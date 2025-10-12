Viktor Orban, interviu pentru o publicație din Transilvania despre relația Ungaria – România: „Pacea e o fază excepțională, nu vine de la sine”
Gândul, 12 octombrie 2025 22:40
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a vorbit despre relațiile dintre România și Ungaria. El a spus că sunt marcate de incertitudine, însă situația reflectă „starea naturală” a legăturilor dintre cele două popoare, având în vedere istoria comună care este plină de conflicte. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu acordat jurnalistului Zoltán Kádár, de la […]
• • •
Acum 30 minute
23:00
Fiul președintelui SUA, Barron Trump, propus pentru un post în consiliul de administrație al TikTok # Gândul
La numai 19 ani, Barron Trump, fiul cel mic al președintelui Statelor Unite, Donald Trump, ar putea să ajungă într-o poziție de conducere la TikTok, o platformă care a devenit un instrument de campanie pentru tatăl său. Barron Trump ar putea intra în consiliul de administrație al TikTok Propunerea vine de la Jack Advent, cunoscut […]
23:00
Într-un interviu difuzat astăzi, 12 octombrie, liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține că executivul are stabilitate, chiar și fără sprijinul USR, și că o eventuală retragere a acestuia din coaliție nu ar afecta majoritatea parlamentară. Sorin Grindeanu, președinte interimar PSD: „E o prostie ce a spus Fritz (n.r. în legătură cu decizia CCR și căderea Guvernului). […]
Acum o oră
22:40
22:30
Sorin Grindeanu: „Ne este dificil să fim singurul partid de stânga într-o coaliție cu trei partide de dreapta” # Gândul
Într-un interviu difuzat de Antena 3, Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, admite tensiunile din interiorul coaliției de guvernare și subliniază dificultatea PSD de a colabora cu trei partide de dreapta. Totuși, vicepremierul consideră că o eventuală retragere de la guvernare ar agrava situația politică, nu ar îmbunătăți-o. Sorin Grindeanu: „Să zicem că PSD va […]
Acum 2 ore
22:20
22:10
Sorin Grindeanu a dezvăluit ce a dus la scăderea PSD în sondaje. Care au fost cele două greșeli # Gândul
Sorin Grindeanu a declarat în cadrul unui interviu ce a determinat scăderea PSD-ului în sondaje. El a spus și care au fost cele două greșeli majore ale social-democraților. Liderul Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu a fost întrebat de ce acum partidul pe care îl conduce a scăzut atât de mult în procente, ajungând și la […]
21:40
REPLICI Grindeanu-Fritz la TV / Liderul PSD: Există majoritate și fără USR / Liderul USR: Aceste înțepături sunt o strategie de campanie internă # Gândul
Sorin Grindeanu și Dominic Fritz fac schimb de replici prin intermediul televiziunilor. Liderul PSD a comentat ca fiind „o prostie” declarația lui Fritz cu privire la căderea Guvernului, după decizia CCR. Și a afirmat că există majoritate și fără USR, în coaliție. În paralel, Fritz, pe alt canal de televiziune, a pus declarația lui Gindeanu […]
21:30
Slăbitul ar putea fi la fel de simplu ca înlocuirea mezelurilor sau a oricărui tip de carne cu legumele, potrivit unui studiu realizat recent. Oamenii de știință au cerut unui grup de 51 de bărbați finlandezi, cu vârste cuprinse între 20 și 65 de ani, să reducă consumul de carne roșie și procesată la 200 […]
21:30
Sorin Grideanu a vorbit despre „imaginea” sa într0un interviu la Antena 3 CNN. Punându-i-se în față comentarii potrivit cărora ar fi arogant, liderul PSD a mărturisit că așa i se spunea încă din liceu. A spus că nu este, de fapt, „dar imaginea asta îți iese”. Probabil că nu se greșește când se spune acest […]
Acum 4 ore
21:10
