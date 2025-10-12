„Câine roșu“ pursânge. Mădă Dinamovista, suporterița devenită legendă în PCH
Adevarul.ro, 12 octombrie 2025 19:30
În Peluza „Cătălin Hîldan“ se remarcă o prezenţă feminină de peste zece ani: Mădă Dinamovista. Ea nu lipsește de la niciun meci de acasă al „câinilor roșii“, iar pasiunea sa pentru clubul din Ștefan cel Mare a strâns o comunitate impresionantă pe social media.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
20:00
Lovitură de stat în Madagascar. O unitate militară anunță că a preluat controlul armatei # Adevarul.ro
Situație tensionată în Madagascar, unde o unitate militară a anunțat duminică preluarea controlului asupra armatei, în contextul protestelor antiguvernamentale care zguduie țara de mai multe săptămâni.
Acum 30 minute
19:45
Ciucu acuză PSD că blochează alegerile pentru Primăria Capitalei: „Sub amenințarea ruperii coaliției, scrutinul va fi amânat pentru primăvară” # Adevarul.ro
Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, susține că ședința Coaliției programată pentru luni, în care ar fi trebuit discutate măsuri privind reducerea deficitului și organizarea alegerilor pentru Primăria București, a fost anulată.
Acum o oră
19:30
În Peluza „Cătălin Hîldan“ se remarcă o prezenţă feminină de peste zece ani: Mădă Dinamovista. Ea nu lipsește de la niciun meci de acasă al „câinilor roșii“, iar pasiunea sa pentru clubul din Ștefan cel Mare a strâns o comunitate impresionantă pe social media.
19:15
llie Bolojan, de Ziua Orașului Oradea: „Lașitatea, deciziile greșite, hoția ne-au facut rău. Ăștia sunt dușmanii noștri, nu alții” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a participat, duminică, 12 octombrie, la manifestările dedicate Zilei Orașului Oradea, unde a transmis un mesaj despre responsabilitate, unitate și onestitate în guvernare.
19:15
Tragedie în județul Cluj: doi tineri de 25 de ani au murit într-un accident cumplit cu un camion încărcat cu cherestea # Adevarul.ro
Doi tineri, un bărbat și o femeie, ambii în vârstă de aproximativ 25 de ani, și-au pierdut viața duminică dimineață într-un accident rutier grav produs pe DN 1C, în localitatea Câțcău, județul Cluj.
Acum 2 ore
19:00
Momentul în care forțele ucrainene au doborât o rachetă Iskander lansată de Rusia deasupra regiunii Sumî # Adevarul.ro
Forțele de apărare aeriană ale Ucrainei au reușit să intercepteze o rachetă de croazieră Iskander-K lansată de Rusia asupra regiunii Sumî.
18:30
Stupoare la Chișinău după rezultatele unui sondaj realizat în România. Jurnalist: „Nu pot să înțeleg această combinație de trădare și spaimă” # Adevarul.ro
Unul dintre cei mai apreciați jurnaliști din Republica Moldova, Alexandru Cozer, a reacționat dur după publicarea sondajului Avangarde potrivit căruia jumătate dintre români (49%) cred că România nu ar putea rezista nici măcar 48 de ore în fața Rusiei, în cazul unui atac militar.
18:15
Ce schimbări! Mircea Lucescu a anunțat lotul pentru România-Austria. Primul 11 probabil # Adevarul.ro
După partida cu Austria, Mircea Lucescu ar putea părăsi banca tehnică a naționalei României.
18:15
Armata lui Putin practică în orașele ucrainene ocupate un jaf sistemic. Peste 25.000 de locuințe confiscate # Adevarul.ro
Rusia a confiscat cel puțin 25.000 de apartamente și case în teritoriile ucrainene ocupate, transformând această acțiune într-o afacere sistemică.
Acum 4 ore
17:45
Patrulaterul aurifer, tărâmul metalelor prețioase. „El Dorado” al Europei, ascuns în inima Transilvaniei # Adevarul.ro
Munții Apuseni păstrează cele mai mari rezerve de aur cunoscute în Europa. Metalul prețios a fost căutat din Antichitate iar unele dintre locurile descoperirilor sunt legendare. Cele mai faimoase, Zlatna, Abrud și Roșia Montană, Brad și Săcărâmb – formează „Patrulaterul Aurifer”.
17:45
Anul 2025 este An Bizet. Se comemorează un secol și jumătate de la trecerea în neființă a lui Georges Bizet și se celebrează tot atât de la premiera absolută a celei mai faimoase dintre operele sale, „Carmen”.
17:45
Katy Perry și Justin Trudeau, surprinși într-un moment romantic pe iaht, în California # Adevarul.ro
Zvonurile despre o posibilă relație între cântăreața americană Katy Perry și fostul prim-ministru canadian Justin Trudeau au fost confirmate recent, după ce cei doi au fost surprinși într-un moment pasional pe iahtul luxos al artistei.
