Coco Gauff, noua campioană de la Wuhan
SportMedia, 12 octombrie 2025 17:50
Tenismena americană Coco Gauff a cucerit titlul Mastersului 1000 WTA de la Wuhan, China, după ce a trecut în marea finală de buna sa prietenă și conaționala sa, Jessica Pegula. Într-o confruntare pe muchie de cuțit între locurile 3 și 6 din clasamentul mondial WTA, Gauff a fost cea care s-a impus în două seturi,
• • •
Acum 30 minute
17:50
O masă de aer rece va traversa România începând de duminică noapte, aducând o răcire semnificativă a vremii, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). După un weekend cu temperaturi blânde de toamnă, care au atins local până la 22 de grade, de luni, valorile termice vor scădea treptat, mai întâi în nordul țării și apoi
17:50
Partida România – Austria mai are o miză imensă. Ce jucători sunt pasibili de suspendare pentru tricolori # SportMedia
Partida dintre România și Austria din cadrul preliminariilor CM 2026 poate fi considerată capitală pentru calificarea tricolorilor la un turneu final, pe care îl așteptăm din 1998. Șansele noastre pentru locul 1 sunt însă minime, chiar și în cazul unui succes diseară, însă există șanse reale pentru o luptă la locul 2, dacă vom
17:50
Europa se teme de „Chat Control”. De ce planul UE de a combate abuzurile online asupra copiilor a stârnit panică # SportMedia
O lege europeană menită să combată abuzurile sexuale asupra copiilor în mediul online a declanșat o furtună politică și tehnologică pe continent. Propunerea, care ar permite poliției să scaneze mesajele private ale utilizatorilor, este blocată de luni întregi în Consiliul UE, iar o amplă campanie publică de protest a făcut-o, cel puțin temporar, imposibil de
17:50
Tenismena americană Coco Gauff a cucerit titlul Mastersului 1000 WTA de la Wuhan, China, după ce a trecut în marea finală de buna sa prietenă și conaționala sa, Jessica Pegula. Într-o confruntare pe muchie de cuțit între locurile 3 și 6 din clasamentul mondial WTA, Gauff a fost cea care s-a impus în două seturi, … The post Coco Gauff, noua campioană de la Wuhan appeared first on spotmedia.ro.
17:50
Doi morți în accidente produse de Poliție, la Giurgiu. Un deputat cere intervenția Corpului de control al MAI: „Sunt semne de întrebare. Oamenii sunt revoltați” # SportMedia
Un nou accident mortal în care este implicată Poliția Giurgiu a generat reacții publice și politice. Deputatul PNL Alexandru Andrei cere ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, să trimită Corpul de control al MAI pentru a verifica circumstanțele în care un adolescent de 17 ani a murit, după ce motocicleta pe care o conducea a fost
Acum 4 ore
15:50
Supărat că a fost amendat, un primar PNL îl critică pe Ilie Bolojan. Acuză că a beneficiat de favoruri guvernamentale când conducea Bihorul (Video) # SportMedia
Un primar liberal din Bistrița-Năsăud l-a acuzat public pe premierul Ilie Bolojan, președintele PNL, că trimite instituțiile statului să amendeze primăriile sărace, în timp ce Guvernul refuză să le aloce fonduri pentru investiții. Sorin Hognogi, edilul comunei Spermezeu, s-a revoltat după ce Garda de Mediu a sancționat primăria cu 20.000 de lei pentru nereguli administrative
15:50
Următorul turneu final european organizat de UEFA va avea loc peste trei ani, în 2028, și va fi organizat în 4 țări simultan, Anglia, Scoția, Irlanda și Țara Galilor. Iar UEFA, prin vocea președintelui său sloven Aleksandr Ceferin, vrea să facă aceste preliminarii mult mai atrăgătoare și mai provocatoare pentru naționalele implicate. Vorbind la „Portugal
15:50
Kremlinul avertizează Occidentul: războiul din Ucraina a ajuns într-un „moment dramatic” # SportMedia
Administrația de la Kremlin s-a arătat duminică profund îngrijorată de posibilitatea ca SUA să furnizeze Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk, avertizând că războiul a ajuns într-un „moment dramatic", marcat de escaladare din toate direcțiile. Președintele american Donald Trump a spus luni că, înainte de a aproba transferul Tomahawk-urilor, vrea să știe exact cum intenționează Ucraina
15:50
Istorie în atletismul românesc: recordul național la maraton a fost doborât după 47 de ani # SportMedia
Atletismul românesc a înregistrat astăzi o performanță istorică, după ce recordul național la maraton masculin a fost doborât pentru prima dată în ultimii 47 de ani. Sportivul Nicolae Alexandru Soare a stabilit un nou timp de referință în cadrul Campionatului Național de Maraton, eveniment desfășurat sub egida Raiffeisen Bucharest Marathon.
