China recuperează rapid în cursa inteligenței artificiale, avantajată de o viziune mai pragmatică decât a americanilor
HotNews.ro, 12 octombrie 2025 19:20
Statele Unite sunt încă în frunte în cursa inteligenței artificiale, având drept atuuri puterea uriașă de computing și cele mai performante procesoare din lume. China se apropie însă rapid și are un avantaj în modul…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 5 minute
20:00
SuperLiga: Ionuţ Lupescu are pretenţii ridicate de la elevii lui Zeljko Kopic: „Nu mă impresionează parcursul lui Dinamo în campionat” # HotNews.ro
Ionuţ Lupescu, preşedintele de onoare al Clubului Sportiv Dinamo, a comentat duminică parcursul din campionat al trupei din Ştefan cel Mare, relatează Prima Sport. După mulţi ani de absenţă din prim-planul fotbalului românesc, Dinamo a…
20:00
Ministrul Finanțelor, despre posibila suspendare a fondurilor UE: „Nu mai suntem în această realitate”. Anunț după reuniunea ECOFIN # HotNews.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă, duminică, după reuniunea ECOFIN, a miniștrilor de finanțe din UE, că România a depăşit pericolul suspendării fondurilor europene pentru anul viitor, întrucât măsurile luate de Guvern „îşi fac efectele scontate”.…
20:00
România și Austria se întâlnesc de la 21:45, în preliminariile Campionatului Mondial 2026. Meciul este unul decisiv pentru tricolori, care au nevoie de o victorie pentru a obține locul 2 în grupă. Cu aproape două…
Acum 30 minute
19:40
Kremlinul ameninţă voalat Moldova: „Greșeala asta a fost făcută deja de o altă țară și nu i-a adus nimic bun” # HotNews.ro
Actualele autorităţi din Republica Moldova fac o greşeală gravă atunci când fac din Rusia un adversar, de dragul construirii relaţiilor cu Europa, a declarat pentru agenţia de stat TASS purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri…
Acum o oră
19:30
Ilie Bolojan, la Oradea: „Hoția și lașitatea ne-au făcut rău. Aceștia sunt dușmanii noștri, nu alții”. Ce-și dorește după ce nu va mai fi premier # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan, fost primar cu trei mandate la Oradea, a declarat duminică, în Piaţa Unirii, la festivităţile prilejuite de Ziua oraşului, că este mai îngrijorat de ceea ce depinde de români să facă decât…
19:20
China recuperează rapid în cursa inteligenței artificiale, avantajată de o viziune mai pragmatică decât a americanilor # HotNews.ro
Statele Unite sunt încă în frunte în cursa inteligenței artificiale, având drept atuuri puterea uriașă de computing și cele mai performante procesoare din lume. China se apropie însă rapid și are un avantaj în modul…
Acum 2 ore
18:50
Israelul și Hamas pregătesc schimbul de prizonieri prevăzut în acordul de armistițiu. Condițiile în care se va desfășura eliberarea # HotNews.ro
Organizația Hamas urmează să elibereze în cursul acestei dimineți cei 20 de ostatici israelieni pe care îi are în Fâșia Gaza, la schimb cu eliberarea unor deținuți palestinieni. De asemenea, urmează să fie repatriate în…
18:30
Îndrăgita actriţă Diane Keaton, care a murit, sâmbătă, la vârsta de 79 de ani, a fost omagiată de starurile de la Hollywood. Un omagiu special a venit din partea actriţei Goldie Hawn, alături de care…
18:10
„Asta nu se va întâmpla niciodată”. Iranul transmite că nu se va alătura acordurilor de normalizare a relațiilor cu Israelul # HotNews.ro
Ministrul de externe iranian Abbas Araqchi a declarat că Teheranul respinge categoric posibilitatea de a adera la așa-numitele „Acorduri Abraham” privind normalizarea relațiilor cu Israelul, promovate de președintele SUA Donald Trump. Araqchi a numit aceste…
