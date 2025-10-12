Zelenski a avut a doua discuţie telefonică cu Donald Trump despre apărarea aeriană

17:15

„Am 17 ani şi sunt elev la Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr din Bucureşti. Pasiunile mele sunt antreprenoriatul, marketingul, tehnologia, economia şi tot ce ţine de construcţia unui drum propriu. Cred că antrepre­noriatul nu e doar despre business, ci des­pre libertatea de a-ţi crea singur viaţa“, spune Alexan­dru Bălăşoiu într-o discuţie online cu ZF Gen Z. Alexandru aminteşte că generaţia din care face parte este adesea greşit judecată, dar că această greşeală de interpretare vine şi din faptul că atenţia merge de cele mai multe ori spre exemplele negative.