15:50
După ce în ultima perioadă s-a aflat mereu în ape tulburi în Polonia, unde o antrenează pe Legia Varșovia, mai ales după ultimul eșec cu Gornik Zabrze, scor 1-3, Edi Iordănescu s-a hotărât. Fostul selecționer al României, căutat în această perioadă de FRF pentru o reîntoarcere la lotul tricolorilor, vrea să rămână la Legia Varșovia.
Acum 6 ore
13:50
SUA oferă sprijin secret Ucrainei pentru atacuri asupra infrastructurii energetice ruse # SportMedia
Statele Unite colaborează de mai multe luni cu Ucraina pentru a organiza atacuri de lungă distanță asupra infrastructurii energetice a Rusiei. Obiectivul ar fi subminarea economiei ruse și forțarea președintelui Vladimir Putin să accepte negocieri, potrivit unei investigații publicate duminică de Financial Times și citate de Reuters. Serviciile secrete americane ar fi asistat Kievul în
13:50
Jumătate dintre români cred că armata nu ar rezista 48 de ore în caz de atac. Ce spun despre stagiul militar obligatoriu # SportMedia
Aproape jumătate dintre români (48%) consideră că reintroducerea stagiului militar obligatoriu nu ar fi o idee bună, potrivit sondajului „Percepții asupra capacităților Armatei Române", realizat de Avangarde. În schimb, 43% dintre respondenți susțin revenirea la serviciul militar obligatoriu, iar 9% nu au o opinie sau nu au răspuns. 49% dintre români cred că Armata Română
13:50
Selecționerul Serbiei a demisionat după înfrângerea cu Albania, în preliminariile CM 2026 # SportMedia
Antrenorul echipei de fotbal a Serbiei, Dragan Stojkovic, și-a anunțat, sâmbătă seara, demisia din funcție după înfrângerea suferită pe teren propriu în fața Albaniei (0-1), într-un meci din preliminariile Cupei Mondiale din 2026, informează AFP. "Această înfrângere nu ar fi trebuit să se producă, iar eu accept responsabilitatea. Sunt aici pentru a face față consecințelor",
13:50
De ce e bine să faci copii cât ești tânăr. Bolile pe care le poți transmite urmașilor la vârste înaintate # SportMedia
Pe măsură ce bărbaţii înaintează în vârstă, riscul de transmitere a unor modificări genetice dăunătoare către urmaşi creşte semnificativ, arată un nou studiu publicat în revista Nature. Cercetătorii au descoperit că, pe lângă acumularea obişnuită de erori aleatorii în ADN, există un mecanism subtil de selecţie naturală în testicule, care face ca unele mutaţii să
13:50
Decizia ciudată luată de Mircea Lucescu în privința lui Răzvan Marin, cu câteva ore înainte de România – Austria # SportMedia
Mircea Lucescu surprinde din nou prin deciziile sale, cu doar câteva ore înainte de meciul capital al naționalei României cu Austria, în preliminariile pentru CM 2026. Avem o situație ciudată în sânul echipei naționale. Cu un conflict mocnit, sau chiar pe față, între selecționerul Mircea Lucescu și mijlocașul internațional Răzvan Marin. Deși inițial anunțase că
