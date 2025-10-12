Dat afară de la Craiova Omul lui Mihai Rotaru ar fi fost înlăturat din Bănie 

20:10

Petre Marin (52 de ani), tatăl lui Răzvan Marin, a confirmat pentru GOLAZO.ro că fiul său este apt de joc și a revenit la antrenamentele echipei naționale. România - Austria se va disputa duminică, de la 21:45, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.