Speranţa de viaţă globală a revenit la nivelul de dinaintea pandemiei de Covid-19. Femeile trăiesc în medie 76,3 ani, bărbaţii 71,5 ani

G4Media, 12 octombrie 2025 21:20

Speranţa de viaţă la nivel global a revenit în 2023 la nivelurile înregistrate înainte de pandemia de Covid-19, crescând la 76,3 ani pentru femei şi...   © G4Media.ro.

• • •

Acum 15 minute
21:30
Violenţe la Vitoria, Țara Bascilor, între susţinătorii şi opozanţii dictatorului Franco, de Ziua Naţională a Spaniei / 17 persoane arestate
Poliţia spaniolă a arestat duminică 17 persoane în oraşul Vitoria, din nord, după violenţe între susţinătorii şi oponenţii fostului dictator Franco, cu ocazia sărbătorii naţionale,...
21:30
Sorin Grindeanu: Reforma în administrație nu trebuie să însemne concedieri în masă; al treilea pachet de măsuri trebuie să fie ultimul
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că ceea ce se propune sub denumirea de reformă în administraţie este, de fapt, concediere în masă....
Acum 30 minute
21:20
Accident grav între două motociclete pe DN17, la Gura Humorului – un bărbat, găsit inconştient
Două motociclete au fost implicate într-un accident rutier produs, duminică, pe DN 17, în zona oraşului Gura Humorului din judeţul Suceava, transmite Agerpres. Potrivit Inspectoratului...
21:20
Acum o oră
21:10
Confruntare navală între Filipine şi China în Marea Chinei de Sud: ambele ţări se acuză reciproc pentru incidentul de lângă insula Thitu
Filipine şi China s-au acuzat reciproc că poartă responsabilitatea pentru o confruntare maritimă în apropierea unor insule disputate din Marea Chinei de Sud, ceea ce...
21:00
Sorin Grindeanu: Impunerea CASS pentru foştii deţinuţi politici şi veterani este o măsură excesivă / PSD va încerca să repare aceste lucruri
Preşedintele Camerei Deputaţilor, liderul interimar al PSD Sorin Grindeanu, a declarat, duminică seară, că i se pare excesivă măsura de a impune CASS pentru anumite...
20:50
LIVE România – Austria / Echipele de start – Ianis Hagi, titular și căpitan al tricolorilor
Victoria este singurul rezultat care îi mai dă speranțe naționalei României pentru ocuparea locului al doilea în grupa H de calificare la Campionatul Mondial de...
Acum 2 ore
20:40
Viktor Orbán, pentru o publicație din Transilvania: „Relațiile româno-ungare sunt marcate de incertitudine, dar aceasta este starea naturală. Pacea e o fază excepțională, nu vine de la sine"
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a declarat că relațiile dintre România și Ungaria sunt marcate de incertitudine, însă această situație reflectă „starea naturală" a legăturilor dintre...
20:10
Grevă națională pe 14 octombrie 2025 în Grecia, posibile perturbări în transport
Ministerul Afacerilor Externe anunţă că în Republica Elenă este preconizată, marţi, declanşarea unei greve naţionale, context în care pot fi înregistrate perturbări semnificative în domeniul...
20:00
Federația de Gimnastică din Israel contestă interdicția Indoneziei pentru sportivii săi
Federația de Gimnastică din Israel a anunțat că va contesta decizia Indoneziei de a bloca participarea gimnaștilor israelieni la un campionat mondial, calificând măsura luată...
Acum 4 ore
19:40
Doi bărbați găsiți inconștienți în curte, la Șercaia. Unul în comă, altul în stop cardio-respirator – anchetă în desfășurare
Autorităţile intervin, duminică seară, în localitatea Şercaia, judeţul Braşov, unde doi bărbaţi au fost găsiţi inconştienţi într-o curte. Deocamdată nu se ştie ce s-a întâmplat,...
19:30
Kremlinul acuză autoritățile din Republica Moldova de „eroare gravă" în relația cu Rusia
Actualele autorităţi din Republica Moldova fac o greşeală gravă atunci când fac din Rusia un adversar, de dragul construirii relaţiilor cu Europa, a declarat pentru...
19:20
Cel mai popular creator de conținut de pe YouTube avertizează că inteligența artificială va aduce „vremuri grele" pentru industrie
Cel mai popular creator de conținut de pe YouTube, MrBeast, și-a exprimat îngrijorarea față de efectele inteligenței artificiale asupra industriei online, descriind perioada actuală drept...
