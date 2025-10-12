Katy PERRY și fostul premier canadian Justin TRUDEAU, fotografiați în timp ce se sărutau pe iahtul artistei
Gândul, 12 octombrie 2025 17:50
Katy Perry și Justin Trudeau au fost fotografiați recent în timp ce când se sărutau la bordul lui “Caravelle,” iahtul de lux al cântăreței. Imaginile confirmă implicarea celor doi într-o relație romantică, scrie Page Six. Fotografii publicate de Daily Mail sâmbătă au surprins-o pe Perry, în vârstă de 40 de ani, când se săruta pasional […]
• • •
Acum 15 minute
18:10
Linia 5 de tramvai, care leagă zona de Nord – polul de business Pipera – de centrul Capitalei, va fi redeschisă în luna decembrie, anunță primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu. Stelian Bujduveanu a declarat că în luna decembrie va fi repusă în funcţiune linia 5 de tramvai. Tramvaiul 5 așteaptă noile peroane Actualul primar […]
18:10
Președintele care conduce o țară de 92 de ani. Se pregătește să candideze pentru mandatul cu numărul opt # Gândul
Camerunul iese la vot pentru a își alege președintele, iar Paul Biya de 92 de ani, cel mai în vârstă șef de stat din lume, este favorit pentru a câștiga al optulea mandat în țara central africană. Opoziția fracturată, formată din 11 candidați, se opune lui Biya, care în ciuda vârstei înaintate pe care o […]
Acum o oră
17:50
17:50
Trump s-a vaccinat cu o doză de rapel anti-COVID înainte de vizitele externe. Ce conține buletinul medical al celui mai PUTERNIC om din lume # Gândul
Președintele american Donald Trump s-a vaccinat cu o doză de rapel anti-COVID-19 înainte de vizitele externe pe care le are în perioada următoare, arată raportul medical publicat vineri. Documentul confirmă că liderul SUA se află într-o „stare de sănătate excelentă”. Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA a renunțat la recomandarea generală pentru […]
17:40
Mâna dreaptă a lui Ilie Bolojan, Ciprian Ciucu, anunță că organizarea alegerilor locale se amână pentru primăvară și lansează un ATAC dur la PSD # Gândul
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu afirmă, duminică după-amiază, că ședința Coaliției programată pentru luni, în care urma să se ia o decizie privind alegerile parțiale din București, nu va mai avea loc. „Cel mai probabil, sub ameninţarea directă a ruperii Coaliţiei de către PSD, alegerile pentru Bucureşti vor fi amânate pentru primăvară”, a transmis Ciucu. „Înţeleg […]
17:30
17:30
Biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu a publicat un document cu informații referitoare la vizita președintelui american Donald Trump în Israel mâine. Documentul publicat de biroul premierului israelian arată că președintele american se va întâlni cu Netanyahu în biroul acestuia de la Knesset, Parlamentul israelian, la ora locală 10.15. Puțin mai târziu, la ora locală 10.45, […]
17:30
A trăit timp de 20 de ani cu o tumoră pe creier care tot creștea. Femeia a crezut că are doar niște migrene obișnuite # Gândul
O profesoară de psihologie din Marea Britanie a descoperit că are o tumoră pe creieri care a crescut în tăcere timp de 20 de ani. Femeia s-a plâns de migrene, tulburări de vedere și pierderi de vorbire, însă medicii i-au spus abia anul acesta că avea o tumoră de dimensiuni mari pe lobul frontal. Nikita […]
17:30
Cine sunt angajații aflați în cel mai mare pericol de a fie înlocuiți cu Inteligența Artificială (AI). LISTA cu joburile care prezintă un risc ridicat # Gândul
