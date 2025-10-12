MM Stoica critică două absenţe din echipa de start a României: "Mi se pare..." | EXCLUSIV VIDEO

Primasport.ro, 12 octombrie 2025 21:20

MM Stoica critică două absenţe din echipa de start a României: "Mi se pare..." | EXCLUSIV VIDEO

Acum 30 minute
21:20
Acum o oră
21:10
VIDEO | Insulele Feroe a furnizat o surpriză uriaşă în preliminariile CM Primasport.ro
20:50
LIVE TEXT | România - Austria, de la 21:45, pe PrimaSport.ro! Echipele de start Primasport.ro
Acum 2 ore
20:40
Luis Suarez a atins borna de 600 goluri marcate în carieră Primasport.ro
20:20
Cine va purta banderola de căpitan la meciul cu Austria Primasport.ro
20:10
Jacob Kiplimo a înregistrat unul dintre cei mai buni timpi din istorie la maratonul de la Chicago Primasport.ro
20:00
Fosta legendă a lui Dinamo nu a rămas impresionat de jocul echipei: "E departe drumul până la campionat!" Primasport.ro
Acum 4 ore
19:40
CSM Constanţa, învinsă la scor de HC Dukla, în turul 2 al European Cup Primasport.ro
19:30
Victor Piţurcă surprinde înainte de meciul cu Austria. ”Jucătorii noştri se vor concentra şi vor da absolut totul” Primasport.ro
19:10
Se face până la urmă transferul pe axa AC Milan – Dinamo? Ce se întâmplă cu jucătorul Primasport.ro
18:50
VIDEO | San Marino - Cipru 0-4. Oaspeţii trec peste România în grupa de calificare la CM Primasport.ro
18:40
Corneliu Papură nu mai e antrenorul echipei secunde a Universităţii Craiova. Cine îi ia locul Primasport.ro
18:30
UEFA vrea să schimbe modelul de calificare la Campionatul European Primasport.ro
18:30
Probleme pentru Rangnick! Cel mai bun marcator din istoria Austriei e incert înaintea meciului direct Primasport.ro
Acum 6 ore
17:30
Real Zaragoza, echipă din Segunda Division, s-a despărţit de antrenorul Gabi după 20 de meciuri Primasport.ro
17:00
Cine va fi titular în poartă la meciul cu Austria Primasport.ro
16:30
Marele jucător de golf Tiger Woods a fost din nou operat la spate Primasport.ro
16:30
Coco Gauff a învins-o pe Jessica Pegula şi a câştigat turneul de la Wuhan Primasport.ro
16:30
Avionul care transporta echipa naţională a Nigeriei, nevoit să aterizeze de urgenţă după ce parbrizul cabinei de pilotaj s-a fisurat Primasport.ro
16:30
”Decizia a fost deja luată”. S-a aflat cine e dorit ca înlocuitor pentru Mircea Lucescu la echipa naţională Primasport.ro
Acum 8 ore
15:40
Monegascul Vacherot, venit din calificări, şi-a învins verişorul şi a câştigat Mastersul de la Shanghai Primasport.ro
14:20
Mircea Lucescu, decizie surprinzătoare în ziua partidei cu Austria! Cum încearcă să îi ţină concentraţi pe jucători cu câteva ore înainte de startul meciului Primasport.ro
14:00
Tenis de masă: Echipa masculină a României, debut cu victorie la Campionatul European, scor 3-0 cu Olanda Primasport.ro
13:50
Atletism: Recordul naţional la maraton, doborât de Nicolae Soare, după 47 de ani Primasport.ro
Acum 12 ore
13:40
Ioan Varga a scăpat de unul dintre fotbaliştii ce a refuzat rezilierea contractului! Mijlocaşul pleacă din Ardeal fără nicio apariţie pe teren Primasport.ro
13:00
Partida Serbia – Albania nu a rămas fără urmări! Federaţia de Fotbal din Kosovo condamnă cele întâmplate în tribunele stadionului din Leskovac Primasport.ro
12:50
La 19 ani este frizerul jucătorilor de la CFR: "Visul meu era să-l tund pe Louis Munteanu!" Primasport.ro
12:40
EXCLUSIV | Mircea Lucescu, criticat pentru decizia de a-l chema de urgenţă pe Adrian Şut: „Încă trage ponoasele accidentărilor mai vechi. Eu nu l-aş fi convocat” Primasport.ro
11:20
