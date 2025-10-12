Viktor Orban, interviu pentru o publicație din Transilvania despre relația Ungaria – România: „Pacea e o fază excepțională, nu vine de la sine”

17:10

Milioane de pensionari britanici cu vârsta de peste 60 de ani sunt îndemnați să „retragă numerarul din bancă și să-l mute”. Mai mult, sunt sfătuiți să „acționeze acum”, în încercarea de a evita un colaps financiar, pe măsură ce criza costului vieții continuă în toată țara. Potrivit bi.ro, printre greșelile pe care le fac persoanele […]