Maraton: Jacob Kiplimo a înregistrat unul dintre cei mai buni timpi din istorie la Chicago
News.ro, 12 octombrie 2025 19:20
Medaliatul olimpic ugandez Jacob Kiplimo a câştigat duminică maratonul de la Chicago, înregistrând a şaptea performanţă din istorie (2 ore, 2 minute şi 23 secunde).
Acum 5 minute
20:00
Atenţionare de călătorie transmisă de MAE - Posibile perturbări ale transportului public ca urmare a grevei naţionale anunţate în Grecia pentru marţi # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Grecia asupra faptului că, în data de 14 octombrie 2025, este preconizată declanşarea unei greve naţionale, context în care pot fi înregistrate perturbări semnificative în domeniul transportului public rutier, feroviar şi maritim.
Acum 30 minute
19:40
Ministrul Sǎnǎtǎţii: La Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa, chirurgia robotică a atins o nouă bornă – 100 de intervenţii realizate cu succes / Ministerul Sănătăţii va lansa Programul Naţional de Acţiuni Prioritare pentru Chirurgia Robotică # News.ro
Ministrul Sǎnǎtǎţii, Alexandru Rogobete, anunţă, duminică seară, că, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa, chirurgia robotică a atins o nouă bornă, respectiv o sută de intervenţii realizate cu succes. Gtotodată, ministrul anunţă că, în curând, va fi lansat Programul Naţional de Acţiuni Prioritare pentru Chirurgia Robotică care se vor finanţa direct spitalele publice dotate cu roboţi chirurgicali, pentru achiziţia consumabilelor necesare acestor intervenţii complexe.
19:40
Echipa CSM Constanţa a fost învinsă duminică, pe teren propriu, de formaţia HC Dukla Praga, scor 37-27 (18-12), în prima manşă din turul 2 al European Cup.
Acum o oră
19:20
19:20
Braşov: Intervenţie de urgenţă în localitatea Şercaia, unde doi bărbaţi au fost găsiţi inconştienţi într-o curte # News.ro
Autorităţile intervin, duminică seară, în localitatea Şercaia, judeţul Braşov, unde doi bărbaţi au fost găsiţi inconştienţi într-o curte. Deocamdată nu se ştie ce s-a întâmplat.
19:10
Kremlinul ameninţă voalat Moldova: „Repetă greşelile altora făcând din Rusia adversarul său. Această greşeală a fost făcută deja de un stat. Ea nu a adus nimic bun acestui stat” # News.ro
Actualele autorităţi din Republica Moldova fac o greşeală gravă atunci când fac din Rusia un adversar, de dragul construirii relaţiilor cu Europa, a declarat pentru agenţia de stat TASS purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, comentând astfel adoptarea în această săptămână, la Chişinău, a unei noi strategii militare, în care Rusia este văzută ca o ameninţare.
Acum 2 ore
18:40
Alexandru Rogobete a vizitat Spitalul Municipal de Urgenţă ”Elena Beldiman” din Bârlad – La ATI, spre bucuria mea, nu am văzut nicio brăţară, niciun inel şi nicio unghie falsă pe mâinile personalului / Sprijin de la Ministerul Sănătăţii pentru unitatea me # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a vizitat, duminică, Spitalul Municipal de Urgenţă ”Elena Beldiman” din Bârlad şi s-a arutat mulţumit de ce a găsit în unitatea medicală. La ATI, Rogobete anunţă că nu a ”văzut nicio brăţară, niciun inel şi nicio unghie falsă pe mâinile personalului”, în semn de respect faţă de pacienţi. Ministrul a anunţat sprijin de la Ministerul Sănătăţii pentru unitatea medicală, cinstând în două centre pentru tratarea pacienţilor.
18:40
Cupa Mondială 2026 – calificări: În grupa H, a României, Cipru a învins în San Marino, scor 4-0 # News.ro
Echipa naţională din Cipru a dispus duminică, în deplasare, scor 4-0, de echipa naţională din San Marino, în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026.