19:20
Muntele devine muzeu într-o fostă stație de telecabină – Reinhold Messner deschide al șaptelea muzeu în Dolomiți
Un nou muzeu de alpinism a fost inaugurat în Dolomiți, la altitudine mare, de legendarul alpinist Reinhold Messner, centru care oferă o combinație de cultură montană,...
18:50
Doi tineri de 25 de ani au murit într-un accident pe DN 1 C
Doi tineri de aproximativ 25 de ani au murit, duminică, într-un accident rutier produs pe DN 1 C, în judeţul Cluj. Maşina în care se...
18:30
Armistițiul dintre Israel și Hamas continuă, eliberarea ostaticilor și deținuților palestinieni este programată luni
Armistiţiul dintre Israel şi Hamas părea să fie respectat în Gaza duminică, pentru a treia zi consecutiv, înaintea eliberării preconizate a ostaticilor israelieni şi a...
18:20
Ce este varza neagră, cum o poți prepara și de ce să o cauți și să o adaugi pe lista alimentelor de toamnă-iarnă. Este ceea ce anglosaxonii numesc kale dar are origini străvechi
În ce măsură denumirea unui aliment, cu o potențială doză de snobism în ea, poate influența apetența pentru acel aliment? Nu putem avea un răspuns...
18:20
Aproximativ 50.000 de militari ruși au dezertat în 2024, conform documentelor „scurse"
După începutul războiului din Ucraina, aproximativ 50.000 de militari din armata rusă au părăsit unitățile militare fără permisiune, arată cifrele pentru anul 2024 din documentele...
18:00
București: Peste 30.000 de parcări albastre generează venituri anuale de 70 milioane de lei, anunță primarul interimar / Controversele Companiei Municipale Parking București
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că sunt peste 30.000 de parcări albastre în Bucureşti, care generează venituri anuale de 70 de...
Acum 6 ore
17:30
Tesla se confruntă în Europa cu o concurență tot mai puternică din partea mărcilor chinezești și europene care lansează modele electrice accesibile
Modelul Y de la Tesla se confruntă cu o concurență tot mai acerbă pe piața europeană, unde tot mai multe mărci, atât chinezești, cât și...
17:30
Premierul Bolojan, discurs auto-laudativ și patriotic la Oradea, de ziua orașului: Laşitatea, deciziile greşite, hoţia ne-au făcut rău; ţara trebuie să se dezvolte unitar
Premierul Ilie Bolojan, fost primar de trei mandate la Oradea, a declarat duminică, în Piaţa Unirii, la festivităţile prilejuite de Ziua oraşului, că îl îngrijorează...
17:30
România depășește riscul suspendării fondurilor europene, afirmă ministrul Finanțelor
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă, duminică, după reuniunea ECOFIN, că România a depăşit pericolul suspendării fondurilor europene pentru anul viitor, întrucât măsurile luate de Guvern...
17:10
VIDEO Incendiu devastator la mănăstirea istorică Bernaga din Italia, evacuate 22 de călugăriţe / În urmă cu o lună, Carlo Acutis devenea primul sfânt milenial, canonizat aici de papa Leon al XIV-lea
Un incendiu violent a distrus sâmbătă mănăstirea istorică Bernaga, în nordul Italiei, ducând la evacuarea a 22 de călugăriţe, au anunţat duminică pompierii italieni. Această...
17:00
Tearless Street aduce pe podium o rebeliune vestimentară din denim și piele, care rămâne însă la stadiul de exercițiu vizual
Colecția Tearless Street a încercat să propună un discurs vizual al nonconformismului, dar rezultatul final a părut mai degrabă o demonstrație de intenții estetice fără...
17:00
Rogobete anunţă controale în clinicile private după moartea tinerei de 29 de ani la Constanţa: În România sunt multe clinici care funcţionează la parterul unui bloc
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, duminică, în cadrul unei vizite efectuate în judeţul Vaslui, că vor fi demarate controale în clinicile private din întreaga...
17:00
Furtună în garajul Ferrari: Personalul, nemulțumit de direcția impusă de șeful Fred Vasseur
La Ferrari nu este deloc liniște și nici nu avea cum să fie altfel după un sezon în care Scuderia nu a reușit vreo victorie....