Grindeanu șterge pe jos cu „reforma” lui Bolojan „Este o concediere în masă” / „Când faci prostește, ca niște idioți, blochezi tot” # Gândul
Sorin Grindeanu comentează dur „așa numita reformă” a administrației publice locale, propusă de premierul Bolojan. În opinia liderului PSD, aceasta nu este „reformă”, ci „concediere în masă”. „Așa numita reformă în administrația publică locală, să știți că nu e reformă ceea ce se propune. Este o concediere în masă. Când dai afară oameni, asta nu […]
21:00
Marea Britanie, zguduită de un SCANDAL răsunător. Cine e omul care i-a donat 1 milion de lire sterline lui Boris Johnson și legătura lor cu Ucraina # Gândul
O serie de documente declasificate a creat un scandal de proporții în Marea Britanie, amplificând zvonurile deja existente că fostul premier Boris Johnson, un susținător declarat al Ucrainei, ar fi primit un milion de lire sterline în interes personal. Johnson ar fi avut o relație nefiresc de apropiată cu Christopher Harborne, un om de afaceri […]
21:00
Metoda „Accidentul” continuă să facă victime, după ce escrocii au reinventat-o. Acest fapt este extrem de periculos și demonstrează o sofisticare în rândul infractorilor, care nu exploatează doar emoțiile, ci și încrederea. Un astfel de caz a avut loc în iunie, în București, iar autorul a fost prins în luna septembrie. Este vorba despre un […]
20:50
Nicușor Dan, președinte cu „abilități politice” / Cum îl laudă Sorin Grindeanu pe șeful de la Cotroceni # Gândul
Președintele interimar al Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, spune că președintele Nicușor Dan are stofă de politician, răspunzând unei întrebări, la Antena 3 CNN. În opinia sa, șeful de la Cotroceni și-a demonstrat aceste „abilități” la alegerilor locale și rezidențiale pe care le-a câștigat. „E foarte greu să fii reales primar de București. Foarte greu. […]
20:40
Bolojan e VINOVAT pentru „interdicțiile” pe care le-au primit primarii prin OUG 52 / Grindeau: M-a asigurat că știe ce s-a greșit # Gândul
Sorin Grindeanu remarcă ridicolul situației provocate de celebra ordonanță 52, prin care se interzice inclusiv convocarea ședinței consiliului local. „Știți că aceste lucruri se fac prin presă. Nu mai ai voie să dai anunțuri”, a declarat el, la Antena 3 CNN. Liderul PSD s-a informat direct de la „sursă”, aducă de la prim-ministru cum s-a […]
20:40
Goarna lui Putin amenință Chișinăul. Peskov consideră că alegerea europeană a Moldovei, o face dușmanul Rusiei # Gândul
Moldova face o greşeală gravă atunci când face din Rusia un adversar, de dragul construirii relaţiilor cu Europa, a declarat pentru agenţia de stat TASS purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, comentând astfel adoptarea în această săptămână, la Chişinău, a unei noi strategii militare, în care Rusia este văzută ca o ameninţare. „Aceasta este […]
20:30
Marele pelerinaj închinat Sfintei Parascheva de la Iași adună an de an zeci de mii de pelerini, ei vin din toate colțurile țării să se închine la moaște. Coada se întinde pe kilometri întregi, iar pelerinii stau și peste 12 ore ca să ajungă la raclă. Aflat și el acolo, Mihai Trăistariu a luat o […]
20:30
Autoritatea Vamală Română, AVERTISMENT privind importurile de legume și fructe din țările asiatice / Capcana neștiută din spatele produselor # Gândul
Autoritatea Vamală Română face dezvăluiri uriașe cu privire la importurile de legume și fructe din țările asiatice. Potrivit informațiilor, inspectorii au descoperit nereguli fiscale la importurile de fructe şi legume din mai multe ţări asiatice, în ultimii trei ani. Produsele ar fi fost declarate cu coduri tarifare greşite sau cu origine falsă, scopul fiind acela […]
20:30
După Nepal, Generația Z dărâmă regimul politic din Madagascar! Armata anunță că se alătură protestatarilor # Gândul
