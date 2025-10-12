Ce putem face în cazul în care ratele devin tot mai greu de plătit

13:50

Celebra metodă "Accidentul" revine şi chiar se reinventează, ca să fie şi mai credibilă! Dacă în trecut, escrocii sunau de pe numere necunoscute, acum pe ecranul victimelor apare chiar contactul unei persoane apropiate. Iar în spaima şi graba de moment, este foarte simplu să cazi în plasă şi chiar să crezi că vorbeşti cu cineva cunoscut.