OpenAI, compania care a creat ChatGPT, a lansat recent un raport cu angajații care sunt în cel mai mare pericol să fie înlocuiți cu AI. Astfel, compania a dezvăluit cele 44 de joburi care vor fi preluate, cel mai probabil, de inteligența artificială, potrivit Antena 1. A fost creată o listă, cu ajutorul unui test […]
Acum 2 ore
17:20
Ministrul Sănătății, ANUNȚ crucial după cazul gravidei decedate. Decizia care ar putea schimba totul în sănătate: „Funcționează la parter de bloc” # Gândul
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat, duminică, în cadrul unei vizite efectuate în județul Vaslui, că vor fi demarate controale în clinicile private din întreaga țară pentru a se vedea dacă aceste instituții sanitare respectă normativele legale în vigoare. Decizia vine după ce o femeie în vârstă de 29 de ani a decedat în urma unei […]
17:20
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, anunță că organizarea alegerile locale se amână pentru primavară și lansează un ATAC dur la PSD # Gândul
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu afirmă, duminică după-amiază, că ședința coaliției programată pentru luni, în care urma să se ia o decizie privind alegerile parțiale din București, nu va mai avea loc. Ceea ce înseamnă că scrutinul, din cauza amenințării PSD că pleacă de la guvernare, se va desfășura abia în primăvară. „Înţeleg că mâine nu […]
17:20
17:10
Artiștii se revoltă împotriva lui Ilie Bolojan pentru OUG-ul care îi lovește direct. Festivalul Internațional de Jazz „Johnny Răducanu” nu va mai fi organizat # Gândul
Ordonanța de Urgență a Guvernului (OUG) 52/2025, care interzice finanțarea evenimentelor culturale din fonduri publice, a declanșat un val de revoltă în rândul artiștilor. Mai mulți muzicieni și organizatori de evenimente îl acuză pe Ilie Bolojan de o „lovitură fatală” dată culturii românești. Festivalul Internațional de Jazz „Johnny Răducanu” nu va mai fi organizat în […]
17:10
Este informația momentului pentru milioane de PENSONARI. Sunt îndemnați să „retragă numerarul din bancă și să-l mute” # Gândul
Milioane de pensionari britanici cu vârsta de peste 60 de ani sunt îndemnați să „retragă numerarul din bancă și să-l mute”. Mai mult, sunt sfătuiți să „acționeze acum”, în încercarea de a evita un colaps financiar, pe măsură ce criza costului vieții continuă în toată țara. Potrivit bi.ro, printre greșelile pe care le fac persoanele […]
17:00
În timpul sezonului rece încălzirea locuinței nu înseamnă doar confort, ci și sănătate. Temperaturile prea scăzute pot crește riscul apariției răcelilor, gripei și pot agrava afecțiune mai serioase precum bolile cardiovasculare, accidentele vasculare cerebrale, pneumonia sau chiar tulburările de dispoziție. Cele mai vulnerabile categorii în fața frigului din locuințe sunt vârstnicii, copiii mici, femeile însărcinate, […]
16:40
Gândul.ro vă propune un banc pentru o porție copioasă de râs în ultima zi din weekend. Ca de obicei, protagonistul este Bulă care are de când să meargă la pescuit alături de amicul său Ștrulă. – Bulă, mergem la pescuit? – Mergem, Ștrulă! – Iau și berea din frigider? – Ia-o, Bulă! – Iau si […]
16:40
J. D. Vance confirmă informațiile despre ostaticii Hamas și vizita lui Trump în regiune: „Suntem în pragul unei păci ADEVĂRATE în Orientul Mijlociu” # Gândul
Vicepreședintele SUA J.D. Vance a confirmat că Hamas a anunțat că deține 20 de ostatici israelieni în viață și că acești ostatici sunt așteptați să fie eliberați în următoarele 24 de ore. Informația vine în contextul în care președintele SUA Donald Trump se îndreaptă spre regiune duminică pentru a marca ocazia. Intervievat de co-prezentatorul emisiunii […]
16:30