18:30
Doi tineri de aproximativ 25 de ani, morţi într-un accident rutier produs în judeţul Cluj / Maşina în care se aflau s-a ciocnit cu un camion care transporta cherestea - FOTO # News.ro
Doi tineri de aproximativ 25 de ani au murit, duminică, într-un accident rutier produs pe DN 1 C, în judeţul Cluj. Maşina în care se aflau s-a ciocnit cu un camion care transporta cherestea
18:20
Bolojan consideră că laşitatea, hoţia şi deciziile greşite au făcut rău României: Ăştia sunt duşmanii noştri, nu alţii / Cât voi sta în această funcţie – o zi, o lună - trebuie să ştiţi că voi face tot ceea ce este posibil pentru ţara noastră # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a participat, duminică, la manifestările organizate de Ziua Oraşului Oradea, şi a afirmat că nu poate să fie bine în Oradea, sau la Constanţa, sau la Iaşi, sau la Sighetul Marmaţiei, sau la Turnul Severin, dacă nu este bine în ţară, în general. Cât timp va ocupa funcţia de prim-ministru, ”o zi, o lună”, Bolojan a anunţat că va face ”ceea ce trebuie, nu ceea ce dă bine”.
18:10
Armistiţiul se menţine în Gaza înaintea eliberării ostaticilor şi a vizitei lui Trump în Israel. Ce se va întâmpla luni # News.ro
Armistiţiul dintre Israel şi Hamas părea să fie respectat în Gaza duminică, pentru a treia zi consecutiv, înaintea eliberării preconizate a ostaticilor israelieni şi a deţinuţilor palestinieni şi a discursului preşedintelui american Donald Trump în faţa parlamentului israelian, evenimente care vor avea loc luni, relatează Reuters.
Acum 4 ore
17:20
Nazare, după ECOFIN: În iulie eram foarte aproape de posibilitatea de a avea fondurile europene suspendate pentru 2026, ceea ce România nu şi-ar fi permis. Nu mai suntem în această realitate / Trebuie să absorbim cât mai mult din toţi banii europeni # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă, duminică, după reuniunea ECOFIN, că România a depăşit pericolul suspendării fondurilor europene pentru anul viitor, întrucât măsurile luate de Guvern ”îşi fac efectele scontate”. România nu şi-ar fi permis să piardă banii de la Uniunea Europeană, apreciază ministrul, adăugând că fondurile europene sunt principala noastră sursă de creştere şi de relansare economică.
17:20
UEFA vrea să schimbe modelul de calificare la Campionatul European. Motivul? Preliminariile sunt prea plictisitoare # News.ro
Cu ocazia unui summit dedicat fotbalului, care a avut loc în acest weekend în Portugalia, preşedintele UEFA, Alexander Ceferin, a recunoscut că actualul model de calificare pentru Campionatul European ar putea fi modificat pentru a-l face mai atractiv, scrie rmcsport.fr.
17:20
Spania: Real Zaragoza, echipă din Segunda Division, s-a despărţit de antrenorul Gabi după 20 de meciuri # News.ro
Clubul spaniol Real Zaragoza a anunţat duminică despărţirea de antrenorul Gabi, după ce tehnicianul a condus echipa în 20 de meciuri din acest sezon.
17:00
O mănăstire istorică din Italia a fost distrusă de un incendiu. Este lăcaşul de cult în care a primit prima comuniune Carlos Acutis, adolescentul care a devenit de curând primul sfânt milenial - VIDEO # News.ro
Un incendiu violent a distrus sâmbătă mănăstirea istorică Bernaga, în nordul Italiei, ducând la evacuarea a 22 de călugăriţe, au anunţat duminică pompierii italieni. Această clădire din secolul al XVII-lea era locul în care Carlo Acutis, adolescentul italian care luna trecută a fost canonizat devenind primul sfânt milenial, a primit prima comuniune, relatează Le Figaro.