Acum 4 ore
18:00
Stelian Bujduveanu ia în calcul o candidatură la Primăria Generală. „Am acest drept de a gândi că aș putea fi și primar plin” # HotNews.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu (PNL), a declarat, la Digi24, că are dreptul de a se gândi că ar putea fi primar ales al Bucureştiului, după zece ani de administrație. Bujduveanu consideră că…
17:50
Zelenski a discutat cu Trump pentru a doua oară în două zile: „Președintele SUA este bine informat cu privire la tot ce se întâmplă” # HotNews.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunță că a discutat duminică, pentru a doua oară în ultimele două zile, cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, despre consolidarea apărării aeriene a Ucrainei, dar și a capacităților cu rază…
17:30
Într-una dintre cele mai sărace țări din lume, președintele spune că în aceste clipe are o lovitură de stat # HotNews.ro
Președintele Madagascarului afirmă că armata încearcă să preia ilegal puterea. Soldații unității militare de elită Capsat au anunțat că preiau controlul după săptămâni de proteste conduse de tineri, scrie The Guardian. Președintele Madagascarului, Andry Rajoelina,…
17:20
Gafă uriașă. Cum și-a speriat Hidroelectrica clienții cu mesaje despre majorarea tarifelor. Care e, de fapt, scumpirea # HotNews.ro
Săptămâna aceasta, Hidroelectrica a trimis celor aproape un milion de clienți ai săi un mesaj în care a repetat de trei ori că tariful se mărește. Mai mult, din cifrele comunicate de companie inițial, putea…
17:10
Ministrul Rogobete anunță controale la clinicile private din întreaga țară. Decizie luată după moartea unei tinere, din cauza complicațiilor după naștere # HotNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, duminică, în cadrul unei vizite efectuate în judeţul Vaslui, că vor fi demarate controale în clinicile private din întreaga ţară pentru a se vedea dacă aceste instituţii sanitare respectă…
17:00
Zelenski: În timp ce lumea se concentrează asupra păcii în Orientul Mijlociu, Putin profită şi îşi intensifică teroarea aeriană asupra Ucrainei / Apelul liderului de la Kiev – VIDEO # HotNews.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski atrage atenţia duminică, într-o postare pe reţelele sociale, că Rusia îşi intensifică atacurile în special asupra sectorului energetic ucrainean în timp ce lumea se concentrează asupra păcii în Orientul Mijlociu. „Moscova…
16:50
România, cea mai stresantă țară din lume pentru șoferii începători. Aglomerație, siguranță redusă și cele mai proaste drumuri # HotNews.ro
România ocupă primul loc într-un clasament al celor mai stresante țări pentru șoferii începători și este țara cu al doilea cel mai ridicat nivel al congestiei rutiere, fiind depășită doar de Mexic la capitolul aglomerație.…
16:40
Ciprian Ciucu acuză PSD de blocarea alegerilor în București. „Mi se pare inacceptabilă această urzeală, o șaradă bine regizată” # HotNews.ro
Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a scris, pe Facebook, că întâlnirea coaliției programată pentru luni, în care urma să se ia o decizie privind alegerile parțiale din București, nu va mai avea loc. Ceea ce înseamnă…
16:20
SuperLiga: Gâlcă înainte de Dinamo – Rapid: „Un derby care trebuie câștigat din toate punctele de vedere” # HotNews.ro
Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul Rapidului, a prefațat derby-ul cu Dinamo, din etapa a 13-a a SuperLigii. Înaintea derby-ului din SuperLigă, Costel Gâlcă a descris-o pe Dinamo ca fiind o echipă cu un joc…
Acum 6 ore
15:50
„Nu asta e modalitatea de a interacţiona cu China”. Avertismentul Beijingului după ce Trump a amenințat cu noi tarife masive # HotNews.ro