Clasamentul furnizorilor de electricitate în funcție de prețul final pentru români s-a schimbat față de iulie, prima lună de după liberalizarea pieței. Hidroelectrica este în continuare cea mai ieftină, însă și marii furnizori au redus prețurile față de cum erau imediat după liberalizare, iar topul nu mai este dominat de traderi, scrie hotnews. Piața de […]
16:30
Imagini zguduitoare de la PRIVEGHIUL Marinelei Chelaru. Unde a fost depus trupul neînsuflețit al popularei actrițe, membră în grupul Vouă # Gândul
Lumea teatrului este îndoliată. Actrița Marinela Chelaru a părăsit această lume, lăsând-o fără zâmbetul ei cuceritor și pofta de viață molipsitoare. Cei care au cunoscut-o și admirat-o îi pot aduce un ultim omagiu. Duminică, 12 octombrie, trupul neînsuflețit a fost depus la capela Cimitirului Tudor Vladimirescu, situată pe Șoseaua Antiaeriană din București. Sâmbătă, 11 octombrie, […]
16:30
USR, prin Marius Vasiliu, acuză CSM de minciună și dezinformare în cazul PENSIILOR SPECIALE ale magistraților # Gândul
Marius Vasiliu (USR), fost secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene implicat în negocierea Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), a acuzat sâmbătă Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) că dezinformează și minte prin omisiune atunci când se referă la pensiile speciale ale magistraților. Reacția lui Vasiliu a venit după ce CSM a […]
Acum 4 ore
16:20
ZODIILE care au parte de transformări uriașe, în perioada 13–19 octombrie 2025. Nativii respectivi au noroc în dragoste, carieră și bani # Gândul
Planetele vin cu o energie nouă și provocări multiple pentru mai multe zodii, în perioada 13 – 19 octombrie 2025. Nativii vizați au noroc în dragoste, carieră și bani, în această săptămână plină de schimbări,scrie bzi.ro. Berbec Săptămâna începe cu o explozie de motivație, Luna iluminând casa carierei tale și oferindu-ți oportunități de recunoaștere. La […]
16:20
Zodia care se va umple de succes în octombrie 2025. Sfatul numerologului Mihai Voropchievici: „Laudă-ți succesul, dar nu te lăsa relaxat” # Gândul
Potrivit runelor, una din formele de divinație folosită cu succes și în zilele noastre, ca amulete de protecție și talismane, zodia Gemeni se va bucura luna aceasta de succes nemărginit. Totuși, numerologul Mihai Voropchievici avertizează să rămâi cu picioarele pe pământ. Potrivit lui Mihai Voropchievici, rună înseamnă șoaptă sau secret sfânt. Fiecare literă poartă un […]
16:20
Parisul se pregătește pentru o INUNDAȚIE precum cea din 1910. 700.000 de oameni ar putea fi afectați # Gândul
Pivnițe inundate, transport oprit, curent întrerupt, mii de oameni evacuați: Luni, Parisul va organiza simularea unei inundații majore ca aceea provocată de Sena în 1910. Scopul este de a-i face pe parizieni conștienți de riscul acestui tip de dezastru, care are o șansă de a se produce de 1% pe an. Acum, o revărsare a […]
16:10
Transport masiv de tehnică militară pe DN1 A. Operațiune de amploare în nouă poligoane din țara noastră / Provocarea supremă pentru România # Gândul
Transport masiv de tehnică militară pe DN1 A. Imaginile publicate de Gândul au fost filmate la Măneciu, în județul Prahova. Reamintim că cinci mii de militari din 10 state NATO, inclusiv România, se pregătesc pentru un exercițiu de amploare care va începe simultan în nouă poligoane din țara noastră, peste aproximativ o săptămână. În concret, […]
16:00
Au apărut noi indicatoare RUTIERE, care deja îi bulversează pe șoferi. Unde pot fi întâlnite și ce reprezintă acestea # Gândul
Șoferii din două țări europene sunt bulversați de noi indicatoare auto, care îi pun efectiv în dificultate. În Spania, Direcția Generală de Circulație a introdus un semn rutier triunghiular alb cu margini roșii, în care apar pictograme cu două mașini și două săgeți încrucișate. Acesta indică „pericol din cauza proximității unei secțiuni dintr-o intersecție și […]
