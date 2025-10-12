România, la un pas de a pierde fondurile UE în 2026. Ce a anunțat Ministrul Finanțelor Nazare

Newsweek.ro, 12 octombrie 2025 19:20

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă, duminică, după reuniunea ECOFIN, că România a depăşi...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 15 minute
19:50
Avion Bombardier de 4.000.000$ al SUA a plecat din Constanța spre Libia. Ce misiune a avut? Newsweek.ro
O aeronavă Artemis a plecat din Constanța, România, și a urmat un traseu prin Bulgaria și Grecia îna...
19:50
Ce riscuri pentru sănătate ascunde o baie fără fereastră? Soluții simple pentru un aer curat Newsweek.ro
O baie fără fereastră poate deveni un pericol pentru sănătate. Lipsa aerului curat și a luminii natu...
Acum 30 minute
19:40
Premierul Ilie Bolojan: Uneori deciziile greşite ne-au făcut rău. Hoţia ne-a facut rău Newsweek.ro
Cât timp va ocupa funcţia de prim-ministru, ”o zi, o lună”, Bolojan a anunţat că va face ”ceea ce tr...
Acum o oră
19:20
România, la un pas de a pierde fondurile UE în 2026. Ce a anunțat Ministrul Finanțelor Nazare Newsweek.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă, duminică, după reuniunea ECOFIN, că România a depăşi...
19:10
Prețurile combustibililor ar trebui să poată crește doar o dată pe zi. Ce țară din Europa are regula Newsweek.ro
Prețurile la benzinării se schimbă constant pe parcursul zilei, ceea ce face dificilă alimentarea co...
Acum 2 ore
18:50
Cărțile de identitate vor deveni mai scumpe în Germania. Se vor dubla costurile. Cât vor fi valabile Newsweek.ro
Pentru a ușura sarcina autorităților, taxa pentru cărțile de identitate va fi majorată cu nouă euro....
18:40
Un nou sistem de frontieră al UE pentru intrare și ieșire este lansat astăzi. Cum funcționează? Newsweek.ro
Un nou sistem de frontieră al UE pentru intrare și ieșire este lansat astăzi. Acesta va aduce schimb...
18:20
Alarmă în Arctica – „Cel mai afectuos animal din lume” este pe cale de dispariție. Care este motivul Newsweek.ro
Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii trage un semnal de alarmă: trei specii de foci arc...
18:10
Un pasager s-a plâns că a primit loc lângă wc în avion și a cerut despăgubiri. Câți bani a vrut? Newsweek.ro
Un pasager s-a plâns de condițiile inacceptabile de pe un zbor, dar nu a primit nicio despăgubire di...
18:10
„Toamna dacică”, manevre militare de mare amploare pe teritoriul României. Prezenți 2.400 francezi Newsweek.ro
Cele mai mari manevre militare ale anului, DACIAN FALL 2025, se desfășoară pe teritoriul României și...
Acum 4 ore
17:10
6 semne că vine „Apocalipsa economică” cu tăieri de salarii și prăbușirea pieței imobiliare Newsweek.ro
Tot mia mulți economiști cred că România se îndreaptă spre o criză economică ca acum 15 ani. Există ...
17:00
VIDEO Soldați din Estonia, față în față cu rușii, la frontiera Saatse. Granița a fost închisă Newsweek.ro
Estonia a închis un punct de trecere a frontierei cu Rusia. O unitate militară rusă a fost desfășura...
16:40
Ce se întâmplă dacă amâni mersul la toaletă? Obiceiuri care pot duce la probleme grave de sănătate Newsweek.ro
Ce se întâmplă dacă amâni mersul la toaletă? Obiceiuri care pot duce la probleme grave de sănătate. ...
16:10
Jumătate dintre români cred că țara nu va rezista nici 48 de ore dacă Rusia ne va ataca Newsweek.ro
România ar trebui să reziste 2 zile dacă Rusia sau un alt stat ne va ataca. Abia în 48 de ore NATO p...
16:10
Sângerarea, primul semn al cancerului de colon. Cum să acționezi rapid ca să previi complicațiile Newsweek.ro
Sângerarea, primul semn al cancerului de colon. Cum să acționezi rapid ca să previi complicațiile. C...
