Ministrul ucrainean de Externe afirmă că Rusia a deconectat intenționat CN Zaporijie de la rețeaua ucraineană de energie, pentru a o lega la cea rusească. Zelenski a discutat cu Trump și Macron despre situația energetică și nevoile armatei.

Impactul destabilizator al crizei climatice și al degradării naturii asupra securității naționale reprezintă unul dintre cele mai mari riscuri cu care se confruntă, în prezent, Marea Britanie, relevă un raport realizat de șefii serviciilor de informații britanice, obținut de The Guardian. Potrivit oficialilor, lanțurile de aprovizionare cu alimente se află deja sub presiune, iar prețul […]