Care este, de fapt, cel mai puternic mușchi din corp. Specialiștii demontează toate miturile: „Totul depinde de...”
Click.ro, 12 octombrie 2025 19:20
Determinarea celui mai puternic mușchi din corpul uman nu are un răspuns unic. Specialiștii în domeniu subliniază că forța musculară poate fi evaluată în mai multe moduri, iar răspunsul depinde de criteriile alese.
Acum 15 minute
19:50
Ce spune Oana Roman despre relația pe care fiica ei, Isa, o are cu bunicii din partea tatălui. Vedeta a dat cărțile pe față: „Părinții lui...” # Click.ro
După despărțirea de Marius Elisei, vedeta a declarat în repetate rânduri că nu a avut sprijinul pe care și l-a dorit din partea fostului ei soț, iar acum a vorbit deschis despre relația pe care Isa o are cu bunicii din partea tatălui.
Acum o oră
19:20
Care este, de fapt, cel mai puternic mușchi din corp. Specialiștii demontează toate miturile: „Totul depinde de...” # Click.ro
19:20
La meciul de duminică seară cu România, naționala Austriei a avut și o galerie numeroasă. Profitând de distanța mică dintre țara lor și București, fanii austrieci au venit în număr mare în Capitală.
19:10
Rețeta Corneliei Redic de plăcintă cu dovleac, ideală pentru acest sezon. Și-a impresionat fanii cu ea: „Am avut mare succes” # Click.ro
Cornelia Rednic, în vârstă de 50 de ani, nu este doar o artistă talentată, ci și o gospodină desăvârșită. Ea și-a cucerit urmăritorii cu o rețetă de plăcintă cu dovleac, perfectă pentru toamnă. Vrei să îți impresionzi familia și apropiații? Află de ce vei avea nevoie din rândurile următoare!
Acum 2 ore
18:30
Spectacol de excepție la Oradea. Un show de balet aerian a impresionat mii de oameni. VIDEO # Click.ro
Mii de oameni au umplut sâmbătă seară centrul orașului Oradea pentru a lua parte de un spectacol impresionant. „FestiFall” a adus în prim-plan numere de artă stradală și concerte live, iar atracția principală a fost „The Molecule Show”, un număr de balet aerian. Vezi mai jos imaginile!
Acum 4 ore
17:50
Un alt oraș din România introduce benzi speciale pentru autobuze. Cum reacționează șoferii: „O idee foarte proastă” # Click.ro
Timișoara urmează exemplul marilor orașe din țară și introduce benzi dedicate pentru autobuze, precum și prioritate la semafor pentru mijloacele de transport public, pe unul dintre cele mai aglomerate bulevarde ale orașului.
17:30
Eugen Cristea, pelerinaj în Israel la 5 luni de la moartea soției sale. Ce amintiri dureroase îl macină: „Am venit foarte încărcat” # Click.ro
Actorul Eugen Cristea a ajuns recent pentru a șaptea oară în Israel, de data aceasta într-un pelerinaj menit să-i aducă liniște sufletească după pierderea soției sale, în luna mai 2025. Artistul a mărturisit că acest drum are o semnificație aparte.
17:30
Moment special în familia Danei Rogoz! Cum a reușit Lia să-i aducă bucurie actriței: „Sunt tare mândră de ea” # Click.ro
Dana Rogoz, în vârstă de 40 de ani, a avut parte de un sfârșit de săptămână emoționant. Actrița le-a vorbit urmăritorilor despre realizarea fiicei sale, care a făcut-o să fie cu adevărat mândră.
17:10
Horoscop luni, 13 octombrie. Racii primesc o veste bună la începutul săptămânii, iar Scorpionii au o zi agitată # Click.ro
Lorina, astrologul Click!, ne aduce horoscopul pentru luni, 13 octombrie. Racii primesc o veste bună, iar Scorpionii au o zi agitată.
17:00
Cum să cureți petele de vișine de pe haine. Ingredientele salvatoare la care nimeni nu s-ar fi așteptat! # Click.ro
Petele de vișine pot fi o adevărată provocare, astfel specialiștii avertizează că există o regulă esențială pentru a scăpa rapid de ele, fără să deteriorezi țesătura.