Lovitură de stat în Madagascar, dată de generația Z, organizată pe Discord. O unitate militară din Madagascar a anunțat duminică preluarea controlului asupra armatei, în contextul protestelor antiguvernamentale. Președintele Andry Rajoelina a denunțat ceea ce a numit o „tentativă ilegală de preluare a puterii”, potrivit AFP și Reuters. „Toate ordinele armatei malgaşe (…) vor emana […]
20:20
Sorin Grindeanu pune piciorul în prag. AVERTISMENT pentru Bolojan: Să nu te aștepți să ai un drum lin, fără turbulențe # Gândul
Sorin Grindeanu îi transmite lui Ilie Bolojan să fie mai atent la relația cu PSD, din interiorul coaliției guvernamentale. Într-un interviu la Antena 3 CNN, liderul social-democraților i-a transmis un avertisment voalat premierului că nu va fi un „drum lin” în coaliție, dacă nu se ține cont de părerile PSD. „Când faci lucruri neținând cont […]
20:10
MESAJUL președintelui Nicușor Dan, după moartea artistului Dorel Zaica: Un mare cercetător al creativității copiilor # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, i-a adus un ultim omagiu artistului Dorel Zaica, care a murit la vârsta de 86 de ani. Șeful statului a postat pe rețelele sociale mai multe fragmente din conversațiile avute de îngăduitul pictor, precizând că Dorel Zaica a fost un profesor iubit de multe generații de elevi și că pentru el […]
20:00
Vicepreședintele SUA J. D. Vance a declarat duminică că ostaticii israelieni rămași în Gaza ar putea fi eliberați „în orice moment”, înainte de termenul limită de luni, ca parte a primei faze a unui plan de pace între Israel și Hamas. „Chiar ar trebui să fie din clipă în clipă”, a declarat vicepreședintele pentru NBC […]
20:00
Bolojan are curaj să facă băi de mulțime doar acasă, la Oradea și doar de dincolo de gard. În rest, e fluierat și huiduit peste tot unde merge # Gândul
Premierul Ilie Bolojan s-a simțit, ca acasă, la Oradea. Ba chiar, premierul a avut curajul să iasă la rampă și să facă până și băi de mulțime. Căci, vorba aceea, nicăieri nu-i ca acasă. Sigur, a îndrăznit doar de dincolo de gard, are și curajul limitele lui în vremuri austere. A mai strâns mâini, a […]
19:50
Tânărul român din Italia și-a găsit tatăl pe care îl căuta de multă vreme: „L-am găsit, dar mă așteptam la o îmbrățișare mai călduroasă” # Gândul
Un tânăr român, în vârstă de 26 de ani, stabilit în Ginosa Marina, Italia, și-a întâlnit pentru prima dată tatăl biologic, după ce l-a găsit prin intermediul unei scrisori-apel publicată online. Întâlnirea, documentată de emisiunea italiană Chi l’ha visto?, a fost departe de momentul emoționant la care Florin sperase. Ea a avut loc însă nu […]
19:40
Ilie Bolojan a descoperit sursa RĂULUI care a îngenuncheat România. ”Ăştia sunt duşmanii noştri, nu alţii” # Gândul
Încă de la preluarea mandatului de premier, Ilie Bolojan a avertizat că țara se află într-o criză profundă. Aflat duminică la manifestările organizate de Ziua Oraşului Oradea, prim-ministrul a făcut mai multe comentarii pe tema cauzelor care au dus România într-o criză economico-socială generalizată. Premierul Ilie Bolojan a participat, duminică, la manifestările organizate de Ziua […]
19:40
Autoritatea Vamală Română a descoperit nereguli fiscale la importurile de fructe şi legume din mai multe ţări asiatice, în ultimii trei ani. Produsele ar fi fost declarate cu coduri tarifare greşite sau cu origine falsă, pentru a evita plata taxelor, au răspuns reprezentanţii Serviciului de Relaţii Publice şi Internaţionale la solicitarea Ziarului Financiar, trimisă după […]
Acum 6 ore
19:20
Ivanka TRUMP a transmis un mesaj emoționant mulțimii adunate la Tel Aviv. În Piața Ostaticilor, americanii au fost ACLAMAȚI, Netanyahu HUIDUIT # Gândul