13:50
S-a întors roata. A venit rândul Chinei să amenințe SUA cu represalii, dacă Trump pune în aplicare tarife vamale crescute cu 100% # SportMedia
Beijingul a promis că va lua măsuri de răspuns împotriva Washingtonului dacă preşedintele american Donald Trump îşi va pune în aplicare ameninţarea de a impune noi tarife vamale crescute cu 100% asupra importurilor chinezeşti, relatează CNN. Cea mai recentă ameninţare a lui Trump a venit după ce China a impus o serie de restricţii la
Acum 8 ore
11:50
România primește o lovitură din partea Austriei înainte de meciul direct din preliminariile CM 2026 # SportMedia
România – Austria pare să fie meciul capital pentru echipa noastră națională în ideea de a mai spera măcar la locul 2 de baraj pentru calificarea la un Campionat Mondial la care nu am mai luat parte din 1998. Austria vine după un rezultat neverosimil în preliminarii, un 10-0 acasă cu San Marino, cea mai
11:50
FCSB a avut un start catastrofal de sezon în Liga 1, dar în ultima perioadă pare că și-a mai revenit și a bifat deja două succese consecutive, ambele cu 1-0. Campioana se află acum pe locul 11, după 12 etape consumate, la 12 puncte distanță de FC Botoșani și Rapid, primele două clasate în acest
11:50
Ziua 1327 Ucraina lovește decisiv la Donețk: tancuri și un lansator rus distruse. 5.000 de cubanezi luptă pentru Rusia. Îndoctrinare cazacă în grădinițele ucrainene # SportMedia
Ziua 1327 a războiului a adus noi atacuri asupra infrastructurii ucrainene și semne de tensiuni tot mai mari în interiorul Rusiei. Regiunile Dnipropetrovsk și Donețk au fost principalele ținte ale bombardamentelor rusești. În Dnipropetrovsk, dronele și artileria grea au lovit Nikopol și Pavlohrad, provocând incendii la infrastructura civilă. În Donețk, armata ucraineană a anunțat distrugerea
11:50
Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat lotul final pentru partida cu Austria. Șase jucători sunt lăsați pe dinafară # SportMedia
Echipa națională a României se pregătește pentru jocul decisiv de duminică cu Austria, meci din preliminariile CM 2026, meci capital pentru calificarea la Mondialul de anul viitor, din Mexic, SUA și Canada. Jocul va începe de la 21,45, și va fi LIVE text, fază cu fază, pe site-ul nostru SpotMedia.ro. Chiar în ziua partidei, prin
11:50
Orban strânge semnături împotriva „planului de război al UE pentru Ucraina”: Nu vrem așa ceva! # SportMedia
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a anunțat sâmbătă lansarea unei petiții naționale menite să oprească așa-numitele „planuri de război ale Bruxelles-ului pentru Ucraina", reluând astfel o strategie politică folosită anterior pentru a valida pozițiile sale eurosceptice și pro-ruse. Inițiativa vine pe fondul unei noi dispute diplomatice între Kiev și Budapesta, amplificată de acuzații reciproce de spionaj.
