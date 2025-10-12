Vinoterapia, o formă inedită de relaxare – Sănătate cu stil, în fiecare sâmbătă de la ora 11:00, la Prima TV
Dacă tot suntem în perioada în care se culeg strugurii, putem încerca vinoterapia. Se face la Vața Băi, în județul Hunedoara. Într-o cadă plină cu apă călduță se adaugă și câțiva litri de licoare bahică. Este o formă inedită de relaxare, iar substanțele nutritive din struguri au și efecte benefice asupra pielii. Licoarea bahică are […]
• • •
19:10
Cannabis în loc de roșii în serele pensionarilor. Schema de afaceri a unei culturi ilegale # Agro-TV.ro
În loc de roșii, polițiștii au descoperit în această săptămână plante de cannabis în urma unor percheziții. Ancheta scoate la iveală o schemă bine pusă la punct, în care doi pensionari au ajutat la întreținerea culturii ilegale. Potrivit anchetei, la sfârșitul lunii mai 2025, un bărbat de 38 de ani a pus bazele unei culturi […]
Acum 4 ore
17:00
Seceta lovește din plin în toate direcțiile. Trufele, sunt din ce în ce mai greu de găsit din cauza producției scăzute. Anul 2025 a adus recolte foarte slabe de ciuperci sălbatice comestibile și trufe în județul Gorj, afectate puternic de seceta prelungită care a lovit întreaga țară. Specialiștii avertizează că efectele fenomenului meteo se resimt […]
Acum 6 ore
14:10
Un nou caz de trichineloză a fost confirmat de Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Satu Mare. Boala a fost depistată la un porc crescut într-o gospodărie, iar autoritățile au fost nevoite să dispună incinerarea carcasei. Animalul care cântărea aproximativ 84 de kilograme și avea o valoare estimată de 1.840 de lei și crescut în […]
Acum 12 ore
11:10
O afumătoare lăsată nesupravegheată a provocat un dezastru. Flăcările au cuprins casa de locuit, atelierul de tâmplărie, adăposturile de animale și mai multe anexe, provocând pagube estimate la aproximativ 100.000 de euro. Incendiu devastator a avut loc joi, satul Bobeica, comuna Izvoarele Sucevei. Afumătoarea a fost lăsată nesupravegheată și a provocat un adevărat dezastru. Flăcările […]
08:00
Un bărbat a ajuns sub gratii din cauza deșeurilor. Acesta este acuzat pentru abuz în serviciu și gestionarea ilegală a deșeurilor. Un bărbat în vârstă de 46 de ani din județul Gor, a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore. Conform polițiștilor, bărbatul responsabil cu protecția mediului în cadrul unei societăți comerciale ar fi […]
Ieri
17:10
Agricultura românească trece printr-o perioadă tot mai grea, iar fermierii simt că luptă singuri cu un sistem care promite mult, dar oferă puțin. În timp ce vremea devine tot mai imprevizibilă, iar costurile cresc de la o zi la alta, fermierii spun că lipsa investițiilor au adus agricultura într-un punct critic. „În afară de legislație […]
14:00
Fermierii știu că furajarea oilor corectă este esențială pentru producția de laptelui, a lânelor și menținerea sănătății turmei. Particularitățile aparatului digestiv și bucal al oilor le permit să valorifice foarte eficient toate tipurile de furaje, în special cele fibroase, precum fânul, paiele, vrejii sau cocenii. Pășunile naturale și fânețele rămân principala sursă de hrană, fiind […]
11:10
Fermierii caută tot mai mult soluții pentru a reduce costurile în fermele de animale, iar panourile solare par să devină o opțiune tot mai atractivă. Energia electrică reprezintă unul dintre cele mai mari costuri ale fermelor de lapte, fiind folosită pentru răcirea laptelui și încălzirea apei, activități legate direct de procesul de muls. O fermă […]
08:00
Pesta porcină africană lovește din nou fermele din țara noastră. După o perioadă de liniște, virusul a reapărut. Autoritățile atenționează să urmărească atent comportamentul porcinelor. Potrivit Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Arad, două focare au fost confirmate în județ, unul într-o exploatație non-comercială unde au fost găsiți 117 porci infectați, iar celălalt […]
Mai mult de 2 zile în urmă
18:30