Beijingul a promis că va lua măsuri de răspuns împotriva Washingtonului dacă preşedintele american Donald Trump îşi va pune în aplicare ameninţarea de a impune noi tarife vamale crescute cu 100% asupra importurilor chinezeşti, relatează…
15:50
Urmează zile mai reci decât e normal. ANM anunță minime de -4 grade / Prognoza completă pentru săptămâna viitoare # HotNews.ro
Meteorologii anunţă că vremea se va răci considerabil, începând de luni, în cea mai mare parte a ţării, urmând ca de marţi temperaturile să se situeze sub cele normale pentru mijlocul lunii octombrie. Potrivit prognozei…
15:50
Amenzile pentru parcări, neîncasate de Primăria Capitalei. Primarul Bujduveanu arată cu degetul către Ministerul de Interne # HotNews.ro
Primarul interimar al Bucureștilor, Stelian Bujduveanu, a afirmat, la Digi24, că municipalitatea este în imposibilitate de a da amenzi pentru mașinile parcate ilegal, deoarece Ministerul de Interne nu permite accesul la baza de date cu…
15:40
Românii, ultimii la mers la film în Europa. „Într-un moment în care trebuie să ne apărăm democrația, cultura nu e încurajată”, spune producătoarea Ada Solomon / Ce fac alte țări # HotNews.ro
Încă din pandemie, consumul cultural a scăzut, iar oamenii acordă tot mai puține resurse, fie bani sau timp, pentru mersul la film, spune producătoarea Ada Solomon, într-un dialog cu HotNews. Situația României nu este una…
15:20
Lukașenko dă vina pe Zelenski pentru lipsa negocierilor cu Rusia. „Eu tindeam să-i acuz pe liderii europeni” # HotNews.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski este principalul obstacol în calea păcii în Ucraina, deoarece în prezent nici Rusia, nici Statele Unite, nici măcar Europa nu se opun negocierilor pentru a pune capăt acestui război, a afirmat…
15:10
Femeie din Suceava, înșelată cu 50.000 de lei de un bărbat necunoscut. Schema pusă la cale de escroc cu numele BNR # HotNews.ro
O femeie din oraşul Vicovu de Sus, județul Suceava, a rămas fără 50.000 de lei după ce a fost sunată de un bărbat necunoscut, care a convins-o să-și ia un credit pe numele și să-i…
15:00
Experţi în domeniile economia muncii, macroeconomie şi neuroeconomie sunt favoriţi în cursa pentru Premiul Nobel pentru Economie din acest an, câştigătorul urmând a fi anunţat luni, informează EFE și Agerpres. Americanii David Autor şi Lawrence…
14:40
Germania se pregăteşte să deporteze tineri sirieni din ţară, chiar dacă aceştia nu au cazier judiciar, a anunţat duminică Ministerul de Interne de la Berlin, transmite dpa, preluată de Agerpres. O purtătoare de cuvânt a…
14:30
MApN a chemat rezerviştii din Bucureşti şi Ilfov la instrucție și evaluare. Scopul exercițiului # HotNews.ro
Rezerviştii cu domiciliul în Bucureşti şi judeţul Ilfov au fost chemați la instrucție, în cadrul unui exercițiu desfășurat periodic, menit să verifice disponibilitatea și starea fizică a celor care au făcut armata obligatorie, transmite Digi24.…
14:10
Un fost artist britanic, care ajunsese pe primul loc în topuri, a fost ucis în închisoare de alți doi deținuți # HotNews.ro
Solistul trupei Lostprophets, Ian Watkins, a murit după ce a fost atacat, în penitenciarul în care se afla pentru a-și ispăși condamnarea la 29 de ani de închisoare pentru infracțiuni sexuale asupra copiilor, scrie BBC.…
14:10
Hamas nu va participa la guvernarea Fâșiei Gaza după război, a declarat duminică pentru AFP o sursă din cadrul grupării, cu o zi înainte de summit-ul dedicat teritoriului palestinian, care va reuni în Egipt aproximativ…
Acum 8 ore
14:00