17:00
Cine este femeia pe care Adela Popescu o consideră un exemplu: „Nu pot să nu mă laud”. Calitățile pe care le admiră cel mai mult la ea # Click.ro
Adela Popescu (39 de ani) apare în fața fanilor cu o energie debordantă și la rândul ei apreciază oamenii optimiști, cu poftă de viață. Fosta vedetă TV le-a spus urmăritorilor din mediul online cine este femeia pe care o consideră un exemplu.
16:30
Andreea Marin, în lacrimi! De ce a început să plângă „Zâna Surprizelor”: „Fiecare dintre noi ascunde niște lucruri foarte dureroase înăuntru!” VIDEO # Click.ro
Scena Palatului Național „Nicolae Sulac” se transformă într-un veritabil platou de filmare, unde Andreea Marin își asumă, poate, cel mai autentic rol al carierei sale – acela de a se arăta lumii fără filtre, fără scenarii, doar așa cum este.
16:30
Cristian Caloeanu de la „Haiducii lui 7 Cai” a făcut nuntă mare! Cum a arătat mireasa însărcinată în 5 luni și cine a fost invitatul surpriză? „A fost un maraton muzical” # Click.ro
Cristian Caloeanu, unul dintre soliștii trupei „Haiducii lui 7 Cai” s-a cununat religios în week-end, cu iubita sa, fotografa Caloeanu Voicu Ionela Mariana.
Acum 6 ore
16:00
Mihaela Tatu, despre cele mai mari încercări din viață: „Două momente cruciale”. Unul dintre ele spune că „i-a schimbat existența” # Click.ro
Mihaela Tatu, în vârstă de 62 de ani, a demonstrat că are o forță remarcabilă în fața greutăților. Fosta prezentatoare TV a rămas puternică, inclusiv în momentele când viața i-a testat limitele. Iată care cele mai dificile provocări prin care a trecut!
15:50
Astrologii anunță o toamnă a transformărilor interioare. Cum vor fi influențate semnele zodiacale în noiembrie 2025 # Click.ro
Toamna 2025 aduce un sezon astrologic dinamic, marcat de patru planete retrograde, ceea ce poate face ca progresul să nu fie lin și rapid. Sezonul începe cu echinocțiul în Balanță, punând accent pe echilibru și justiție într-o lume aflată între extreme.
15:10
Mesajul unei românce stabilite de 18 ani în Germania pentru cei care vor să muncească acolo: „Nemții sunt reci și sceptici, îți trebuie…” # Click.ro
Germania este o opțiune pentru românii care iau în calcul plecarea din țară pentru un trai mai bun, atrași de salariile mai mari și oportunitățile profesionale. Totuși, cei stabiliți acolo îi avertizează să nu se aștepte la o viață ușoară și să fie pregătiți pentru provocările financiare.
15:10
Trei delicii culinare din Basarabia pe care trebuie să le încerci neapărat! Rețetele celor mai faimoase și delicioase preparate moldovenești # Click.ro
Bucătăria moldovenească din Republica Moldova este un amestec savuros de tradiții românești și influențe rusești, adaptate de-a lungul secolelor pentru a crea preparate unice în Europa de Est. Gospodinele din Basarabia au reușit să transforme ingrediente simple în mâncăruri deosebite.
14:40
Unul dintre cele mai iubite produse a fost retras dintr-un lanț de magazine din România. Ce au descoperit autoritățile # Click.ro
Carrefour a retras de la vânzare un sortiment de lasagna vegan după ce s-a descoperit că eticheta produsului nu indică prezența țelinei, un alergen care poate provoca reacții la persoanele sensibile.
14:30
Poate că faimosul Disneyland a fost considerat o lungă perioadă de timp „cel mai fericit loc de pe Pământ”, dar acum o altă destinație a detronat celerbul parc de distracții.
14:20
Cine este românca de succes care a dat nas în nas cu soția lui Jeff Bezos la Paris Fashion Week! Ce a putut să spună despre Lauren: „Merge ușor spre vulgaritate” # Click.ro
Românca Roxana Maya a fost gazda evenimentului designerilor români la Paris Fashion Week, în legendarul Hotel Ritz.
