Gata cu ştampila pe paşaport. UE a introdus un nou sistem digital de control la frontierele externe Schengen
ObservatorNews, 12 octombrie 2025 21:20
Schimbare majoră la graniţe! Uniunea Europeană a introdus de astăzi un nou sistem digital de control la frontierele externe Schengen. Amprentele şi imaginea facială vor fi înregistrate într-un sistem digital care a devenit activ şi la noi în ţară.
• • •
Acum 5 minute
21:40
Sorin Grindeanu, despre reforma administraţiei: Nu e reformă ceea ce se propune. Sunt concedieri în masă # ObservatorNews
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că ceea ce se propune sub denumirea de reformă în administraţie este, de fapt, concediere în masă. Grindeanu consideră că este nevoie de reformă, dar fără a afecta calitatea serviciilor oferite populaţiei.
21:40
Sorin Grindeanu a declarat, duminică seară, că are relaţii instituţionale corecte, atât cu Ilie Bolojan, cât şi cu Nicuşor Dan.
Acum 15 minute
21:30
Comorile din Constanţa păstrate secrete de localnici. Un obiectiv misterios va fi redeschis după 20 de ani # ObservatorNews
Constanţa are poveşti de spus şi după ce s-au strâns şezlongurile de pe plajă. Oraşul ascunde o lume despre care puţini turişti au auzit. Are trei comori păstrate ca un secret de localnici.
Acum 30 minute
21:20
Jumătate dintre români cred că Armata nu ar rezista 48 de ore în cazul unui atac - sondaj Avangarde # ObservatorNews
Armata Română nu ar rezista 48 de ore în cazul unui atac. Asta cred jumătate dintre români, potrivit unui studiu Avangarde. Totodată, un procent destul de mare nu cred că există un pericol mare ca ţara noastră să fie atacată de Rusia. Cu toate acestea, românii vor reînarmare. Sociologii spun că răspunsurile reflectă frica socială din cauza războiului de la graniţă.
21:20
Bucureştenii pierd aproape un concediu în trafic: 12 zile pe an. Pe aproape sunt şi marile oraşe din provincie: Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi. La polul opus este Oradea. Cu semafoare inteligente şi pasaje subterane în zonele aglomerate, condusul este o plăcere acolo.
21:20
Acum o oră
21:10
"Fantoma" de la Artmark. Răzbunarea diabolică a unui inginer după ce casa de licitaţii i-a concediat soţia # ObservatorNews
O răzbunare diabolică i-a adus unui inginer din Ilfov condamnarea la închisoare. Şi-a făcut o identitate falsă şi a distrus o vânzare de artă de peste 500.000 de euro, de supărare că cea mai mare casă de licitaţie i-a concediat soţia.
21:00
Cum au ajuns 17 milioane de artefacte să fie ținute în cutii, într-un muzeu din Bucureşti care stă să cadă # ObservatorNews
Muzeul Naţional de Istorie, extremă urgenţă. De peste 20 de ani, una dintre cele mai importante si mai valoroase clădiri din ţară este în renovare. Lucrările au început, dar s-au oprit din lipsă de fonduri. În zilele noastre, fonduri ar fi, dar nu poţi să dai cu var ori să dărâmi pereţi într-o clădire care adăposteşte Cloşca cu pui de aur şi coroane regale. Aşa că 17 milioane de piese de patrimoniu stau închise în cutii, în foste săli de expoziţie transformate în depozite. Iar clădirea stă să cadă.
Acum 2 ore
20:30
Hollywood-ul își ia rămas bun de la Diane Keaton. Robert de Niro: "Am fost foarte atașat de ea" # ObservatorNews
Diane Keaton, legenda comediilor romantice, s-a stins la vârsta de 79 de ani. Diva a devenit celebră pentru rolul din filmul Annie Hall, care i-a adus Oscarul pentru cea mai bună actriţă. De-a lungul timpului, a încâtant oameni din toată lumea în pelicule celebre, precum Naşul, şi a colaborat cu toate stelele de la Hollywood, de la Robert de Niro până la Leonardo di Caprio şi Jane Fonda.