Acum 12 ore
09:50
Ruptura dintre Mircea Lucescu și Răzvan Marin, explicată. Ce s-a întâmplat la antrenamentul oficial al tricolorilor # SportMedia
Echipa națională de fotbal a României va evolua duminică seara într-un meci decisiv cu Austria, în cadrul preliminariilor CM 2026, începând cu ora 21.45. Meciul va începe pe Arena Națională din București și va fi comentat LIVE text pe SpotMedia.ro, fază cu fază, de la ora mai sus menționată. Situația de la lotul național însă,
09:50
Antrenorul român Cosmin Olaroiu, în prezent selecționerul celor din Emiratele Arabe Unite, se află la un pas doar de calificarea la World Cup 2026. Și asta după ce în primul meci din faza a patra a calificărilor asiatice pentru CM, EAU a învins echipa antrenată de cunoscutul tehnician portughez Carlos Queiroz, Oman, scor 2-1. Într-un
09:50
Lista cu cele 40 de meserii pe care le poate înlocui inteligența artificială. Și 40 de care cu greu se poate atinge # SportMedia
Inteligența artificială începe să rescrie piața muncii mai repede decât se așteptau specialiștii. Un studiu Microsoft arată că unele profesii pot fi preluate aproape integral de algoritmi, în timp ce altele rămân complet în afara riscului. Scriitorii, jurnaliștii și programatorii sunt printre cei mai expuși, în timp ce muncitorii, tehnicienii și asistenții medicali par cel
09:50
Summit pentru pace Trump-Sissi la Sharm el-Sheikh. Eliberarea ostaticilor din Gaza va începe luni dimineață, confirmă Hamas # SportMedia
Președinții Egiptului și Statelor Unite, Abdel Fattah al-Sissi și Donald Trump, vor prezida luni, la Sharm el-Sheikh, un summit internațional pentru pace, la care vor participa „lideri din peste 20 de țări", potrivit unui comunicat difuzat sâmbătă de Președinția egipteană. Cairo precizează că reuniunea are ca obiectiv „încetarea războiului din Fâșia Gaza, consolidarea eforturilor pentru
09:50
Fotbalistul simbol al grupării arădene UTA, fostul imens jucător Flavius Domide a încetat din viață sâmbătă seara la vârsta de 79 de ani. Vestea a fost anunţata de clubul UTA Arad, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook. Fotbalist-simbol al echipei UTA în anii 1960-1970, cel supranumit „Copilul teribil al fotbalului arădean" şi-a legat cariera de
09:50
Inteligența artificială a devenit materie obligatorie la unele universități din România. „Face parte din viața noastră” # SportMedia
Inteligența artificială a ajuns din chat-urile telefoanelor în programele universitare. Tot mai multe facultăți introduc această materie pentru ca studenții să învețe să folosească aplicațiile în mod corect. La Timișoara, de pildă, disciplina este obligatorie, indiferent de profilul ales. Mulți spun că acesta este viitorul. Materiile „Inteligență artificială generativă aplicată" și „Neuroștiințe și inteligență artificială"
07:50
S-a găsit „butonul” care taie pofta de mâncare. Cum „aprinde” și „stinge” creierul foamea # SportMedia
O cercetare care a reunit specialişti din Germania, Canada şi Marea Britanie a identificat un mecanism necunoscut din creier care reglează senzaţia de foame. Descoperirea deschide noi direcţii în tratamentul obezităţii. O echipă internaţională de oameni de ştiinţă a identificat rolul unei proteine mici, denumite MRAP2, care acţionează ca un „ghid" pentru un receptor important
07:50
Postarea lui Trump care a prăbușit bursele: 2.000 de miliarde de dolari șterse de pe Wall Street # SportMedia
O singură postare pe reţelele sociale a fost suficientă pentru a şterge 2.000 de miliarde de dolari din capitalizarea pieţei americane, vineri, după ce preşedintele Donald Trump a ameninţat China cu noi tarife uriaşe la importuri, relatează CNBC. Înaintea mesajului publicat la ora 10:57 (ora locală) pe platforma Truth Social, indicele S&P 500 se afla
Acum 24 ore
01:40
Cum influențează mișcarea felul în care te simți: Antrenează-ți corpul, iar mintea îți va mulțumi # SportMedia
Ziua bună se cunoaște de dimineață, așa că acesta e cel mai potrivit moment în care poți să aplici un protocol care îți poate îmbunătăți starea de spirit. O parte a acestui protocol implică începerea zilei cu exerciții fizice intense, însă mulți oameni se întreabă, pe bună dreptate, care sunt cele mai bune exerciții, c
01:40
Întărirea rezistenței: cercetătorii protejează cafeaua și ciocolata de amenințările climatice # SportMedia
Pe dealurile care înconjoară orașul Matagalpa din Nicaragua, Juan Pablo Castro cultivă arbori de cafea de 25 de ani. Ferma sa întinsă pe două hectare și presărată și cu citrice este una tipică micilor exploatații agricole care furnizează o mare parte dintre boabele de cafea ale lumii. În 2023 însă, a început să vadă primele … The post Întărirea rezistenței: cercetătorii protejează cafeaua și ciocolata de amenințările climatice appeared first on spotmedia.ro.
