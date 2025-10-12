Ivanka TRUMP a transmis un mesaj emoționant mulțimii adunate la Tel Aviv. În Piața Ostaticilor, americanii au fost ACLAMAȚI, Netanyahu HUIDUIT
Gândul, 12 octombrie 2025 19:20
O noapte emoționantă în Tel Aviv, unde Ivanka Trump și Jared Kushner s-au adresat miilor de oameni din Piața Ostaticilor. Israelul așteaptă cu nerăbdare întoarcerea ultimilor ostatici capturați de Hamas în urmă cu 735 de zile. Mii de oameni s-au adunat în Piața Ostaticilor din Tel Aviv pentru ceea ce ei speră să fie ultima dată. […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
20:00
Vicepreședintele SUA J. D. Vance a declarat duminică că ostaticii israelieni rămași în Gaza ar putea fi eliberați „în orice moment”, înainte de termenul limită de luni, ca parte a primei faze a unui plan de pace între Israel și Hamas. „Chiar ar trebui să fie din clipă în clipă”, a declarat vicepreședintele pentru NBC […]
20:00
Bolojan are curaj să facă băi de mulțime doar acasă, la Oradea și doar de dincolo de gard. În rest, e fluierat și huiduit peste tot unde merge # Gândul
Premierul Ilie Bolojan s-a simțit, ca acasă, la Oradea. Ba chiar, premierul a avut curajul să iasă la rampă și să facă până și băi de mulțime. Căci, vorba aceea, nicăieri nu-i ca acasă. Sigur, a îndrăznit doar de dincolo de gard, are și curajul limitele lui în vremuri austere. A mai strâns mâini, a […]
Acum 15 minute
19:50
Tânărul român din Italia și-a găsit tatăl pe care îl căuta de multă vreme: „L-am găsit, dar mă așteptam la o îmbrățișare mai călduroasă” # Gândul
Un tânăr român, în vârstă de 26 de ani, stabilit în Ginosa Marina, Italia, și-a întâlnit pentru prima dată tatăl biologic, după ce l-a găsit prin intermediul unei scrisori-apel publicată online. Întâlnirea, documentată de emisiunea italiană Chi l’ha visto?, a fost departe de momentul emoționant la care Florin sperase. Ea a avut loc însă nu […]
Acum 30 minute
19:40
Ilie Bolojan a descoperit sursa RĂULUI care a îngenuncheat România. ”Ăştia sunt duşmanii noştri, nu alţii” # Gândul
Încă de la preluarea mandatului de premier, Ilie Bolojan a avertizat că țara se află într-o criză profundă. Aflat duminică la manifestările organizate de Ziua Oraşului Oradea, prim-ministrul a făcut mai multe comentarii pe tema cauzelor care au dus România într-o criză economico-socială generalizată. Premierul Ilie Bolojan a participat, duminică, la manifestările organizate de Ziua […]
19:40
Autoritatea Vamală Română a descoperit nereguli fiscale la importurile de fructe şi legume din mai multe ţări asiatice, în ultimii trei ani. Produsele ar fi fost declarate cu coduri tarifare greşite sau cu origine falsă, pentru a evita plata taxelor, au răspuns reprezentanţii Serviciului de Relaţii Publice şi Internaţionale la solicitarea Ziarului Financiar, trimisă după […]
Acum o oră
19:20
Ivanka TRUMP a transmis un mesaj emoționant mulțimii adunate la Tel Aviv. În Piața Ostaticilor, americanii au fost ACLAMAȚI, Netanyahu HUIDUIT # Gândul
O noapte emoționantă în Tel Aviv, unde Ivanka Trump și Jared Kushner s-au adresat miilor de oameni din Piața Ostaticilor. Israelul așteaptă cu nerăbdare întoarcerea ultimilor ostatici capturați de Hamas în urmă cu 735 de zile. Mii de oameni s-au adunat în Piața Ostaticilor din Tel Aviv pentru ceea ce ei speră să fie ultima dată. […]
19:20
Actorul Mihai Gruia vorbește despre puterea cuvintelor în teatru. „Cuvântul, înseamnă și din cum îl spui și mai ales din ce înseamnă pentru tine” # Gândul
La podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene de sâmbătă, 11 octombrie, publicul a fost invitat la o întâlnire cu un artist unic: Mihai Gruia Sandu – actor, regizor, dramaturg și profesor universitar, o voce emblematică a culturii române. Vă ascultam în anumite interviuri cum găseați puterea și cum găsiți puterea în continuare să duceți roluri extrem […]
Acum 2 ore
19:00
