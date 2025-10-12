MM Stoica critică două absenţe din echipa de start a României: "Mi se pare..." | EXCLUSIV VIDEO
Primasport.ro, 12 octombrie 2025 21:20
MM Stoica critică două absenţe din echipa de start a României: "Mi se pare..." | EXCLUSIV VIDEO
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 30 minute
21:20
MM Stoica critică două absenţe din echipa de start a României: "Mi se pare..." | EXCLUSIV VIDEO # Primasport.ro
MM Stoica critică două absenţe din echipa de start a României: "Mi se pare..." | EXCLUSIV VIDEO
Acum o oră
21:10
VIDEO | Insulele Feroe a furnizat o surpriză uriaşă în preliminariile CM
20:50
LIVE TEXT | România - Austria, de la 21:45, pe PrimaSport.ro! Echipele de start
Acum 2 ore
20:40
Luis Suarez a atins borna de 600 goluri marcate în carieră
20:20
Cine va purta banderola de căpitan la meciul cu Austria
20:10
Jacob Kiplimo a înregistrat unul dintre cei mai buni timpi din istorie la maratonul de la Chicago # Primasport.ro
Jacob Kiplimo a înregistrat unul dintre cei mai buni timpi din istorie la maratonul de la Chicago
20:00
Fosta legendă a lui Dinamo nu a rămas impresionat de jocul echipei: "E departe drumul până la campionat!" # Primasport.ro
Fosta legendă a lui Dinamo nu a rămas impresionat de jocul echipei: "E departe drumul până la campionat!"
Acum 4 ore
19:40
CSM Constanţa, învinsă la scor de HC Dukla, în turul 2 al European Cup
19:30
Victor Piţurcă surprinde înainte de meciul cu Austria. ”Jucătorii noştri se vor concentra şi vor da absolut totul” # Primasport.ro
Victor Piţurcă surprinde înainte de meciul cu Austria. ”Jucătorii noştri se vor concentra şi vor da absolut totul”
19:10
Se face până la urmă transferul pe axa AC Milan – Dinamo? Ce se întâmplă cu jucătorul # Primasport.ro
Se face până la urmă transferul pe axa AC Milan – Dinamo? Ce se întâmplă cu jucătorul
18:50
VIDEO | San Marino - Cipru 0-4. Oaspeţii trec peste România în grupa de calificare la CM # Primasport.ro
VIDEO | San Marino - Cipru 0-4. Oaspeţii trec peste România în grupa de calificare la CM
18:40
Corneliu Papură nu mai e antrenorul echipei secunde a Universităţii Craiova. Cine îi ia locul # Primasport.ro
Corneliu Papură nu mai e antrenorul echipei secunde a Universităţii Craiova. Cine îi ia locul
18:30
UEFA vrea să schimbe modelul de calificare la Campionatul European
18:30
Probleme pentru Rangnick! Cel mai bun marcator din istoria Austriei e incert înaintea meciului direct # Primasport.ro
Probleme pentru Rangnick! Cel mai bun marcator din istoria Austriei e incert înaintea meciului direct
Acum 6 ore
17:30
Real Zaragoza, echipă din Segunda Division, s-a despărţit de antrenorul Gabi după 20 de meciuri # Primasport.ro
Real Zaragoza, echipă din Segunda Division, s-a despărţit de antrenorul Gabi după 20 de meciuri
17:00
Cine va fi titular în poartă la meciul cu Austria
16:30
Marele jucător de golf Tiger Woods a fost din nou operat la spate
16:30
Coco Gauff a învins-o pe Jessica Pegula şi a câştigat turneul de la Wuhan
16:30
Avionul care transporta echipa naţională a Nigeriei, nevoit să aterizeze de urgenţă după ce parbrizul cabinei de pilotaj s-a fisurat # Primasport.ro
Avionul care transporta echipa naţională a Nigeriei, nevoit să aterizeze de urgenţă după ce parbrizul cabinei de pilotaj s-a fisurat
16:30
”Decizia a fost deja luată”. S-a aflat cine e dorit ca înlocuitor pentru Mircea Lucescu la echipa naţională # Primasport.ro
”Decizia a fost deja luată”. S-a aflat cine e dorit ca înlocuitor pentru Mircea Lucescu la echipa naţională
Acum 8 ore
15:40
Monegascul Vacherot, venit din calificări, şi-a învins verişorul şi a câştigat Mastersul de la Shanghai # Primasport.ro
Monegascul Vacherot, venit din calificări, şi-a învins verişorul şi a câştigat Mastersul de la Shanghai
14:20
Mircea Lucescu, decizie surprinzătoare în ziua partidei cu Austria! Cum încearcă să îi ţină concentraţi pe jucători cu câteva ore înainte de startul meciului # Primasport.ro
Mircea Lucescu, decizie surprinzătoare în ziua partidei cu Austria! Cum încearcă să îi ţină concentraţi pe jucători cu câteva ore înainte de startul meciului
14:00
Tenis de masă: Echipa masculină a României, debut cu victorie la Campionatul European, scor 3-0 cu Olanda # Primasport.ro
Tenis de masă: Echipa masculină a României, debut cu victorie la Campionatul European, scor 3-0 cu Olanda
13:50
Atletism: Recordul naţional la maraton, doborât de Nicolae Soare, după 47 de ani
Acum 12 ore
13:40
Ioan Varga a scăpat de unul dintre fotbaliştii ce a refuzat rezilierea contractului! Mijlocaşul pleacă din Ardeal fără nicio apariţie pe teren # Primasport.ro
Ioan Varga a scăpat de unul dintre fotbaliştii ce a refuzat rezilierea contractului! Mijlocaşul pleacă din Ardeal fără nicio apariţie pe teren
13:00
Partida Serbia – Albania nu a rămas fără urmări! Federaţia de Fotbal din Kosovo condamnă cele întâmplate în tribunele stadionului din Leskovac # Primasport.ro
Partida Serbia – Albania nu a rămas fără urmări! Federaţia de Fotbal din Kosovo condamnă cele întâmplate în tribunele stadionului din Leskovac
12:50
La 19 ani este frizerul jucătorilor de la CFR: "Visul meu era să-l tund pe Louis Munteanu!" # Primasport.ro
La 19 ani este frizerul jucătorilor de la CFR: "Visul meu era să-l tund pe Louis Munteanu!"
