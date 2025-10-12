România, la un pas de a pierde fondurile UE în 2026. Ce a anunțat Ministrul Finanțelor Nazare
Newsweek.ro, 12 octombrie 2025 19:20
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă, duminică, după reuniunea ECOFIN, că România a depăşi...
Acum 15 minute
19:50
Avion Bombardier de 4.000.000$ al SUA a plecat din Constanța spre Libia. Ce misiune a avut? # Newsweek.ro
O aeronavă Artemis a plecat din Constanța, România, și a urmat un traseu prin Bulgaria și Grecia îna...
19:50
Ce riscuri pentru sănătate ascunde o baie fără fereastră? Soluții simple pentru un aer curat # Newsweek.ro
O baie fără fereastră poate deveni un pericol pentru sănătate. Lipsa aerului curat și a luminii natu...
Acum 30 minute
19:40
Premierul Ilie Bolojan: Uneori deciziile greşite ne-au făcut rău. Hoţia ne-a facut rău # Newsweek.ro
Cât timp va ocupa funcţia de prim-ministru, ”o zi, o lună”, Bolojan a anunţat că va face ”ceea ce tr...
Acum o oră
19:10
Prețurile combustibililor ar trebui să poată crește doar o dată pe zi. Ce țară din Europa are regula # Newsweek.ro
Prețurile la benzinării se schimbă constant pe parcursul zilei, ceea ce face dificilă alimentarea co...
Acum 2 ore
18:50
Cărțile de identitate vor deveni mai scumpe în Germania. Se vor dubla costurile. Cât vor fi valabile # Newsweek.ro
Pentru a ușura sarcina autorităților, taxa pentru cărțile de identitate va fi majorată cu nouă euro....
18:40
Un nou sistem de frontieră al UE pentru intrare și ieșire este lansat astăzi. Cum funcționează? # Newsweek.ro
Un nou sistem de frontieră al UE pentru intrare și ieșire este lansat astăzi. Acesta va aduce schimb...
18:20
Alarmă în Arctica – „Cel mai afectuos animal din lume” este pe cale de dispariție. Care este motivul # Newsweek.ro
Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii trage un semnal de alarmă: trei specii de foci arc...
18:10
Un pasager s-a plâns că a primit loc lângă wc în avion și a cerut despăgubiri. Câți bani a vrut? # Newsweek.ro
Un pasager s-a plâns de condițiile inacceptabile de pe un zbor, dar nu a primit nicio despăgubire di...
18:10
„Toamna dacică”, manevre militare de mare amploare pe teritoriul României. Prezenți 2.400 francezi # Newsweek.ro
Cele mai mari manevre militare ale anului, DACIAN FALL 2025, se desfășoară pe teritoriul României și...
Acum 4 ore
17:10
6 semne că vine „Apocalipsa economică” cu tăieri de salarii și prăbușirea pieței imobiliare # Newsweek.ro
Tot mia mulți economiști cred că România se îndreaptă spre o criză economică ca acum 15 ani. Există ...
17:00
VIDEO Soldați din Estonia, față în față cu rușii, la frontiera Saatse. Granița a fost închisă # Newsweek.ro
Estonia a închis un punct de trecere a frontierei cu Rusia. O unitate militară rusă a fost desfășura...
16:40
Ce se întâmplă dacă amâni mersul la toaletă? Obiceiuri care pot duce la probleme grave de sănătate # Newsweek.ro
Ce se întâmplă dacă amâni mersul la toaletă? Obiceiuri care pot duce la probleme grave de sănătate. ...
16:10
Jumătate dintre români cred că țara nu va rezista nici 48 de ore dacă Rusia ne va ataca # Newsweek.ro
România ar trebui să reziste 2 zile dacă Rusia sau un alt stat ne va ataca. Abia în 48 de ore NATO p...
16:10
Sângerarea, primul semn al cancerului de colon. Cum să acționezi rapid ca să previi complicațiile # Newsweek.ro
Sângerarea, primul semn al cancerului de colon. Cum să acționezi rapid ca să previi complicațiile. C...
Acum 6 ore
16:00
Tenis de masă: Echipa masculină a României a debutat cu o victorie la Europenele din Croaţia # Newsweek.ro
Selecţionata masculină României a debutat cu o victorie la Campionatele Europene de tenis de masă pe...
15:40
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut duminica aceasta comunităţii internaţionale să acţ...
15:20
Evenimentul „Black Friday”, programat în luna noiembrie, va genera în România cel mai mare interes d...
15:00
Germania se pregăteşte să deporteze tineri sirieni din ţară, chiar dacă aceştia nu au cazier judicia...
14:40
În ultimele 24 de ore, poliţiştii au intervenit la peste 2.600 de solicitări ale cetăţenilor, au fos...
14:20
Pakistanul a închis duminică punctele de trecere a frontierei cu Afganistanul, au declarat oficiali ...
14:10
Care pensionari vor avea primii pensie mărită la Mica Recalculare? Când au depus adeverințele # Newsweek.ro
Pensionarii au posibilitatea de a primi o pensie mai mare dacă aduc la casele de pensii de care apar...
Acum 8 ore
14:00
Un sortiment de lasagna a fost retras de pe rafurile magazinelor. Ce neregulă a fost găsită # Newsweek.ro
Un sortiment de lasagna vegan a fost retras de la comercializare din magazinele Carrefour întrucât p...
13:40
Beijingul a promis că va lua măsuri de răspuns împotriva Washingtonului dacă preşedintele american D...
13:20
Fumatul crește riscul de hipertensiune arterială, conform unui nou studiu. Deşi legătura dintre fuma...
13:00
Armata israeliană va distruge toate tunelurile Hamas după eliberarea ostaticilor reţinuţi în Gaza # Newsweek.ro
Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a anunţat că armata israeliană va distruge toate tunel...