16:40
Ciprian Ciucu: Înţeleg că mâine nu avem Coaliţie, aşa cum am agreat / Cel mai probabil, sub ameninţarea directă a ruperii Coaliţiei de către PSD, alegerile pentru Bucureşti vor fi amânate pentru primăvară / Mi se pare inacceptabilă această urzeală # News.ro
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu afirmă, duminică după-amiază, că şedinţa Coaliţiei care ar fi trebuit să aibă loc luni, aşa cum au convenit partidele, nu se va ţine. În şedinţă ar fi trebuit discutate aspecte importante legate de pachetele de măsuri pentru reducerea deficitului şi alegerile pentru Primăria Bucureşti. ”Cel mai probabil, sub ameninţarea directă a ruperii Coaliţiei de către PSD, alegerile pentru Bucureşti vor fi amânate pentru primăvară”, a transmis Ciucu, adăugând că această ”urzeală” i se pare inacceptabilă.
16:30
Bacteriile ”bune” din intestin pot stimula funcţia placentei şi sprijini o sarcină sănătoasă # News.ro
Un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea din Cambridge a identificat pentru prima dată o legătură clară între bacteriile benefice din intestin şi funcţionarea placentei. Rezultatele arată că o specie specifică de bacterii, Bifidobacterium breve, contribuie la reglarea producţiei de hormoni esenţiali pentru o sarcină sănătoasă, oferind o nouă perspectivă asupra modului în care microbiomul matern influenţează dezvoltarea fătului.
16:20
Un deputat din Giurgiu cere trimiterea Corpului de control al MAI pentru a investiga accidentul în care un adolescent de 17 ani a murit, după ce motocicleta sa a intrat în coliziune cu o autospecială de poliţie / Deputatul reclamă ”semne de întrebare” # News.ro
Deputatul PNL de Giurgiu Alexandru Andrei cere ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, trimiterea Corpului de control pentru a investiga accidentul în care un adolescent de 17 ani a murit, după ce motocicleta sa a intrat în coliziune cu o autospecială de poliţie. Deputatul reclamă ”mai multe semne de întrebare” în legătură cu evenimentul şi susţine că nu există probe că Poliţia era în acţiune. În plus, deputatul afirmă că este al doilea accident produs de Poliţie într-o săptămână, în urma căruia o persoană îşi pierde viaţa.
Acum 6 ore
16:00
Primarul general interimar al Capitalei: Astăzi suntem la peste 30.000 de parcări albastre la nivelul municipiului Bucureşti/ Generează un venit de peste 70 de milioane de lei pe an # News.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că sunt peste 30.000 de parcări albastre în Bucureşti, care generează venituri anuale de 70.000 de lei. Sistemul a fost implementat în anul 2020.
15:50
Jucătoarea americană de tenis Coco Gauff, cap de serie numărul 3, a câştigat turneul de categorie WTA1000 de la Wuhan (China).
15:40
Zelenski cere lumii să nu uite de Ucraina în timp ce se ocupă de pacea din Orientul Mijlociu. Putin profită şi îşi intensifică atacurile, avertizează liderul de la Kiev # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski atrage atenţia duminică, într-o postare pe reţelele sociale, că Rusia îşi intensifică atacurile în special asupra sectorului energetic ucrainean în timp ce lumea se concentrează asupra păcii în Orientul Mijlociu.
15:30
Bujduveanu: Cred că am acest drept de a gândi că aş putea fi şi primar plin la nivelul municipiului Bucureşti / Un primar care nu are Consiliul lângă el ar avea o mare problemă pentru următorul rest de mandat # News.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că, după zece ani în administraţie, are dreptul de a se gândi că ar putea fi primar ales al Bucureştiului. Bujduveanu consideră că un candidat comun al coaliţiie de guvernare ar fi potrivit în funcţia de edil.
15:20
Avionul care transporta echipa naţională a Nigeriei, nevoit să aterizeze de urgenţă după ce parbrizul cabinei de pilotaj s-a fisurat # News.ro
Jucătorii Nigeriei au trecut prin momente de groază în noaptea de sâmbătă spre duminică. După victoria împotriva Lesotho de vineri seară (2-1), în calificările pentru Cupa Mondială din 2026, echipa nigeriană s-a îmbarcat într-un avion în Africa de Sud pentru a se întoarce în Nigeria, dar, după o escală prevăzută pentru realimentare la Luanda, în Angola, avionul a fost nevoit să aterizeze de urgenţă acolo unde se oprise cu câteva minute mai devreme.