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) e publicat vineri estimările privind temperature aerului și cantitățile de precipitații pentru următoarele patru săptămâni. Potrivit meteorologlor, în săptămâna 13-20 octombrie, valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această perioadă pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile intracarpatice. Regimul pluviometric va fi local deficitar […]
15:20
Partida amicală România – Moldova, transmisă în exclusivitate de Prima TV, a adunat în fața televizoarelor milioane de suporteri care au trăit cu emoție victoria tricolorilor, scor 2–1. Meciul difuzat joi seara a plasat Prima TV, parte din portofoliul Clever Group, în topul audiențelor naționale, înregistrând performanțe notabile pe segmentele de public comercial, urban și […]
14:40
Șefa APIA, Gabriela Nicoleta Andrei, a ținut să transmită fermierilor și angajaților Agenției de Plăți și Intervenții pentru Agricultură un mesaj înaintea startului campaniei de plăți în avans 2025 ce va avea loc pe 16 octombrie. „Pregătiți pentru startul campaniei de plăți 2025. Pe întreaga perioadă de desfășurare a campaniei de plăți este esențial să […]
13:10
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) vine cu o serie de clarificări importante în privința depunerii documentațiilor tehnico economice de către solicitanții de finanțări din fonduri europene. În conformitate cu Hotărârea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu […]
11:50
Începe sezonul de plăți APIA! Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) anunță că a finalizat procesul de autorizare la plată a rentierilor agricoli care şi-au vizat carnetele de rentier în perioada 1 martie – 1 septembrie 2025, pentru obţinerea sumei de bani reprezentând renta viageră agricolă aferentă anului 2024. Potrivit unui comunicat al APIA remis vineri […]
10:30
După recoltare munca în livadă și în vița-de-vie nu se oprește. Toamna este perioada decisivă în care se pregătesc culturilor pentru anul viitor. Tratamentele aplicate corect pot reduce semnificativ rezerva de boli și dăunători, asigurând o pornire curată în primăvară. Dupa recoltarea fructelor si a strugurilor, pomii fructiferi si vita de vie sunt mai vulnerabile la atacul bolilor si daunatorilor. Agenții patogeni, […]
08:40
Când se lansează finanțările de la AFIR, este întrebarea care stă pe buzele multor fermieri în această perioadă, în așteptarea celor patru linii de finanțare anunțate pentru sfârșitul acestui an. Potrivit directorului general al instituției, Adrian Chesnoiu, calendarul anunțat acum câteva săptămâni rămâne valabil, astfel că fermierii trebuie să fie pregătiți pentru lansări în cascadă, […]
07:30
Subvenții egale pentru toți fermierii! Ministrul Agriculturii: ”Sunt convins că vom reuși” # Agro-TV.ro
România face pași importanță în direcția egalizării subvențiilor pentru fermieri la nivelul Uniunii Europene, susține ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Acesta și-a manifestat intenția în acest sens în cadrul Consiliului de Miniștri ai Agriculturii și este convinsă că șansele de reușită sunt semnificative. ”Acesta a fost punctul meu de vedere în Consiliul de miniștri. Vorbim de […]
06:30
Impozitul pe subvenție, sub semnul întrebării! Vești bune pentru fermierii români: subvențiile agricole ar putea fi scutite de impozit începând cu anul 2026. Un amendament propus de europarlamentarul Daniel Buda, vicepreședintele Comisiei pentru Agricultură din Parlamentul European, a fost votat recent în plenul Parlamentului. Măsura are ca scop protejarea veniturilor agricultorilor și asigurarea faptului că […]
9 octombrie 2025
19:40
Finanțare de 10.000 de lei pentru gospodăriile din mediul rural – Când se va lansa programul # Agro-TV.ro
După mai multe amânări, programul „Rabla pentru sobe”, care presupune o finanțare de 10.000 de lei pentru gospodăriile din mediul rural, ar putea fi lansat în anul 2026. Ciprian Muscă, președintele Asociației Forestierilor din România (ASFOR) spune că se va lupta pentru implementarea programului anul viitor, mai ales că interesul manifestat în 2025 a fost […]
18:20
Comisarul Christophe Hansen ne liniștește fermierii: România este al șaselea cel mai mare beneficiar de fonduri PAC din UE # Agro-TV.ro