17:15
Primăria Capitalei nu poate da amenzi pentru o parte dintre mașinile parcate ilegal. Bujduveanu: „Suntem în proces cu DGPCI de 4 ani de zile” # Adevarul.ro
Primarul interimar al Bucureștiului, Stelian Bujduveanu, a declarat că Primăria Capitalei nu poate aplica amenzi pentru mașinile parcate ilegal, întrucât Ministerul de Interne nu permite accesul la baza de date cu proprietarii autovehiculelor.
17:15
PSD se pregătește pentru congresul ce ar putea avea loc în 7 noiembrie: Grindeanu și Corlățean, posibili candidați la șefia partidului # Adevarul.ro
PSD se pregătește pentru un congres decisiv, programat cel mai probabil pe 7 noiembrie, în cadrul căruia delegații vor alege noua conducere a partidului.
16:45
Kremlinul amenință Republica Moldova upă scenariul ucrainean: „Nu va avea parte de nimic bun” # Adevarul.ro
Kremlinul a lansat noi amenințări la adresa Republicii Moldova, după ce Chișinăul a adoptat o strategie militară care califică Rusia drept „principala amenințare” la adresa securității naționale.
16:45
Hollywood plânge pierderea lui Diane Keaton. Omagii emoționante din partea colegilor și prietenilor # Adevarul.ro
Legendara actriță Diane Keaton, cunoscută pentru rolurile sale memorabile din „Tatăl miresei” și „The First Wives Club”, a murit sâmbătă, la vârsta de 79 de ani, potrivit revistei People, care citează un purtător de cuvânt al familiei.
16:15
Un sortiment de lasagna vegan a fost retras din magazinele Carrefour după ce pe etichetă nu era menționat alergenul țelină, anunță Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).
16:15
Escrocherie de 50.000 de lei. O femeie a fost păcălită de un presupus „angajat BNR” să ia un credit și să trimită banii unui necunoscut # Adevarul.ro
O femeie din județul Suceava a rămas fără 50.000 de lei după ce a fost înșelată de un bărbat care s-a dat drept reprezentant al Băncii Naționale a României.
Acum 6 ore
15:45
Peste 115.000 de pelerini s-au închinat la moaştele Sfintei Parascheva de la Iaşi. Duminică seara are loc procesiunea pe străzile oraşului # Adevarul.ro
Aproximativ 115.000 de persoane s-au închinat, până duminică după-amiază, la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, de la începutul pelerinajului. La ora 14.30, în rând mai aşteptau în jur de 15.000 de oameni, un aflux mai redus decât sâmbătă.
15:45
Valentin Vacherot, discurs în lacrimi, după ce a obținut titlul la Shanghai. Și-a învins vărul în finală # Adevarul.ro
Jucătorul din Monaco a fost copleșit de emoții, în cadrul festivității de premiere de la Shanghai.
15:30
Aromele verii și ale toamnei, strânse de români în conserve: de la rețetele lui Mihail Kogălniceanu la prelucrarea industrială a peștelui # Adevarul.ro
Românul și-a conservat aromele verii și ale toamnei cum a știut: sub plapumă de coceni, în saramură, în ulei, iar unele fructe în ciocolată.
15:15
Rachetele Tomahawk pentru Ucraina stârnesc îngrijorare la Moscova: „Ucrainenii ar putea fabrica o așa-numită bombă murdară” # Adevarul.ro
Posibila furnizare a rachetelor de croazieră Tomahawk, fabricate în Statele Unite, către Ucraina a provocat un puternic semnal de alarmă din partea Moscovei, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agenția rusă TASS.
15:15
Se răcește brusc în toată țara. Temperaturi negative și brumă în nord, ploi în sud. Prognoza meteo pentru următoarea săptămână # Adevarul.ro
Meteorologii anunță o schimbare semnificativă de vreme la începutul săptămânii. Începând de luni, temperaturile vor scădea treptat în cea mai mare parte a țării, iar de marți valorile termice vor coborî sub mediile normale pentru mijlocul lunii octombrie.
15:00
Robert De Niro îi cheamă pe americani la proteste masive împotriva lui Donald Trump: „Ne ridicăm din nou, fără violență” # Adevarul.ro
Actorul american Robert De Niro îi îndeamnă pe cetățenii Statelor Unite să participe, pe 18 octombrie, la o amplă mișcare de protest intitulată „No Kings” (Fără regi), organizată împotriva președintelui Donald Trump.