Rachetele Tomahawk pentru Ucraina provoacă „îngrijorare extremă” la Moscova, spune Peskov. „Ar putea fi înarmate nuclear” # HotNews.ro
Posibila furnizare de rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune Tomahawk, fabricate în SUA, către Kiev provoacă o îngrijorare extremă Moscovei, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov, citat de agenția rusă…
13:50
Recordul național la maraton, doborât după 47 de ani în competiția de duminică de la București # HotNews.ro
Record național la maraton a fost doborât,după aproape jumătate de secol, în evenimentul desfășurat în București, anunță Federația Română de Atletism, adăugând că este „o performanță remarcabilă pentru atletismul românesc”. „La Campionatul Național de Maraton,…
13:10
Tesla vrea să lansează o nouă versiune a modelului său emblematic Model Y, cu o autonomie de aproximativ 700 km, relatează publicația specializată The Driven. Acum două luni, Tesla a anunțat modelul său electric cu…
13:10
Trump a găsit soluția să-i plătească pe soldații americani în timpul „shutdown-ului” din SUA: „Îmi folosesc autoritatea de comandant suprem” # HotNews.ro
Administrația Trump a spus sâmbătă că va plăti soldații în timpul închiderii guvernului federal cu fonduri rezervate pentru cercetare și dezvoltare, transmite agenția Reuters. „Îmi folosesc autoritatea, în calitate de comandant suprem, pentru a-i ordona…
12:40
Gigantul Microsoft prezintă lista cu cele 40 de profesii cele mai expuse riscului să fie înlocuite de AI în următorii ani # HotNews.ro
Mai multe companii mari, precum Klarna, Microsoft și Amazon, și-au redus deja personalul uman cu inteligența artificială. Un studiu Microsoft arată că numeroase joburi pot fi preluate aproape complet de algoritmi, în timp ce altele…
12:30
VIDEO Lupte pe graniță între armata Pakistanului și Afganistanului, talibanii spun că au ucis 58 de inamici # HotNews.ro
Pakistanul a închis duminică punctele de trecere a frontierei cu Afganistanul în urma schimburilor de focuri dintre forțele celor două țări din timpul nopții, în care Kabulul a afirmat că a ucis 58 de soldați…
12:10
„Erau atât de mulţi funcţionari, că nu se mai vedeau cărțile!” Episod uluitor cu delegația României la un eveniment din străinătate # HotNews.ro
Ana Blandiana a povestit, într-un interviu pentru HotNews pe tema premiului Nobel pentru literatură, mai multe episoade de la evenimente internaționale în care a reprezentat România. Scriitoarea a descris o imagine memorabilă de la un…
Acum 12 ore
12:00
„Am fost chemați să renovăm un spital vechi de 103 ani. Și noi am spus: Aveți teren, nu vreți să construim unul nou?” Ce se întâmplă acum # HotNews.ro
Tot mai mulți copii și adolescenți din România suferă de depresie sau de o altă tulburare de sănătate mintală. În ultimii 7-8 ani, numărul celor care se adresează Secției de Psihiatrie Pediatrică de la Spitalul…
12:00
SuperLiga: Cinci jucători din campionatul intern, scoși din calcule pentru meciul cu naționalei cu Austria # HotNews.ro
România are şansa de a da calculele peste cap în Grupa H, cu o victorie împotriva Austriei. „Tricolorii” vin după o victorie în amicalul cu Moldova, rezultat care a mai şters din dezamăgirea de la partidele…
12:00
SuperLiga: Reacția MApN după ce Gigi Becali a spus că vrea să cumpere marca Steaua la licitație # HotNews.ro
Gigi Becali (67 de ani) a susținut din nou că echipa de fotbal a Clubului Sportiv al Armatei Steaua se poate privatiza, în vederea obținerii dreptului de promovare, doar prin Hotărâre de Guvern și licitație…
11:50
Nou aer polar peste România. Temperaturile scad brusc chiar de la noapte, revin ploile și ninsorile # HotNews.ro
