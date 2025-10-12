Gata cu ştampila pe paşaport. UE a introdus un nou sistem digital de control la frontierele externe Schengen

21:00

Muzeul Naţional de Istorie, extremă urgenţă. De peste 20 de ani, una dintre cele mai importante si mai valoroase clădiri din ţară este în renovare. Lucrările au început, dar s-au oprit din lipsă de fonduri. În zilele noastre, fonduri ar fi, dar nu poţi să dai cu var ori să dărâmi pereţi într-o clădire care adăposteşte Cloşca cu pui de aur şi coroane regale. Aşa că 17 milioane de piese de patrimoniu stau închise în cutii, în foste săli de expoziţie transformate în depozite. Iar clădirea stă să cadă.