14:45
Un trader ucrainean de criptomonede, găsit mort la Kiev după prăbușirea pieței cripto. Poliția investighează o posibilă sinucidere # Adevarul.ro
Un cunoscut trader ucrainean de criptomonede, Konstantin Galici – cunoscut online ca Kostia Kudo –, a fost găsit mort în Kiev, în interiorul unui Lamborghini Urus, după prăbușirea pieței globale de monede digitale.
14:45
Germania a antrenat trupe ruse chiar înainte de anexarea Crimeei, dezvăluit Der Spiegel # Adevarul.ro
Un amplu material publicat de revista germană Der Spiegel arată că Berlinul a oferit asistență militară și instruire trupelor ruse, în paralel cu livrarea de tehnologie de ultimă generație, exact în perioada în care Moscova pregătea terenul pentru ocuparea peninsulei ucrainene.
14:45
Ucraina cere eliminarea limbilor rusă și moldovenească de pe lista limbilor minoritare protejate. Care este situația limbii române # Adevarul.ro
Guvernul Ucrainei a înaintat Radei Supreme un proiect de lege care propune modificarea listei limbilor protejate în temeiul Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare.
14:15
Angelina Jolie, noi dezvăluiri din divorțul cu Brad Pitt: „Am renunțat la tot, sperând că va fi mai calm” # Adevarul.ro
Actrița Angelina Jolie, în vârstă de 50 de ani, a făcut noi declarații în cadrul procesului pe care îl are cu fostul soț, Brad Pitt, privind vânzarea participațiilor sale la crama Château Miraval din Franța, pe care cei doi o dețineau împreună.
14:15
Schimburi de focuri între Pakistan și Afganistan. 58 de soldați pakistanezi au fost uciși. Frontiera a fost închisă # Adevarul.ro
Pakistanul a închis duminică principalele puncte de trecere a frontierei cu Afganistanul, după confruntările armate violente între forțele celor două țări. Luptele au izbucnit sâmbătă seara, 11 octombrie, iar autoritățile de la Kabul susțin că 58 de soldați pakistanezi au fost uciși.
Acum 8 ore
13:45
SUA oferă Ucrainei sprijin informațional pentru a lovi infrastructura energetică a Rusiei # Adevarul.ro
Statele Unite sprijină, de mai multe luni, operațiunile Ucrainei de atac la distanță asupra infrastructurii energetice din Rusia, într-o campanie coordonată ce vizează slăbirea economiei ruse și, implicit, presarea regimului de la Kremlin spre negocieri.
13:45
Imagini spectaculoase cu iarna venită în Carpați, la 20 de kilometri de granița cu România # Adevarul.ro
Munții Carpați au fost cuprinși de zăpadă încă din primele zile ale lunii octombrie. Temperatura a scăzut sub zero grade, iar vârfurile munților au fost acoperite cu un strat gros de zăpadă, potrivit imaginilor susprinse la fața locului.
13:45
Episod cutremurător: Adrian Mititelu a povestit cum tatăl său i-a ucis mama. Totul ar fi pornit de la o „glumă” cu final tragic. „A căzut jos fulgerată” # Adevarul.ro
Adrian Mititelu avea doar 16 ani atunci când și-a pierdut mama.
13:45
Urmărire nebună pe străzile din Constanța. Un șofer a fugit de polițiști și a provocat un accident # Adevarul.ro
O urmărire spectaculoasă a avut loc sâmbătă noaptea pe străzile din Constanța, după ce un șofer a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor în zona CET. Incidentul a mobilizat mai multe echipaje ale Poliției Rutiere și s-a încheiat cu un accident rutier în zona străzii Unirii.
13:30
Spectacol excepțional de balet aerian la Oradea. Mii de oameni au urmărit „The Molecule Show” # Adevarul.ro
Cu ochii spre cer și fețele pline de uimire, mii de orădeni au asistat sâmbătă seară la un spectacol stradal impresionant în centrul orașului. Atracția serii a fost „The Molecule Show”, un balet aerian realizat cu ajutorul unor baloane uriașe umplute cu heliu, legate între ele asemenea unor molecule
13:00
Scandal total la Serbia-Albania în Europa. Gesturi provocatoare, scandări vulgare și conflicte între jucători. Istvan Kovacs, prestație impecabilă # Adevarul.ro
Centralul din Carei a dat dovadă de disciplină și s-a impus la centru într-o manieră profesionistă.
12:45
Propaganda lui Putin îl atacă pe Kadîrov. Liderul cecen, umilit public la televiziunea de stat # Adevarul.ro
Pentru prima dată de la venirea sa la putere, liderul cecen Ramzan Kadîrov a devenit ținta atacurilor propagandei Kremlinului — un semn că influența sa în sistemul lui Vladimir Putin începe să slăbească vizibil.
12:45
Doi interlopi s-au luat la bătaie sub privirile invitaților la o nuntă din Craiova. Cei doi ar fi avut un conflict mai vechi # Adevarul.ro
Un scandal de proporții a izbucnit la o nuntă din Craiova, după ce doi interlopi s-au luat la bătaie chiar în timpul petrecerii.