15:10
Stelian Bujduveanu, despre avertizările privind ciclonul: Nu putem să ne inspirăm din aplicaţii private/ Cred că a fost pentru prima dată în municipiul Bucureşti când prevenţia a fost prioritară # News.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că, atunci când ANM a transmis avertizarea Cod roşu de vreme severă, s-a văzut nevoit să ia unele măsuri de prevenţie, iar aceasta a fost prima oară când în Bucureşti prevenţia a fost prioritară, în faţa intervenţiilor în caz de calamitate.
15:10
Diane Keaton, omagiată de staruri de la Hollywood. Goldie Hawn: Am convenit să îmbătrânim împreună şi, într-o zi, poate să locuim împreună. Poate în viaţa viitoare # News.ro
Legendara actriţă Diane Keaton, care a murit, sâmbătă, la 79 de ani, a fost omagiată de staruri de la Hollywood. Un omagiu special a venit din partea actriţei Goldie Hawn, alături de care a jucat în filmul „The First Wives Club” (Clubul nevestelor părăsite), în 1996.
15:00
Meteorologii anunţă o răcire a vremii, în cea mai mare parte a ţării/ De marţi, temperaturile vor fi sub cele specifice perioadei, cu minime de -3...-2 grade # News.ro
Meteorologii anunţă că vremea se va răci, începând de luni, în cea mai mare parte a ţării, urmând ca de marţi temperaturile să se situeze sub cele normale pentru mijlocul lunii octombrie, cu minime de -3...-2 grade. Cerul va avea unele înnorări, dimineaţa şi seara va fi ceaţă, iar jumătata nordică va cădea bruma.
15:00
Pelerinajul religios de la Iaşi - 115.000 de credincioşi s-au închiat la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva. În cursul serii este programată o procesiune pe străzile centrale ale oraşului # News.ro
Aproximativ 115.000 de persoane s-au închinat la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, de la începerea pelerinajului. Duminică seara, racla va fi purtată de preoţi pe străzile centrale ale Iaşiului, la procesiune fiind aşteptate să participe câteva mii de persoane.
14:40
Reguli de conduită pentru meciul România - Austria. Programul STB, prelungit până la ora 01.00 # News.ro
Federaţia Română de Fotbal anunţă regulile de conduită a suporterilor care vor asista duminică, la partida România – Austria, pe Arena Naţională, de la ora 21:45. Pentru acest meci, programul mijloacelor de transport public STB va fi prelungit până la ora 01:00.
14:40
Kremlinul avertizează Occidentul în privinţa unui moment „dramatic” de escaladare a conflictului din Ucraina. Peskov sugerează că dacă o rachetă Tomahawk ar fi trasă asupra Rusiei, Moscova ar putea răspunde nuclear # News.ro
Kremlinul transmite duminică, prin intermediul purtătorului de cuvânt Dmitri Peskov, că Rusia este profund îngrijorată de posibilitatea ca SUA să furnizeze rachete Tomahawk Ucrainei, avertizând că războiul a ajuns într-un moment dramatic, cu o escaladare din toate părţile, relatează Reuters.
14:20
UPDATE - Monegascul Vacherot, venit din calificări, şi-a învins verişorul şi a câştigat Mastersul de la Shanghai. Turneul chinez i-a adus o sumă mai mare decât cea obţinută în toată cariera de până acum - VIDEO # News.ro
Surpriză uriaşă în lumea tenisului. Monegascul Valentin Vacherot, locul 204 mondial, şi-a învins verişorul francez, Arthur Rinderknech, locul 54 ATP, scor 4-6, 6-3, 6-3, şi a câştigat Mastersul de la Shanghai.
14:20
Ce lideri mondiali vor participa la summitul de luni din Egipt? Hamas a confirmat că nu va lua parte # News.ro
Lideri din peste 20 de ţări vor participa luni la „summitul de pace” din Gaza, care va avea loc în staţiunea egipteană Sharm el-Sheikh, de la Marea Roşie. Summitul va finaliza acordul care vizează încetarea războiului Israelului din Gaza.