Acum 8 ore
14:00
Cum se pregătesc cei mai bogați oameni din domeniul tehnologiei pentru posibile dezastre globale. Motivul pentru care se tem de apocalipsă # Click.ro
Mai mulți lideri din domeniul tehnologiei, inclusiv fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, au achiziționat proprietăți mari cu spații subterane pentru a le transforma în buncăre de lux, în locații exotice precum Hawaii sau Noua Zeelandă.
13:50
Au apărut noi informații în cazul femeii decedate la scurt timp după naștere, într-un spital din Constanța. Din ce motiv ar fi refuzat intervențiile chirurgicale # Click.ro
Au apărut noi detalii în cazul Mădălinei, tânăra polițistă de 29 de ani, care a murit la scurt timp într-un spital din Constanța după ce a adus pe lume primul copil.
13:20
Mihai Trăistariu a încurcat Moaștele Sfintei Parascheva! Certat cu rudele, solistul n-a mai găsit nici cazare la Iași! „Am luat o mare țeapă!” # Click.ro
Mihai Trăistariu s-a închinat la alte moaște decât cele ale Sfintei Parascheva! Cum s-a produs încurcătura?!
13:10
Tânărul poliglot de la Oxford care iubește limba română: „M-am îndrăgostit imediat de ea”. Cum a ales să o studieze # Click.ro
Reuben Constantine, un tânăr din Marea Britanie, impresionează prin pasiunea pentru cunoaștere. La doar 23 de ani, stăpânește 11 limbi străine, iar dintre toate, româna este preferata sa.
12:30
Vreme rece în toată țara! Un val de aer polar lovește România. Ce temperaturi se vor înregistra # Click.ro
Un val de aer polar se va extinde asupra întregii țări începând de săptămâna viitoare, determinând o scădere semnificativă a temperaturilor și condiții de frig accentuat în mai multe regiuni.
12:20
Imagini dramatice! Un elicopter s-a prăbușit pe o plajă aglomerată din California: „Niciodată nu am crezut că se va întâmpla așa ceva!” VIDEO # Click.ro
Un elicopter s-a prăbușit sâmbătă după-amiază în fața unui hotel, pe o plajă aglomerată din Los Angeles, California. În urma accidentului aviatic, cinci persoane au fost rănite și ulterior au fost transportate de urgență la spital.
Acum 12 ore
12:00
Conform Raportului Global privind Pensiile din 2025, Portugalia, Mauritius și Spania sunt în fruntea clasamentului țărilor considerate cele mai atractive pentru pensionari, urmate de Uruguay și Austria.
11:20
Poetul român care era considerat un al doilea Eminescu. Povestea lui este cutremurătoare: a sfârșit în uitare și mizerie # Click.ro
Ion Păun, cunoscut sub pseudonimul „Pincio”, rămâne una dintre figurile cele mai tragice ale literaturii române. Considerat drept un potențial „al doilea Eminescu”, a trăit o viață marcată de sărăcie, injustiție și lipsă de recunoaștere, în ciuda talentului său imens.
11:20
Insula „sfântă” care își caută locuitori. O șansă unică de a trăi într-unul dintre cele mai spectaculoase locuri din lume # Click.ro
Te-ai gândit vreodată să locuiești aproape de natură, fără tehnologie, înconjurat de animale și peisaje spectaculoase? Insula Gwynedd, din Țara Galilor, își caută noi rezidenți dornici să se bucure de o viață liniștită în mijlocul peisajelor idilice.
11:00
Secretul căsniciei de 45 de ani dintre Marinela Chelaru și Adrian Cula. Motivul pentru care nu a devenit mamă niciodată: „Trebuiau făcute niște investigații...” # Click.ro
Marinela Chelaru, actriță îndrăgită de public, a trăit o viață marcată de realizări profesionale și de o viață personală discretă, în care regretul pentru lipsa de copii a fost constant.