16:00
Virează Portugalia spre dreapta? Alegerile locale de duminică anticipează o victorie pentru partidul ultranaționalist Chega # Gândul
Alegerile locale de duminică din Portugalia se anunţă a fi o nouă victorie pentru extrema dreaptă europeană. Furia provocată de criza locuinţelor ar putea ajuta partidul ultranaţionalist Chega, scrie presa internațională. Acum 5 luni, alegerile naţionale anticipate din Portugalia au propulsat partidul de extremă dreapta Chega, devenit a doua forţă din Parlamentul. Duminică, 9,3 milioane […]
15:40
Putea fi salvată Mădălina, gravida moartă la o clinică privată din Constanța? Cuplul visa să aibă șase copii / Refuzul primit de la mai multe spitale din București # Gândul
Informații noi în cazul gravidei decedate, după nașterea la un spital privat din Constanța. Colegiul Medicilor a declanșat o anchetă, iar Direcția de Sănătate Publică verifică documentele medicale ale pacientei. Ceea ce se cunoaște este că femeia, originară din Giurgiu, făcuse o fertilizare in vitro și alesese să nască la o clinică privată din Constanța, […]
15:40
Gigi Becali îl cheamă la raport pe Mustață în scandalul drifturilor de la baza sportivă FCSBb # Gândul
Gigi Becali a reacționat dur după ce baza de pregătire a celor de la FCSB a fost „ocupată” de sute de mașini. În noaptea de sâmbătă spre duminică, în baza de antrenament a campioanei României și-au făcut apariția în jur de 1.000 de mașini, ale căror șoferi ar fi încercat să organizeze curse de drifturi. […]
15:30
15:30
Temperatura ideală din casă pentru a nu plăti mai mult de 400 de lei pe lună la CĂLDURĂ. Cum trebuie setat corespunzător termostatul, ziua și noaptea # Gândul
A venit frigul și, odată cu el, teama de facturi mari la căldură. Însă, posesorii centralelor de apartament au șansa de a nu plăti mai mult de 400 de lei/lună, dacă setează corespunzător termostatul, ziua și noapte. În România, prețul plafonat pentru gazele naturale pentru clienții casnici este de 0,31 lei/kWh (cu TVA inclus) în […]
15:20
Exerciţiul de mobilizare MOBEX B-IF-25. Rezerviștii din București și Ilfov sunt invitați la Oaste # Gândul
Rezerviştii cu domiciliul în Bucureşti şi judeţul Ilfov au fost chemați la instrucție, în cadrul unui exercițiu desfășurat periodic, menit să verifice disponibilitatea și starea fizică a celor care au făcut armata obligatorie, transmite Digi24. Este vorba despre exerciţiul de mobilizare MOBEX B-IF-25, care a duminică, 12 octombrie. „În perioada 12-20 octombrie, în municipiul București […]
15:10
Adună-ți forțele și pregătește-te să acționezi. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de luni, 13 octombrie 2025. Berbec Poate că ai cheltuit sau economisit prea mulți bani. Este clar că trebuie să reechilibrezi situația dacă vrei să găsești plăcere în loc de frustrare. Este un fenomen curios, ca și cum ai pierdut contactul cu […]
15:00
Marea Britanie: Un caz de spionaj pune lumina reflectoarelor pe consilierii care modelează atitudinea laburiștilor față de CHINA # Gândul
Recent, procurorul șef din Marea Britanie a confirmat că un caz împotriva a doi bărbați acuzați de spionaj în favoarea Chinei s-a prăbușit după ce consilierii de la Whitehall au refuzat să depună mărturie că Beijingul ar reprezinta o amenințare la adresa securității naționale. Keir Starmer insistă că de vină ar fi procurorii, dar episodul […]
15:00
Piedone spune care sunt cele mai bune mere vândute de supermarketuri. Experimentul fostului șef al ANPC # Gândul