16:50
Ciprian Ciucu: Înţeleg că mâine nu avem Coaliţie, aşa cum am agreat / Cel mai probabil, sub ameninţarea directă a ruperii Coaliţiei de către PSD, alegerile pentru Bucureşti vor fi amânate pentru primăvară / Mi se pare inacceptabilă această urzeală
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu afirmă, duminică după-amiază, că şedinţa Coaliţiei care ar fi trebuit să aibă loc luni, aşa cum au convenit partidele, nu se...
16:30
Un politican cere Corpul de control la Poliția Giurgiu după moartea adolescentului de 17 ani lovit de o autospecială, la ora 3 dimineața: Este al doilea accident mortal petrecut în mai puţin de o săptămână la Giurgiu în care sunt implicaţi poliţişti
Deputatul PNL de Giurgiu Alexandru Andrei cere ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, trimiterea Corpului de control pentru a investiga accidentul în care un adolescent de...
16:20
Linia 5 de tramvai, care leagă zona de Nord de centrul Capitalei, va fi redeschisă în decembrie, anunță Stelian Bujduveanu
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că în luna decembrie va fi repusă în funcţiune linia 5 de tramvai, transmite Agerpres. Bujduveanu a...
16:00
Goldie Hawn, Bette Midler și Robert De Niro își iau rămas bun de la Diane Keaton
Legendara actriţă Diane Keaton, care a murit, sâmbătă, la 79 de ani, a fost omagiată de staruri de la Hollywood. Un omagiu special a venit...
15:50
STUDIU Majoritatea companiilor pierd bani în primele etape ale implementării inteligenței artificiale
Aproape toate marile companii care au introdus sisteme de inteligență artificială (AI) au înregistrat pierderi financiare la începutul procesului de implementare, potrivit unui sondaj realizat de compania...
15:50
VIDEO Coco Gauff, campioană la Wuhan după o finală 100% americană
Coco Gauff (21 de ani) a devenit noua campioană de la WTA Wuhan, trofeul fiind cucerit după o finală 100% americană cu Jessica Pegula. VIDEO...
Acum 8 ore
15:40
VIDEO Surpriză uriașă în tenis: Valentin Vacherot, campion
Monegascul Valentin Vacherot, locul 204 mondial, a trecut de verișorul său, Arthur Rinderknech, și a câștigat Mastersul de la Shanghai, competiție de categorie 1000. Finala...   © G4Media.ro.
15:40
Bujduveanu, primar interimar, vorbeşte despre un candidat comun la Primăria Bucureşti şi „dreptul” de a fi primar plin G4Media
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că, după zece ani în administraţie, are dreptul de a se gândi că ar putea fi...   © G4Media.ro.
15:30
Stelian Bujduveanu, despre avertizările privind ciclonul și exagerările de care a fost acuzat: Nu putem să ne inspirăm din aplicaţii private/ Cred că a fost pentru prima dată în municipiul Bucureşti când prevenţia a fost prioritară G4Media
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că, atunci când ANM a transmis avertizarea Cod roşu de vreme severă, s-a văzut nevoit să...   © G4Media.ro.
15:30
Avionul echipei naționale a Nigeriei a aterizat de urgență în Angola după o fisură la parbriz G4Media
Jucătorii Nigeriei au trecut prin momente de groază în noaptea de sâmbătă spre duminică. După victoria împotriva Lesotho de vineri seară (2-1), în calificările pentru...   © G4Media.ro.
15:20
Penurie de benzină în Rusia: tot mai multe regiuni introduc limite de vânzare „pe persoană” G4Media
Restricțiile privind vânzarea de benzină au intrat în vigoare în mai multe regiuni ale Rusiei, Tyumen și Sverdlovsk. Anterior, măsuri similare fuseseră impuse în regiunile...   © G4Media.ro.
15:20
Vine frigul. De marți temperaturile scad sub media lunii octombrie G4Media
Meteorologii anunţă că vremea se va răci, începând de luni, în cea mai mare parte a ţării, urmând ca de marţi temperaturile să se situeze...   © G4Media.ro.