Mircea Lucescu a anunţat lotul pentru meciul cu Austria! Ce decizie a luat selecţionerul în privinţa lui Răzvan Marin Primasport.ro
11:00
Învinsă de Albania în preliminariile CM-2026, Serbia rămâne fără selecţioner. Dragan Stojkovic şi-a dat demisia Primasport.ro
10:50
Nadia Comăneci şi David Popovici, schimb de aprecieri la un eveniment dedicat tinerilor sportivi: „Este un exemplu, ca Simona Halep” / „E o inspiraţie pentru toţi” Primasport.ro
10:20
Dawa se apropie de revenirea pe gazon după o absenţă de peste şapte luni! Mihai Stoica a dezvăluit condiţia ce trebuie îndeplinită pentru ca fundaşul camerunez să poată juca din nou până la finalul anului Primasport.ro
10:00
Ionuţ Lupescu, pretenţii ridicate de la elevii lui Zeljko Kopic: „Nu mă impresionează parcursul lui Dinamo din SuperLigă” Primasport.ro
09:40
Barajele de calificare la Cupa Mondială din 2026 din zona Africii se vor disputa la mijlocul lunii noiembrie în Maroc Primasport.ro
09:00
LIVE TEXT | România - Austria, de la 21:45, pe PrimaSport.ro! „Tricolorii”, în faţa unui meci crucial pentru calificarea la Campionatul Mondial Primasport.ro
Acum 24 ore
00:10
Rugby: Lupii au pierdut primul meci din Rugby Europe Super Cup 2025-2026, cu Delta Primasport.ro
00:10
Baschet masculin: U BT Cluj, victorie după prelungiri la debutul în Liga Adriatică, în deplasare, cu KK Krka Primasport.ro
11 octombrie 2025
23:50
LIVE VIDEO | Spectacolul din calificările pentru Campionatul Mondial continuă la Prima Sport! Turcia face scorul serii cu Bulgaria. Spania o învinge pe Georgia Primasport.ro
23:30
LIVE VIDEO | Spectacolul din calificările pentru Campionatul Mondial continuă la Prima Sport! Turcia o surclasează pe Bulgaria. Spania o conduce pe Georgia Primasport.ro
23:10
Ianis Hagi, lăudat de unul dintre cei prolifici atacanţi din fotbalul românesc: „Îmi place vibe-ul cu care vine la fiecare convocare” Primasport.ro
22:50
Victor Piţurcă, aliatul lui Mircea Lucescu! Fostul selecţioner acuză tratamentul la care este supus „Il Luce”: „Noi încercăm să stricăm atmosfera înainte de un meci atât de important” Primasport.ro
22:30
Volei feminin: Sezonul 2025-2026 a fost deschis cu SuperCupa României; vicecampioana CSO Voluntari păstrează trofeul Primasport.ro
22:00
Ralf Rangnick, apel motivator înainte de meciul cu România: „Noi ştim de ce am venit aici. Vrem să ne calificăm prima oară după 28 de ani la un turneu final de Campionat Mondial” Primasport.ro
22:00
LIVE VIDEO | Spectacolul din calificările pentru Campionatul Mondial continuă la Prima Sport! Spania, Portugalia şi Italia intră în joc Primasport.ro
Ieri
21:10
LIVE VIDEO | Spectacolul din calificările pentru Campionatul Mondial continuă la Prima Sport! Haaland reuşeşte un nou hat-trick şi Norvegia învinge la scor Israel Primasport.ro
20:50
LIVE VIDEO | Spectacolul din calificările pentru Campionatul Mondial continuă la Prima Sport! Haaland reuşeşte un nou hat-trick Primasport.ro
20:40
EXCLUSIV | Mircea Lucescu, schimbări masive pentru meciul cu Austria! Selecţionerul pregăteşte o formulă complet schimbată pentru partida de duminică Primasport.ro
20:10
Ioan Ovidiu Sabău, trăiri intense după înfrângerea cu Csikszereda. Antrenorul a povestit ce sentimente l-au încercat în momentul în care a vrut să-şi dea demisia: „Nu faci puncte şi intri în acea presiune firească” Primasport.ro
19:50
LIVE VIDEO | Spectacolul din calificările pentru Campionatul Mondial continuă la Prima Sport! Norvegia se distrează cu Israel Primasport.ro
19:30
Kevin Ciubotaru a fost la un pas de a ajunge la o formaţie din capitală! Dani Coman: „Exact aşa s-a întâmplat” Primasport.ro
