Următoarea criză financiară pare inevitabilă și va veni tot din America. Analiza îngrijorătoare a unui fost director de bursă

13:30

Cu ochii spre cer și fețele pline de uimire, mii de orădeni au asistat sâmbătă seară la un spectacol stradal impresionant în centrul orașului. Atracția serii a fost „The Molecule Show”, un balet aerian realizat cu ajutorul unor baloane uriașe umplute cu heliu, legate între ele asemenea unor molecule