O noapte emoționantă în Tel Aviv, unde Ivanka Trump și Jared Kushner s-au adresat miilor de oameni din Piața Ostaticilor. Israelul așteaptă cu nerăbdare întoarcerea ultimilor ostatici capturați de Hamas în urmă cu 735 de zile. Mii de oameni s-au adunat în Piața Ostaticilor din Tel Aviv pentru ceea ce ei speră să fie ultima dată. […]
19:20
Actorul Mihai Gruia vorbește despre puterea cuvintelor în teatru. „Cuvântul, înseamnă și din cum îl spui și mai ales din ce înseamnă pentru tine” # Gândul
La podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene de sâmbătă, 11 octombrie, publicul a fost invitat la o întâlnire cu un artist unic: Mihai Gruia Sandu – actor, regizor, dramaturg și profesor universitar, o voce emblematică a culturii române. Vă ascultam în anumite interviuri cum găseați puterea și cum găsiți puterea în continuare să duceți roluri extrem […]
19:00
Horoscopul pentru săptămâna 13-19 octombrie indică faptul că semnele de foc și aer aduc curaj, dorință și visare, dar și ispite ascunse. E o săptămână a înțelepciunii interioare, a pașilor măsurați și a deciziilor care nu se nasc din grabă. Horoscopul săptămânii 13 – 19 octombrie. Zodia Berbec Sub aripa focului, primești un dar astral: […]
19:00
Cum a fost ÎNȘELATĂ o femeie din Suceava cu suma de 50.000 de lei. Un bărbat necunoscut a sunat-o și… # Gândul
O femeie din Suceava a fost înşelată cu suma de 50.000 de lei, vineri, după ce un necunoscut a sunat-o și a și a convins-o să ia un credit, potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava (IPJ) Ea a făcut plângere la Poliție, după ce a fost sunată de bărbatul care i-a spus că o persoană […]
19:00
Drumul CREDINȚEI, a cincea zi la Iași. Aproape 120.000 de pelerini au trecut pe la racla Sfintei Parascheva / Peste 10.000 de persoane sunt la rând # Gândul
Zile de credință și de rugăciune la Iași. În a cincea zi de pelerinaj la moaștele Sfintei Parascheva, zeci de mii de oameni au umplut străzile Iașiului. Cu multă răbdare, credincioșii sosiți din toate colțurile țării au îndurat ploaia, frigul și oboseala până au ajuns la racla Cuvioasei. Duminică, rândurile se tot lungesc, însă oamenii […]
18:50
Oana Țoiu, entuziasmată de ruta „Prietenia”, trenul direct care leagă Kievul de București, prin Republica Moldova: „Un nou pas important” # Gândul
Trenul direct care leagă Kievul de București, prin Republica Moldova, și-a început circulația de vineri. Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a precizat, într-o postare pe platforma X, că această rută, numită „Prietenia”, unește oameni care împărtășesc o viziune comună asupra unei Europe puternice, pașnice și unite. Oana Țoiu, ministrul de Externe din România, a […]
18:50
România devine, în această toamnă, una dintre principalele zone de antrenament ale NATO în Europa de Est. Cinci mii de militari din 10 state NATO, inclusiv România, se pregătesc pentru un exercițiu de amploare care va începe simultan în 9 poligoane din țara noastră. Detașarea Brigăzii 7 franceze în România, pentru exercițiul Dacian Fall, a […]
18:40
România va juca duminică (ora 21:45), împotriva Austriei, la București, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026. În Grupa H, Austria ocupă primul loc, cu 15 puncte (5 jocuri), urmată de Bosnia-Herțegovina, 13 puncte (6 jocuri), România, 7 puncte (5 jocuri), Cipru, 5 puncte (6 jocuri), San Marino, 0 puncte (6 jocuri). Tot ce trebuie să […]
18:40
Actorul Mihai Gruia Sandu DEZVĂLUIE ce suferință se ascunde în spatele măștii unui comediant: „Poate ar fi un studiu de caz” # Gândul
La podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene de sâmbătă, 11 octombrie, publicul a fost invitat la o întâlnire cu un artist unic: Mihai Gruia Sandu – actor, regizor, dramaturg și profesor universitar, voce emblematică a culturii române. Într-o oră și jumătate de confesiuni și povești, Mihai Gruia Sandu a dezvăluit ce se ascunde în spatele măștii […]