Mulți români vor să știe dacă merele din supermarket sunt cu adevărat sănătoase sau, așa cum se tem unii, ne otrăvesc. Cristian Popescu Piedone, până de curând șeful ANPC, a făcut un experiment interesant prin care a vrut să arate oamenilor care sunt cele mai bune mere și, mai ales, cum se prezintă cele din […]
14:50
Armistițiul a intrat în vigoare, Israel merge până la capăt. Armata lui Netanyahu promite să distrugă toate tunelurile teroriste HAMAS # Gândul
Acordul de pace în Gaza a intrat în vigoare, însă forțele combatante merg la nivelul următor. Astfel, odată ce ostaticii săi vor fi eliberaţi, Israelul intenţionează să distrugă integral tunelurile Hamas din Gaza. De cealaltă parte, gruparea teroristă duce lupte interne grele pentru recucerirea teritoriului său. Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a anunţat că […]
14:30
Jurnalistul Vlad Petreanu, IRONIC după ce a cumpărat o sticlă de apă plată de 0.5 l în Aeroportul Otopeni: „Eram îngrijorat c-o să dau 15 lei” # Gândul
Jurnalistul Europa FM Vlad Petreanu a postat pe Facebook un mesaj ironic și o fotografie cu bonul fiscal după ce a cumpărat o sticlă de apă plată în Aeroportul „Henri Coandă” – Otopeni. El se declară, astfel, dezamăgit de prețul mult prea mare plătit. „La Otopeni. Eram îngrijorat c-o să dau 15 lei p-o apă. […]
Acum 6 ore
14:20
Marius Tucă Show începe luni, 13 octombrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan # Gândul
Marius Tucă Show începe luni, 13 octombrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan. Invitatul zilei este prof. univ. dr. Valentin Stan, analist și istoric. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. „Țineți aproape!”.
14:20
Bătălia pentru Liberty Galați. De ce luptă Dorinel Umbrărescu și magnatul Rinat Ahmetov pentru combinatul cu datorii de 1 MILIARD de euro # Gândul
Constructorul român care domină piața construcțiilor şi cel mai bogat oligarh din Ucraina se luptă pentru combinatul Liberty Galați, care are pierderi şi datorii astronomice. Dorinel Umbrărescu, constructorul român cu afaceri de aproape 3 miliarde de euro, vrea să dea o lovitură de proporții. Umbrărescu are deja un plan de salvare a Liberty Galați „Regele […]
14:20
De la bal la scandal. Momente CUMPLITE în timpul unei nunți din Craiova. Nuntașii s-au bătut cu scaunele și cu cuțitele # Gândul
De la nuntă la scandal nu este decât un singur pas. Ceea ce trebuia să fie un moment special pentru un cuplu care și-a unit destinele, s-a transformat într-un scandal de proporții sâmbătă seara, la un un local din Craiova unde avea loc o nuntă. După ce au consumat băuturi alcoolice, nuntașii s-au luat la […]
14:10
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 13 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
14:10
Peskov recunoaște. Moscova este în bătaia focului ucrainean. SUA ajută Kievul să atingă țintele strategice în adâncime ale Rusiei. # Gândul
Statele Unite au sprijinit în ultimele luni operațiunile Ucrainei de atac asupra instalațiilor energetice rusești, într-o campanie coordonată menită să afecteze economia Moscovei și să o împingă spre negocieri de pace, potrivit oficialilor ucraineni și americani citați de Financial Times. Potrivit surselor, informațiile furnizate de serviciile americane de informații au fost cruciale pentru planificarea și […]
14:00
România, traversată de un nou val de aer POLAR. Temperaturi negative, nopți geroase și brumă. Meteorolog ANM, în exclusivitate pentru Gândul: „Se menține semnalul de răcire” # Gândul
România va fi afectată și ea în zilele următoare de o pătrundere a unei mase de aer rece dinspre zona de Nord- Est a continentului. Acest lucru va influența din nou temperaturile care vor scădea cu câteva grade, iar în unele zone vor fi negative. Vorbim despre un front atmosferic rece care va avansa dinspre […]