10:30
Felul de mâncare care i-a cucerit inima lui Florin Dumitrescu: „N-am uitat”. Ce preparat special i-a gătit soția la începutul relației # Click.ro
Florin Dumitrescu (38 de ani) poate impresiona pe oricine cu talentul său culinar și trucurile pe care le-a perfecționat de-a lungul anilor, dar chiar el s-a lăsat cucerit ușor de o rețetă simplă, pe care nu o poate uita.
10:20
Momentul din copilările care l-a marcat pe Ion Țiriac: „Am văzut bombardamentele deasupra capului meu” # Click.ro
Ion Țiriac (86 de ani) a dezvăluit recent detalii din copilăria sa, marcate de frică, lipsuri și traume. Actualul miliardar spune că și-a petrecut anii copilăriei în mijlocul bombardamentelor și foametei, într-o realitate pe care nu și-ar fi imaginat-o nimeni.
10:00
A murit Diane Keaton, una dintre cele mai iubite actrițe de la Hollywood: „O legendă și un om cu adevărat bun” # Click.ro
Diane Keaton, cunoscută mai ales pentru rolurile în filmele de succes „Nașul” și „Fată de mireasă”, a murit la vârsta de 79 de ani.
07:10
Românul care a fost uitat de țara lui, după ce a primit Premiul Nobel pentru Pace. Dan Negru a povestit cu regret: „Nimic… Liniște, uitare” # Click.ro
Acordarea Premiului Nobel pentru Pace Maríei Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela susținută de Donald Trump, i-a reamintit jurnalistului Dan Negru de Ioan Moraru.
Acum 24 ore
06:10
Horoscop 12 octombrie 2025. Zodiile care riscă să fie părăsite de noroc dacă emană o energie negativă # Click.ro
Astrologul Neeraj Dhankher avertizează că energia sau graba de a forța lucrurile pot împiedica manifestarea unor oportunități favorabile. Pentru ziua de 12 octombrie 2025, iată ce recomandări și avertismente vin pentru fiecare semn zodiacal.
01:10
Alimentul banal care menține echilibrul imunitar. Mihaela Bilic îl recomandă: „Miracolul din...” # Click.ro
Mihaela Bilic atrage atenția asupra unui aliment natural cu proprietăți remarcabile pentru sănătate. Potrivit nutriționistului, consumat regulat, acesta contribuie la menținerea echilibrului imunitar. Află mai multe detalii!
11 octombrie 2025
22:10
Obiceiul care încetinește procesul de vindecare în urma infecției COVID-19. Un medic de renume avertizează: „Subminează sănătatea vasculară” # Click.ro
Un medic de renume avertizează că un obicei pe care și unii români îl au poate amplifica efectele infecției COVID-19. Iată de ce trebuie să stai departe dacă vrei să îți protejezi sănătatea!
20:40
Locuințele din România se vor scumpi spre finalul anului 2025. Topul celor mai căutate zone din București: „Vedem în continuare interes constant” # Click.ro
Prețurile locuințelor din România vor continua să crească accelerat în ultimele luni ale anului, susțin specialiștii în imobiliare. Primele opt luni ale anului au adus deja majorări semnificative, iar contextul economic și fiscal actual determină atât cumpărătorii, cât și investitorii să grăbească
20:30
Astrele dau semnalul schimbării! Ce zodii au parte de dragoste, bani și transformări uriașe în săptămâna 13–19 octombrie 2025 # Click.ro
Planetele aduc energie nouă și provocări pentru toate zodiile în perioada 13–19 octombrie 2025. Află ce te așteaptă în dragoste, carieră și bani în această săptămână plină de schimbări.
Ieri
18:40
Corina Caragea are un obicei la care nu renunță niciodată: „E obligatoriu”. Așa se menține prezentatoarea TV în formă # Click.ro
Corina Caragea, în vârstă de 42 de ani, are un obicei sănătos de la care nu se dezice. Prezentatoarea de știri sportive le-a dezvăluit fanilor săi ce face de cel puțin trei ori pe săptămână.