18:30
Imagini SENZAȚIONALE cu Ministrul Apărării. Ionuț Moșteanu se plimbă cu trotineta electrică prin sediul USR # Gândul
În imaginile intrate în posesia Gândul îl vedem pe Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Stăpânește fără emoții trotineta electrică și face slalom printre rafturi și alte obiecte de mobilier. Ministrul Moșteanu se plimbă amuzat prin încăpere și dă câteva ture serioase prin fața colegilor care îl filmează. Curse în fostul sediu de campanie al Elenei Lasconi […]
18:30
Ce amendă a primit o turistă care a scos din priză un aparat din camera de hotel: „Am blocat cardul” # Gândul
O turistă revoltată a povestit cum a fost înșelată de un hotel popular din Las Vegas, după ce a primit o factură de 224 de dolari pentru că s-a folosit de o priză din cameră. Sharina Butler, din Bahamas, a mers în vacanță în Orașul Păcatului și a stat la Hotelul Paris de pe Las […]
18:10
Linia 5 de tramvai, care leagă zona de Nord – polul de business Pipera – de centrul Capitalei, va fi redeschisă în luna decembrie, anunță primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu. Stelian Bujduveanu a declarat că în luna decembrie va fi repusă în funcţiune linia 5 de tramvai. Tramvaiul 5 așteaptă noile peroane Actualul primar […]
18:10
Președintele care conduce o țară de 92 de ani. Se pregătește să candideze pentru mandatul cu numărul opt # Gândul
Camerunul iese la vot pentru a își alege președintele, iar Paul Biya de 92 de ani, cel mai în vârstă șef de stat din lume, este favorit pentru a câștiga al optulea mandat în țara central africană. Opoziția fracturată, formată din 11 candidați, se opune lui Biya, care în ciuda vârstei înaintate pe care o […]
17:50
Katy PERRY și fostul premier canadian Justin TRUDEAU, fotografiați în timp ce se sărutau pe iahtul artistei # Gândul
Katy Perry și Justin Trudeau au fost fotografiați recent în timp ce când se sărutau la bordul lui “Caravelle,” iahtul de lux al cântăreței. Imaginile confirmă implicarea celor doi într-o relație romantică, scrie Page Six. Fotografii publicate de Daily Mail sâmbătă au surprins-o pe Perry, în vârstă de 40 de ani, când se săruta pasional […]
17:50
Trump s-a vaccinat cu o doză de rapel anti-COVID înainte de vizitele externe. Ce conține buletinul medical al celui mai PUTERNIC om din lume # Gândul
Președintele american Donald Trump s-a vaccinat cu o doză de rapel anti-COVID-19 înainte de vizitele externe pe care le are în perioada următoare, arată raportul medical publicat vineri. Documentul confirmă că liderul SUA se află într-o „stare de sănătate excelentă”. Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA a renunțat la recomandarea generală pentru […]
17:40
Mâna dreaptă a lui Ilie Bolojan, Ciprian Ciucu, anunță că organizarea alegerilor locale se amână pentru primăvară și lansează un ATAC dur la PSD # Gândul
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu afirmă, duminică după-amiază, că ședința Coaliției programată pentru luni, în care urma să se ia o decizie privind alegerile parțiale din București, nu va mai avea loc. „Cel mai probabil, sub ameninţarea directă a ruperii Coaliţiei de către PSD, alegerile pentru Bucureşti vor fi amânate pentru primăvară”, a transmis Ciucu. „Înţeleg […]
17:30
Katy PERRY și fostul premier canadian Justin TRUDEAU, zăriți când se sărutau pe iahtul artistei # Gândul
Katy Perry și Justin Trudeau au fost văzuți recent când se sărutau la bordul lui “Caravelle” iahtul de lux al cântăreței. Imaginile confirmă implicarea celor doi într-o relație romantică, scrie Page Six. Fotografii publicate de Daily Mail sâmbătă au surprins-o pe Perry, în vârstă de 40 de ani, când se săruta pasional cu Trudeau. Cântăreața […]