12:45
Estonia închide un punct de trecere a frontierei cu Rusia, pe fondul intensificării activității militare # Adevarul.ro
Poliția și Garda de Frontieră Estoniană (PPA) au anunțat închiderea temporară a pasajului „Saatse Boot” (Cizma Saatse) – o scurtă porțiune de drum care traversează teritoriul rus – după ce, vineri seară, autoritățile au observat o creștere neobișnuită a activității grănicerilor ruși, potrivit presei
12:30
Botez cu scandal la Bihor. Nașul l-a luat la bătaie pe tatăl copilului dintr-un motiv halucinant # Adevarul.ro
Un botez s-a transformat într-un scandal de proporții la Aleșd, județul Bihor. Un tată și-a dat în judecată nașul copilului său, acuzându-l de agresiune fizică și solicitând daune morale de 12.000 de lei, potrivit presei locale.
12:15
Piețele se pregătesc pentru haos după ce Trump a declanșat o prăbușire record a criptomonedelor # Adevarul.ro
Traderii sunt în alertă pentru vânzări în panică după o scădere de 400 de miliarde de dolari în mai puțin de 24 de ore.
Acum 12 ore
12:00
MApN cheamă mii de rezerviști din București și Ilfov la o zi de instrucție. Ministerul precizează: „Nu este mobilizare de război” # Adevarul.ro
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a declanșat o amplă acțiune de verificare a rezerviștilor din București și Ilfov. Mii de persoane care au făcut armata înainte de anul 2004 sunt chemate pentru o zi de instrucție și evaluare.
12:00
Pe măsură ce băncile centrale trag semnale de alarmă asupra unei bulle AI, paralelismele cu isteria pieţelor din trecut nu pot fi ignorate.
11:45
Atentatului cu bombă de la Arad. Unul dintre complicii Laurei Dronca, „descusut” în celulă de doi colaboratori ai Parchetului # Adevarul.ro
Adrian Horodincă, unul dintre cei doi complici ai Laurei Dronca în cazul atentatului cu bombă care a dus la moartea omului de afaceri Ioan Crișan, ar fi fost „descusut” în arest de doi colaboratori ai Parchetului, potrivit motivării Curții de Apel Timișoara din 24 iunie 2025.
11:45
Noi trageri Loto duminică, 12 octombrie. Reporturi de peste 38 de milioane de lei la Loto 6/49 și peste 34 de milioane la Joker # Adevarul.ro
Duminică, 12 octombrie 2025, Loteria Română organizează noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.
11:45
Deși mulți cred că președintele Trump e antivaccinist, nu este așa. Tocmai a primit vaccinuri actualizate împotriva COVID și gripei sezoniere # Adevarul.ro
Președinte american Donald Trump a fost vaccinat recent împotriva COVID-19 și gripei sezoniere, în cadrul unui control medical de rutină efectuat la Centrul Medical Militar Național Walter Reed.
11:15
Noi detalii în cazul gravidei care a murit după naștere la Constanța. De ce ar fi refuzat cuplul intervențiile chirurgicale # Adevarul.ro
O gravidă din Giurgiu a murit după ce a născut natural la un spital privat din Constanța. Femeia și soțul său au refuzat intervenții chirurgicale care i-ar fi putut salva viața, din motive religioase și dorința de a păstra uterul. Ancheta medicilor și a autorităților este în curs.
11:15
1.000 de mașini au pătruns fără autorizație în baza celor de la FCSB. Au forțat intrarea în toiul nopții. Poliția a intervenit de urgență # Adevarul.ro
Gheorghe Mustaţă, liderul galeriei FCSB, a vorbit despre incidentul cu pricina.
11:00
Majoritatea românilor cred că Rusia nu va ataca țara noastră. Încredere limitată în capacitatea Armatei | SONDAJ # Adevarul.ro
Un sondaj realizat în perioada 6–10 octombrie 2025 arată că românii au păreri împărțite în privința capacității de apărare a țării, însă susțin în mare parte creșterea cheltuielilor militare și reacții ferme față de amenințările externe.
10:45
Cristi Chivu, în elitele Serie A. Printre cei mai bine remunerați antrenori din Italia, după semnarea noului contract cu Inter # Adevarul.ro
Cristi, Chivu, 44 de ani, este antrenorul echipei de fotbal Inter Milano.
10:45
Un elicopter s-a prăbușit în apropierea unei plaje din California. Cinci persoane au fost rănite # Adevarul.ro
Un elicopter s-a prăbușit sâmbătă pe o plajă aglomerată din sudul Californiei, după ce a pierdut brusc controlul și a început să se rotească în spirală, anunță autoritățile locale.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.