14:00
Care sunt cele mai noi legi și tendințe în materie de colectare și reciclare? Află la Conferința GÂNDUL “Recycle Now United” ediția a VI-a # Gândul
GÂNDUL organizează conferința “RECYCLE NOW UNITED, ediția a VI-a – Stronger united, greener tomorrow”. Conferința se va desfășura luni, 13 octombrie 2025 la Hotelul InterContinental Athénée Palace București, începând cu ora 10:00. Schimbările climatice și presiunea asupra resurselor naturale impun o colaborare mai strânsă între autorități și mediul privat, pentru a transforma strategiile de mediu […]
13:50
Oamenii, manipulați de ChatGPT, dezvăluie un fost cercetător la OpenAI. „Lucrurile sunt mai grave decât vă imaginați” # Gândul
Un fost cercetător la OpenAI, start-up-ul din domeniul inteligenței artificiale, care a dezvoltat ChatGPT, trage un semnal de alarmă: omenirea este puternic manipulată de aplicația IA! Specialist în domeniul siguranței, Steven Adler a lucrat pentru OpenAI vreme de patru ani. Recent, el a publicat o analiză detaliată în care arată cum ChatGPT provoacă tot mai […]
13:40
A 7-a zi de CRIZĂ politică în Franța / CONDIȚIILE impuse de Sébastien Lecornu pentru a accepta cererea lui Macron # Gândul
Înainte de a accepta să rămână la Matignon, Sébastien Lecornu i-ar fi impus mai multe condiții președintelui Franței Emmanuel Macron. Înainte de a accepta să rămână prim-ministru, Sébastien Lecornu ar fi cerut ca viitorul său guvern să scape de potențialii candidați prezidențiali, cum ar fi Bruno Retailleau sau Gérald Darmanin, conform Le Figaro. De asemenea, […]
13:30
Un vietnamez din Cluj-Napoca și-a PIERDUT cardul bancar pe care avea 3.609 lei. Ce a făcut o româncă, după ce l-a găsit într-un mall # Gândul
O femeie și-a însușit în mod fraudulos un card bancar găsit în toaleta unui mall din Cluj-Napoca, provocând un prejudiciu de 3.609,17 lei, în doar o oră și jumătate, după ce a făcut mai multe plăți și retrageri. Fapta a avut loc anul trecut, pe 18 februarie 2024, iar cardul aparținea unui cetățean vietnamez care […]
13:20
13:20
Un primar PNL îl atacă direct pe Bolojan. Edilul îl acuză de dublă măsură și ipocrizie: Când erați la Bihor, era bine să va dea Guvernul cu nemiluita # Gândul
Un primar liberal din Bihor a lansat un atac la adresa premierului Ilie Bolojan, președintele PNL, pe care îl acuză că trimite instituțiile statului în control la primării ca să le amendeze în condițiile în care comunele au foarte puțini bani. Edilul Sorin Hognogi îl acuză pe Ilie Bolojan că nu toți primarii pot face […]
13:10
Atac armat în SUA. Opt persoane, ucise la un meci de fotbal american din statul Mississippi # Gândul
Cel puțin opt persoane au fost ucise și alte 12, rănite, în urma unui atac armat în masă desfășurat în statul american Mississippi, unde se celebrau o serie de serbări școlare. Dintre răniți, patru sunt în stare critică, transmite BBC. Focuri de armă la miezul nopții, în Leland Împușcăturile au avut loc în jurul miezului […]
13:10
Interviu cu Maria Corina Machado. De ce i-a dedicat Premiul Nobel lui Trump. “Venezuela este acum în pragul libertății după 26 de ani de tiranie.” Ce fac acum aliații din Rusia ai lui Maduro # Gândul
Maria Corina Machado, noua laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a oferit un interviu postului Fox News, în care a explicat de ce a ales să îi dedice Premiul Nobel președintelui SUA Donald Trump. Machado a reiterat că a decis să îi dedice Premiul președintelui Trump “pentru că merită”. “Nu numai că a fost implicat […]