12:40
EXCLUSIV | Mircea Lucescu, criticat pentru decizia de a-l chema de urgenţă pe Adrian Şut: „Încă trage ponoasele accidentărilor mai vechi. Eu nu l-aş fi convocat” # Primasport.ro
EXCLUSIV | Mircea Lucescu, criticat pentru decizia de a-l chema de urgenţă pe Adrian Şut: „Încă trage ponoasele accidentărilor mai vechi. Eu nu l-aş fi convocat”
11:20
Mircea Lucescu a anunţat lotul pentru meciul cu Austria! Ce decizie a luat selecţionerul în privinţa lui Răzvan Marin # Primasport.ro
Mircea Lucescu a anunţat lotul pentru meciul cu Austria! Ce decizie a luat selecţionerul în privinţa lui Răzvan Marin
11:00
Învinsă de Albania în preliminariile CM-2026, Serbia rămâne fără selecţioner. Dragan Stojkovic şi-a dat demisia # Primasport.ro
Învinsă de Albania în preliminariile CM-2026, Serbia rămâne fără selecţioner. Dragan Stojkovic şi-a dat demisia
10:50
Nadia Comăneci şi David Popovici, schimb de aprecieri la un eveniment dedicat tinerilor sportivi: „Este un exemplu, ca Simona Halep” / „E o inspiraţie pentru toţi” # Primasport.ro
Nadia Comăneci şi David Popovici, schimb de aprecieri la un eveniment dedicat tinerilor sportivi: „Este un exemplu, ca Simona Halep” / „E o inspiraţie pentru toţi”
10:20
Dawa se apropie de revenirea pe gazon după o absenţă de peste şapte luni! Mihai Stoica a dezvăluit condiţia ce trebuie îndeplinită pentru ca fundaşul camerunez să poată juca din nou până la finalul anului # Primasport.ro
Dawa se apropie de revenirea pe gazon după o absenţă de peste şapte luni! Mihai Stoica a dezvăluit condiţia ce trebuie îndeplinită pentru ca fundaşul camerunez să poată juca din nou până la finalul anului
10:00
Ionuţ Lupescu, pretenţii ridicate de la elevii lui Zeljko Kopic: „Nu mă impresionează parcursul lui Dinamo din SuperLigă” # Primasport.ro
Ionuţ Lupescu, pretenţii ridicate de la elevii lui Zeljko Kopic: „Nu mă impresionează parcursul lui Dinamo din SuperLigă”
09:40
Barajele de calificare la Cupa Mondială din 2026 din zona Africii se vor disputa la mijlocul lunii noiembrie în Maroc # Primasport.ro
Barajele de calificare la Cupa Mondială din 2026 din zona Africii se vor disputa la mijlocul lunii noiembrie în Maroc
09:00
LIVE TEXT | România - Austria, de la 21:45, pe PrimaSport.ro! „Tricolorii”, în faţa unui meci crucial pentru calificarea la Campionatul Mondial # Primasport.ro
LIVE TEXT | România - Austria, de la 21:45, pe PrimaSport.ro! „Tricolorii”, în faţa unui meci crucial pentru calificarea la Campionatul Mondial
Acum 24 ore
00:10
Rugby: Lupii au pierdut primul meci din Rugby Europe Super Cup 2025-2026, cu Delta
00:10
Baschet masculin: U BT Cluj, victorie după prelungiri la debutul în Liga Adriatică, în deplasare, cu KK Krka # Primasport.ro
Baschet masculin: U BT Cluj, victorie după prelungiri la debutul în Liga Adriatică, în deplasare, cu KK Krka
11 octombrie 2025
23:50
LIVE VIDEO | Spectacolul din calificările pentru Campionatul Mondial continuă la Prima Sport! Turcia face scorul serii cu Bulgaria. Spania o învinge pe Georgia # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Spectacolul din calificările pentru Campionatul Mondial continuă la Prima Sport! Turcia face scorul serii cu Bulgaria. Spania o învinge pe Georgia
23:30
LIVE VIDEO | Spectacolul din calificările pentru Campionatul Mondial continuă la Prima Sport! Turcia o surclasează pe Bulgaria. Spania o conduce pe Georgia # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Spectacolul din calificările pentru Campionatul Mondial continuă la Prima Sport! Turcia o surclasează pe Bulgaria. Spania o conduce pe Georgia
23:10