14:10
Suceava: Anchetă a Poliţiei după ce o femeie a luat, la îndemnul unui bărbat necunoscut care a pretins că va evita astfel o tentativă de fraudă, un credit de nevoi personale şi a virat banii în contul indicat de el/ Prejudiciul este de 50.000 de lei # News.ro
Poliţiştii din Suceava au deschis un dosar penal pentru înşelăciune după ce o femeie a reclamat că a fost sunată de un bărbat necunoscut care i-a spus că o persoană a obţinut datele ei şi vrea să ia un credit pe numele femeii. Pretinzând că o ajută, bărbatul a instruit-o să ia un credit de nevoi personale de aceeaşi valoare şi să transfere banii într-un presupus cont al Băncii Naţionale, indicat de el. Ulterior, femeia a fost contactată de bancă şi şi-a dat seama că a fost înşelată cu 50.000 de lei.
Acum 8 ore
13:40
Afganistanul susţine că a ucis 58 de soldaţi pakistanezi în confruntări. Graniţa dintre cele două ţări a fost închisă # News.ro
Pakistanul a închis duminică punctele de trecere a frontierei cu Afganistanul, în urma schimburilor de focuri dintre forţele celor două ţări din timpul nopţii, în care Kabulul a afirmat că a ucis 58 de soldaţi pakistanezi, relatează Reuters.
13:30
Maramureş: Lucrările de punere în siguranţă a terenului afectat de prăbuşire la Coştiui, în zona fostei mine de sare, au început # News.ro
Lucrările de punere în siguranţă a terenului afectat de prăbuşire, în localitatea Coştiui din judeţul Maramureş, în zona fostei mine de sare Ferdinand, au început, fiind turnată o placă de beton armat pentru rezistenţă.
13:30
Atletul Nicolae Soare a doborât recordul naţional la maraton, duminică, în cadrul Campionatului Naţional, desfăşurat în cadrul Raiffeisen Bucharest Marathon. Recordul naţional doborât de Soare data din 1978 şi a fost stabilit la CE de la Praga de Cătălin Andreica.
13:20
Tenis de masă: Echipa masculină a României, debut cu victorie la Campionatul European, scor 3-0 cu Olanda # News.ro
Echipa masculină de tenis de masă a României a debutat cu o victorie în faza grupelor la Campionatul European pe Echipe Seniori 2025 din Croaţia.
13:00
Cel puţin 41 de persoane au murit într-o serie de inundaţii, alunecări de teren şi torente de noroi provocate începând de joi de ploile torenţiale din estul şi centrul Mexicului, potrivit ultimului bilanţ anunţat sâmbătă de guvernul federal, transmite AFP.
13:00
Sondaj Avangarde - Aproape jumătate dintre români consideră că Armata Română nu ar rezista 48 de ore în cazul unui atac/ 58% cred că pericolul ca Rusia să atace intenţionat România este mic/foarte mic/ Doar 28% cred că România ar trebui să apere Moldova # News.ro
Aproape jumătate dintre români consideră că Armata Română nu ar rezista timp de 48 de ore în cazul unui atac, arată un sondaj Avangarde. Totodată, 58% cred că pericolul ca Rusia să atace intenţionat România este mic sau foarte mic/inexistent. În acelaşi timp, doar 28% cred că România ar trebui să apere Moldova în cazul în care aceasta ar fi atacată.
12:50
Odată ce ostaticii vor fi eliberaţi, Israelul intenţionează să distrugă tunelurile Hamas din Gaza # News.ro
Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a anunţat că armata israeliană va distruge toate tunelurile Hamas din teritoriul palestinian după eliberarea ostaticilor reţinuţi în Gaza, prevăzută pentru luni, relatează AFP.
12:20
Omagiu emoţionant pentru Jordi Alba şi dublă pentru Lionel Messi în meciul dintre Inter Miami şi Atlanta - VIDEO # News.ro
Meciul dintre Inter Miami şi Atlanta United a fost marcat de o dublă a lui Lionel Messi şi de un omagiu emoţionant adus lui Jordi Alba, care şi-a anunţat recent retragerea din activitate.
