România exportă gaze către Republica Moldova la un nivel egal cu întregul consum zilnic al ţării vecine
Bursa, 12 octombrie 2025 21:20
Exporturile de gaze naturale din România către Republica Moldova au atins duminică un nivel de 3,3 milioane de metri cubi pe zi - echivalentul consumului zilnic total al ţării de peste Prut, potrivit datelor analizate de Economedia.
Preşedintele Chinei, Xi Jinping, a transmis că Beijingul este pregătit să dezvolte relaţiile bilaterale cu Coreea de Nord pentru a consolida cooperarea strategică în plan regional şi internaţional, a relatat duminică agenţia de presă nord-coreeană KCNA, citată de Reuters.
Poliţia spaniolă a arestat duminică 17 persoane în oraşul Vitoria, din nordul Spaniei, în urma unor violenţe izbucnite între susţinătorii şi oponenţii fostului dictator Francisco Franco, în timpul sărbătorii naţionale, relatează AFP.
Circa 50.000 de militari din armata rusă au părăsit unităţile fără permisiune în 2024, potrivit unor documente interne ale Ministerului Apărării de la Moscova, publicate de serviciul Kavkaz.Realii al RFE/RL.
Filipine şi China s-au acuzat reciproc pentru o confruntare maritimă produsă în apropierea insulei Thitu (Pag-asa), aflată în zona disputată a Mării Chinei de Sud, incident care a amplificat tensiunile regionale, relatează Reuters.
Un avion Ryanair care zbura de la Pisa (Italia) la Prestwick (Scoţia) a fost nevoit să aterizeze de urgenţă pe aeroportul din Manchester, având în rezervoare combustibil suficient pentru doar şase minute de zbor, potrivit jurnalului de bord citat de The Guardian.
România a depăşit pericolul suspendării fondurilor europene pentru anul viitor, a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, după reuniunea ECOFIN de la Luxemburg, potrivit News.ro. Oficialul afirmă că măsurile luate de Guvern and #8222;îşi fac efectele scontate and #8221;, iar fondurile UE rămân principala sursă de creştere economică a ţării.
Vicepreşedintele american JD Vance a declarat, duminică, că ostaticii israelieni deţinuţi în Gaza ar putea fi eliberaţi and #8222;în orice moment and #8221;, potrivit NBC News.
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a criticat dur autorităţile de la Chişinău pentru includerea Rusiei pe lista ameninţărilor la adresa securităţii naţionale, susţinând că Republica Moldova and #8222;face o greşeală gravă and #8221; repetând and #8222;erorile altor state and #8221;, potrivit agenţiei TASS.
Un bărbat a fost arestat în Budapesta, după ce a anunţat poliţia că ar fi plasat bombe în mai multe cutii poştale, potrivit unui comunicat al sediului Poliţiei din Budapesta (BRFK).
Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică, la manifestările dedicate Zilei Oraşului Oradea, că principalele cauze ale răului din ţara noastră sunt laşitatea, hoţia şi deciziile greşite, nu duşmani externi.
Shayma Abualatta, studentă la inginerie informatică în Gaza, a trecut unul dintre ultimele examene înainte de absolvire, o reuşită obţinută în ciuda a doi ani de bombardamente, strămutări şi pene de curent sau internet, potrivit Al Jazeera.
Avioanele de asalt ale Forţelor Armate Ucrainene au eliberat satul Mali Şcerbaki din regiunea Zaporijia, avansând 3,5 kilometri şi fortificând noi poziţii, potrivit presei ucrainene. Operaţiunea este considerată de importanţă strategică, deschizând calea pentru noi acţiuni în direcţia localităţilor Lobkovoie şi Kamenskoie.
Ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna, a declarat că informaţiile privind o posibilă escaladare la graniţa estono-rusă sunt and #8222;exagerate and #8221;, precizând că and #8222;nu se întâmplă nimic extraordinar and #8221;.