Horoscopul pentru săptămâna 13-19 octombrie indică faptul că semnele de foc și aer aduc curaj, dorință și visare, dar și ispite ascunse. E o săptămână a înțelepciunii interioare, a pașilor măsurați și a deciziilor care nu se nasc din grabă. Horoscopul săptămânii 13 – 19 octombrie. Zodia Berbec Sub aripa focului, primești un dar astral: […]
19:00
Cum a fost ÎNȘELATĂ o femeie din Suceava cu suma de 50.000 de lei. Un bărbat necunoscut a sunat-o și… # Gândul
O femeie din Suceava a fost înşelată cu suma de 50.000 de lei, vineri, după ce un necunoscut a sunat-o și a și a convins-o să ia un credit, potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava (IPJ) Ea a făcut plângere la Poliție, după ce a fost sunată de bărbatul care i-a spus că o persoană […]
19:00
Drumul CREDINȚEI, a cincea zi la Iași. Aproape 120.000 de pelerini au trecut pe la racla Sfintei Parascheva / Peste 10.000 de persoane sunt la rând # Gândul
Zile de credință și de rugăciune la Iași. În a cincea zi de pelerinaj la moaștele Sfintei Parascheva, zeci de mii de oameni au umplut străzile Iașiului. Cu multă răbdare, credincioșii sosiți din toate colțurile țării au îndurat ploaia, frigul și oboseala până au ajuns la racla Cuvioasei. Duminică, rândurile se tot lungesc, însă oamenii […]
18:50
Oana Țoiu, entuziasmată de ruta „Prietenia”, trenul direct care leagă Kievul de București, prin Republica Moldova: „Un nou pas important” # Gândul
Trenul direct care leagă Kievul de București, prin Republica Moldova, și-a început circulația de vineri. Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a precizat, într-o postare pe platforma X, că această rută, numită „Prietenia”, unește oameni care împărtășesc o viziune comună asupra unei Europe puternice, pașnice și unite. Oana Țoiu, ministrul de Externe din România, a […]
18:50
România devine, în această toamnă, una dintre principalele zone de antrenament ale NATO în Europa de Est. Cinci mii de militari din 10 state NATO, inclusiv România, se pregătesc pentru un exercițiu de amploare care va începe simultan în 9 poligoane din țara noastră. Detașarea Brigăzii 7 franceze în România, pentru exercițiul Dacian Fall, a […]
18:40
România va juca duminică (ora 21:45), împotriva Austriei, la București, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026. În Grupa H, Austria ocupă primul loc, cu 15 puncte (5 jocuri), urmată de Bosnia-Herțegovina, 13 puncte (6 jocuri), România, 7 puncte (5 jocuri), Cipru, 5 puncte (6 jocuri), San Marino, 0 puncte (6 jocuri). Tot ce trebuie să […]
18:40
Actorul Mihai Gruia Sandu DEZVĂLUIE ce suferință se ascunde în spatele măștii unui comediant: „Poate ar fi un studiu de caz” # Gândul
La podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene de sâmbătă, 11 octombrie, publicul a fost invitat la o întâlnire cu un artist unic: Mihai Gruia Sandu – actor, regizor, dramaturg și profesor universitar, voce emblematică a culturii române. Într-o oră și jumătate de confesiuni și povești, Mihai Gruia Sandu a dezvăluit ce se ascunde în spatele măștii […]
18:30
Imagini SENZAȚIONALE cu Ministrul Apărării. Ionuț Moșteanu se plimbă cu trotineta electrică prin sediul USR # Gândul
În imaginile intrate în posesia Gândul îl vedem pe Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Stăpânește fără emoții trotineta electrică și face slalom printre rafturi și alte obiecte de mobilier. Ministrul Moșteanu se plimbă amuzat prin încăpere și dă câteva ture serioase prin fața colegilor care îl filmează. Curse în fostul sediu de campanie al Elenei Lasconi […]
18:30
Ce amendă a primit o turistă care a scos din priză un aparat din camera de hotel: „Am blocat cardul” # Gândul
O turistă revoltată a povestit cum a fost înșelată de un hotel popular din Las Vegas, după ce a primit o factură de 224 de dolari pentru că s-a folosit de o priză din cameră. Sharina Butler, din Bahamas, a mers în vacanță în Orașul Păcatului și a stat la Hotelul Paris de pe Las […]
18:10