01:40
Mulți au dat vina pe energia solară pentru pana de curent care a paralizat Spania primăvara trecută. Ce s-a întâmplat, de fapt # SportMedia
Pana masivă de curent care a afectat milioane de oameni din Spania, Portugalia și Franța, primăvara trecută, a declanșat o dezbatere intensă despre impactul surselor regenerabile asupra securității sistemelor energetice. Numeroși critici au dat vina pe energia solară și eoliană pentru întreruperea care a avut ca efecte, printre altele, oprirea trenurilor pe traseu și blocarea … The post Mulți au dat vina pe energia solară pentru pana de curent care a paralizat Spania primăvara trecută. Ce s-a întâmplat, de fapt appeared first on spotmedia.ro.
01:40
Tinerii care intră pe piața muncii riscă să fie loviți de un adevărat „job-pocalypse”, întrucât marile companii prioritizează automatizarea cu inteligență artificială (AI) în locul angajărilor de entry-level, arată un raport al British Standards Institution (BSI). Potrivit sondajului, citat de The Guardian și realizat printre peste 850 de lideri de business din șapte țări (Marea … The post Gen Z, în fața unui „job-pocalypse”: companiile aleg AI în loc să angajeze juniori appeared first on spotmedia.ro.
01:40
Miliardarii din domeniul tehnologiei par să se pregătească pentru Apocalipsă. Să ne facem griji? # SportMedia
Elon Musk, dar și alți lideri din domeniul tehnologiei ar fi cumpărat loturi de teren cu spații subterane, numai bune pentru a fi convertite în buncăre de lux de milioane de dolari. Pentru ce se pregătesc? Se spune că Mark Zuckerberg a început încă din 2014 lucrările la Koolau Ranch, complexul său de 600 de … The post Miliardarii din domeniul tehnologiei par să se pregătească pentru Apocalipsă. Să ne facem griji? appeared first on spotmedia.ro.
01:40
Trăim o vreme în care aproape totul e la un click distanță: cărți, podcast-uri, conferințe, aplicații, postări motivaționale și, mai nou, asistenți inteligenți care ne oferă explicații, soluții și chiar exerciții de introspecție. Suntem înconjurați de resurse care promit claritate, echilibru și o formă de transformare. Și totuși, paradoxal, această bogăție informațională poate crea confuzie. … The post Dezvoltarea personală în era inteligenței artificiale: între inspirație și iluzie appeared first on spotmedia.ro.
01:40
Când s-a născut republica americană, lumea avea, după cunoștințele epocii, cel mult 75.000 de ani. Nimeni nu-și putea imagina că Pământul e mai vechi. De aceea, Thomas Jefferson era convins că mamuții lânoși încă trăiesc „în părțile nordice și vestice ale Americii”, acolo unde natura era neatinsă. Ideea că o specie ar putea dispărea era … The post Ce ar spune Părinții Fondatori astăzi. Poate ar fi surprinși că republica mai există? appeared first on spotmedia.ro.
01:40
„Dacă nu avem LIBERTATE DE EXPRIMARE, nu avem o ȚARĂ LIBERĂ”, repeta Donald Trump în campanie. După care, la scurt timp după revenirea la Casa Albă, același Trump spunea detașat: „Am restrâns libertatea de exprimare”, încercând să justifice apelul său de a-i pedepsi cu închisoarea pe cei care ard drapelul american, deși Curtea Supremă a … The post Trump și inversarea sensului libertății de exprimare – o poveste de 250 de ani appeared first on spotmedia.ro.
01:40
De ce își cumpără Tulcea coșuri de gunoi mai scumpe ca la București? „Altă soluție nu am găsit!” # SportMedia
Deși are buget mult mai mic, administrația locală din Tulcea își cumpără coșuri de gunoi stradale mai scumpe decât cele din București. Speră să rezolve cu ele o problemă. Rămâne să vedem dacă va reuși. A încercat deja și Capitala, fără succes. Servicii Publice SA Tulcea – societate deținută de autoritatea locală din oraș – … The post De ce își cumpără Tulcea coșuri de gunoi mai scumpe ca la București? „Altă soluție nu am găsit!” appeared first on spotmedia.ro.