Ducele de York i-ar fi trimis lui Jeffrey Epstein un e-mail în care afirma and #8222;suntem împreună în asta and #8221;, la o zi după publicarea celebrei fotografii în care apare alături de Virginia Giuffre, potrivit dezvăluirilor din presa britanică.
Zelenski şi Macron discută despre apărarea aeriană a Ucrainei şi contracararea atacurilor ruseşti # Bursa
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat că a discutat cu omologul său francez Emmanuel Macron despre consolidarea apărării aeriene a Ucrainei şi măsuri pentru contracararea atacurilor ruseşti, potrivit presei ucrainene, care citează declaraţiile liderului de la Kiev despre faptul că acestea and #8222;au devenit mai josnice and #8221;.
Shayma Abualatta, studentă la inginerie informatică în Gaza, a trecut unul dintre ultimele examene înainte de absolvire, o reuşită obţinută în ciuda a doi ani de bombardamente, strămutări şi pene de curent sau internet, potrivit Al Jazeera.
Ministrul Rogobete anunţă controale la clinicile private din ţară după moartea unei tinere mame la Constanţa # Bursa
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a dispus verificări la toate clinicile private din ţara noastră, după decesul unei femei de 29 de ani care a suferit complicaţii postnatale în urma unei intervenţii chirurgicale la o unitate medicală din Constanţa, potrivit mass-media.
Marius Vasiliu, fost secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene şi membru USR implicat în negocierea PNRR, a acuzat Consiliul Superior al Magistraturii că and #8222;minte prin omisiune and #8221; atunci când afirmă că România a îndeplinit jalonul privind reforma pensiilor speciale, potrivit mass-media.
Zelenski cere lumii să nu uite de Ucraina: and #8222;Putin profită şi îşi intensifică atacurile and #8221; # Bursa
Preşedintele Volodimir Zelenski a avertizat duminică că Rusia îşi intensifică atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene în timp ce atenţia globală este concentrată pe pacea din Orientul Mijlociu, potrivit presei internaţionale. Liderul de la Kiev a cerut menţinerea sancţiunilor şi a presiunii internaţionale asupra Moscovei, avertizând că orice relaxare ar fi and #8222;periculoasă pentru Europa and #8221;.
Incendiu devastator la o mănăstire istorică din Italia, unde Carlo Acutis a primit prima comuniune # Bursa
Un incendiu violent a distrus sâmbătă mănăstirea Bernaga, o clădire din secolul al XVII-lea situată în La Valletta Brianza, lângă Milano, unde sfântul Carlo Acutis a primit prima comuniune.
Un purtător de cuvânt al guvernului israelian a declarat că eliberarea ostaticilor deţinuţi în Fâşia Gaza este programată să înceapă luni dimineaţă, transmite Al Jazeera. Toţi cei 20 de ostatici aflaţi în viaţă urmează să fie eliberaţi simultan, în timp ce Israelul se pregăteşte să recupereze şi trupurile a 28 de persoane confirmate decedate.
Tot mai multe regiuni din Rusia impun restricţii la vânzarea de benzină, pe fondul unei penurii tot mai accentuate de combustibil. După regiunile Celiabinsk, Novosibirsk şi Crimeea ocupată, măsuri similare au fost introduse şi în Tyumen şi Sverdlovsk, potrivit presei ruse citate de RBC Ukraine.
Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko susţine că Volodimir Zelenski este principalul obstacol în calea negocierilor de pace cu Rusia, potrivit EFE. Într-un interviu difuzat la televiziunea publică rusă, Lukaşenko a afirmat că and #8222;nici SUA, nici Rusia şi nici liderii europeni and #8221; nu se opun discuţiilor, dar and #8222;problema este la Zelenski and #8221;.
