Armistițiul se menține în Gaza înaintea eliberării ostaticilor și a vizitei lui Trump în Israel. Ce se va întâmpla luni
Profit.ro, 12 octombrie 2025 21:20
Armistițiul dintre Israel și Hamas părea să fie respectat în Gaza duminică, pentru a treia zi consecutiv, înaintea eliberării preconizate a ostaticilor israelieni și a deținuților palestinieni și a discursului președintelui american Donald Trump în fața parlamentului israelian, evenimente care vor avea loc luni, relatează Reuters, preluată de News.ro.
• • •
