, situatia nu e normală și e provocata de lipsa de dialog din partea Guvernului.
Curtea Constituţională amână din nou decizia cu privire la pensiile de serviciu ale magistraţilor # RFI
Curtea Constituțională a României a amânat, miercuri, pentru 20 octombrie, sesizarea Înaltei Curți de Casație de Justiție în legătură cu legea privind pensiile magistraților, pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament.
PSD ar putea vota la un moment dat o moțiune de cenzură, dacă celelalte partide din coaliție nu țin cont de părerea Partidului Social Democrat. O spune la RFI deputatul Marius Budăi, fost ministru al Muncii, care susține că opiniile PSD au fost ignorate la discuțiile privind primele două pachete de măsuri fiscale. Ulterior, social-democrații au depus în Parlament unele proiecte de corectare a anumitor aspecte din documentele asumate de Cabinetul Bolojan.
Clima se schimbă, vremea este tot mai capricioasă și poate oferi oricând surprize fermierilor, așa cum s-a întâmplat în primăvara și vara acestui an. O situație care a determinat mulți producători români să conștientizeze necesitatea încheierii unor asigurări agricole mai ample. Care sunt acestea și cât de utile sunt? Aflăm detalii din emisiunea ”Ora de Risc” by XPRIMM, difuzată de RFI România, cea mai citată sursă de radio la nivel național.
Efectele neașteptate ale deciziei CCR privind reforma pensiilor magistraților: „CCR are capacitatea să dea decizii solomonice” (Adevărul) - Secretarul de Stat Marco Rubio se întâlnește azi la Washington cu ministrul Oana Țoiu. E prima întâlnire la nivel înalt cu un reprezentant al Administrației Trump după anularea și repetarea alegerilor prezidențiale (G4Media)
Când oamenii cumpără aur înseamnă că vremurile sunt „ruginite”. Astfel ar putea fi caracterizată o perioadă în care achizițiile de metal prețios au crescut. Iar cumpărătorii nu sunt doar băncile centrale, ci și investitorii care fac parte, în general, din clasa de mijloc.
Vicecampioana olimpicã Mihaela Cambei s-a întors în țară cu trei medalii de la Campionatele Mondiale de haltere din Norvegia, dintre care una de aur. Performanța Mihaelei este cu atât mai meritorie cu cât ea a evoluat la o categorie superioară față de cea de la Paris. Pentru sportiva legitimată la clubul Dinamo nu există pauză, ea urmând să se pregătească în următoarea perioadă pentru europeanul de tineret.
Petiție ”Fără păcănele la parterul blocurilor”. Declic: Guvernul face presiuni ca proiectul să fie respins (interviu) # RFI
Proiectul de lege care interzice sălile de joc la parterul blocurilor e aproape de votul final în Camera Deputaților. Însă acum, pe ultima sută de metri, Guvernul a transmis un punct de vedere prin care se opune legii și face presiuni ca proiectul să fie respins, spune la RFI, Cătălina Hopârteanu, manager de proiect la Declic, ONG care a lansat o petiție în susținerea acestei legi. "Când deputații văd zeci de mii de semnături, calculul politic se schimbă și sunt șanse mai mari să voteze în interesul cetățenilor, nu în cel al industriei jocurilor de noroc.", mai spune Cătălina Hopârteanu.
Profesorul de economie Cristian Păun la RFI: România plătește polițele unui model de dezvoltare păgubos început prin 2019 # RFI
Economia românească va înregistra un avans de doar 0,4% în acest an, față de un nivel de 1,3% previzionat în luna iunie, arată cea mai recentă analiză făcută de Banca Mondială. În plus, în urmatorii doi ani, creșterea PIB-ului României ar urma să fie cu 0,6 puncte procentuale mai mică decât se estima în luna iunie, de 1,3% fata de așteptările de 1,9% mai arată instituția financiară internațională.