11 octombrie 2025
23:40
Diane Keaton, câștigătoarea premiului Oscar pentru „Annie Hall” și una dintre cele mai iubite actrițe de la Hollywood, a murit la vârsta de 79 de ani. Potrivit revistei People, Keaton a murit în California, iar familia a cerut discreție în aceste momente, fără a oferi alte detalii. Diane Keaton s-a făcut remarcată în anii ’70 … The post Diane Keaton, una dintre cele mai iubite actrițe de la Hollywood, a murit la 79 de ani appeared first on spotmedia.ro.
23:40
Oamenii de știință au descoperit ceva alarmant care se scurge în adâncurile oceanului din jurul Antarcticii # SportMedia
Gazul metan – cu efect de încălzire asupra planetei – iese prin fisurile de pe fundul mării în zona Antarcticii pe măsură ce regiunea se încălzeşte, iar noi scurgeri sunt descoperite într-un „ritm uimitor”, au anunţat oamenii de ştiinţă, ceea ce ridică temeri că previziunile în legătură cu încălzirea globală viitoare ar putea fi subestimate. … The post Oamenii de știință au descoperit ceva alarmant care se scurge în adâncurile oceanului din jurul Antarcticii appeared first on spotmedia.ro.
21:40
Șeful Armatei spune că toți românii ar trebui să știe să tragă cu arma: „Să-și apere familiile. Suntem pregătiți să îi învățăm” # SportMedia
Toți cetățenii României, indiferent de sex sau de vârstă, ar trebui să aibă cunoștințe minimale de folosire a armelor, consideră generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării. Armata este, spune el, pregătită să deruleze programe de instruire civică și militară pentru populație, dacă cadrul legal și resursele bugetare vor fi asigurate. „Putem derula programe … The post Șeful Armatei spune că toți românii ar trebui să știe să tragă cu arma: „Să-și apere familiile. Suntem pregătiți să îi învățăm” appeared first on spotmedia.ro.
21:40
Orban critică și cere o reorientare a SRI: „Cum nu a putut SRI să vadă cum se construiesc rețele care acționează împotriva ordinii constituționale?” # SportMedia
Consilierul prezidențial Ludovic Orban a lansat, sâmbătă, un mesaj critic la adresa Serviciului Român de Informații (SRI), întrebându-se cum a fost posibil ca instituția să nu observe din timp acțiuni și rețele care, în opinia sa, au afectat procesul democratic și ordinea constituțională în contextul alegerilor prezidențiale din 2024. „Cum nu a putut SRI să … The post Orban critică și cere o reorientare a SRI: „Cum nu a putut SRI să vadă cum se construiesc rețele care acționează împotriva ordinii constituționale?” appeared first on spotmedia.ro.
21:40
Marș în București, la 10 ani de la Colectiv: Nimeni nu a plătit pentru tragedia de atunci, corupția încă ucide în România # SportMedia
Mai multe organizaţii civice anunţă că vor organiza, în 30 octombrie, un marş în Bucureşti, la zece ani de la incendiul din Clubul Colectiv, soldat cu moartea a 65 de persoane. Oamenii cer dreptate şi reclamă că nimeni nu a plătit pentru tragedia de atunci. În plus, în România nu s-a schimbat nimic. „30 octombrie … The post Marș în București, la 10 ani de la Colectiv: Nimeni nu a plătit pentru tragedia de atunci, corupția încă ucide în România appeared first on spotmedia.ro.
21:40
Acordul de pace Israel-Hamas: Peste 500.000 de palestinieni s-au întors în nordul Gaza. Macron și Trump sunt așteptați luni, în Egipt # SportMedia
Președintele francez Emmanuel Macron va efectua luni o vizită oficială în Egipt, pentru a sprijini „punerea în aplicare” a acordului de pace dintre Israel și Hamas, prezentat de președintele american Donald Trump, a anunțat sâmbătă Palatul Élysée. Macron va discuta la Cairo cu partenerii regionali despre etapele următoare ale planului, care urmărește să pună capăt … The post Acordul de pace Israel-Hamas: Peste 500.000 de palestinieni s-au întors în nordul Gaza. Macron și Trump sunt așteptați luni, în Egipt appeared first on spotmedia.ro.