Acum 6 ore
16:00
Tenis de masă: Echipa masculină a României a debutat cu o victorie la Europenele din Croaţia Newsweek.ro
Selecţionata masculină României a debutat cu o victorie la Campionatele Europene de tenis de masă pe...
15:40
Zelenski cere măsuri împotriva &#34;terorii din aer&#34; a Moscovei Newsweek.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut duminica aceasta comunităţii internaţionale să acţ...
15:20
Comenzile medii de Black Friday va fi de 400-500 de lei, sub nivelul de anul trecut Newsweek.ro
Evenimentul „Black Friday”, programat în luna noiembrie, va genera în România cel mai mare interes d...
15:00
Germania va deporta tineri sirieni, chiar dacă aceştia nu au cazier judiciar Newsweek.ro
Germania se pregăteşte să deporteze tineri sirieni din ţară, chiar dacă aceştia nu au cazier judicia...
14:40
733 de permise de conducere au fost reţinute în 24 de ore. Ce au făcut șoferii Newsweek.ro
În ultimele 24 de ore, poliţiştii au intervenit la peste 2.600 de solicitări ale cetăţenilor, au fos...
14:20
Pakistanul închide graniţa cu Afganistanul. Schimburi de focuri între cele două ţări Newsweek.ro
Pakistanul a închis duminică punctele de trecere a frontierei cu Afganistanul, au declarat oficiali ...
14:10
Care pensionari vor avea primii pensie mărită la Mica Recalculare? Când au depus adeverințele Newsweek.ro
Pensionarii au posibilitatea de a primi o pensie mai mare dacă aduc la casele de pensii de care apar...
Acum 8 ore
14:00
Un sortiment de lasagna a fost retras de pe rafurile magazinelor. Ce neregulă a fost găsită Newsweek.ro
Un sortiment de lasagna vegan a fost retras de la comercializare din magazinele Carrefour întrucât p...
13:40
China anunță represalii dacă Trump nu renunță la tarifele vamale crescute cu 100% Newsweek.ro
Beijingul a promis că va lua măsuri de răspuns împotriva Washingtonului dacă preşedintele american D...
13:20
Fumatul crește riscul de hipertensiune arterială, conform unui nou studiu Newsweek.ro
Fumatul crește riscul de hipertensiune arterială, conform unui nou studiu. Deşi legătura dintre fuma...
13:00
Armata israeliană va distruge toate tunelurile Hamas după eliberarea ostaticilor reţinuţi în Gaza Newsweek.ro
Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a anunţat că armata israeliană va distruge toate tunel...
12:40
Un elicopter s-a prăbușit în fața unui hotel din California. Cinci persoane au fost rănite Newsweek.ro
Un elicopter s-a prăbușit în fața unui hotel din Huntington Beach, California. Cinci persoane au fos...
12:20
Restricții de trafic în București, pentru meciul România-Austria. Care străzi sunt închise Newsweek.ro
Traficul rutier va fi restricționat duminică în Capitală, în zona Arenei Naționale, având în vedere ...
12:10
Serviciile secrete americane ajută deja Ucraina să vizeze infrastructura energetică rusă Newsweek.ro
SUA ajută Ucraina de luni de zile să lanseze atacuri de lungă distanţă asupra instalaţiilor energeti...
Acum 12 ore
11:50
Ce s-ar întâmpla în Paris dacă s-ar revărsa Sena? Franța ia în considerare un scenariu apocaliptic Newsweek.ro
Franța va simula, luni, scenariul unei inundații majore a Senei, similară cu cea din 1910, pentru a ...
11:40
SONDAJ Aproape jumătate dintre români nu cred Armata poate rezista 48 de ore în cazul unui atac Newsweek.ro
Mulți români nu cred că Armata Română ar putea rezista 2 zile în cazul unui atac armat. Vor să creșt...
11:30
MApN a chemat rezerviștii la instrucție. E mobilizare în București și Ilfov. Care e motivul? Newsweek.ro
Românii care au făcut armata sunt chemați la instrucție. MApN a mobilizat rezerviștii din București ...
11:20
Intervenții de urgență la Iași. 36 de pelerini au avut nevoie de îngrijiri medicale Newsweek.ro
36 de pelerini care participă la manifestările religioase de la Iași au avut nevoie de îngrijiri med...