Linia 5 de tramvai, care leagă zona de Nord – polul de business Pipera – de centrul Capitalei, va fi redeschisă în luna decembrie, anunță primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu. Stelian Bujduveanu a declarat că în luna decembrie va fi repusă în funcţiune linia 5 de tramvai. Tramvaiul 5 așteaptă noile peroane Actualul primar […]
18:10
Președintele care conduce o țară de 92 de ani. Se pregătește să candideze pentru mandatul cu numărul opt # Gândul
Camerunul iese la vot pentru a își alege președintele, iar Paul Biya de 92 de ani, cel mai în vârstă șef de stat din lume, este favorit pentru a câștiga al optulea mandat în țara central africană. Opoziția fracturată, formată din 11 candidați, se opune lui Biya, care în ciuda vârstei înaintate pe care o […]
Acum 4 ore
17:50
Katy PERRY și fostul premier canadian Justin TRUDEAU, fotografiați în timp ce se sărutau pe iahtul artistei # Gândul
Katy Perry și Justin Trudeau au fost fotografiați recent în timp ce când se sărutau la bordul lui “Caravelle,” iahtul de lux al cântăreței. Imaginile confirmă implicarea celor doi într-o relație romantică, scrie Page Six. Fotografii publicate de Daily Mail sâmbătă au surprins-o pe Perry, în vârstă de 40 de ani, când se săruta pasional […]
17:50
Trump s-a vaccinat cu o doză de rapel anti-COVID înainte de vizitele externe. Ce conține buletinul medical al celui mai PUTERNIC om din lume # Gândul
Președintele american Donald Trump s-a vaccinat cu o doză de rapel anti-COVID-19 înainte de vizitele externe pe care le are în perioada următoare, arată raportul medical publicat vineri. Documentul confirmă că liderul SUA se află într-o „stare de sănătate excelentă”. Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA a renunțat la recomandarea generală pentru […]
17:40
Mâna dreaptă a lui Ilie Bolojan, Ciprian Ciucu, anunță că organizarea alegerilor locale se amână pentru primăvară și lansează un ATAC dur la PSD # Gândul
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu afirmă, duminică după-amiază, că ședința Coaliției programată pentru luni, în care urma să se ia o decizie privind alegerile parțiale din București, nu va mai avea loc. „Cel mai probabil, sub ameninţarea directă a ruperii Coaliţiei de către PSD, alegerile pentru Bucureşti vor fi amânate pentru primăvară”, a transmis Ciucu. „Înţeleg […]
17:30
Katy PERRY și fostul premier canadian Justin TRUDEAU, zăriți când se sărutau pe iahtul artistei # Gândul
Katy Perry și Justin Trudeau au fost văzuți recent când se sărutau la bordul lui “Caravelle” iahtul de lux al cântăreței. Imaginile confirmă implicarea celor doi într-o relație romantică, scrie Page Six. Fotografii publicate de Daily Mail sâmbătă au surprins-o pe Perry, în vârstă de 40 de ani, când se săruta pasional cu Trudeau. Cântăreața […]
17:30
Biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu a publicat un document cu informații referitoare la vizita președintelui american Donald Trump în Israel mâine. Documentul publicat de biroul premierului israelian arată că președintele american se va întâlni cu Netanyahu în biroul acestuia de la Knesset, Parlamentul israelian, la ora locală 10.15. Puțin mai târziu, la ora locală 10.45, […]
17:30
A trăit timp de 20 de ani cu o tumoră pe creier care tot creștea. Femeia a crezut că are doar niște migrene obișnuite # Gândul
O profesoară de psihologie din Marea Britanie a descoperit că are o tumoră pe creieri care a crescut în tăcere timp de 20 de ani. Femeia s-a plâns de migrene, tulburări de vedere și pierderi de vorbire, însă medicii i-au spus abia anul acesta că avea o tumoră de dimensiuni mari pe lobul frontal. Nikita […]
17:30
Cine sunt angajații aflați în cel mai mare pericol de a fie înlocuiți cu Inteligența Artificială (AI). LISTA cu joburile care prezintă un risc ridicat # Gândul
OpenAI, compania care a creat ChatGPT, a lansat recent un raport cu angajații care sunt în cel mai mare pericol să fie înlocuiți cu AI. Astfel, compania a dezvăluit cele 44 de joburi care vor fi preluate, cel mai probabil, de inteligența artificială, potrivit Antena 1. A fost creată o listă, cu ajutorul unui test […]