Stelian Bujduveanu: Şcolile Municipiului Bucureşti vor fi închise pe perioada Codului Roşu, miercuri # RFI
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunţat marţi că şcolile din Municipiului Bucureşti vor fi închise pe perioada Codului Roşu, miercuri, decizia urmând să fie anunţată de Comitetul pentru situaţii de urgenţă, în scurt timp. El a precizat că în funcţie de cum evoluează lucrurile în această seară, vor lua decizii şi pe aparatul administrativ, cu privire la administraţia publică, potrivit news.ro.
În 2024, Trupa Amphitrio a lansat cel de-al treilea album. În 2025, "Timelines" este relansat în format vinil, pe 8 octombrie, în Club Control din București, într-un dublu concert alături de Blue Noise. Un vinil de colecție care vine, deloc întâmplător, după proiectul Amphitrio "What Freedom Sounds Like", un turneu european ce a marcat împlinirea a 35 de ani de la eliberarea din regimul comunist și, implicit, celebrarea aceluiași număr de ani de libertate a expresiei artistice.
Cod roșu de ploi și vânt puternic în București, de marți seară până miercuri după-amiază. Cantitățile de apă pot ajunge și la 140 de litri pe metru pătrat. Autoritățile trebuie nu să le spună oamenilor că e posibil să-i izbească un panou publicitar, ci să se asigure că asta nu se va întâmpla, declară la RFI Irina Zamfirescu, de la ActiveWatch.
Coaliţia se reuneşte, marţi, în şedinţă, la Palatul Victoria, de la ora 14.00, pentru a finaliza negocierile privind reforma administraţiei. PSD a anunţat deja, prin vocea primarului Lia Olguţa Vasilescu, că este de acord cu o reducere de 30% din numărul total de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi total ocupate dar şi ca primarii şi preşedinţii de CJ să aibă o a doua opţiune, reducerea cu 10% a bugetului pe salarizare. În plus, reducerile trebuie să se facă şi în administraţia centrală. În şedinţă este aşteptată o discuţie şi cu privire stabilirea datei alegerilor la Primăria Capitalei, în condiţiile în care PSD a anunţat că vine cu o condiţie pentru organizarea scrutinului în noiembrie, şi anume un candidat unic al coaliţiei sau fiecare partid să vină cu un candidat separat.
Cseke Attila: Aproape un sfert din administrația din România nu va trebui să reducă personalul # RFI
Aproape un sfert din primăriile și consiliile județene din România nu vor trebui să facă reduceri de personal, pentru că funcționează în parametri potriviți. Pe de altă parte, direcțiile și inspectoratele deconcentrate aflate în subordinea aceluiași minister ar putea fi comasate, a anunțat la Cluj ministrul Dezvoltării Regionale, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila.
Meteorologii au extins avertizarea Cod roşu de ploi torenţiale şi abundente, astfel că aceasta vizează, până miercuri, la ora 15.00, judeţele Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu, Ilfov şi municipiul Bucureşti, unde se vor acumula cantităţi de apă de 80-100 şi izolat 120-140 de litri pe metrul pătrat. Alte 14 judeţe din Muntenia, jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei şi al Olteniei se vor afla sub Cod portocaliu de ploi, în timp ce judeţe din Dobrogea, Muntenia, jumătatea de sud a Moldovei şi din zona Carpaţilor de Curbură se află sub incidenţa unui Cod galben. În Bucureşti, vremea va fi închisă şi deosebit de rece şi va ploua.
Eugen Tomac, consilier prezidențial, la RFI: Statul trebuie să-și reseteze relația cu Diaspora # RFI
Relația cu românii de peste hotare este o prioritate pentru președintele Nicușor Dan, spune într-un interviu la RFI eurodeputatul PMP Eugen Tomac, proaspăt numit consilier onorific la Palatul Cotroceni pentru românii de pretutindeni. El vorbește între altele despre noi instrumente pentru Diaspora de a se implica în viața economică din România și despre nevoia de a simplifica procedurile de acordare a cetățeniei române: ”Vom pune pe masă propuneri în acest sens”.
