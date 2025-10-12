În viaţa de după cărbune al Europei de Est, viitorul este al centralelor nucleare. Dar cât de european va fi el?

Ziarul Financiar, 12 octombrie 2025 19:30

Guvernul ceh a hotărât să închidă şi ultima mină de huilă anul viitor. Regiunea va fi transformată într-o zonă indus­trială verde. În locul munţilor de cărbune va fi construită o uriaşă „gigafa­brică“ de baterii cu litiu. Pe localnici nu-i încântă prea mult această „decizie strategică“. Închiderea minei va duce inevitabil la pierderi de locuri de muncă. Megafabrica va acoperi spaţii verzi. Experţii socioeconomici spun că şi mai mulţi tineri se vor muta la oraş, unde viaţa este mai comodă.

În viaţa de după cărbune al Europei de Est, viitorul este al centralelor nucleare. Dar cât de european va fi el?