18:10
Adrian Fetecău, dezvăluiri despre ultima conversație avută cu Marinela Chelaru: „Nimic nu prevestea o tragedie!” Când va fi înmormântată fosta membră a grupului Vouă # Click.ro
Lumea teatrului și a comediei românești este în doliu, după moartea Marinelei Chelaru, una dintre cele mai iubite actrițe din Grupul VOUĂ și din serialul de televiziune „Baronii”. Vestea morții sale a venit ca un șoc pentru colegi și prieteni, care o descriu drept o femeie luminoasă.
18:10
Insula în formă de inimă care a captivat atenția vedetelor internaționale. Este unică în lume și se află aproape de România # Click.ro
Știai că aproape de România se află un loc unic în lume, cunoscut drept „Insula Îndrăgostiților”? Destinația a atras, de-a lungul timpului, numeroase vedete, printre care Beyoncé, Michael Jordan și Jeff Bezos.
17:10
Ministrul Energiei reacționează după ce britanicul Charlie Ottley a rămas fără energie electrică timp de trei zile: „Cineva o să fie responsabil ” # Click.ro
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a reacționat după ce britanicul Charlie Ottley, care a promovat intens România în ultimii ani, a stat mai multe zile fără curent și s-a declarat dezamăgit de modul în care operatorul de energie electrică a răspuns reclamației sale.
16:40
Alimentul care te ferește de răceală. „Fundamentul unui sistem imunitar rezistent”. Îl găsești în orice supermarket # Click.ro
Pe măsură ce ne apropiem de sezonul rece, organismul are nevoie de sprijin pentru întărirea imunității. Mâncarea sănătoasă ne este aliat de nădejde, mai ales un aliment popular care poate fi cumpărat din orice supermarket.
16:30
Studiul care demontează toate miturile! La ce vârstă funcționează cel mai bine creierul, de fapt # Click.ro
În mod surprinzător, apogeul funcțiilor cognitive nu coincide cu vârsta la care corpul se simte în forță, ci se manifestă mult mai târziu în viață. Potrivit unui studiu publicat de revista Intelligence și citat de The Independent, capacitatea cognitivă atinge cel mai înalt nivel între 55 și 60 de an
15:50
Prințul William, așa cum nu l-ai mai văzut! Motivul pentru care fiul Regelui Charles a izbucnit în lacrimi. VIDEO # Click.ro
Prințul William, în vârstă de 43 de ani, unul dintre susținătorii activi ai cauzei sănătății mintale, a emoționat publicul într-un film realizat de Kensington Palace, în care a participat la o discuție despre consecințele dramatice ale sinuciderii.
15:40
Cum și-a luat Bebe Cotimanis „adio” de la personajul Grigore Varlam din serialul „Lacrimi de iubire”: „Ca să mă pot desprinde, am făcut o…” # Click.ro
Bebe Cotimanis, în vârstă de 70 de ani, a povestit cum și-a luat „adio” de la personajul Grigore Varlam, din „Lacrimi de iubire”. Actorul a spus că așa a putut să se desprindă de acel capitol din viața lui.
15:40
Cum poți să obții cea mai bună pastă de fasole. Trucul secret știut doar de gospodinele desăvârșite. VIDEO # Click.ro
Puțini știu că o simplă conservă de fasole se poate transforma, în doar câteva minute, într-o pastă cremoasă și savuroasă, perfectă pentru micul dejun, gustări rapide sau chiar aperitive sofisticate. Tot ce ai nevoie este un blender și câteva ingrediente.
15:20
Declarația emoționantă a lui Cristi Brancu, după moartea Marinelei Chelaru: „O dată pe an, îi făceam o surpriză. Un suflețel de aur, chinuit de suferință” # Click.ro
Lumea teatrului românesc este în doliu după ce actrița Marinela Chelaru, cunoscută pentru talentul său remarcabil și pentru sensibilitatea cu care își trăia viața, a încetat din viață la vârsta de 66 de ani. În ultimii ani, actrița s-a confruntat cu probleme grave de sănătate.
15:20
Mesajul lui Kate Middleton pentru toți părinții. Ce o îngrijorează pe soția Prințului William: „Trăim mai mult ca niciodată…” # Click.ro
Kate Middleton, mamă a trei copii, Prințul George (12 ani), Prințesa Charlotte (10 ani) și Prințul Louis (7 ani), a lansat un mesaj important pentru toți părinții.