19:40
După 20 de ani de creșteri-record, pentru România și Europa Centrală și de Est vine un deceniu dificil # SportMedia
După două decenii de creștere economică spectaculoasă, țările din Europa Centrală și de Est se pregătesc pentru o perioadă de încetinire și vulnerabilitate, avertizează un studiu realizat de Școala de Economie din Varșovia (Warsaw School of Economics), citat de Euronews. Cercetătorii au analizat evoluția celor 11 state care au aderat la Uniunea Europeană după 2004 … The post După 20 de ani de creșteri-record, pentru România și Europa Centrală și de Est vine un deceniu dificil appeared first on spotmedia.ro.
19:40
Trenurile către Aeroportul „Henri Coandă” nu vor circula o perioadă. Revine linia expres 780 # SportMedia
Circulația trenurilor pe ruta București Nord – Aeroportul „Henri Coandă” va fi suspendată temporar, între 14 și 17 octombrie, în intervalul orar 9:00 – 14:00, pentru lucrări de mentenanță la infrastructura feroviară, a anunțat sâmbătă CFR SA. Potrivit companiei, echipele Sucursalei Regionale CF București vor efectua revizii tehnice și lucrări de întreținere la electromecanismele de … The post Trenurile către Aeroportul „Henri Coandă” nu vor circula o perioadă. Revine linia expres 780 appeared first on spotmedia.ro.
Ieri
17:40
Mircea Lucescu este acuzat de tatăl unui fotbalist de la naționala României că a inventat o accidentare. Lucescu a spus că Răzvan Marin nu poate juca în meciul cu Austria din cauza unei accidentări, deoarece nu s-a antrenat toată săptămâna. Tatăl jucătorului, Petre Marin, afirmă că Răzvan a lipsit doar de la un antrenament și … The post Mircea Lucescu, acuzat că a mințit: A scos un jucător din lot fără să aibă ceva appeared first on spotmedia.ro.
17:40
Trump a vorbit cu Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace. „A fost foarte drăguță. Nu i-am spus: dă-mi-l mie!” # SportMedia
Președintele american Donald Trump a confirmat vineri că a vorbit cu María Corina Machado, opozanta venezueleană care a câștigat Premiul Nobel pentru Pace 2025, pe care a descris-o drept „foarte drăguță”. Laureata i-ar fi spus că acceptă distincția „în onoarea lui”, potrivit declarațiilor făcute de Trump. „Persoana care a câștigat de fapt Premiul Nobel m-a … The post Trump a vorbit cu Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace. „A fost foarte drăguță. Nu i-am spus: dă-mi-l mie!” appeared first on spotmedia.ro.
17:40
Proaspăt consilier prezidențial, Ludovic Orban explică lentoarea cu care ia Nicușor Dan deciziile. Despre Bolojan, numai de bine # SportMedia
Consilierul prezidențial Ludovic Orban a explicat, sâmbătă, într-o emisiune la Digi24, cum se explică „lentoarea” cu care președintele Nicușor Dan ia uneori decizii importante și cu ce compensează faptul că „nu are față de președinte”. Ludovic Orban a vorbit și despre premierul Ilie Bolojan, spunând că este „un om echilibrat, care nu suportă clientelismul politic” … The post Proaspăt consilier prezidențial, Ludovic Orban explică lentoarea cu care ia Nicușor Dan deciziile. Despre Bolojan, numai de bine appeared first on spotmedia.ro.
17:40
ECOFIN: România susține un buget european realist, dar se opune noilor accize la tutun și unor măsuri privind tranziția verde # SportMedia
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat, după reuniunea Consiliului Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN) desfășurată la Luxemburg, că România susține un buget european sustenabil și realist, capabil să sprijine prioritățile Uniunii și să aducă beneficii concrete cetățenilor. În același timp, țara noastră a exprimat rezerve față de unele propuneri ale Comisiei Europene, inclusiv cele privind … The post ECOFIN: România susține un buget european realist, dar se opune noilor accize la tutun și unor măsuri privind tranziția verde appeared first on spotmedia.ro.