17:20
Ministrul Sănătății, ANUNȚ crucial după cazul gravidei decedate. Decizia care ar putea schimba totul în sănătate: „Funcționează la parter de bloc” # Gândul
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat, duminică, în cadrul unei vizite efectuate în județul Vaslui, că vor fi demarate controale în clinicile private din întreaga țară pentru a se vedea dacă aceste instituții sanitare respectă normativele legale în vigoare. Decizia vine după ce o femeie în vârstă de 29 de ani a decedat în urma unei […]
17:20
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, anunță că organizarea alegerile locale se amână pentru primavară și lansează un ATAC dur la PSD # Gândul
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu afirmă, duminică după-amiază, că ședința coaliției programată pentru luni, în care urma să se ia o decizie privind alegerile parțiale din București, nu va mai avea loc. Ceea ce înseamnă că scrutinul, din cauza amenințării PSD că pleacă de la guvernare, se va desfășura abia în primăvară. „Înţeleg că mâine nu […]
17:20
Katy PERRY și fostul premier canadian Justin TRUDEAU, zăriți sărutându-se pe iahtul artistei # Gândul
Katy Perry și fostul premier canadian Justin Trudeau au fost văzuți recent sărutându-se pe iahtul de lux al cântăreței, confirmând implicarea lor romantică, anunță Page Six. Știre în curs de actualizare.
17:10
Artiștii se revoltă împotriva lui Ilie Bolojan pentru OUG-ul care îi lovește direct. Festivalul Internațional de Jazz „Johnny Răducanu” nu va mai fi organizat # Gândul
Ordonanța de Urgență a Guvernului (OUG) 52/2025, care interzice finanțarea evenimentelor culturale din fonduri publice, a declanșat un val de revoltă în rândul artiștilor. Mai mulți muzicieni și organizatori de evenimente îl acuză pe Ilie Bolojan de o „lovitură fatală” dată culturii românești. Festivalul Internațional de Jazz „Johnny Răducanu” nu va mai fi organizat în […]
17:10
Este informația momentului pentru milioane de PENSONARI. Sunt îndemnați să „retragă numerarul din bancă și să-l mute” # Gândul
Milioane de pensionari britanici cu vârsta de peste 60 de ani sunt îndemnați să „retragă numerarul din bancă și să-l mute”. Mai mult, sunt sfătuiți să „acționeze acum”, în încercarea de a evita un colaps financiar, pe măsură ce criza costului vieții continuă în toată țara. Potrivit bi.ro, printre greșelile pe care le fac persoanele […]
17:00
În timpul sezonului rece încălzirea locuinței nu înseamnă doar confort, ci și sănătate. Temperaturile prea scăzute pot crește riscul apariției răcelilor, gripei și pot agrava afecțiune mai serioase precum bolile cardiovasculare, accidentele vasculare cerebrale, pneumonia sau chiar tulburările de dispoziție. Cele mai vulnerabile categorii în fața frigului din locuințe sunt vârstnicii, copiii mici, femeile însărcinate, […]
16:40
Gândul.ro vă propune un banc pentru o porție copioasă de râs în ultima zi din weekend. Ca de obicei, protagonistul este Bulă care are de când să meargă la pescuit alături de amicul său Ștrulă. – Bulă, mergem la pescuit? – Mergem, Ștrulă! – Iau și berea din frigider? – Ia-o, Bulă! – Iau si […]
16:40
J. D. Vance confirmă informațiile despre ostaticii Hamas și vizita lui Trump în regiune: „Suntem în pragul unei păci ADEVĂRATE în Orientul Mijlociu” # Gândul
Vicepreședintele SUA J.D. Vance a confirmat că Hamas a anunțat că deține 20 de ostatici israelieni în viață și că acești ostatici sunt așteptați să fie eliberați în următoarele 24 de ore. Informația vine în contextul în care președintele SUA Donald Trump se îndreaptă spre regiune duminică pentru a marca ocazia. Intervievat de co-prezentatorul emisiunii […]
16:30
Clasamentul furnizorilor de electricitate în funcție de prețul final pentru români s-a schimbat față de iulie, prima lună de după liberalizarea pieței. Hidroelectrica este în continuare cea mai ieftină, însă și marii furnizori au redus prețurile față de cum erau imediat după liberalizare, iar topul nu mai este dominat de traderi, scrie hotnews. Piața de […]