20:30
Cum arată micro-maşinile prezentate la Salonul Auto Bucureşti. Modelele s-au vândut rapid # ObservatorNews
Patru sute de maşini au atras ca un magnet zeci de mii de oameni la Salonul Auto Bucureşti. Cel mai scump automobil expus a fost un Rolls Royce de peste 400 de mii de euro, care a fost în competiţie serioasă cu maşinile în miniatură, dedicate adolescenţilor de peste 16 ani. Ediţia din acest an a adus opt premiere naţionale şi a confirmat un trend tot mai vizibil: maşinile asiatice câştigă teren în faţa celor europene.
20:30
Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani şi nu se poate angaja: "La taxe sunt viu" # ObservatorNews
Mort în acte de 20 de ani, un bărbat din Ilfov luptă cu birocraţia! Ca să îşi schimbe documentele, trebuie să aducă dovadă ştampilată că trăieşte. Un funcţionar l-a declarat decedat din greşeala, iar acum omul nu poate să se angajeze pentru că nu are acte.
20:30
Cel mai bun moment pentru a rezerva vacanțele de vară. Destinația unde tarifele încep de la 215 € # ObservatorNews
Vacanţe de vară, rezervate de toamna. Tot mai mulți îşi fac planuri de acum pentru că găsesc reduceri şi de 40%. Grecia și Bulgaria rămân în topul preferințelor, iar litoralul nostru abia ține pasul. Vecinii atrag turiști cu prețuri mai mici și oferte complete.
20:30
Jobul de viitor, căutat de tot mai mulţi tineri. Salariile ajung şi la 12.000 de lei # ObservatorNews
Generația Z începe să privească altfel munca. Meseriile considerate plictisitoare de mileniali, contabil sau arhivar, sunt reevaluate de tineri. Pentru ei înseamnă doar un loc de muncă sigur, salariu bun și posibilitatea de a avansa în carieră.
20:20
Kremlinul ameninţă voalat R. Moldova: "Repetă greşelile altora făcând din Rusia adversarul său" # ObservatorNews
Actualele autorităţi din Republica Moldova fac o greşeală gravă atunci când fac din Rusia un adversar, de dragul construirii relaţiilor cu Europa, a declarat pentru agenţia de stat TASS purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, comentând astfel adoptarea în această săptămână, la Chişinău, a unei noi strategii militare, în care Rusia este văzută ca o ameninţare.
20:10
Jocul vechi de 300 de ani care creează isterie printre copiii din România. "Nu mai există copil pe telefon" # ObservatorNews
Sute de copii şi kendame colorate au făcut show astăzi la Bucureşti, cu cel mai mare cel flashmob din ţară. Un influencer din Pitești a organizat totul, într-o perioadă în care tot mai mulţi copii renunţă la telefoane, fascinaţi de jucăria japoneză.
20:10
Cum a ajuns un profesor să piardă 57.000 de lei în urma unui apel telefonic. Escrocii, tot mai inventivi # ObservatorNews
Escrocii reinventează temuta înşelătorie "Accidentul". Cu ajutorul tehnologiei, fac să apară pe telefonul victimei numărul unei rude ca să fie mai credibili. Aşa l-au lăsat fără aproape 60 de mii de lei pe un profesor în vârstă de 80 de ani din Constanţa, care se pregătea să mai scoată din bancă încă 300 de mii de lei pentru ei.
20:00
Cine sunt "îngerii" de la Sf. Parascheva care îi ajută pe pelerinii obosiţi, înfometaţi şi însetaţi # ObservatorNews
Aproape 120 de mii de oameni s-au rugat, în cele cinci zile de pelerinaj, la moaştele Sfintei Parascheva. Credincioşii stau şi 12 ore la rând, în picioare, până ajung la raclă. Eroii lor sunt peste o mie de voluntari care încearcă să le facă aşteptarea mai uşoară.
Acum 4 ore
19:40
După majorarea TVA, specialiştii avertizează: Scăderea consumului va lovi economia pe 3 fronturi # ObservatorNews
Decizia Guvernului de a mări taxa pe valoarea adăugată provoacă pentru prima dată scădera vânzărilor. În august, prima lună cu TVA majorat, acestea au fost cu 7% mai mici decât în iulie. Specialiştii se tem că vor veni vremuri grele fiindcă economia se bazează în mare parte pe consumul populaţiei.