10:50
Fostul solist al trupei rock galeze Lostprophets, ucis în închisoare. Era condamnat pentru pedofilie Newsweek.ro
Ian Watkins, fostul solist al trupei rock galeze Lostprophets, care ispășea o pedeapsă de 35 de ani ...
10:40
METEO. Nouă alertă de vânt puternic. Rafale de 120 km/oră. Până când durează? Newsweek.ro
Vânt puternic în România. Meteorologii spun că vor fi rafale de 12 km/oră. În același timp vremea se...
10:20
Noi reguli la frontieră. Ce se întâmplă cu cetățenii non-UE care intră nu intră în România? Newsweek.ro
Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) la frontierele externe ale Uniunii Europene, care presupune colecta...
10:20
Dacă nu se taie pensiile speciale, România poate pierde 1.000.000.000€. Termenul: luna noiembrie Newsweek.ro
CSM susține că România nu va fi penalizată de UE dacă nu taie pensiile speciale. Un fost secretar de...
10:00
La 92 de ani, cel mai în vârstă preşedinte din lume mai vrea un mandat. Al 8-lea! Newsweek.ro
Duminică, 12 octombrie 2025, au loc alegeri prezidențiale în Camerun. Iar Paul Biya, cel mai în vârs...
09:50
VIDEO Peste 100.000 de credincioși s-au închinat la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva Newsweek.ro
Coada la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva se întinde în continuare pe kilometri. Se așt...
09:30
A murit legendara actriţă Diane Keaton. A luat Oscar în 1977 pentru rolul din „Annie Hall” Newsweek.ro
E doliu în lumea filmului. Legendara actriţă Diane Keaton a murit la vârsta de 79 de ani. Ea a luat ...
09:20
VIDEO O fabrică de explozibili din SUA a sărit în aer, nu există supraviețuitori. Ce s-a întâmplat? Newsweek.ro
Fabrica de explozibili Accurate Energetic Systems (AES) din Bucksnort, Tennessee, SUA, a sărit în ae...
09:00
Ai calculator cu Windows 10? Din 14 octombrie, va fi dezastru. Ce spun specialiștii? Newsweek.ro
Din data de 14 octombrie, va fi dezastru pentru cei care au calculator cu Windows 10. Producătorul s...
08:40
Tricolorii joacă astăzi cu Austria visul calificării României la Cupa Mondială. Unde vezi meciul? Newsweek.ro
Meci decisiv! Tricolorii joacă astăzi, de la 21.45, cu Austria visul calificării României la Cupa Mo...
07:50
Cum să-ți îndepărtezi machiajul de pe față fără demachiant. Un truc simplu pe care puțini îl cunosc Newsweek.ro
Cum să-ți îndepărtezi machiajul de pe față fără demachiant. Un truc simplu pe care puțini îl cunosc....
07:40
România, Polonia și Ungaria, în cursa autostrăzilor după intrarea în UE. Cine a mers cu 221 km/an? Newsweek.ro
Polonia și Ungaria au intrat în UE în 2004, România, în 2007. După aderare, cele trei state au intra...
07:20
Horoscop 13 octombrie. Luna în Rac aduce tensiuni în relațiile Taurilor. Capricornii, descurajați Newsweek.ro
Horoscop 13 octombrie. Luna în Rac aduce tensiuni în relațiile Taurilor. Capricornii sunt descurajaț...
07:10
1000 lei în plus la pensie pentru plata facturilor. Guvernul are 3 scheme de ajutor. Cum accesezi? Newsweek.ro
Pensionarii ar putea obține 1000 lei la pensie pentru plata facturilor. Guvernul a anunțat prin auto...
Acum 24 ore
21:00
Oamenii de știință au găsit scurgeri de gaz metan prin fisurile create pe fundul mării în Antarctica Newsweek.ro
Oamenii de știință au găsit scurgeri de gaz metan prin fisurile create pe fundul mării în Antarctica...
20:40
Scrisoare cu amenințare anonimă la Notre-Dame: &#34;Vor face un măcel, nu deschideți catedrala&#34; Newsweek.ro
Scrisoare cu amenințare anonimă la Notre-Dame: "Vor face un măcel, nu deschideți catedrala". Mesajul...
20:20
Guvernul decide în 10 zile dacă majorează salariul minim. Trei variante luate în calcul pentru 2026 Newsweek.ro
Guvernul decide în 10 zile dacă majorează salariul minim. Trei variante luate în calcul pentru 2026....
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.