Cu o alocare de 16,6 miliarde de euro prin viitoarea Politică Agricolă Comună, România este șaselea cel mai mare beneficiar de fonduri PAC din UE, le-a transmis, joi, comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen, fermierilor români, subliniind că au și ei un rol în a găsi soluții pentru provocările cu care se confruntă. […]
16:12
Fermierii români vor putea să facă achiziții de animale și material genetic cu bani de la UE, prin Pilonul II al Politicii Agricole Comune, referitor la dezvoltarea rurală, a anunțat miercuri europarlametarul Daniel Buda. „Încă o reușită pentru fermierii români în Parlamentul European! Astăzi, în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, a fost adoptat amendamentul […]
16:12
Fermierii din UE se află din nou în vizorul executivului comunitar. Comisia Europeană a propus miercuri un regulament de consolidare a protecției acestoara în contextul Acordului de parteneriat UE-Mercosur (APEM), se arată într-un comunicat al Reprezentanței în România a CE. Garanțiile propuse respectă garanțiile oferite fermierilor din UE în temeiul propunerii legislative privind APEM, trimisă […]
16:12
„Biblia cartofului” – Strategia de redresare a sectorului care este ignorată de 5 ani de autorități # Agro-TV.ro
Industria cartofului din România pierde din ce în ce mai mult teren, de mulți ani încoace, motiv pentru care de mai mulți specialiști din cadrul Clubulului Fermierilor Români au conceput o strategie de redresare a sectorului, supranumită de aceștia „Biblia Cartofului”, prin care, în 7 ani, ar putea fi acoperit deficitul de 80% din necesarul […]
16:12
AZI, la Guvern: O nouă prevedere pentru producătorii de legume cultivate în spații protejate! # Agro-TV.ro
Guvernul a aprobat în ședința de joi, 9 octombrie, Hotărârea pentru modificarea art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 325/2025, privind schema „Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susținere a producției de legume cultivate în spații protejate” pentru perioada 2025–2027. Prin noul act normativ propus de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) se […]
8 octombrie 2025
18:10
Parlamentul European a aprobat miercuri, în cadrul sesiunii plenare ce are loc în perioada 6-9 octombrie la Strasbourg, o serie de modificări esențiale privind fondurile europene pentru fermieri în cadrul viitoarei Politici Agricole Comune (PAC), a anunțat europarlamentarul Dan Motreanu într-o postare făcută pe pagina sa de Facebook. „Parlamentul European a aprobat propunerile mele și […]
15:50
Ordin MADR, AZI – Suplimentare de fonduri de 10,8 milioane de euro pentru finanțarea fermierilor # Agro-TV.ro
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) pregătește o suplimentare de fonduri de aproximativ 10,8 milioane de euro pentru finanțarea fermierilor din sectorul vitivinicol în anul 2025. De asemenea, MADR va face și o realocare de fonduri pentru intervențiile din sectorul apicol. În acest sens, Ministerul Agriculturii a pus miercuri în dezbatere publică proiectul de Ordin […]
12:50
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) va celebra și în acest an, în data de 10 octombrie 2025, „Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești”, prin organizarea de târguri și evenimente dedicate produselor autohtone, la nivel național, se arată într-un comunicat al instituției remis miercuri redacției AgroTV. Ajunsă la cea de-a IX-a ediție, această zi specială […]
11:50
Comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen, întâlniri cu fermierii din România # Agro-TV.ro
Comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen, efectuează, în perioada 8-9 octombrie 2025, prima sa vizită oficială în România, informează Reprezentanța în România a Comisiei Europene (CE). Potrivit unui comunicat al Reprezentanței CE, programul include întâlniri bilaterale cu oficiali români, reprezentanți ai fermierilor și producătorilor agricoli din România, vizite în teren și participarea la […]
10:20