17:30
Biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu a publicat un document cu informații referitoare la vizita președintelui american Donald Trump în Israel mâine. Documentul publicat de biroul premierului israelian arată că președintele american se va întâlni cu Netanyahu în biroul acestuia de la Knesset, Parlamentul israelian, la ora locală 10.15. Puțin mai târziu, la ora locală 10.45, […]
17:30
A trăit timp de 20 de ani cu o tumoră pe creier care tot creștea. Femeia a crezut că are doar niște migrene obișnuite # Gândul
O profesoară de psihologie din Marea Britanie a descoperit că are o tumoră pe creieri care a crescut în tăcere timp de 20 de ani. Femeia s-a plâns de migrene, tulburări de vedere și pierderi de vorbire, însă medicii i-au spus abia anul acesta că avea o tumoră de dimensiuni mari pe lobul frontal. Nikita […]
17:30
Cine sunt angajații aflați în cel mai mare pericol de a fie înlocuiți cu Inteligența Artificială (AI). LISTA cu joburile care prezintă un risc ridicat # Gândul
OpenAI, compania care a creat ChatGPT, a lansat recent un raport cu angajații care sunt în cel mai mare pericol să fie înlocuiți cu AI. Astfel, compania a dezvăluit cele 44 de joburi care vor fi preluate, cel mai probabil, de inteligența artificială, potrivit Antena 1. A fost creată o listă, cu ajutorul unui test […]
Acum 8 ore
17:20
Ministrul Sănătății, ANUNȚ crucial după cazul gravidei decedate. Decizia care ar putea schimba totul în sănătate: „Funcționează la parter de bloc” # Gândul
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat, duminică, în cadrul unei vizite efectuate în județul Vaslui, că vor fi demarate controale în clinicile private din întreaga țară pentru a se vedea dacă aceste instituții sanitare respectă normativele legale în vigoare. Decizia vine după ce o femeie în vârstă de 29 de ani a decedat în urma unei […]
17:20
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, anunță că organizarea alegerile locale se amână pentru primavară și lansează un ATAC dur la PSD # Gândul
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu afirmă, duminică după-amiază, că ședința coaliției programată pentru luni, în care urma să se ia o decizie privind alegerile parțiale din București, nu va mai avea loc. Ceea ce înseamnă că scrutinul, din cauza amenințării PSD că pleacă de la guvernare, se va desfășura abia în primăvară. „Înţeleg că mâine nu […]
17:20
Katy PERRY și fostul premier canadian Justin TRUDEAU, zăriți sărutându-se pe iahtul artistei # Gândul
Katy Perry și fostul premier canadian Justin Trudeau au fost văzuți recent sărutându-se pe iahtul de lux al cântăreței, confirmând implicarea lor romantică, anunță Page Six. Știre în curs de actualizare.
17:10
Artiștii se revoltă împotriva lui Ilie Bolojan pentru OUG-ul care îi lovește direct. Festivalul Internațional de Jazz „Johnny Răducanu” nu va mai fi organizat # Gândul
Ordonanța de Urgență a Guvernului (OUG) 52/2025, care interzice finanțarea evenimentelor culturale din fonduri publice, a declanșat un val de revoltă în rândul artiștilor. Mai mulți muzicieni și organizatori de evenimente îl acuză pe Ilie Bolojan de o „lovitură fatală” dată culturii românești. Festivalul Internațional de Jazz „Johnny Răducanu” nu va mai fi organizat în […]
17:10
Este informația momentului pentru milioane de PENSONARI. Sunt îndemnați să „retragă numerarul din bancă și să-l mute” # Gândul
Milioane de pensionari britanici cu vârsta de peste 60 de ani sunt îndemnați să „retragă numerarul din bancă și să-l mute”. Mai mult, sunt sfătuiți să „acționeze acum”, în încercarea de a evita un colaps financiar, pe măsură ce criza costului vieții continuă în toată țara. Potrivit bi.ro, printre greșelile pe care le fac persoanele […]