19:30
Filmul cursei din Constanţa. Şoferul care a pus pe jar zeci de poliţişti va rămâne 600 de zile fără permis # ObservatorNews
Urmărire dramatică la Constanţa! Un şofer a gonit 8 kilometri cu zeci de poliţişti după el, timp în care a încălcat legea de patru ori. A făcut şi un accident, dar nu s-a predat! A abandonat maşina şi a alergat încă 5 kilometri. După două ore, poliţiştii l-au prins şi au aflat pentru ce s-au chinuit atât. A urmat o sancţiune extrem de severă.
19:30
Momentul în care o doctoriţă din Medgidia e atacată şi izbită de perete de 3 femei din cauza unei reţete # ObservatorNews
Trei femei sunt anchetate sub control judiciar după ce au atacat o doctoriţă la camera de gardă a spitalului din Medgidia. Medicul a fost agresat în faţa pacienţilor care aşteptau să fie consultaţi şi a scăpat cu greu din mâinile atacatoarelor.
18:40
Premierul Ilie Bolojan, fost edil al Oradiei timp de trei mandate, a afirmat duminică, în cadrul festivităţilor dedicate Zilei oraşului, că este profund preocupat de lipsa de responsabilitate, acceptarea incompetenţei şi, uneori, de lipsa de respect faţă de cetăţeni. El a subliniat că, atât timp cât se va afla în funcţia de prim-ministru, va depune toate eforturile pentru binele ţării şi al municipiului Oradea, informează Agerpres.
17:50
Românii preferă să fie proprietari de locuinţă. Potrivit unor statistici, 94,5% dintre conaţionali dețin o locuință, cel mai mare procent din Europa. Această dorință implică însă adesea angajamente financiare pe termen lung, cum sunt creditele ipotecare, care presupun riscul de a nu putea fi plătite în viitor.
Acum 6 ore
17:20
Ciucu: Întâlnirea Coaliţiei de luni, amânată. Ce s-ar putea întâmpla cu alegerile pentru Primăria Capitalei # ObservatorNews
Prim-vicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu, a anunţat duminică după-amiază că întâlnirea Coaliţiei programată pentru luni nu va mai avea loc, deşi fusese agreată anterior de partidele din alianţă. În cadrul acestei şedinţe urmau să fie abordate teme esenţiale, precum pachetele de măsuri pentru reducerea deficitului şi organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, informează News.ro.
17:10
Alegerile pentru Primăria Capitalei, tot mai aproape de amânare. Ciucu: Cel mai probabil vor fi amânate # ObservatorNews
17:00
Ian Watkins, fostul solist al formației Lostprophets, ucis în închisoare cu un cuţit. De ce era închis # ObservatorNews
Ian Watkins, fostul solist al formației Lostprophets, a murit în închisoare, unde își executa pedeapsa pentru infracțiuni sexuale asupra copiilor, scrie BBC. Poliţia din West Yorkshire a anunțat că doi bărbați, în vârstă de 25 și 43 de ani, au fost arestați sub suspiciunea de crimă.
16:40
Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei, a precizat că în Bucureşti există peste 30.000 de locuri de parcare marcate cu albastru, care aduc anual venituri de aproximativ 70 de milioane de lei. Sistemul actual a fost introdus în 2020, informează News.ro.
16:40
Un supravieţuitor al masacrului Hamas din 2023 s-a sinucis. Corpul lui, descoperit într-o maşină carbonizată # ObservatorNews
Sinuciderea lui Roei Shalev, un supravieţuitor al masacrului comis de Hamas la 7 octombrie 2023 la festivalul muzical Nova, a suscitat sâmbătă un val de emoţii în Israel, potrivit France Presse.
16:20
O mamă şi copilul ei nenăscut au murit în Germania din cauza unui român. A intrat cu 120km/h în maşina lor # ObservatorNews
O mamă în luna a șaptea și copilul ei nenăscut și-au pierdut viața într-un accident teribil pe autostrada A7, lângă Quickborn, în Germani. Femeia se afla pe locul din dreapta al mașinii care staţiona în coloană, când un Mercedes Sprinter, condus de un român, a intrat cu 120 km/h în spatele vehiculului. Şoferul vinovat era cu ochii în telefon, scrie presa germană.
16:10
Papa Leon, mesaj înaintea summitului din Egipt: "Doi ani de conflict au lăsat moarte şi distrugere peste tot" # ObservatorNews
Papa Leon al XIV-lea a făcut duminică un apel la "curaj" din partea tuturor celor implicaţi în negocierile pentru pace în Gaza, cu o zi înaintea summitului liderilor internaţionali din Egipt, care va aborda soluţiile pentru încheierea conflictului, potrivit AFP, informează Agerpres.