Toamna devine, an de an, un moment critic pentru fermierii români care cultivă rapița. Condițiile climatice tot mai imprevizibile fac ca fiecare zi să conteze pentru dezvoltarea timpurie a culturii. Rapița a jucat de mult timp un rol esențial pentru fermierii români și a devenit o cultură populară chiar și în condiții de secetă, datorită […]
08:40
VIDEO Când și cum se fac tăierile la pomii fructiferi – ing. Cristina Ghibu și Dr. ing. Horia Ghibu # Agro-TV.ro
Când și cum se fac tăierile la pomii fructiferi. Tăierile reprezintă una dintre cele mai importante lucrări dintr-o livadă, de care depinde atât sănătatea pomilor, cât și calitatea și cantitatea fructelor. Momentul ales pentru tăiere, dar și modul în care aceasta este efectuată pot face diferența între o recoltă bogată și una compromisă. În fiecare […]
07:40
România se confruntă în perioada 7–8 octombrie 2025 cu un cod roșu de ploi torențiale, care va aduce cantități record de precipitații, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). În unele zone, se pot acumula 80–100 litri/mp, iar izolat chiar 120–140 litri/mp. Astfel, potrivit Elenei Mateescu, director executiv ANM, într-un interval mai scurt de 24 de […]
06:30
Tractoare noi pentru fermieri! În luna noiembrie 2025 urmează să se deschidă sesiunea de depunere pentru una dintre cele mai așteptate linii de finanțare – DR-16, gestionată de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Prin această măsură, agricultorii pot obține până la 2 milioane de euro, din care 65% reprezintă sprijin nerambursabil, iar 35% contribuția […]
7 octombrie 2025
17:50
Ministrul agriculturii, Florin Barbu, a primit marți, din partea fermierilor români, un mandat privind poziția României în legătură cu Politica Agricolă Comună (PAC) post-2028. Potrivit unui comunicat al Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) remis redacției AgroTV, Florin Barbu s-a întânit marți, în cadrul unei runde de consultări, cu reprezentanții Alianței pentru Agricultură și Cooperare […]
16:10
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a anunțat marți încă un tip de ajutor pe Schema de energie pentru fermieri și industria alimentară. Mai exact, este vorba despre o nouă simplificare a procedurilor de lucru prin actualizarea Ghidului Bazei de date cu prețuri de referință a AFIR (BDPR) care acum permite utilizarea acestei baze de date […]
14:10
În condițiile existenței unor avertizări Cod roșu de ploi și vijelii și a unui pericol iminent de inundații, specialiștii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) vin cu o serie de recomandări pe vreme rea pentru crescătorii de animale. Scopul acestor recomandări adresate deținătorilor de animale și operatorilor economici din sectorul zootehnic este […]
13:00
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis marți dimineață o serie de avertizări privind iminența unui pericol de inundații pe râuri din 28 de județe (vezi harta). Potrivit hidrologilor, având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 48 de ore, în intervalul 07.10.2025 ora 12:00 – 09.10.2025 ora […]
11:30
Meteo 7-9 octombrie – Cod roșu de ploi și vijelii! Cantități de apă de până la 140 l/mp # Agro-TV.ro
Meteo 7-9 octombrie – Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți o nouă serie de avertizări de ploi abundente, vijelii și ninsori, valabile până joi seara. Astfel, în intervalul 7 octombrie, ora 10:00 – 7 octombrie, ora 21:00, este în vigoare o avertizare meteo Cod galben potrivit căreia în Dobrogea, în cea mai mare […]
08:40
Reformă în plățile pentru fermieri: ”Sunt oameni care primesc subvențiile, dar nu muncesc” # Agro-TV.ro
O nouă reformă a Politicii Agricole Comune (PAC) se conturează la nivel european, iar una dintre temele majore aduse în discuție este direcționarea mai precisă a subvențiilor către fermierii care muncesc efectiv pământul, nu către cei care exploatează sistemul. Europarlamentarul român Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, atrage atenția că este nevoie de o corecție […]
07:30
Primar acuzat că a dat pășunea satului propriei asociații, la preț redus – DNA a intrat pe fir # Agro-TV.ro