12:40
Un elicopter s-a prăbușit în fața unui hotel din California. Cinci persoane au fost rănite # Newsweek.ro
Un elicopter s-a prăbușit în fața unui hotel din Huntington Beach, California. Cinci persoane au fos...
12:20
Restricții de trafic în București, pentru meciul România-Austria. Care străzi sunt închise # Newsweek.ro
Traficul rutier va fi restricționat duminică în Capitală, în zona Arenei Naționale, având în vedere ...
12:10
Serviciile secrete americane ajută deja Ucraina să vizeze infrastructura energetică rusă # Newsweek.ro
SUA ajută Ucraina de luni de zile să lanseze atacuri de lungă distanţă asupra instalaţiilor energeti...
Acum 12 ore
11:50
Ce s-ar întâmpla în Paris dacă s-ar revărsa Sena? Franța ia în considerare un scenariu apocaliptic # Newsweek.ro
Franța va simula, luni, scenariul unei inundații majore a Senei, similară cu cea din 1910, pentru a ...
11:40
SONDAJ Aproape jumătate dintre români nu cred Armata poate rezista 48 de ore în cazul unui atac # Newsweek.ro
Mulți români nu cred că Armata Română ar putea rezista 2 zile în cazul unui atac armat. Vor să creșt...
11:30
MApN a chemat rezerviștii la instrucție. E mobilizare în București și Ilfov. Care e motivul? # Newsweek.ro
Românii care au făcut armata sunt chemați la instrucție. MApN a mobilizat rezerviștii din București ...
11:20
36 de pelerini care participă la manifestările religioase de la Iași au avut nevoie de îngrijiri med...
10:50
Fostul solist al trupei rock galeze Lostprophets, ucis în închisoare. Era condamnat pentru pedofilie # Newsweek.ro
Ian Watkins, fostul solist al trupei rock galeze Lostprophets, care ispășea o pedeapsă de 35 de ani ...
10:40
Vânt puternic în România. Meteorologii spun că vor fi rafale de 12 km/oră. În același timp vremea se...
10:20
Noi reguli la frontieră. Ce se întâmplă cu cetățenii non-UE care intră nu intră în România? # Newsweek.ro
Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) la frontierele externe ale Uniunii Europene, care presupune colecta...
10:20
Dacă nu se taie pensiile speciale, România poate pierde 1.000.000.000€. Termenul: luna noiembrie # Newsweek.ro
CSM susține că România nu va fi penalizată de UE dacă nu taie pensiile speciale. Un fost secretar de...
10:00
Duminică, 12 octombrie 2025, au loc alegeri prezidențiale în Camerun. Iar Paul Biya, cel mai în vârs...
09:50
VIDEO Peste 100.000 de credincioși s-au închinat la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva # Newsweek.ro
Coada la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva se întinde în continuare pe kilometri. Se așt...
09:30
A murit legendara actriţă Diane Keaton. A luat Oscar în 1977 pentru rolul din „Annie Hall” # Newsweek.ro
E doliu în lumea filmului. Legendara actriţă Diane Keaton a murit la vârsta de 79 de ani. Ea a luat ...
09:20
VIDEO O fabrică de explozibili din SUA a sărit în aer, nu există supraviețuitori. Ce s-a întâmplat? # Newsweek.ro
Fabrica de explozibili Accurate Energetic Systems (AES) din Bucksnort, Tennessee, SUA, a sărit în ae...
09:00
Din data de 14 octombrie, va fi dezastru pentru cei care au calculator cu Windows 10. Producătorul s...
08:40
Tricolorii joacă astăzi cu Austria visul calificării României la Cupa Mondială. Unde vezi meciul? # Newsweek.ro
Meci decisiv! Tricolorii joacă astăzi, de la 21.45, cu Austria visul calificării României la Cupa Mo...
07:50
Cum să-ți îndepărtezi machiajul de pe față fără demachiant. Un truc simplu pe care puțini îl cunosc # Newsweek.ro
Cum să-ți îndepărtezi machiajul de pe față fără demachiant. Un truc simplu pe care puțini îl cunosc....
07:40
România, Polonia și Ungaria, în cursa autostrăzilor după intrarea în UE. Cine a mers cu 221 km/an? # Newsweek.ro
Polonia și Ungaria au intrat în UE în 2004, România, în 2007. După aderare, cele trei state au intra...
07:20
Horoscop 13 octombrie. Luna în Rac aduce tensiuni în relațiile Taurilor. Capricornii, descurajați # Newsweek.ro
Horoscop 13 octombrie. Luna în Rac aduce tensiuni în relațiile Taurilor. Capricornii sunt descurajaț...
07:10
1000 lei în plus la pensie pentru plata facturilor. Guvernul are 3 scheme de ajutor. Cum accesezi? # Newsweek.ro
Pensionarii ar putea obține 1000 lei la pensie pentru plata facturilor. Guvernul a anunțat prin auto...
Acum 24 ore
21:00
Oamenii de știință au găsit scurgeri de gaz metan prin fisurile create pe fundul mării în Antarctica # Newsweek.ro
Oamenii de știință au găsit scurgeri de gaz metan prin fisurile create pe fundul mării în Antarctica...
20:40
Scrisoare cu amenințare anonimă la Notre-Dame: "Vor face un măcel, nu deschideți catedrala" # Newsweek.ro
Scrisoare cu amenințare anonimă la Notre-Dame: "Vor face un măcel, nu deschideți catedrala". Mesajul...
20:20
Guvernul decide în 10 zile dacă majorează salariul minim. Trei variante luate în calcul pentru 2026 # Newsweek.ro
Guvernul decide în 10 zile dacă majorează salariul minim. Trei variante luate în calcul pentru 2026....