Începând de duminică noapte, o masă de aer rece va traversa România, iar vremea se va răci semnificativ. Temperaturile vor scădea treptat, mai întâi din nordul țării, iar ulterior către întreaga țară, anunță meteorologii. Weekend-ul…
11:40
Gigantul Maersk a anulat comanda pentru o navă specială de jumătate de miliard de dolari deși aceasta este 99% gata # HotNews.ro
Gigantul danez Maersk, al doilea cel mai mare transportator maritim din lume, a anulat un contract în valoare de 475 de milioane de dolari pentru construirea unei nave destinate instalării de turbine eoliene offshore, care…
11:40
România – Austria, meci decisiv azi pe Arena Națională pentru Campionatul Mondial din 2026. Cine transmite partida # HotNews.ro
România și Austria se întâlnesc duminică, 12 octombrie, de la 21:45, în preliminariile Campionatului Mondial din vara anului viitor. Este un meci crucial pentru naționala de fotbal. Selecționata lui Mircea Lucescu are nevoie de o…
11:30
Cel mai bătrân preşedinte din lume candidează pentru al 8-lea mandat și este marele favorit # HotNews.ro
Paul Biya, cel mai în vârstă președinte în funcţie din lume, candidează pentru un al optulea mandat, duminică, la alegerile prezidențiale care au loc în Camerun, din Africa Centrală, informează dpa, citată de Agerpres. Biya,…
11:20
Tenismanul francez Arthur Rinderknech s-a calificat sâmbătă în finala turneului ATP Masters de la Shanghai, după ce a dispus de Daniil Medvedev, scrie News.ro. Semifinale cu surprize în China, la Mastersul de la Shanghai. După…
11:00
„Rezistă România 48 de ore dacă este atacată?”, au fost întrebați românii într-un sondaj Avangarde. Ce au răspuns și ce cred despre pericolul unui atac rusesc # HotNews.ro
„Are armata Română are capacitatea de a rezista 48 de ore, în cazul unui atac, așa cum se specifică în regulamentul NATO?”, au fost întrebați românii într-un sondaj Avangarde. Aproape jumătate dintre ei cred că…
10:50
VIDEO Emisarul special al lui Trump, primit cu aplauze furtunoase la Tel Aviv: „Miracolele sunt posibile. Mi-aș dori ca președintele să fie aici” # HotNews.ro
Emisarul american pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, a fost primit cu aplauze furtunoase sâmbătă seară, când a ținut discursul de deschidere la mitingul pentru eliberarea ostaticilor ținuți în Gaza, relatează Times of Israel. Ocupând scena…
10:20
Plasticul din noi: Pericolul invizibil la care ne expunem constant și cum ne poate afecta corpul și mintea # HotNews.ro
Oamenii sunt tot mai expuși la microplastice. Și-au făcut drum în sânge, placentă, plămâni și au ajuns chiar și în creierul uman. Potrivit unui studiu, doar creierul ar putea conține 5 grame de astfel de…
10:00
Dezvăluire: SUA ajută Ucraina de luni de zile în atacuri de care Joe Biden nu voia să audă / Rămâne o singură întrebare # HotNews.ro
Statele Unite ajută de luni de zile Ucraina să lanseze atacuri de lungă distanță asupra instalațiilor energetice rusești, într-un efort coordonat, de a slăbi economia lui Vladimir Putin și de a-l forța să se așeze…
09:10
Tragerile LOTO de duminică, 12 octombrie 2025. Report de peste 7,6 milioane de euro la Loto 6/49, categoria I # HotNews.ro
Duminică, 12 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 9 octombrie, Loteria Română a acordat peste 19.500 de câștiguri în…
09:00
Bernd și Hilla Becher, care au lucrat împreună aproximativ cinci decenii, sunt recunoscuți la nivel internațional pentru documentarea formelor arhitecturale pe care ei le-au numit „sculpturi anonime”. Duo-ul german a fotografiat în mod sistematic, în…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.