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Serviciul Teritorial Brașov au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a primarului comunei Crizbav, Balași Sorin, și a secretarului primăriei, Naferică Bogdan-Ionuț, pentru săvârșirea infracțiunii de participație improprie la abuz în serviciu, în formă continuată. Potrivit rechizitoriului DNA, în perioada 2017–2019, primarul Balași Sorin, cu […]
06:30
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) se află pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru plata avansului APIA aferent anului de cerere 2025. Ca în fiecare an, la data de 16 octombrie, agenția va demara aceste plăți și își propune să vireze cel puțin un miliard de euro către fermieri până la […]
6 octombrie 2025
20:20
În ciuda problemelor legate de focarele de boli apărute în ultimul an, cererea pentru ovinele românești crește spectaculos pe piețele externe, confirmând potențialul zootehnic al României în regiunea nord-africană. Potrivit președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Alexandru Bociu, țara noastră a reușit să deschidă și să consolideze parteneriate importante cu Tunisia […]
18:40
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pus luni în dezbatere publică un proiect de act normativ prin care stabilește noi cuantumuri pentru plățile APIA per hectar și per cap de animal, precum și procentul maxim al avansurilor pentru plățile directe cuplate și decuplate finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), prin intervețiile din […]
15:20
Beneficiarii de finanțări AFIR prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) care nu pot documentele emise de autoritățile de mediu, sanitare, sanitar-veterinare la dosarul ultimei cereri de plată, le pot transmite în maximum 12 luni de la primirea notificării cu privire la confirmarea plății, a transmis, luni, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Astfel, conform […]
13:30
Parlamentul European (PE) se va pronunța zilele acestea în vederea acordării unor subvenții mai mari pentru micii fermieri, în cadrul unei sesiunii plenare ce are loc în perioada 6-9 octombrie la Strasbourg. Astfel, marți, 7 octombrie, va avea loc dezbaterea cu tema Agricultura UE: norme mai simple și un venit mai stabil pentru fermieri, urmând […]
11:30
Meteo 6-9 octombrie – Ploi abundente, vijelii și ninsori în 27 de județe! Avertizări Cod roșu! # Agro-TV.ro
Meteo 6-9 octombrie – Vremea rea continuă să se manifeste în România în zilele următoare, ba chiar cu unele intensificări periculoase în mai multe județe. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) informează luni că, în intervalul 6 octombrie, ora 10:00 – 9 octombrie, ora 10:00, în sudul, estul și centrul țării va ploua pe arii extinse […]
07:40
Sacrificarea porcului în gospodărie rămâne permisă și în anul 2025, însă autoritățile sanitare-veterinare reamintesc că aceasta trebuie făcută cu respectarea strictă a normelor de siguranță alimentară și biosecuritate. Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Alexandru Bociu, a declarat, la AGRO TV, că instituția încurajează în continuare tradiția creșterii porcului în gospodăria […]
06:30
După o perioadă în care a surprins plăcut, cu prețuri peste așteptări, presiunea de recoltă începe să își spună cuvântul în ceea ce privește prețul porumbului. Deși recolta din România nu este deloc la cote înalte, prețul porumbului este dictat de piața globală, acolo unde Statele Unite ale Americii fac legea anul acesta. Recolta uriașă […]
5 octombrie 2025
14:10
De la primele ore ale dimineții și până noaptea târziu, viața la fermă a devenit o muncă continuă care nu se mai oprește. Deși pasiunea pentru animale i-a ținut în forță, tot mai mulți fermieri recunosc că agricultura de azi este o luptă continuă, mai ales în zootehnie. „Lucrăm de la 3 jumătate dimineața și […]
11:10
Veste bună pentru tineri. Începând din această toamnă, autoritățile pun la dispoziție terenuri gratuite prin reluarea programului național destinat sprijinirii tinerilor. Procedura de depunere a dosarelor a început de pe 29 septembrie 2025 și se va desfășura pe o perioadă de 60 de zile. Primăria comunei Ghiroda demarează din data de 29 septembrie 2025 procedura de preluare […]