16:30
Imagini zguduitoare de la PRIVEGHIUL Marinelei Chelaru. Unde a fost depus trupul neînsuflețit al popularei actrițe, membră în grupul Vouă # Gândul
Lumea teatrului este îndoliată. Actrița Marinela Chelaru a părăsit această lume, lăsând-o fără zâmbetul ei cuceritor și pofta de viață molipsitoare. Cei care au cunoscut-o și admirat-o îi pot aduce un ultim omagiu. Duminică, 12 octombrie, trupul neînsuflețit a fost depus la capela Cimitirului Tudor Vladimirescu, situată pe Șoseaua Antiaeriană din București. Sâmbătă, 11 octombrie, […]
16:30
USR, prin Marius Vasiliu, acuză CSM de minciună și dezinformare în cazul PENSIILOR SPECIALE ale magistraților # Gândul
Marius Vasiliu (USR), fost secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene implicat în negocierea Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), a acuzat sâmbătă Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) că dezinformează și minte prin omisiune atunci când se referă la pensiile speciale ale magistraților. Reacția lui Vasiliu a venit după ce CSM a […]
16:20
ZODIILE care au parte de transformări uriașe, în perioada 13–19 octombrie 2025. Nativii respectivi au noroc în dragoste, carieră și bani # Gândul
Planetele vin cu o energie nouă și provocări multiple pentru mai multe zodii, în perioada 13 – 19 octombrie 2025. Nativii vizați au noroc în dragoste, carieră și bani, în această săptămână plină de schimbări,scrie bzi.ro. Berbec Săptămâna începe cu o explozie de motivație, Luna iluminând casa carierei tale și oferindu-ți oportunități de recunoaștere. La […]
16:20
Zodia care se va umple de succes în octombrie 2025. Sfatul numerologului Mihai Voropchievici: „Laudă-ți succesul, dar nu te lăsa relaxat” # Gândul
Potrivit runelor, una din formele de divinație folosită cu succes și în zilele noastre, ca amulete de protecție și talismane, zodia Gemeni se va bucura luna aceasta de succes nemărginit. Totuși, numerologul Mihai Voropchievici avertizează să rămâi cu picioarele pe pământ. Potrivit lui Mihai Voropchievici, rună înseamnă șoaptă sau secret sfânt. Fiecare literă poartă un […]
16:20
Parisul se pregătește pentru o INUNDAȚIE precum cea din 1910. 700.000 de oameni ar putea fi afectați # Gândul
Pivnițe inundate, transport oprit, curent întrerupt, mii de oameni evacuați: Luni, Parisul va organiza simularea unei inundații majore ca aceea provocată de Sena în 1910. Scopul este de a-i face pe parizieni conștienți de riscul acestui tip de dezastru, care are o șansă de a se produce de 1% pe an. Acum, o revărsare a […]
16:10
Transport masiv de tehnică militară pe DN1 A. Operațiune de amploare în nouă poligoane din țara noastră / Provocarea supremă pentru România # Gândul
Transport masiv de tehnică militară pe DN1 A. Imaginile publicate de Gândul au fost filmate la Măneciu, în județul Prahova. Reamintim că cinci mii de militari din 10 state NATO, inclusiv România, se pregătesc pentru un exercițiu de amploare care va începe simultan în nouă poligoane din țara noastră, peste aproximativ o săptămână. În concret, […]
Acum 6 ore
16:00
Au apărut noi indicatoare RUTIERE, care deja îi bulversează pe șoferi. Unde pot fi întâlnite și ce reprezintă acestea # Gândul
Șoferii din două țări europene sunt bulversați de noi indicatoare auto, care îi pun efectiv în dificultate. În Spania, Direcția Generală de Circulație a introdus un semn rutier triunghiular alb cu margini roșii, în care apar pictograme cu două mașini și două săgeți încrucișate. Acesta indică „pericol din cauza proximității unei secțiuni dintr-o intersecție și […]
16:00
Virează Portugalia spre dreapta? Alegerile locale de duminică anticipează o victorie pentru partidul ultranaționalist Chega # Gândul