15:50
Stelian Bujduveanu: "Cred că am acest drept de a gândi că aş putea fi şi primar plin" # ObservatorNews
Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei, susține că experiența acumulată în cei zece ani de activitate administrativă îl îndreptățește să ia în calcul o candidatură pentru funcția de primar ales al Bucureștiului. Totodată, el afirmă că cel mai potrivit pentru această funcție ar fi un candidat susținut de partidele aflate la guvernare, informează News.ro.
15:50
Vremea se va răci brusc, începând de luni. Zonele în care temperaturile scad sub 0°C # ObservatorNews
Vremea se va răci, începând de luni, în cea mai mare parte a ţării, urmând ca de marţi temperaturile să se situeze sub cele normale pentru mijlocul lunii octombrie, cu minime de -3 şi -2 grade, anunţă meteorologii. Cerul va avea unele înnorări, dimineaţa şi seara va fi ceaţă, iar jumătata nordică va cădea bruma.
Acum 8 ore
15:40
Natura recucereşte Carpaţii. Culmile celei mai valoroase regiuni din estul Europei renasc # ObservatorNews
Munţii Carpaţi îşi schimbă peisajul şi de data această în bine. Zonele înalte ale celei mai valoroase regiuni naturale din Europa de Est au reînverzit, conform unui studiu al cercetatorilor de la Universitatea Babeş Bolyai din Cluj-Napoca. Scăderea păşunatului la acea altitudine şi schimbările climatice sunt principalii responsabili pentru aceste schimbări.
15:40
Rusia ameninţă cu un posibil răspuns nuclear în cazul unui atac cu rachete Tomahawk asupra teritoriului său # ObservatorNews
Kremlinul își exprimă îngrijorarea față de intenția SUA de a livra rachete Tomahawk Ucrainei, susținând că războiul se află într-un "moment dramatic", marcată de o escaladare pe multiple fronturi, potrivit declarațiilor purtătorului de cuvânt Dmitri Peskov, citate de Reuters, conform News.ro.
14:50
Fota: Eliberarea ostaticilor semnalează că ieşim din ecuaţia militară şi intrăm într-un proces nou, de salutat # ObservatorNews
Ultimul miting al familiilor celor răpiţi de Hamas a avut loc sâmbătă seară la Tel Aviv. După doi ani în care au cerut în fiecare sâmbătă ca cei dragi să se întoarcă acasă, dorinţa li s-a îndeplinit. Oficialii israelieni au anunţat că eliberarea ostaticilor va începe luni dimineaţă. Tot atunci, oficiali din peste 20 de ţări vor ajunge în Egipt pentru un summit de pace organizat de Donald Trump.
13:50
Barack Obama: "Un val de autoritarism cuprinde întreaga lume, chiar şi ţările care se credeau imune" # ObservatorNews
În cadrul unei discuții recente cu activiști pentru democrație din Ungaria și Polonia, fostul președinte Barack Obama a avertizat cu privire la "valul crescând de autoritarism care cuprinde întreaga lume", chiar și în țări considerate odată imune la erodarea libertăților.
13:50
Celebra metodă "Accidentul", reinventată de escroci. Cum să păcăliţii românii în era tehnologiei # ObservatorNews
Celebra metodă "Accidentul" revine şi chiar se reinventează, ca să fie şi mai credibilă! Dacă în trecut, escrocii sunau de pe numere necunoscute, acum pe ecranul victimelor apare chiar contactul unei persoane apropiate. Iar în spaima şi graba de moment, este foarte simplu să cazi în plasă şi chiar să crezi că vorbeşti cu cineva cunoscut.
Acum 12 ore
13:40
Peste 100.000 de oameni, la Sfânta Parascheva. Pelerinajul se va întrerupe 90 de minute # ObservatorNews
Zeci de mii de credincioşi aşteaptă şi astăzi, ore întregi, la rând, pentru câteva minute de rugăciune la racla Sfintei Parascheva. În plus, de aseară, oameni se pot închina şi la moaştele Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, aduse pentru prima dată la noi în ţară.
13:30
Cursă nebună, sâmbătă seară, pe străzile din Constanţa. Un şofer care conducea cu viteză nu a oprit la semnalul poliţiştilor. A fost urmărit minute în şir de mai multe echipaje, cu girofarele şi semnalele acustice în funcţiune.