Avionul echipei naţionale a Nigeriei a aterizat de urgenţă în Angola după o fisură la parbriz # Bursa
Echipa naţională de fotbal a Nigeriei a trecut prin momente de panică în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce avionul cu care se întorcea din Africa de Sud a fost nevoit să aterizeze de urgenţă la Luanda, în Angola, din cauza unei fisuri apărute la parbriz în timpul zborului, conform mass-media.
Echipelor de salvare din nordul Gazei le este teamă de muniţiile neexplodate din zonele devastate # Bursa
Echipele de salvare din nordul Fâşiei Gaza avertizează asupra pericolului reprezentat de bombe şi muniţie neexplodată, în timp ce mii de palestinieni se întorc în cartierele distruse, conform Al Jazeera.
Financial Times: SUA au sprijinit Ucraina în atacurile asupra rafinăriilor ruseşti pentru a slăbi economia lui Putin # Bursa
Statele Unite au oferit sprijin operaţional Ucrainei în atacurile asupra infrastructurii energetice ruse, în cadrul unei campanii menite să afecteze economia Moscovei şi să o determine să accepte negocieri de pace, relatează Financial Times, citând oficiali americani şi ucraineni.
Hamas nu va face parte din viitoarea guvernare a Fâşiei Gaza, a declarat, cu o zi înaintea summitului dedicat teritoriului palestinian, care va reuni în Egipt aproximativ douăzeci de lideri în jurul preşedintelui american Donald Trump, potrivit AFP.
Ministerul Apărării Naţionale a convocat rezerviştii din Bucureşti şi Ilfov la instrucţie şi evaluare, în cadrul exerciţiului de mobilizare MOBEX B-IF-25, care se desfăşoară între 12 şi 20 octombrie, conform Digi 24. Potrivit MApN, scopul acţiunii este verificarea pregătirii populaţiei, economiei şi teritoriului pentru apărare, precum şi testarea disponibilităţii rezerviştilor.
Germania se pregăteşte să deporteze tineri sirieni apţi de muncă, chiar şi pe cei fără cazier, a anunţat Ministerul de Interne de la Berlin, transmite dpa. Procesarea cererilor de azil ale cetăţenilor sirieni a fost reluată, iar primele măsuri vizează and #8222;tinerii capabili să muncească and #8221;, potrivit ministrului de interne Alexander Dobrindt.
Tesla va lansa o nouă versiune a Modelului Y, cu o autonomie estimată la aproximativ 700 km în ciclul WLTP, potrivit The Driven. Informaţia apare într-un document al Ministerului Industriei şi Tehnologiei Informaţiei din China (MIIT).
Cei 45 de activişti reţinuţi de forţele israeliene la bordul unei flotile cu destinaţia Gaza au ajuns în Iordania, după câteva zile petrecute în custodia israeliană, a anunţat Ministerul iordanian de Externe, potrivit Al Jazeera.
Papa Leon cere and #8222;curaj and #8221; pentru următorii paşi ai acordului de pace din Gaza # Bursa
În ajunul summitului privind încetarea focului din Gaza, Papa Leon al XIV-lea a îndemnat la and #8222;curaj and #8221; în continuarea demersurilor pentru o pace and #8222;dreaptă şi durabilă and #8221;, conform Al Jazeera.
Jurnalist palestinian: and #8222;Vom continua să trăim între viaţă şi moarte mult timp and #8221; # Bursa
Hussein Karsoua, un jurnalist palestinian strămutat, a declarat că a fost and #8222;în stare de şoc and #8221; când s-a întors la locuinţa sa din oraşul Gaza şi a găsit-o aproape complet distrusă, potrivit Al Jazeera.
Reem Zidiah, o palestiniancă strămutată, a declarat pentru Al Jazeera că, la întoarcerea în oraşul Gaza, and #8222;nu a mai găsit nimic and #8221;, potrivit Al Jazeera.
Kremlinul a avertizat duminică asupra unui moment and #8222;dramatic and #8221; de escaladare a conflictului din Ucraina, exprimându-şi îngrijorarea în legătură cu posibilitatea ca Statele Unite să furnizeze Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk, potrivit Reuters.