Ianis Hagi, lăudat de unul dintre cei prolifici atacanţi din fotbalul românesc: „Îmi place vibe-ul cu care vine la fiecare convocare” # Primasport.ro
Ianis Hagi, lăudat de unul dintre cei prolifici atacanţi din fotbalul românesc: „Îmi place vibe-ul cu care vine la fiecare convocare”
22:50
Victor Piţurcă, aliatul lui Mircea Lucescu! Fostul selecţioner acuză tratamentul la care este supus „Il Luce”: „Noi încercăm să stricăm atmosfera înainte de un meci atât de important” # Primasport.ro
Victor Piţurcă, aliatul lui Mircea Lucescu! Fostul selecţioner acuză tratamentul la care este supus „Il Luce”: „Noi încercăm să stricăm atmosfera înainte de un meci atât de important”
22:30
Volei feminin: Sezonul 2025-2026 a fost deschis cu SuperCupa României; vicecampioana CSO Voluntari păstrează trofeul # Primasport.ro
Volei feminin: Sezonul 2025-2026 a fost deschis cu SuperCupa României; vicecampioana CSO Voluntari păstrează trofeul
22:00
Ralf Rangnick, apel motivator înainte de meciul cu România: „Noi ştim de ce am venit aici. Vrem să ne calificăm prima oară după 28 de ani la un turneu final de Campionat Mondial” # Primasport.ro
Ralf Rangnick, apel motivator înainte de meciul cu România: „Noi ştim de ce am venit aici. Vrem să ne calificăm prima oară după 28 de ani la un turneu final de Campionat Mondial”
22:00
LIVE VIDEO | Spectacolul din calificările pentru Campionatul Mondial continuă la Prima Sport! Spania, Portugalia şi Italia intră în joc # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Spectacolul din calificările pentru Campionatul Mondial continuă la Prima Sport! Spania, Portugalia şi Italia intră în joc
Ieri
21:10
LIVE VIDEO | Spectacolul din calificările pentru Campionatul Mondial continuă la Prima Sport! Haaland reuşeşte un nou hat-trick şi Norvegia învinge la scor Israel # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Spectacolul din calificările pentru Campionatul Mondial continuă la Prima Sport! Haaland reuşeşte un nou hat-trick şi Norvegia învinge la scor Israel
20:50
LIVE VIDEO | Spectacolul din calificările pentru Campionatul Mondial continuă la Prima Sport! Haaland reuşeşte un nou hat-trick # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Spectacolul din calificările pentru Campionatul Mondial continuă la Prima Sport! Haaland reuşeşte un nou hat-trick
20:40
EXCLUSIV | Mircea Lucescu, schimbări masive pentru meciul cu Austria! Selecţionerul pregăteşte o formulă complet schimbată pentru partida de duminică # Primasport.ro
EXCLUSIV | Mircea Lucescu, schimbări masive pentru meciul cu Austria! Selecţionerul pregăteşte o formulă complet schimbată pentru partida de duminică
20:10
Ioan Ovidiu Sabău, trăiri intense după înfrângerea cu Csikszereda. Antrenorul a povestit ce sentimente l-au încercat în momentul în care a vrut să-şi dea demisia: „Nu faci puncte şi intri în acea presiune firească” # Primasport.ro
Ioan Ovidiu Sabău, trăiri intense după înfrângerea cu Csikszereda. Antrenorul a povestit ce sentimente l-au încercat în momentul în care a vrut să-şi dea demisia: „Nu faci puncte şi intri în acea presiune firească”
19:50
LIVE VIDEO | Spectacolul din calificările pentru Campionatul Mondial continuă la Prima Sport! Norvegia se distrează cu Israel # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Spectacolul din calificările pentru Campionatul Mondial continuă la Prima Sport! Norvegia se distrează cu Israel
19:30
Kevin Ciubotaru a fost la un pas de a ajunge la o formaţie din capitală! Dani Coman: „Exact aşa s-a întâmplat” # Primasport.ro
Kevin Ciubotaru a fost la un pas de a ajunge la o formaţie din capitală! Dani Coman: „Exact aşa s-a întâmplat”
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.