12:40
Primarul din Spermezeu: "Domnule Bolojan, când erați la Bihor, era bine să vă dea Guvernul cu nemiluita?" # ObservatorNews
Un primar liberal din Bihor a lansat un atac la adresa lui Ilie Bolojan, președintele PNL, pe care îl acuză că trimite instituțiile statului în control la primării ca să le amendeze în condițiile în care comunele au foarte puțini bani.
12:10
SUA ajută Ucraina de luni de zile să lanseze atacuri de lungă distanţă asupra instalaţiilor energetice ruseşti, într-un efort comun de a slăbi economia şi de a-l forţa pe preşedintele Vladimir Putin să se aşeze la masa negocierilor.
11:50
Sondaj: 55% dintre români nu vor ca România să trimită trupe să apere Republica Moldova de Rusia # ObservatorNews
Aproape jumătate (48%) dintre români consideră că reintroducerea stagiului militar obligatoriu nu ar fi o idee bună, relevă sondajul "Percepţii asupra capacităţilor Armatei Române", realizat de Avangarde.
11:50
România - Austria, LIVE pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. "Tricolorii", obligaţi să obţină un rezultat pozitiv # ObservatorNews
Naţionala de fotbal a României joacă duminică seara, de la ora 21.45, pe Arena Naţională, împotriva Austriei, în preliminariile Campionatului Mondial de fotbal de anul viitor, din America de Nord, partida putând fi vizionată LIVE pe Antena 1 şi în AntenaPLAY şi poate fi urmărit în format LIVE TEXT şi pe observatornews.ro.
11:40
Un bărbat a fost reţinut vineri după ce a urinat pe altarul din Bazilica Sfântul Petru de la Vatican, relatează Le Figaro, citat de news.ro.
11:30
Partenonul din Grecia, liber de schele şi şantier după aproximativ 200 de ani: "E complet diferit" # ObservatorNews
Mergând pe stradă, pe celebrul deal Acropole din Atena, vizitatorii se pot bucura acum de ceva ce nu s-a mai văzut de decenii: o vedere neobstrucționată, fără schele, asupra templului Partenon.
11:30
Franţa va simula o inundaţie istorică din urmă cu 115 ani. Vrea să-şi testeze locuitorii # ObservatorNews
Franța va simula, luni, scenariul unei inundații majore a Senei, similară cu cea din 1910, pentru a sensibiliza locuitorii cu privire la acest tip de catastrofă probabilă, informează Mediafax.
11:00
Inundaţii şi alunecări de teren de proporţii în Mexic. Cel puţin 41 de persoane au murit # ObservatorNews
Cel puţin 41 de persoane au murit într-o serie de inundaţii şi alunecări de teren provocate de joi de ploile torenţiale din estul şi centrul Mexicului, potrivit ultimului bilanţ anunţat sâmbătă de guvernul federal.
10:40
Un şofer, devenit milionar peste noapte, a fost la un pas de moarte după ce a petrecut 3 luni fără oprire # ObservatorNews
Un şofer de motostivuitor din Marea Britanie a fost la un pas de moarte după ce a devenit milionar. De fericire, omul a petrecut 3 luni încontinuu. S-a oprit doar când ambulanţa l-a transportat la spital.
10:10
România - Austria, ora 21:45, LIVE pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Tricolorii visează la Mondial # ObservatorNews
România - Austria se joacă duminică seară, ora 21:45, pe Arena Naţională. Meciul este transmis LIVE pe Antena 1 şi în AntenaPLAY şi poate fi urmărit în format LIVE TEXT şi pe observatornews.ro.
10:10
Cel mai bătrân preşedinte din lume candidează pentru al 8-lea mandat. Cine sunt rivalii săi # ObservatorNews
Cel mai în vârstă preşedinte din lume, camerunezul Paul Biya, candidează pentru un al optulea mandat, duminică, la alegerile prezidenţiale care au loc în această ţară din Africa Centrală, informează dpa, citată de Agerpres.
10:00
Şeful Armatei spune că toţi românii ar trebui să ştie să tragă cu arma: "Pentru a-şi apăra familia" # ObservatorNews
Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major al Apărării, a declarat că ar trebui ca toţi românii să ştie să folosească o armă. Nu atât pentru un eventual conflict militar, ci a-şi putea apăra familia în cazul unui eveniment neprevăzut.