15:10
Kremlinul folosește iar amenințarea nucleară dacă o rachetă Tomahawk ar fi trasă asupra Rusiei / Regimul Putin folosește constant șantajul nuclear ca să oprească ajutorul pentru Ucraina G4Media
Kremlinul a transmis duminică, prin intermediul purtătorului de cuvânt Dmitri Peskov, că Rusia este profund îngrijorată de posibilitatea ca SUA să furnizeze rachete Tomahawk Ucrainei,...   © G4Media.ro.
15:00
Amintiri cu laureatul Nobel László Krasznahorkai la Timișoara. Scriitorul maghiar a fost în capitala Banatului în urmă cu 11 ani. A vrut să viziteze o piață agroalimentară G4Media
László Krasznahorkai, laureatul Premiului Nobel pentru Literatură din 2025, a fost invitat la Festivalul Internațional de Literatură de la Timișoara (FILT) în 2014, la ediția...   © G4Media.ro.
15:00
Germania începe să deporteze tineri sirieni apți de muncă pentru a scădea presiunea migratorie G4Media
Germania se pregăteşte să deporteze tineri sirieni din ţară, chiar dacă aceştia nu au cazier judiciar, a anunţat duminică Ministerul de Interne de la Berlin,...   © G4Media.ro.
15:00
Caravasili propune la Romanian Fashion Week o colecție geometrică, cu siluete sculpturale și accente masculine G4Media
Colecția semnată de Caravasili s-a remarcat pe podiumul Romanian Fashion Week printr-un discurs vizual coerent, centrat pe tailoring contemporan, forme geometrice și o estetică androgină...   © G4Media.ro.
14:50
Uber renunță la opțiunea de curse partajate în România G4Media
Uber a decis să oprească serviciul UberX Share pe piața din România, funcția care le permitea pasagerilor să împartă o cursă cu alte persoane ce...   © G4Media.ro.
14:50
VIDEO Nicolae Soare a doborât recordul național la maraton – Performanța data de 47 de ani G4Media
Sportivul Nicolae Soare a doborât recordul naționale la maraton, performanța fiind reușită cu ocazia participării la Bucharest Marathon. Vechiul record îi aparține lui Cătălin Andreica...   © G4Media.ro.
14:10
EXCLUSIV Asaltul inculpaților spălați de justiție: Foști condamnați și inculpați pentru corupție dau statul în judecată după ce au scăpat de dosare ca urmare a deciziilor CCR sau a unor sentințe controversate G4Media
Portalul instanțelor de judecată abundă de procese pentru ”reparare prejudicii – erori judiciare” deschise de foști condamnați și inculpați judecați pentru corupție. Aceștia dau statul...   © G4Media.ro.
14:10
Orezul biryani este ca o foaie albă pe care mirodeniile Asiei au desenat mii de gusturi. De origini persane, înseamnă nenumărate combinații aromatice adăugate în straturi peste orezul cu bob lung G4Media
Orezul biryani este tot ceea ce poate fi mai asemănător cu orezul pilaf așa cum era el la origini, nu așa cum s-a transformat în...   © G4Media.ro.
14:00
Cum ne-am împrietenit cu animalele? Iată o scurtă, dar cuprinzătoare istorie a animalelor de companie G4Media
Istoria animalelor de companie este, așa cum ne putem imagina, în strânsă legătură cu evoluția noastră ca specie. Relația dintre om și animal datează din timpuri preistorice,...   © G4Media.ro.
14:00
Axente a prezentat la Romanian Fashion Week o colecție inspirată de feminitatea clasică, reinterpretată prin dantelă și croieli structurate G4Media
Colecția prezentată de Axente la Romanian Fashion Week propune o estetică duală, aflată la granița dintre fragilitate și control. Piesele explorează o zonă feminină clasică,...   © G4Media.ro.
Acum 12 ore
13:20
‘ONCE’ de Tudor Halațiu la Romanian Fashion Week: corsete metalizate, rochii violet și tafta lucioasă într-o colecție despre structură și control estetic G4Media
Colecția „ONCE”, prezentată de Tudor Halațiu în cadrul Romanian Fashion Week, propune o reflecție asupra feminității ca spectacol controlat. Departe de exuberanța superficială a esteticului...   © G4Media.ro.
13:20
Pakistan a închis granița cu Afganistan după confruntări armate la frontieră G4Media
Pakistanul a închis duminică punctele de trecere a frontierei cu Afganistanul, au declarat oficiali pakistanezi, în urma schimburilor de focuri dintre forţele armate ale celor...   © G4Media.ro.
