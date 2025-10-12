Vremea se schimbă brusc: temperaturi cu 10 grade mai mici, ploi, lapoviță și brumă

17:40

Mircea Lucescu este acuzat de tatăl unui fotbalist de la naționala României că a inventat o accidentare. Lucescu a spus că Răzvan Marin nu poate juca în meciul cu Austria din cauza unei accidentări, deoarece nu s-a antrenat toată săptămâna. Tatăl jucătorului, Petre Marin, afirmă că Răzvan a lipsit doar de la un antrenament și …