12:20
China avertizează SUA că va trece la represalii, dacă Trump nu renunţă la ameninţarea cu aplicarea unor tarife vamale crescute cu 100% # News.ro
Beijingul a promis că va lua măsuri de răspuns împotriva Washingtonului dacă preşedintele american Donald Trump îşi va pune în aplicare ameninţarea de a impune noi tarife vamale crescute cu 100% asupra importurilor chinezeşti, relatează CNN.
12:10
12:10
12:10
Mutaţiile genetice din spermatozoizi pe măsură ce bărbaţii înaintează în vârstă cresc riscul de boli la copii, sugerează un studiu # News.ro
Pe măsură ce bărbaţii înaintează în vârstă, riscul de transmitere a unor modificări genetice dăunătoare către urmaşi creşte semnificativ, arată un nou studiu publicat în revista Nature. Cercetătorii au descoperit că, pe lângă acumularea obişnuită de erori aleatorii în ADN, există un mecanism subtil de selecţie naturală în testicule, care face ca unele mutaţii să devină dominante în procesul de producere a spermei.
Acum 12 ore
12:00
Serviciile secrete americane ajută deja Ucraina să vizeze infrastructura energetică rusă, potrivit FT # News.ro
SUA ajută Ucraina de luni de zile să lanseze atacuri de lungă distanţă asupra instalaţiilor energetice ruseşti, într-un efort comun de a slăbi economia şi de a-l forţa pe preşedintele Vladimir Putin să se aşeze la masa negocierilor, susţine, duminică, Financial Times (FT), citat de Reuters.
11:40
Poliţia de Frontieră anunţă că Sistemul de Intrare/Ieşire (EES) este operaţional, fiind introdus în mod progresiv la punctele de trecere a frontierei Midia (Constanţa), Stânca (Botoşani), Naidaş (Caraş-Severin), Sighet (Maramureş) şi la Aeroportul Sibiu. Sistemul va fi extins şi la celelalte puncte de frontieră în următoarele şase luni.
11:30
Alegerile locale de duminică din Portugalia se anunţă a fi o nouă victorie pentru extrema dreaptă europeană. Furia provocată de criza locuinţelor ar putea ajuta partidul ultranaţionalist Chega # News.ro
Acum cinci luni, alegerile naţionale anticipate din Portugalia au propulsat partidul de extremă dreapta Chega care a devenit a doua forţă din parlamentul ţării. Duminică, 9,3 milioane de alegători portughezi se vor prezenta din nou la urne, de data aceasta pentru alegerile locale la nivel naţional.
11:20
Se reface „MSN” în MLS? Neymar, dorit la Inter Miami, echipă la care joacă Messi şi Suarez # News.ro
Inter Miami, echipă din liga nord-americană de fotbal (MLS), ar intenţiona să-l aducă pe Neymar, care va rămâne liber de contract la sfârşitul sezonului, pentru a reuni astfel legendarul trio format împreună cu Lionel Messi şi Luis Suarez, cunoscut şi sub numele de „MSN”.
10:50
Poliţia Română: Peste 400 de persoane şi peste 30 de autovehicule semnalate în Sistemul Informatic Schengen, găsite în săptămâna 3-9 octombrie # News.ro
Poliţiştii români şi partenerii din statele membre Schengen au găsit, în perioada 3-9 octombrie, 426 de persoane, 31 de autovehicule şi 80 de documente care făceau obiectul unor semnalări introduse în Sistemul Informatic Schengen.
10:30
Gata cu ştampila pe paşaport. Începând de duminică, UE introduce un nou sistem automatizat de control la frontiere # News.ro
Pentru călătorii din afara Europei, un nou sistem de control automatizat va fi introdus începând de duminică, 12 octombrie. Acesta va înlocui în cele din urmă ştampila manuală pe paşapoarte. Potrivit executivului european, sistemul va contribui la prevenirea migraţiei ilegale şi la îmbunătăţirea securităţii rezidenţilor UE.