Peste 20 de lideri mondiali vor participa luni, la Sharm el-Sheikh, la summitul de pace privind Gaza, prezidat de preşedintele american Donald Trump şi omologul său egiptean Abdel Fatah al-Sisi.
Sondaj Avangarde: Aproape jumătate dintre români sunt împotriva reintroducerii stagiului militar obligatoriu # Bursa
Aproape jumătate (48%) dintre români consideră că reintroducerea stagiului militar obligatoriu nu ar fi o idee bună, relevă sondajul 'Percepţii asupra capacităţilor Armatei Române', realizat de Avangarde.
Sondaj Avangarde: Aproape jumătate dintre români consideră că Armata Română nu ar rezista 48 de ore în cazul unui atac # Bursa
Aproape jumătate dintre români consideră că Armata Română nu ar rezista timp de 48 de ore în cazul unui atac, arată un sondaj Avangarde.
Preşedintele american Donald Trump rămâne fidel intenţiei sale de a realiza pacea în Ucraina, dar Kievul şi Bruxelles-ul nu sunt interesate de dialog, a declarat duminică purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, la televiziunea publică rusă, relatează EFE.
Producţia de cărbune a României s-a cifrat în primele şapte luni din 2025 la aproape 1,087 milioane tone echivalent petrol (tep), fiind cu 2% mai mică (minus 22.600 tep) faţă de cea din perioada similară a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS).
Beijingul a promis că va lua măsuri de răspuns împotriva Washingtonului dacă preşedintele american Donald Trump îşi va pune în aplicare ameninţarea de a impune noi tarife vamale crescute cu 100% asupra importurilor chinezeşti, relatează CNN.
Pakistanul a închis duminică punctele de trecere a frontierei cu Afganistanul, au declarat oficiali pakistanezi, în urma schimburilor de focuri dintre forţele armate ale celor două ţări, informează Reuters.
Hamas nu va guverna Fâşia Gaza după război, a declarat duminică pentru AFP o sursă din cadrul mişcării islamiste palestiniene apropiată negocierilor, la două zile după intrarea în vigoare a unui armistiţiu cu Israelul.
Alegerile locale din Portugalia se anunţă a fi o nouă victorie pentru extrema dreaptă europeană # Bursa
Acum cinci luni, alegerile naţionale anticipate din Portugalia au propulsat partidul de extremă dreapta Chega care a devenit a doua forţă din parlamentul ţării. Duminică, 9,3 milioane de alegători portughezi se vor prezenta din nou la urne, de data aceasta pentru alegerile locale la nivel naţional.
Ministrul de externe iranian Abbas Araqchi a declarat că Teheranul respinge categoric posibilitatea de a adera la aşa-numitele 'Acorduri Abraham' privind normalizarea relaţiilor cu Israelul, promovate de preşedintele american Donald Trump, informează duminică EFE.
Presa străină: Israelul se teme că Hamas ar putea să nu returneze toate rămăşiţele pământeşti ale ostaticilor # Bursa
Israelul se pregăteşte nu doar să primească ostatici în viaţă, ci şi să identifice cadavrele celor decedaţi, Ministerul Serviciilor Religioase finalizând pregătirile în acest sens, a relatat duminică Jerusalem Post, citat de dpa.
SUA ajută de luni de zile Ucraina să organizeze atacuri la distanţă asupra instalaţiilor energetice ruse, într-un efort comun de a slăbi economia rusă şi de a-l forţa pe preşedintele Vladimir Putin să se aşeze la masa negocierilor, a relatat duminică Financial Times, citat de Reuters.
China este pregătită să îşi dezvolte relaţia cu Coreea de Nord pentru a consolida cooperarea strategică în afacerile internaţionale şi regionale, a relatat duminică agenţia de presă oficială nord-coreeană KCNA, citată de Reuters.