Alegerile locale de duminică din Portugalia se anunţă a fi o nouă victorie pentru extrema dreaptă europeană. Furia provocată de criza locuinţelor ar putea ajuta partidul ultranaţionalist Chega, scrie presa internațională. Acum 5 luni, alegerile naţionale anticipate din Portugalia au propulsat partidul de extremă dreapta Chega, devenit a doua forţă din Parlamentul. Duminică, 9,3 milioane […]
15:40
Putea fi salvată Mădălina, gravida moartă la o clinică privată din Constanța? Cuplul visa să aibă șase copii / Refuzul primit de la mai multe spitale din București # Gândul
Informații noi în cazul gravidei decedate, după nașterea la un spital privat din Constanța. Colegiul Medicilor a declanșat o anchetă, iar Direcția de Sănătate Publică verifică documentele medicale ale pacientei. Ceea ce se cunoaște este că femeia, originară din Giurgiu, făcuse o fertilizare in vitro și alesese să nască la o clinică privată din Constanța, […]
15:40
Gigi Becali îl cheamă la raport pe Mustață în scandalul drifturilor de la baza sportivă FCSBb # Gândul
Gigi Becali a reacționat dur după ce baza de pregătire a celor de la FCSB a fost „ocupată” de sute de mașini. În noaptea de sâmbătă spre duminică, în baza de antrenament a campioanei României și-au făcut apariția în jur de 1.000 de mașini, ale căror șoferi ar fi încercat să organizeze curse de drifturi. […]
15:30
Ordonanța de Urgență a Guvernului (OUG) 52/2025, care interzice finanțarea evenimentelor culturale din fonduri publice, a declanșat un val de revoltă în rândul artiștilor. Mai mulți muzicieni și organizatori de evenimente îl acuză pe Ilie Bolojan de o „lovitură fatală” dată culturii românești. Festivalul Internațional de Jazz „Johnny Răducanu” nu va mai fi organizat în […]
15:30
Temperatura ideală din casă pentru a nu plăti mai mult de 400 de lei pe lună la CĂLDURĂ. Cum trebuie setat corespunzător termostatul, ziua și noaptea # Gândul
A venit frigul și, odată cu el, teama de facturi mari la căldură. Însă, posesorii centralelor de apartament au șansa de a nu plăti mai mult de 400 de lei/lună, dacă setează corespunzător termostatul, ziua și noapte. În România, prețul plafonat pentru gazele naturale pentru clienții casnici este de 0,31 lei/kWh (cu TVA inclus) în […]
15:20
Exerciţiul de mobilizare MOBEX B-IF-25. Rezerviștii din București și Ilfov sunt invitați la Oaste # Gândul
Rezerviştii cu domiciliul în Bucureşti şi judeţul Ilfov au fost chemați la instrucție, în cadrul unui exercițiu desfășurat periodic, menit să verifice disponibilitatea și starea fizică a celor care au făcut armata obligatorie, transmite Digi24. Este vorba despre exerciţiul de mobilizare MOBEX B-IF-25, care a duminică, 12 octombrie. „În perioada 12-20 octombrie, în municipiul București […]
15:10
Adună-ți forțele și pregătește-te să acționezi. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de luni, 13 octombrie 2025. Berbec Poate că ai cheltuit sau economisit prea mulți bani. Este clar că trebuie să reechilibrezi situația dacă vrei să găsești plăcere în loc de frustrare. Este un fenomen curios, ca și cum ai pierdut contactul cu […]
15:00
Marea Britanie: Un caz de spionaj pune lumina reflectoarelor pe consilierii care modelează atitudinea laburiștilor față de CHINA # Gândul
Recent, procurorul șef din Marea Britanie a confirmat că un caz împotriva a doi bărbați acuzați de spionaj în favoarea Chinei s-a prăbușit după ce consilierii de la Whitehall au refuzat să depună mărturie că Beijingul ar reprezinta o amenințare la adresa securității naționale. Keir Starmer insistă că de vină ar fi procurorii, dar episodul […]
15:00
Piedone spune care sunt cele mai bune mere vândute de supermarketuri. Experimentul fostului șef al ANPC # Gândul
Mulți români vor să știe dacă merele din supermarket sunt cu adevărat sănătoase sau, așa cum se tem unii, ne otrăvesc. Cristian Popescu Piedone, până de curând șeful ANPC, a făcut un experiment interesant prin care a vrut să arate oamenilor care sunt cele mai bune mere și, mai ales, cum se prezintă cele din […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.