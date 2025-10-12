UE renunță la ștampila pe pașaport. Cum va funcționa noul sistem digital de control EES la granițele României

09:50

Ies la iveală noi date în cazul gravidei care a murit la scurt timp după ce a născut într-un spital privat, în Constanța. Colegiul Medicilor a declanșat o anchetă. Între timp știm că gravida era din Giurgiu, făcuse o fertilizare in vitro și a ales să nască la spitalul privat din Constanța după ce mai multe clinici din București ar fi refuzat să-i accepte cererea de naștere pe cale naturală, din cauza istoricului medical. Soțul femeii ar fi cerut medicilor constanțeni să facă totul pentru a proteja uterul femeii, pentru că și-ar fi dorit șase copii, iar una dintre explicațiile pentru care cuplul ar fi refuzat intervenții chirurgicale care ar fi putut să o salveze pe femeie ar putea fi de natură religioasă.